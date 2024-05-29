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Астрал
Штрафы за ККТ и кассу

Штрафы за отсутствие онлайн-кассы

В этой статье мы разберём, кто их выписывает и какие суммы бизнесы могут заплатить в виде штрафа за неприменение ККТ. Также поговорим о том, можно ли избежать денежных санкций и что для этого необходимо сделать.
Штрафы за отсутствие онлайн-кассы
Иллюстрация: Астрал

Чтобы понять, почему кассовый аппарат так важен, нужно учитывать его функциональность:

  • Фиксация всех финансовых операций.

  • Создание бумажных и электронных чеков для клиентов.

  • Автоматическая передача данных о каждом расчёте в ФНС.

  • Долгосрочное хранение фискальных данных.

Это гарантирует прозрачность бизнеса и возможность мгновенной проверки операций.

Условия и размеры штрафов за неиспользование онлайн-кассы и неправильную работу с чеками определены законодательством. В России все штрафы, связанные с неправильной работой с ККТ, указаны в Федеральном законе № 54-ФЗ.

В этом материале мы рассмотрим, кто выписывает эти штрафы, и какие их суммы могут быть наложены на бизнес. Мы также обсудим, возможно ли избежать финансовых санкций, и что для этого нужно сделать.

Кто обязан использовать онлайн-кассу в 2024 году и кто может без неё обойтись

Онлайн-касса или цифровой кассовый аппарат – это новое технологическое устройство, предназначенное для выполнения и контроля финансовых операций. При помощи ККТ возможно осуществлять оплату услуг и товаров различными методами: наличными, банковскими картами или интернет-системами. Более того, онлайн-касса обеспечивает документирование факта перевода денежных средств компании в форме электронных и бумажных чеков.

На данный момент использование ККТ обязательно для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих услуги или реализующих товары. Однако есть исключения. Согласно 54-ФЗ, существует определённый список предприятий, которые имеют право не использовать онлайн-кассу. Сюда включаются:

  • Организации, работающие в сфере кредитования. 

  • Компании, специализирующиеся на приёме стеклотары от граждан.

  • Организации и ИП, которые предлагают услуги по уходу и присмотру за детьми.

  • Индивидуальные предприниматели, использующие Налог на профессиональный доход и Патентную систему налогообложения

  • Фирмы, оказывающие услуги по проведению религиозных церемоний и обрядов. 

  • Аптечные учреждения, расположенные в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. 

  • Фирмы, осуществляющие продажу молока и кваса на розлив, а также газет и журналов на бумажном носителе. 

  • Компании и ИП, которые занимаются торговлей на рынках, ярмарках и в других розничных точках продаж.

С полным списком всех организаций вы можете ознакомиться в самом Федеральном законе № 54 (статья 2). 

Что же касается чеков, то бизнесы в труднодоступных местах и на ПСН могут использовать бланки строгой отчётности. Форму можно отпечатать в типографии и выдавать при продаже товара или предоставлении услуги.

Кто выписывает штрафы за работу без онлайн-кассы

Штрафы за неиспользование ККТ взыскиваются Федеральной налоговой службой во время особых проверок. Они могут быть осуществлены как налоговыми ведомствами, так и Роспотребнадзором. Если в процессе проверки были выявлены нарушения, составляется акт, который затем отправляется в налоговую службу для принятия решения о взыскании штрафа.

Как проводятся проверки ККТ

По Указу № 294-ФЗ, ФНС может осуществлять внезапные проверки работы ККТ на территории Российской Федерации. Такие проверки производятся в отношении налогоплательщиков. Мотивами для проведения такого контроля могут быть подозрения в нарушении налогового закона, данные, полученные от других предприятий, или жалобы со стороны населения. 

Согласно действующему законодательству, региональные налоговые управления могут принимать на себя следующие функции:

  • Профилактический визит. Обычно проводится беседа по месту осуществления деятельности. Также возможна видеоконференция (статья 52 № 248-ФЗ).

  • Документарную проверку. Осуществляется на базе осмотра бумажных носителей (статья 72 № 248-ФЗ).

  • Выездное обследование осуществляется на территории налогоплательщика на основании решения руководителя ФНС с непосредственным согласованием прокуратуры (статья 89 НК).

  • Контрольную закупку (инспектором выполняется приобретение товара или услуги и проверяется взаимодействие с ККТ).

На плановые проверки на территории РФ до 2030 года действует мораторий (постановление Правительства № 336). 

Что будет, если работать без кассы в 2024 году: основные штрафы и их размеры

Всего выделяют несколько основных административных правонарушений: штраф за неприменение онлайн-кассы, неправильная работа с кассовой дисциплиной, непробитие чеков для клиентов и игнорирование запросов ФНС по поводу ККТ. Ниже представлены все варианты с размерами штрафов.

Размер штрафа для различных лиц бизнеса

Название правонарушения и статья КоАП РФ

Для индивидуальных предпринимателей

Для должностных лиц

Для ЮЛ (организаций)

Неприменение ККТ – правонарушение совершено впервые (ч. 2 ст. 14.5)

От 25% до 50% от одного расчёта (при этом сумма должна быть более 10 000 рублей)

От 75 % до 100% от одного расчёта (при этом сумма должна быть более 30 000 рублей)

Неприменение ККТ – правонарушение совершено снова (ч. 3 ст. 14.5)

Приостановление деятельности предприятия до 90 суток

Запрет на ведение деятельности от одного года до двух лет.

Приостановление деятельности предприятия до 90 суток

Нарушение кассовой дисциплины: неправильная регистрация, нарушение правил использования и т.д. (ч. 4 ст. 14.5)

От 1 500 до 3 000 рублей или предупреждение

От 5 000 до 10 000 рублей или предупреждение

Непробитие чека клиенту (ч. 6 ст. 14.5)

2 000 рублей

10 000 рублей или штраф

Игнорирование просьб и запросов от ФНС (ч. 5 ст. 14.5)

От 1 500 до 3 000 рублей или предупреждение

От 5 000 до 10 000 рублей или предупреждение

Как избежать штрафа за работу с онлайн-кассой

В случае допущенной ошибки при работе с ККТ при торговле или оказании услуг можно избежать штрафа, исправив недочёт и сообщив об этом в ФНС. Главное – успеть это сделать до того, как налоговая сама обнаружит нарушение и известит вас о нём.

Для исправления проблемы необходимо создать чек коррекции. В нём должна быть указана информация, подтверждающая, что ошибка была обнаружена и устранена:

  • В графе «Тип коррекции» укажите «Самостоятельная операция» или 0. 

  • Укажите дату печати некорректного чека. 

  • Впишите правильный фискальный идентификатор.

  • Перенесите все данные из предыдущего чека в новый, избегая ошибок.

пример чека коррекции для товара или услуги

Популярные вопросы

Выписывают ли штрафы компаниям из реестра МСП за нарушение правил?

Малые и средние предприятия также обязаны выполнять операции с использованием кассовых аппаратов. В случае нарушений, связанных с неиспользованием ККТ, на эти организации налагаются штрафы, хотя и в меньшем размере.

Ответственность за неприменение кассы (первый инцидент) составляет от 37% до 50% от суммы операции. Если государство или граждане не претерпели значительного ущерба, то штраф может быть заменён предупреждением.

Несоблюдение кассовой дисциплины и игнорирование обращений и запросов ФНС могут повлечь штрафы от 2 500 до 5 000 рублей.

При отсутствии чека, пробитого на ККТ, штраф составляет 5 000 рублей.

Есть ли срок давности для привлечения к ответственности?

Да, срок давности для привлечения к ответственности за неприменение ККТ составляет один год.

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