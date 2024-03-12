Упростили кадровый документооборот и снизили расходы на печать: кейс перехода на КЭДО от АО «Калуга Астрал»

О компании
«Калуга Астрал» — это разработчик продуктов для цифровизации бизнес-процессов. Одно из основных направлений работы компании — обеспечение безопасности информационных систем различного уровня сложности. «Астрал. Безопасность» успешно противодействует утечкам информации и защищает базы персональных данных от несанкционированного доступа.
Проблема
Любовь Зотова, начальник отдела кадров Департамента управления персоналом АО «Калуга Астрал», рассказывает, что из-за большого количества бумаг обмен документами в компании затягивался. Кроме того, организации дорого обходились печать, доставка и хранение бумажных документов.
Решение
Группа компаний «Астрал» частично перешла на электронный кадровый документооборот. Поэтому руководство АО «Калуга Астрал» также решило попробовать облачный сервис Астрал i КЭДО. Автоматизация кадрового документооборота помогает:
ускорить обмен документами;
снизить расходы на доставку бумаг дистанционным работникам;
избежать потери документов;
упростить работу бухгалтерии.
Внедрение КЭДО выгодно как для работодателя, так и для сотрудников.
Результат
Бухгалтеры «Калуга Астрал» отмечают, что Астрал i КЭДО помогает им быстрее справляться с передачей документов сотрудникам и более продуктивно использовать рабочее время.
Департамент управления персоналом планирует повышать цифровую культуру внутри компании.
Сложный момент — это подписание документа со стороны сотрудника в указанные сроки. Но с течением времени дисциплина подписания выстраивается.
Любовь Зотова, начальник отдела кадров Департамента управления персоналом АО «Калуга Астрал»
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