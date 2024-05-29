Как выбрать онлайн-кассу для оказания услуг

В данной статье мы ответим на вопрос, какую кассу выбрать для сферы услуг. А также расскажем о возможностях кассового аппарата и оптимальном использовании этого инструмента.

Онлайн-касса, предназначенная для сферы услуг – это специализированное программное обеспечение, разработанное для автоматизации процедуры расчётов и регистрации финансовых операций в рамках деятельности компании. Она позволяет:

Проводить всесторонний анализ денежных средств.

Создавать бумажные и электронные чеки.

Вести надёжный контроль над финансовыми действиями в реальном времени.

Направлять информацию в контролирующие организации, в частности, в налоговую службу.

Эта система улучшает работоспособность бизнеса, упрощает коммуникацию с заказчиками и помогает соблюдать все обязательные законодательные стандарты.

При выборе онлайн-кассы для оказания услуг необходимо учитывать несколько ключевых факторов, которые помогут сделать бизнес более эффективным. Важно проверить, соответствует ли ККТ требованиям Федерального закона № 54. Также стоит рассмотреть дополнительные характеристики, такие как функционал и мобильность и т.д.

В этой статье мы поможем вам понять, какую кассу следует выбрать для сферы услуг. Мы подробно опишем возможности кассового аппарата и наиболее эффективные методы его применения.

Кому нужны онлайн-кассы при оказании услуг

В соответствии с № 54-ФЗ, все индивидуальные предприниматели и корпорации, предлагающие услуги или продукты, обязаны использовать кассовые аппараты. Владельцы салонов красоты, рестораны, автосервисы, медицинские учреждения, туристические агентства и другие должны иметь ККТ. Она играет важную роль для поддержания финансового учёта и соблюдения законов.

Также применение кассового аппарата упрощает процесс оплаты, улучшая доверие со стороны клиентов. Покупатели могут получить чеки как на бумаге, так и в электронном виде, что обеспечивает открытость финансовых транзакций.

Кто освобождён от работы с ККТ при оказании услуг

2 статья Федерального закона № 54 посвящена бизнесам, которые могут работать без использования онлайн-касс. К ним относятся:

Торговые точки на ярмарках и рынках.

Киоски по продаже газет.

Места, где продают молоко или квас в розлив.

Аптеки в сёлах.

Организации, занимающиеся ритуальными услугами.

Социальные городские учреждения (Дворцы культуры, библиотеки).

ИП, работающие на Патентной системе налогообложения.

С полным списком таких предприятий вы можете ознакомиться здесь.

Как работают онлайн-кассы в сфере услуг

Кассовые аппараты принимают платежи от клиентов, отправляют информацию об операциях в ФНС в режиме реального времени и выдают чеки. Пошаговое взаимодействие с оборудованием выглядит так:

Клиент оплачивает услугу. Оплата принимается кассиром. Детали проведённой операции отправляются оператору фискальных данных для проверки и присвоения фискального знака. Информация об операции перенаправляется ОФД в ФНС. Налоговая проводит проверку и сообщает результаты оператору. Формируется и выдаётся чек, содержащий сведения о транзакции, включая номер фискального накопителя, фискальный знак и т.д.

Последним этапом в этом процессе является возможность клиента самостоятельно проверить составление чека в ФНС. Для этого он может воспользоваться специальным сервисом на сайте налоговой службы и внести соответствующие данные.

Как выбрать онлайн-кассу для сферы услуг

Принятие решения о выборе кассового аппарата для бизнеса в области услуг – это существенный этап, влияющий на рабочую производительность предприятия и соблюдение финансовых обязательств. Поэтому важно уделить время тщательному анализу и выбору лучшего варианта для вашей организации. Вы можете сравнивать кассы по различным критериям: удобство использования, стоимость, дополнительные функциональные возможности, способность к интеграции с другими системами и многое другое.

Ваш выбор также может опираться на тип ККТ – автономный, фискальный регистратор или смарт-терминал, – и дальнейшую оценку с учётом этих параметров. Для наглядного сопоставления этих устройств представлена таблица ниже.

Название ККТ Преимущества Недостатки Как выглядит Автономный кассовый аппарат Быстрая скорость оплаты услуги (сокращает время кассового обслуживания).

Возможность печати небольшого чека (экономия ресурсов). Необходимость дополнительного обучения по использованию такой ККТ.

Ограниченность функционала (по сравнению с другими видами техники). Фискальный регистратор Удобство в использовании (занимает минимальную площадь места в торговой точке).

Возможность в любой момент провести проверку работы ККТ. Относительно высокая цена (например, может не подойти по стоимости для малого бизнеса).

Обязательное условие – подключение к компьютеру/планшету (самостоятельно работать не будет). Смарт-терминал Мобильность (можно переносить с места на место).

Большой набор дополнительных функций (электронный чек на почту, пожертвования на благотворительность и т.д.).

Удобство использования кассы при расчётах через СБП. Непростая настройка самой техники (необходимо нанять специалиста).

Зависимость от сети (нужен бесперебойный стабильный интернет).

Если вас интересует использование ККТ в стационарных условиях, рекомендуется выбрать автономный кассовый аппарат или фискальный регистратор. Они благоустроены для установки на фиксированном месте в торговой зоне и обычно могут быть подключены к существующему на предприятии компьютеру.

