Экосбор в 2024 году

Экологический сбор — это один из видов неналоговых платежей, который обязаны уплачивать многие российские компании и индивидуальные предприниматели. В 2024 году порядок расчёта и уплаты данного сбора был обновлён. Изучим новые правила уплаты экосбора и сдачи отчётности в Росприроднадзор.

Зачем нужен экологический сбор

Экосбор — это вид выплат, который производители и импортеры отдельных видов продукции регулярно вносят в федеральный бюджет. Большая часть компаний не может самостоятельно перерабатывать отходы от произведенных или импортированных товаров и упаковки. Те предприниматели, которые не могут утилизировать отходы, должны платить экосбор. Государство тратит полученные средства на переработку отходов.

Экосбор нужен, чтобы стимулировать предприятия сокращать объем отходов и самостоятельно организовывать раздельный сбор и переработку мусора.

Важно отметить, что экосбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) — это разные виды платежей. Плата за НВОС взимается только с тех компаний, которые соответствуют критериям из постановления Правительства № 2398 от 31 декабря 2020 года.

Плательщики экосбора в 2024 году

Экосбор платят производители и импортеры продукции и упаковки, которая указана в перечне из постановления Правительства № 2414 от 29 декабря 2023 года. В перечень включено множество товарных групп, в том числе:

одежда и текстильные изделия;

издательская продукция;

изделия из стекла;

пластмассовые изделия;

деревянная тара;

бумажная тара и бумажные упаковочные изделия;

упаковочные изделия из текстиля, стекла, металла, полистирола и других материалов.

Платить экосбор необходимо, если компания не перерабатывает отходы или утилизирует их в меньшем объеме, чем указано в законе.

Нормативы для утилизации даны в постановлении Правительства № 2414 от 29 декабря 2023 года.

Освобождение от уплаты экосбора

В 2024 году некоторые компании и ИП законодательно освобождены от уплаты экосбора за утилизацию упаковки и товаров. Уплата экосбора и сдача отчетности не требуется в следующих случаях:

Если компания производит или импортирует товары и упаковку для собственных потребностей, а не для продажи.

Если производители осуществляют экспорт.

В соответствии с постановлением Правительства № 1073 от 8 октября 2015 года, некоторые компании имеют право уплачивать экосбор только за упаковку продукции. Это относится:

К поставщикам упакованных товаров, которые не являются готовыми к употреблению.

К производителям колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним.

Кроме того, закон № 451-ФЗ от 4 августа 2023 года позволяет не заполнять отчетность по экосбору производителям, использующим для своей продукции упаковку от поставщика. Таким образом, если предприниматель реализует свои товары в чужой упаковке, ему не нужно предоставлять отчеты об упаковке.

Сдавать отчетность о товарах при этом придется. Это нововведение вступает в силу с отчетности за 2024 год, поэтому в 2024 году нужно заполнить документы «по-старому».

Чтобы узнать полную информацию о том, требуется ли вам уплачивать экосбор и предоставлять отчетность, обратитесь в территориальный орган Росприроднадзора по месту регистрации вашей компании.

Ответственность за уплату экологического сбора

Раньше обязанность по уплате экосбора возникала при первой реализации товаров в России. Однако с отчетности 2024 года условия меняются. Производители несут ответственность за утилизацию отходов (или обеспечение процесса утилизации) с одной из следующих дат:

день отгрузки товаров и упаковки;

день полной или частичной оплаты объектов экологического сбора;

день списания испорченных или бракованных товаров и упаковки.

Ответственность наступает в тот из дней, который придет раньше. Заметьте, что с отчетности за 2024 год обязанность экосбора будут порождать и бракованные товары.

У импортеров товаров срок наступления ответственности теперь будет зависеть от страны, из которой привезена продукция:

при импорте из стран-членов ЕАЭС обязанность возникает в тот день, когда товары были приняты на учет;

если товары импортированы из страны, которая не входит в ЕАЭС, до 1 января 2026 года, то обязанность наступает в день выпуска продукции для внутреннего потребления;

если товары импортированы из страны, которая не входит в ЕАЭС, после 1 января 2026 года, то экологический сбор нужно будет уплатить до того дня, когда таможня выпустит изделия для внутреннего потребления.

Как рассчитывается сумма экосбора в 2024 году

Обычно размер экосбора при импорте или производстве товаров определяется согласно следующей формуле:

Ставки экологического сбора указаны в распоряжении Правительства № 284 от 9 апреля 2016 года. Они установлены в рублях за тонну. Нормативы утилизации для экосбора указаны в постановлении Правительства № 2414 от 29 декабря 2023 года. Вес продукции или число товарных единиц предприятие должно определить самостоятельно.

Если компания самостоятельно утилизирует часть отходов, но не выполняет установленную норму, сумма экосбора рассчитывается иначе:

При расчете экосбора используются ставка и норматив текущего года. Например, чтобы вычислить размер сбора за 2023 год, необходимо перемножить ставку за 2024 год, массу продукции за 2023 год и норматив утилизации за 2024 год.

В 2024 году правила расчета экологического сбора были изменены. В документах за 2023 год компании и ИП отражают только реализованные товары и упаковку. Но уже с расчета за 2024 год предприятия обязаны учитывать всю произведенную или ввезенную продукцию.

Процесс уплаты экосбора

В 2024 году экосбор не включен в Единый налоговый платеж (ЕНП). Для уплаты экологического сбора компании должны подготовить платежное поручение с реквизитами Росприроднадзора. Организации уплачивают сбор в различные подразделения органа:

производители — в территориальное подразделение Росприроднадзора по месту зарегистрированного ООО или ИП;

импортеры — в Центральный аппарат Росприроднадзора;

компании, занимающиеся как производством, так и импортом товаров, — в Центральный аппарат Росприроднадзора.

