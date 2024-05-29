Штрафы за отсутствие онлайн-кассы

Чтобы понять, почему кассовый аппарат так важен, нужно учитывать его функциональность:
Фиксация всех финансовых операций.
Создание бумажных и электронных чеков для клиентов.
Автоматическая передача данных о каждом расчёте в ФНС.
Долгосрочное хранение фискальных данных.
Это гарантирует прозрачность бизнеса и возможность мгновенной проверки операций.
Условия и размеры штрафов за неиспользование онлайн-кассы и неправильную работу с чеками определены законодательством. В России все штрафы, связанные с неправильной работой с ККТ, указаны в Федеральном законе № 54-ФЗ.
В этом материале мы рассмотрим, кто выписывает эти штрафы, и какие их суммы могут быть наложены на бизнес. Мы также обсудим, возможно ли избежать финансовых санкций, и что для этого нужно сделать.
Кто обязан использовать онлайн-кассу в 2024 году и кто может без неё обойтись
Онлайн-касса или цифровой кассовый аппарат – это новое технологическое устройство, предназначенное для выполнения и контроля финансовых операций. При помощи ККТ возможно осуществлять оплату услуг и товаров различными методами: наличными, банковскими картами или интернет-системами. Более того, онлайн-касса обеспечивает документирование факта перевода денежных средств компании в форме электронных и бумажных чеков.
На данный момент использование ККТ обязательно для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих услуги или реализующих товары. Однако есть исключения. Согласно 54-ФЗ, существует определённый список предприятий, которые имеют право не использовать онлайн-кассу. Сюда включаются:
Организации, работающие в сфере кредитования.
Компании, специализирующиеся на приёме стеклотары от граждан.
Организации и ИП, которые предлагают услуги по уходу и присмотру за детьми.
Индивидуальные предприниматели, использующие Налог на профессиональный доход и Патентную систему налогообложения.
Фирмы, оказывающие услуги по проведению религиозных церемоний и обрядов.
Аптечные учреждения, расположенные в сельских фельдшерско-акушерских пунктах.
Фирмы, осуществляющие продажу молока и кваса на розлив, а также газет и журналов на бумажном носителе.
Компании и ИП, которые занимаются торговлей на рынках, ярмарках и в других розничных точках продаж.
С полным списком всех организаций вы можете ознакомиться в самом Федеральном законе № 54 (статья 2).
Что же касается чеков, то бизнесы в труднодоступных местах и на ПСН могут использовать бланки строгой отчётности. Форму можно отпечатать в типографии и выдавать при продаже товара или предоставлении услуги.
Кто выписывает штрафы за работу без онлайн-кассы
Штрафы за неиспользование ККТ взыскиваются Федеральной налоговой службой во время особых проверок. Они могут быть осуществлены как налоговыми ведомствами, так и Роспотребнадзором. Если в процессе проверки были выявлены нарушения, составляется акт, который затем отправляется в налоговую службу для принятия решения о взыскании штрафа.
Как проводятся проверки ККТ
По Указу № 294-ФЗ, ФНС может осуществлять внезапные проверки работы ККТ на территории Российской Федерации. Такие проверки производятся в отношении налогоплательщиков. Мотивами для проведения такого контроля могут быть подозрения в нарушении налогового закона, данные, полученные от других предприятий, или жалобы со стороны населения.
Согласно действующему законодательству, региональные налоговые управления могут принимать на себя следующие функции:
Профилактический визит. Обычно проводится беседа по месту осуществления деятельности. Также возможна видеоконференция (статья 52 № 248-ФЗ).
Документарную проверку. Осуществляется на базе осмотра бумажных носителей (статья 72 № 248-ФЗ).
Выездное обследование осуществляется на территории налогоплательщика на основании решения руководителя ФНС с непосредственным согласованием прокуратуры (статья 89 НК).
Контрольную закупку (инспектором выполняется приобретение товара или услуги и проверяется взаимодействие с ККТ).
На плановые проверки на территории РФ до 2030 года действует мораторий (постановление Правительства № 336).
Что будет, если работать без кассы в 2024 году: основные штрафы и их размеры
Всего выделяют несколько основных административных правонарушений: штраф за неприменение онлайн-кассы, неправильная работа с кассовой дисциплиной, непробитие чеков для клиентов и игнорирование запросов ФНС по поводу ККТ. Ниже представлены все варианты с размерами штрафов.
Размер штрафа для различных лиц бизнеса
Название правонарушения и статья КоАП РФ
Для индивидуальных предпринимателей
Для должностных лиц
Для ЮЛ (организаций)
Неприменение ККТ – правонарушение совершено впервые (ч. 2 ст. 14.5)
От 25% до 50% от одного расчёта (при этом сумма должна быть более 10 000 рублей)
От 75 % до 100% от одного расчёта (при этом сумма должна быть более 30 000 рублей)
Неприменение ККТ – правонарушение совершено снова (ч. 3 ст. 14.5)
Приостановление деятельности предприятия до 90 суток
Запрет на ведение деятельности от одного года до двух лет.
Приостановление деятельности предприятия до 90 суток
Нарушение кассовой дисциплины: неправильная регистрация, нарушение правил использования и т.д. (ч. 4 ст. 14.5)
От 1 500 до 3 000 рублей или предупреждение
От 5 000 до 10 000 рублей или предупреждение
Непробитие чека клиенту (ч. 6 ст. 14.5)
2 000 рублей
10 000 рублей или штраф
Игнорирование просьб и запросов от ФНС (ч. 5 ст. 14.5)
От 1 500 до 3 000 рублей или предупреждение
От 5 000 до 10 000 рублей или предупреждение
Как избежать штрафа за работу с онлайн-кассой
В случае допущенной ошибки при работе с ККТ при торговле или оказании услуг можно избежать штрафа, исправив недочёт и сообщив об этом в ФНС. Главное – успеть это сделать до того, как налоговая сама обнаружит нарушение и известит вас о нём.
Для исправления проблемы необходимо создать чек коррекции. В нём должна быть указана информация, подтверждающая, что ошибка была обнаружена и устранена:
В графе «Тип коррекции» укажите «Самостоятельная операция» или 0.
Укажите дату печати некорректного чека.
Впишите правильный фискальный идентификатор.
Перенесите все данные из предыдущего чека в новый, избегая ошибок.
пример чека коррекции для товара или услуги
Популярные вопросы
Выписывают ли штрафы компаниям из реестра МСП за нарушение правил?
Малые и средние предприятия также обязаны выполнять операции с использованием кассовых аппаратов. В случае нарушений, связанных с неиспользованием ККТ, на эти организации налагаются штрафы, хотя и в меньшем размере.
Ответственность за неприменение кассы (первый инцидент) составляет от 37% до 50% от суммы операции. Если государство или граждане не претерпели значительного ущерба, то штраф может быть заменён предупреждением.
Несоблюдение кассовой дисциплины и игнорирование обращений и запросов ФНС могут повлечь штрафы от 2 500 до 5 000 рублей.
При отсутствии чека, пробитого на ККТ, штраф составляет 5 000 рублей.
Есть ли срок давности для привлечения к ответственности?
Да, срок давности для привлечения к ответственности за неприменение ККТ составляет один год.
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