Однако, если в рамках вашего бизнеса предусматривается работа на выезде (такая как клининг или ремонт на дому), предпочтительнее приобрести смарт-терминал. Это устройство малого размера, что делает его простым для переноски, а возможность проведения оплаты по QR-коду улучшает проведение транзакций.

Приобрести одобренные налоговой онлайн-кассу и фискальный накопитель по выгодной цене вы можете в магазине «Астрал ККТ». В нашем каталоге представлен широкий выбор оборудования для малого, среднего и крупного бизнеса.

Что необходимо, чтобы ККТ использовать для оказания услуг

Для начала необходимо приобрести составляющую, которая играет ключевую роль в работе ККТ – это фискальный накопитель. Он содержит в себе всю информацию об операциях и защищает её от утечек. Также ФН позволяет проверить данные, которые отправляются в налоговую. Приобрести его можно на 15 и 36 месяцев. Если ФН уже есть, но срок действия заканчивается, фискальный накопитель нужно заменить.

Затем необходимо оформить договор с оператором фискальных данных. Более подробно об этом вы можете узнать в нашем материале.

Для передачи фискальных данных согласно № 54-ФЗ пользователям ККТ подходит онлайн-сервис Астрал.ОФД. Помимо основной функции, применение сервиса даст вам такие возможности, как отслеживание заполняемости фискального накопителя, отправка чеков покупателям по SMS и email, мониторинг работы торговых точек. Также в Личном кабинете сервиса вы сможете проводить аналитику и составлять разного рода отчёты (например, анализ прибыльности торговых точек, сравнение объёмов продаж). А ролевая модель поможет сотрудникам управлять учётными записями и иметь доступ к разным функциям.

Третьим шагом будет считаться работа и настройка основной техники. Сначала необходимо подключиться к специализированному программному обеспечению, которое предоставляет услуги ККТ.

Потом нужно предпринять шаги, чтобы зарегистрировать онлайн-кассу на сайте ФНС или ОФД. Сделать вы это можете также самостоятельно на официальном сайте ведомства, в территориальном органе ИФНС или с помощью нашего специалиста.

Онлайн-кассы также могут быть интегрированы с другими системами учёта и аналитики. Это позволяет автоматизировать процессы отчётности финансовой деятельности бизнеса.

Возможна ли аренда онлайн-кассы

Конечно, возможность аренды онлайн-кассы есть. Множество компаний предлагают такой вариант с целью сокращения затрат на покупку оборудования и обеспечение работы кассовой системы. Данная услуга предполагает предоставление готового к работе и настроенного решения. Плюсом является предоставление технической поддержки и обновлений программного обеспечения.

Что даёт использование арендованной ККТ при предоставлении услуг:

Сохранение денежных средств за счёт отказа от покупки ККТ.

Нет нужды в самостоятельной настройке оборудования.

Специалисты компании-арендодателя обучат и предоставят поддержку при возникновении вопросов.

Что будет, если онлайн-ККТ при оказании услуг не используется

Если будет выявлено, что предприниматели или компания не использовали ККТ при предоставлении услуг, они получат денежный штраф. В соответствии с пунктом 14.5 Кодекса об административных правонарушениях, с 2024 года ответственное лицо обязано оплатить от 25% до 50% от суммы расчёта (но не менее 10 000 рублей). Для юридических лиц штраф больше, от 75% до 100%, но не менее 30 000 рублей.

При повторном нарушении закона деятельность индивидуального предпринимателя или компании может быть остановлена на срок до 90 дней.

Популярные вопросы

Что лучше: самозанятость или покупка кассы

Чтобы ответить на данный вопрос, лучше взвесить все «за» и «против», которые мы представили в таблице.

Преимущества самозанятости Значительное снижение затрат на приобретение ККТ (при НПД предприниматели могут не использовать онлайн-кассу и другое оборудование. Достаточно лишь сформировать чеки в приложении от ФНС.) Недостатки самозанятости Ограниченность по видам деятельности (в некоторых сферах нельзя использовать НПД, например, такси).

Сложность получения разрешительных лицензий от Роспотребнадзора и других ведомств. При наличии ККТ репутация предприятия может быть увеличена за счёт официальной регистрации в контролирующих органах.

Какие требования к чекам в онлайн-кассе для услуг

Обязательные реквизиты, установленные ст. 787 ГК, должны быть отражены в бумажных квитанциях. Эти данные включают в себя наименование документа, номер смены, дату и время транзакции, тип операции, полную цену услуги, идентификационный номер ККТ и так далее. Полный список этих реквизитов доступен в нашей статье.

В чеках также может быть указана и дополнительная информация. В этом случае, уполномоченные лица или организации имеют право добавлять агентские метки (теги), фискальные указатели неправильного бланка чека и т.д. Структура и оформление дополнительных данных определены в Приказе ФНС № ЕД-7-20/662@.

Как продавать подарочные сертификаты в сфере услуг

Чтобы это сделать, следует пройти через несколько этапов:

Заказчик получает сертификат на конкретную услугу.

Кассир составляет чек, в котором отмечает предварительную оплату и название услуги. В случае если клиент просто вносит сумму, то добавляется надпись «Аванс».

После создания такого чека данные в ФНС не передаются сразу. Обычно они отправляются один раз в месяц целым набором (сдаются все данные по подарочным сертификатам за последние 30 дней).

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K4fHS