Реквизиты Центрального аппарата доступны на сайте ведомства, а реквизиты территориальных подразделений можно найти на региональных порталах Росприроднадзора. КБК экосбора: 0481 12 08010 01 6000 120.

Срок уплаты экосбора в 2024 году

Крайний срок уплаты экосбора — 15 апреля года, следующего за отчетным. Если последний день уплаты выпадает на выходной, то платеж в Росприроднадзор следует провести заранее, а не на следующий рабочий день.

Пример: в 2023 году 15 апреля выпало на субботу. Значит, уплатить экосбор за 2022 год было необходимо до 14 апреля 2023 года. В 2024 году 15 апреля — это понедельник. Следовательно, уплатить экосбор за 2023 год следует до 15 апреля 2024 года.

Отчетность по экологическому сбору: документы и сроки сдачи

Разновидности отчетности по экологическому сбору

При внесении экосбора требуется сдача трех типов отчетности:

Декларации о количестве выпущенных товаров и упаковки. Этот документ необходимо заполнить всем импортерам и отечественным производителям товаров и упаковки, кроме тех, кто производит продукцию для экспорта. Многоразовая упаковка декларируется как товар. В постановлении Правительства № 1417 от 24 декабря 2015 года дана форма декларации и приведены правила ее заполнения. Отчета о выполнении нормативов утилизации отходов. Эту отчетность представляют не только компании и ИП, но и ассоциации, созданные производителями и импортерами с целью соблюдения норм утилизации. Форма отчета есть в постановлении Правительства № 2010 от 3 декабря 2020 года. Расчета суммы экосбора. Этот расчет необходим только тем производителям и импортерам, которые не выполнили нормативы утилизации и потому обязаны заплатить экосбор. Форма документа приведена в приказе Росприроднадзора № 488 от 22 августа 2016 года.

Сроки сдачи документов

В 2024 году компании обязаны предоставить отчеты об утилизации товаров и упаковки за 2023 год. Согласно статье 14 закона № 622-ФЗ от 25 декабря 2023 года, весь комплект отчетности нужно сдать до 15 апреля.

Порядок сдачи экологической отчетности

Производители товаров и упаковки подают документы по экосбору в территориальный орган Росприроднадзора по месту регистрации компании или ИП. Импортеры продукции и компании, которые являются одновременно производителями и импортерами, обязаны отправлять отчеты в Центральный аппарат Росприроднадзора.

Электронную отчетность в Росприроднадзор можно отправить двумя способами:

Через Личный кабинет природопользователя на сайте Росприроднадзора. Для этого потребуется авторизоваться в ЛК при помощи данных с портала «Госуслуги», заполнить требуемые документы и подписать их усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). С помощью сервиса от оператора электронного документооборота (ЭДО). В данном случае также понадобится использование УКЭП.

Быстро заполнить отчеты для Росприроднадзора поможет модуль 1С-Отчетность для программ «1С». Перед сдачей расчета по экосбору и других документов вы сможете выполнить онлайн-проверку на ошибки. Если вы решили отправить отчетность через ЛК на сайте Росприроднадзора, но документы в другие ведомства хотите сдавать с помощью системы ЭДО, попробуйте Астрал Отчет 5.0. Этот онлайн-сервис позволяет хранить отчеты в облаке и работать с ними с любого устройства.

Штраф за неуплату экосбора

Оштрафовать компанию и должностное лицо могут не только за неуплату экологического сбора, но и за несдачу отчетности.

Нарушение Размер штрафа Регулирующие документы Для юрлиц Для ИП Для должностных лиц Несдача отчетности по экосбору или отправка документов с опозданием 70–150 тысяч рублей 50–70 тысяч рублей 3–6 тысяч рублей Часть 1 статьи 8.5.1 КоАП Отправка неполного комплекта отчетности или предоставление ошибочных данных Двукратный размер суммы экосбора, но не менее 250 тысяч рублей Двукратный размер суммы экосбора, но не менее 100 тысяч рублей 3–6 тысяч рублей Часть 2 статьи 8.5.1 КоАП Неуплата экологического сбора Трехкратный размер суммы экосбора, но не менее 500 тысяч рублей Трехкратный размер суммы экосбора, но не менее 250 тысяч рублей 5–7 тысяч рублей Статья 8.41.1 КоАП

Часто задаваемые вопросы

Обязательно ли регистрироваться в Росприроднадзоре для уплаты экосбора?

Только те организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых негативно сказывается на окружающей среде и которые удовлетворяют критериям, установленным в постановлении Правительства № 2398 от 31 декабря 2020 года, обязаны проходить регистрацию в Росприроднадзоре.

Что представляет собой реестр утилизаторов?

Реестр утилизаторов — это официальный список компаний, которые занимаются переработкой отходов. Организации, которые обязаны платить экологический сбор, имеют право заключать договоры на утилизацию своих отходов только с предприятием из этого реестра. Росприроднадзор начал формировать реестр 1 января 2024 года. С перечнем можно ознакомиться в Личном кабинете на сайте ведомства.

Когда появится список отходов, которые можно утилизировать самостоятельно?

В настоящее время список отходов, предназначенных для самостоятельной утилизации, еще формируется. Однако информация о том, какие отходы могут быть утилизированы компанией самостоятельно, уже есть в постановлении Правительства № 2394 от 29 декабря 2023 года.

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