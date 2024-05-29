Как выбрать онлайн-кассу для оказания услуг

Онлайн-касса, предназначенная для сферы услуг – это специализированное программное обеспечение, разработанное для автоматизации процедуры расчётов и регистрации финансовых операций в рамках деятельности компании. Она позволяет:
Проводить всесторонний анализ денежных средств.
Создавать бумажные и электронные чеки.
Вести надёжный контроль над финансовыми действиями в реальном времени.
Направлять информацию в контролирующие организации, в частности, в налоговую службу.
Эта система улучшает работоспособность бизнеса, упрощает коммуникацию с заказчиками и помогает соблюдать все обязательные законодательные стандарты.
При выборе онлайн-кассы для оказания услуг необходимо учитывать несколько ключевых факторов, которые помогут сделать бизнес более эффективным. Важно проверить, соответствует ли ККТ требованиям Федерального закона № 54. Также стоит рассмотреть дополнительные характеристики, такие как функционал и мобильность и т.д.
В этой статье мы поможем вам понять, какую кассу следует выбрать для сферы услуг. Мы подробно опишем возможности кассового аппарата и наиболее эффективные методы его применения.
Кому нужны онлайн-кассы при оказании услуг
В соответствии с № 54-ФЗ, все индивидуальные предприниматели и корпорации, предлагающие услуги или продукты, обязаны использовать кассовые аппараты. Владельцы салонов красоты, рестораны, автосервисы, медицинские учреждения, туристические агентства и другие должны иметь ККТ. Она играет важную роль для поддержания финансового учёта и соблюдения законов.
Также применение кассового аппарата упрощает процесс оплаты, улучшая доверие со стороны клиентов. Покупатели могут получить чеки как на бумаге, так и в электронном виде, что обеспечивает открытость финансовых транзакций.
Кто освобождён от работы с ККТ при оказании услуг
2 статья Федерального закона № 54 посвящена бизнесам, которые могут работать без использования онлайн-касс. К ним относятся:
Торговые точки на ярмарках и рынках.
Киоски по продаже газет.
Места, где продают молоко или квас в розлив.
Аптеки в сёлах.
Организации, занимающиеся ритуальными услугами.
Социальные городские учреждения (Дворцы культуры, библиотеки).
ИП, работающие на Патентной системе налогообложения.
С полным списком таких предприятий вы можете ознакомиться здесь.
Как работают онлайн-кассы в сфере услуг
Кассовые аппараты принимают платежи от клиентов, отправляют информацию об операциях в ФНС в режиме реального времени и выдают чеки. Пошаговое взаимодействие с оборудованием выглядит так:
Клиент оплачивает услугу.
Оплата принимается кассиром.
Детали проведённой операции отправляются оператору фискальных данных для проверки и присвоения фискального знака.
Информация об операции перенаправляется ОФД в ФНС.
Налоговая проводит проверку и сообщает результаты оператору.
Формируется и выдаётся чек, содержащий сведения о транзакции, включая номер фискального накопителя, фискальный знак и т.д.
Последним этапом в этом процессе является возможность клиента самостоятельно проверить составление чека в ФНС. Для этого он может воспользоваться специальным сервисом на сайте налоговой службы и внести соответствующие данные.
Как выбрать онлайн-кассу для сферы услуг
Принятие решения о выборе кассового аппарата для бизнеса в области услуг – это существенный этап, влияющий на рабочую производительность предприятия и соблюдение финансовых обязательств. Поэтому важно уделить время тщательному анализу и выбору лучшего варианта для вашей организации. Вы можете сравнивать кассы по различным критериям: удобство использования, стоимость, дополнительные функциональные возможности, способность к интеграции с другими системами и многое другое.
Ваш выбор также может опираться на тип ККТ – автономный, фискальный регистратор или смарт-терминал, – и дальнейшую оценку с учётом этих параметров. Для наглядного сопоставления этих устройств представлена таблица ниже.
Название ККТ
Преимущества
Недостатки
Как выглядит
Автономный кассовый аппарат
Если вас интересует использование ККТ в стационарных условиях, рекомендуется выбрать автономный кассовый аппарат или фискальный регистратор. Они благоустроены для установки на фиксированном месте в торговой зоне и обычно могут быть подключены к существующему на предприятии компьютеру.
Однако, если в рамках вашего бизнеса предусматривается работа на выезде (такая как клининг или ремонт на дому), предпочтительнее приобрести смарт-терминал. Это устройство малого размера, что делает его простым для переноски, а возможность проведения оплаты по QR-коду улучшает проведение транзакций.
