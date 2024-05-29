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Астрал
Онлайн-кассы

Как выбрать онлайн-кассу для оказания услуг

В данной статье мы ответим на вопрос, какую кассу выбрать для сферы услуг. А также расскажем о возможностях кассового аппарата и оптимальном использовании этого инструмента.
Как выбрать онлайн-кассу для оказания услуг
Иллюстрация: Астрал

Онлайн-касса, предназначенная для сферы услуг – это специализированное программное обеспечение, разработанное для автоматизации процедуры расчётов и регистрации финансовых операций в рамках деятельности компании. Она позволяет:

  • Проводить всесторонний анализ денежных средств.

  • Создавать бумажные и электронные чеки.

  • Вести надёжный контроль над финансовыми действиями в реальном времени. 

  • Направлять информацию в контролирующие организации, в частности, в налоговую службу.

Эта система улучшает работоспособность бизнеса, упрощает коммуникацию с заказчиками и помогает соблюдать все обязательные законодательные стандарты.

При выборе онлайн-кассы для оказания услуг необходимо учитывать несколько ключевых факторов, которые помогут сделать бизнес более эффективным. Важно проверить, соответствует ли ККТ требованиям Федерального закона № 54. Также стоит рассмотреть дополнительные характеристики, такие как функционал и мобильность и т.д.

В этой статье мы поможем вам понять, какую кассу следует выбрать для сферы услуг. Мы подробно опишем возможности кассового аппарата и наиболее эффективные методы его применения.

Кому нужны онлайн-кассы при оказании услуг

В соответствии с № 54-ФЗ, все индивидуальные предприниматели и корпорации, предлагающие услуги или продукты, обязаны использовать кассовые аппараты. Владельцы салонов красоты, рестораны, автосервисы, медицинские учреждения, туристические агентства и другие должны иметь ККТ. Она играет важную роль для поддержания финансового учёта и соблюдения законов.

Также применение кассового аппарата упрощает процесс оплаты, улучшая доверие со стороны клиентов. Покупатели могут получить чеки как на бумаге, так и в электронном виде, что обеспечивает открытость финансовых транзакций.

Кто освобождён от работы с ККТ при оказании услуг

2 статья Федерального закона № 54 посвящена бизнесам, которые могут работать без использования онлайн-касс. К ним относятся:

  • Торговые точки на ярмарках и рынках.

  • Киоски по продаже газет.

  • Места, где продают молоко или квас в розлив.

  • Аптеки в сёлах.

  • Организации, занимающиеся ритуальными услугами.

  • Социальные городские учреждения (Дворцы культуры, библиотеки).

  • ИП, работающие на Патентной системе налогообложения.

С полным списком таких предприятий вы можете ознакомиться здесь.

Как работают онлайн-кассы в сфере услуг

Кассовые аппараты принимают платежи от клиентов, отправляют информацию об операциях в ФНС в режиме реального времени и выдают чеки. Пошаговое взаимодействие с оборудованием выглядит так:

  1. Клиент оплачивает услугу.

  2. Оплата принимается кассиром.

  3. Детали проведённой операции отправляются оператору фискальных данных для проверки и присвоения фискального знака.

  4. Информация об операции перенаправляется ОФД в ФНС.

  5. Налоговая проводит проверку и сообщает результаты оператору.

  6. Формируется и выдаётся чек, содержащий сведения о транзакции, включая номер фискального накопителя, фискальный знак и т.д.

Последним этапом в этом процессе является возможность клиента самостоятельно проверить составление чека в ФНС. Для этого он может воспользоваться специальным сервисом на сайте налоговой службы и внести соответствующие данные.

Как выбрать онлайн-кассу для сферы услуг

Принятие решения о выборе кассового аппарата для бизнеса в области услуг – это существенный этап, влияющий на рабочую производительность предприятия и соблюдение финансовых обязательств. Поэтому важно уделить время тщательному анализу и выбору лучшего варианта для вашей организации. Вы можете сравнивать кассы по различным критериям: удобство использования, стоимость, дополнительные функциональные возможности, способность к интеграции с другими системами и многое другое.

Ваш выбор также может опираться на тип ККТ – автономный, фискальный регистратор или смарт-терминал, – и дальнейшую оценку с учётом этих параметров. Для наглядного сопоставления этих устройств представлена таблица ниже.

Название ККТ

Преимущества

Недостатки

Как выглядит

Автономный кассовый аппарат

  • Быстрая скорость оплаты услуги (сокращает время кассового обслуживания).

  • Возможность печати небольшого чека (экономия ресурсов).

  • Необходимость дополнительного обучения по использованию такой ККТ.

  • Ограниченность функционала (по сравнению с другими видами техники).

Фискальный регистратор

  • Удобство в использовании (занимает минимальную площадь места в торговой точке).

  • Возможность в любой момент провести проверку работы ККТ.

  • Относительно высокая цена (например, может не подойти по стоимости для малого бизнеса).

  • Обязательное условие – подключение к компьютеру/планшету (самостоятельно работать не будет). 

Смарт-терминал

  • Мобильность (можно переносить с места на место).

  • Большой набор дополнительных функций (электронный чек на почту, пожертвования на благотворительность и т.д.).

  • Удобство использования кассы при расчётах через СБП.

  • Непростая настройка самой техники (необходимо нанять специалиста).

  • Зависимость от сети (нужен бесперебойный стабильный интернет).

Если вас интересует использование ККТ в стационарных условиях, рекомендуется выбрать автономный кассовый аппарат или фискальный регистратор. Они благоустроены для установки на фиксированном месте в торговой зоне и обычно могут быть подключены к существующему на предприятии компьютеру. 

