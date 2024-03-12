Упростили кадровый документооборот и снизили расходы на печать: кейс перехода на КЭДО от АО «Калуга Астрал»

Вам 1С внедрять, или бизнес перестраивать?

Чаще всего к нам приходит заказчик — руководитель, или собственник компании, с запросом «нам пришло время внедрить новую 1С систему». И всегда мы начинаем с вопросов об истинных, настоящих целях. Что поменялось в бизнесе, что пришло время внедрить новую систему? Почему раньше не было нужно, а вот теперь стало пора? Что случится, если ничего не поменяется, и через год вы будете работать как раньше?