Приобрести одобренные налоговой онлайн-кассу и фискальный накопитель по выгодной цене вы можете в магазине «Астрал ККТ». В нашем каталоге представлен широкий выбор оборудования для малого, среднего и крупного бизнеса.
Что необходимо, чтобы ККТ использовать для оказания услуг
Для начала необходимо приобрести составляющую, которая играет ключевую роль в работе ККТ – это фискальный накопитель. Он содержит в себе всю информацию об операциях и защищает её от утечек. Также ФН позволяет проверить данные, которые отправляются в налоговую. Приобрести его можно на 15 и 36 месяцев. Если ФН уже есть, но срок действия заканчивается, фискальный накопитель нужно заменить.
Затем необходимо оформить договор с оператором фискальных данных. Более подробно об этом вы можете узнать в нашем материале.
Для передачи фискальных данных согласно № 54-ФЗ пользователям ККТ подходит онлайн-сервис Астрал.ОФД. Помимо основной функции, применение сервиса даст вам такие возможности, как отслеживание заполняемости фискального накопителя, отправка чеков покупателям по SMS и email, мониторинг работы торговых точек. Также в Личном кабинете сервиса вы сможете проводить аналитику и составлять разного рода отчёты (например, анализ прибыльности торговых точек, сравнение объёмов продаж). А ролевая модель поможет сотрудникам управлять учётными записями и иметь доступ к разным функциям.
Третьим шагом будет считаться работа и настройка основной техники. Сначала необходимо подключиться к специализированному программному обеспечению, которое предоставляет услуги ККТ.
Потом нужно предпринять шаги, чтобы зарегистрировать онлайн-кассу на сайте ФНС или ОФД. Сделать вы это можете также самостоятельно на официальном сайте ведомства, в территориальном органе ИФНС или с помощью нашего специалиста.
Онлайн-кассы также могут быть интегрированы с другими системами учёта и аналитики. Это позволяет автоматизировать процессы отчётности финансовой деятельности бизнеса.
Возможна ли аренда онлайн-кассы
Конечно, возможность аренды онлайн-кассы есть. Множество компаний предлагают такой вариант с целью сокращения затрат на покупку оборудования и обеспечение работы кассовой системы. Данная услуга предполагает предоставление готового к работе и настроенного решения. Плюсом является предоставление технической поддержки и обновлений программного обеспечения.
Что даёт использование арендованной ККТ при предоставлении услуг:
Сохранение денежных средств за счёт отказа от покупки ККТ.
Нет нужды в самостоятельной настройке оборудования.
Специалисты компании-арендодателя обучат и предоставят поддержку при возникновении вопросов.
Что будет, если онлайн-ККТ при оказании услуг не используется
Если будет выявлено, что предприниматели или компания не использовали ККТ при предоставлении услуг, они получат денежный штраф. В соответствии с пунктом 14.5 Кодекса об административных правонарушениях, с 2024 года ответственное лицо обязано оплатить от 25% до 50% от суммы расчёта (но не менее 10 000 рублей). Для юридических лиц штраф больше, от 75% до 100%, но не менее 30 000 рублей.
При повторном нарушении закона деятельность индивидуального предпринимателя или компании может быть остановлена на срок до 90 дней.
Популярные вопросы
Что лучше: самозанятость или покупка кассы
Чтобы ответить на данный вопрос, лучше взвесить все «за» и «против», которые мы представили в таблице.
Преимущества самозанятости
Недостатки самозанятости
Какие требования к чекам в онлайн-кассе для услуг
Обязательные реквизиты, установленные ст. 787 ГК, должны быть отражены в бумажных квитанциях. Эти данные включают в себя наименование документа, номер смены, дату и время транзакции, тип операции, полную цену услуги, идентификационный номер ККТ и так далее. Полный список этих реквизитов доступен в нашей статье.
В чеках также может быть указана и дополнительная информация. В этом случае, уполномоченные лица или организации имеют право добавлять агентские метки (теги), фискальные указатели неправильного бланка чека и т.д. Структура и оформление дополнительных данных определены в Приказе ФНС № ЕД-7-20/662@.
Как продавать подарочные сертификаты в сфере услуг
Чтобы это сделать, следует пройти через несколько этапов:
Заказчик получает сертификат на конкретную услугу.
Кассир составляет чек, в котором отмечает предварительную оплату и название услуги. В случае если клиент просто вносит сумму, то добавляется надпись «Аванс».
После создания такого чека данные в ФНС не передаются сразу. Обычно они отправляются один раз в месяц целым набором (сдаются все данные по подарочным сертификатам за последние 30 дней).
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