Однако, если в рамках вашего бизнеса предусматривается работа на выезде (такая как клининг или ремонт на дому), предпочтительнее приобрести смарт-терминал. Это устройство малого размера, что делает его простым для переноски, а возможность проведения оплаты по QR-коду улучшает проведение транзакций.

Приобрести одобренные налоговой онлайн-кассу и фискальный накопитель по выгодной цене вы можете в магазине «Астрал ККТ». В нашем каталоге представлен широкий выбор оборудования для малого, среднего и крупного бизнеса.

Что необходимо, чтобы ККТ использовать для оказания услуг

Для начала необходимо приобрести составляющую, которая играет ключевую роль в работе ККТ – это фискальный накопитель. Он содержит в себе всю информацию об операциях и защищает её от утечек. Также ФН позволяет проверить данные, которые отправляются в налоговую. Приобрести его можно на 15 и 36 месяцев. Если ФН уже есть, но срок действия заканчивается, фискальный накопитель нужно заменить.

Затем необходимо оформить договор с оператором фискальных данных. Более подробно об этом вы можете узнать в нашем материале.

Для передачи фискальных данных согласно № 54-ФЗ пользователям ККТ подходит онлайн-сервис Астрал.ОФД. Помимо основной функции, применение сервиса даст вам такие возможности, как отслеживание заполняемости фискального накопителя, отправка чеков покупателям по SMS и email, мониторинг работы торговых точек. Также в Личном кабинете сервиса вы сможете проводить аналитику и составлять разного рода отчёты (например, анализ прибыльности торговых точек, сравнение объёмов продаж). А ролевая модель поможет сотрудникам управлять учётными записями и иметь доступ к разным функциям.

Третьим шагом будет считаться работа и настройка основной техники. Сначала необходимо подключиться к специализированному программному обеспечению, которое предоставляет услуги ККТ. 

Потом нужно предпринять шаги, чтобы зарегистрировать онлайн-кассу на сайте ФНС или ОФД. Сделать вы это можете также самостоятельно на официальном сайте ведомства, в территориальном органе ИФНС или с помощью нашего специалиста. 

Онлайн-кассы также могут быть интегрированы с другими системами учёта и аналитики. Это позволяет автоматизировать процессы отчётности финансовой деятельности бизнеса. 

Возможна ли аренда онлайн-кассы

Конечно, возможность аренды онлайн-кассы есть. Множество компаний предлагают такой вариант с целью сокращения затрат на покупку оборудования и обеспечение работы кассовой системы. Данная услуга предполагает предоставление готового к работе и настроенного решения. Плюсом является предоставление технической поддержки и обновлений программного обеспечения.

Что даёт использование арендованной ККТ при предоставлении услуг:

  • Сохранение денежных средств за счёт отказа от покупки ККТ.

  • Нет нужды в самостоятельной настройке оборудования.

  • Специалисты компании-арендодателя обучат и предоставят поддержку при возникновении вопросов.

Что будет, если онлайн-ККТ при оказании услуг не используется

Если будет выявлено, что предприниматели или компания не использовали ККТ при предоставлении услуг, они получат денежный штраф. В соответствии с пунктом 14.5 Кодекса об административных правонарушениях, с 2024 года ответственное лицо обязано оплатить от 25% до 50% от суммы расчёта (но не менее 10 000 рублей). Для юридических лиц штраф больше, от 75% до 100%, но не менее 30 000 рублей. 

При повторном нарушении закона деятельность индивидуального предпринимателя или компании может быть остановлена на срок до 90 дней.

Популярные вопросы

Что лучше: самозанятость или покупка кассы

Чтобы ответить на данный вопрос, лучше взвесить все «за» и «против», которые мы представили в таблице.

Преимущества самозанятости

  • Значительное снижение затрат на приобретение ККТ (при НПД предприниматели могут не использовать онлайн-кассу и другое оборудование. Достаточно лишь сформировать чеки в приложении от ФНС.)

Недостатки самозанятости

  • Ограниченность по видам деятельности (в некоторых сферах нельзя использовать НПД, например, такси).

  • Сложность получения разрешительных лицензий от Роспотребнадзора и других ведомств. При наличии ККТ репутация предприятия может быть увеличена за счёт официальной регистрации в контролирующих органах.

Какие требования к чекам в онлайн-кассе для услуг

Обязательные реквизиты, установленные ст. 787 ГК, должны быть отражены в бумажных квитанциях. Эти данные включают в себя наименование документа, номер смены, дату и время транзакции, тип операции, полную цену услуги, идентификационный номер ККТ и так далее. Полный список этих реквизитов доступен в нашей статье.

В чеках также может быть указана и дополнительная информация. В этом случае, уполномоченные лица или организации имеют право добавлять агентские метки (теги), фискальные указатели неправильного бланка чека и т.д. Структура и оформление дополнительных данных определены в Приказе ФНС № ЕД-7-20/662@.

Как продавать подарочные сертификаты в сфере услуг

Чтобы это сделать, следует пройти через несколько этапов:

  • Заказчик получает сертификат на конкретную услугу.

  • Кассир составляет чек, в котором отмечает предварительную оплату и название услуги. В случае если клиент просто вносит сумму, то добавляется надпись «Аванс».

После создания такого чека данные в ФНС не передаются сразу. Обычно они отправляются один раз в месяц целым набором (сдаются все данные по подарочным сертификатам за последние 30 дней).

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