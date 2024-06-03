ЭДО для Wildberries

В данном материале мы рассмотрим, зачем нужен электронный документооборот в целом и как организовать подключение ЭДО к Wildberries

Сегодня всё больше продавцов принимают решение перенести свой бизнес в онлайн и использовать маркетплейсы в качестве наиболее эффективного инструмента для реализации товаров.Ключевым элементом взаимодействия между продавцом и торговой площадкой выступает электронный документооборот (ЭДО).



Wildberries является одним из крупнейших представителей в сфере электронной торговли, работающим на территории России и стран СНГ. На этой платформе зарегистрировано свыше 300 тысяч предпринимателей. С каждым годом всё больше продавцов присоединяются к числу партнёров маркетплейса, однако не все новички знают, требуется ли использование ЭДО для работы на Wildberries.

В данном материале мы рассмотрим, зачем нужен электронный документооборот в целом и как организовать подключение ЭДО к Wildberries.

Что такое ЭДО

Системы электронного документооборота позволяют создавать, редактировать, передавать и хранить документы в цифровом формате. Если электронный документ заверен электронной подписью (ЭП), он имеет юридическую силу, так как некоторые виды ЭП приравнены к собственноручной подписи.

В процессе передачи электронных документов участвует посредник — оператор электронного документооборота. Эти компании занимаются отправкой, обработкой и хранением информации и имеют государственную лицензию. Реестр всех операторов доступен на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Услуги операторов ЭДО по своей стоимости определяются тарифным планом. Обычно тариф рассчитывается исходя из количества отправленных документов за определённый период, например, за месяц. В среднем, стоимость отправки одного документа у всех операторов составляет 6–8 рублей.

Особенности ЭДО с Wildberries

Wildberries работает с поставщиками по двум схемам. В рамках модели Fulfillment by Seller (FBS) хранение, комплектацию, упаковку и доставку товаров осуществляет сам продавец. В модели Fulfillment by Operator (FBO) продавец только отправляет товары на склад маркетплейса, а всеми остальными этапами занимается Wildberries.

Одновременно с товаром поставщик передаёт первичные документы, такие как счёт-фактура, накладная или акт об оказании услуг. Поскольку на маркетплейсах представлено огромное количество товаров, работа с бумажными документами превращается в рутину. А учитывая, что количество товаров и цены на них постоянно меняются, исправление ошибок требует значительных временных затрат.

Передача документов также занимает время — обычно от 7 до 14 дней, если документы отправляются по почте. Курьерская служба позволяет ускорить процесс, но это сопряжено с дополнительными расходами.

Поэтому с маркетплейсом лучше организовать электронный документооборот. Благодаря ЭДО с Wildberries можно обмениваться как стандартизированными документами (УПД, товарные накладные, акты о выполнении работы, счета-фактуры), так и документами в свободной форме (договоры, дополнительные соглашения, спецификации и т. п.). Помимо этого, ЭДО упрощает работу с документами, ускоряет процесс документооборота и помогает сократить расходы.

Способы обмена документацией у продавцов с Wildberries

Поставщики Wildberries могут обмениваться документацией, связанной с товарами и поставками, тремя способами:

На бумаге. Документы, касающиеся поставки товаров на склад Wildberries, можно передать в бумажном виде. Этот метод подходит для передачи накладных, актов оказания услуг, счетов-фактур и другой документации. Через личный кабинет продавца Wildberries. С помощью личного кабинета продавца на маркетплейсе можно не только отправлять первичную документацию, но и связываться с администрацией или службой технической поддержки. Также в этот кабинет поступают все необходимые уведомления и отчёты, включая отчёт о продажах. Через систему электронного документооборота (ЭДО). Документооборот с Wildberries через оператора включает в себя все перечисленные выше документы.

Как подключить ЭДО с Wildberries

Чтобы начать использовать электронный документооборот (ЭДО) с Wildberries, выполните следующие шаги:

Зарегистрируйтесь в личном кабинете продавца на Wildberries. Создайте профиль продавца на специальном сайте маркетплейса, указав всю необходимую информацию. Начните с ввода начальных данных о компании: страна, ИНН и форма организации. Остальные поля (наименование поставщика, ФИО руководителя и ОГРНИП) будут заполнены автоматически. Получите электронную подпись.Юридически значимый документооборот требует квалифицированной электронной подписи. Руководители организаций или индивидуальные предприниматели могут получить её, обратившись в удостоверяющий центр ФНС или к его доверенному лицу.

Подключитесь к сервису электронного документооборота. Для этого необходимо заключить договор на оказание услуг с оператором ЭДО.

Если вы используете сервисы ЭДО для обмена документами с Wildberries, вам необходимо отправить приглашение на маркетплейс. Для этого используйте следующие реквизиты: ИНН 7721546864, ООО «Вайлдберриз». Также можно применить Идентификатор ЭДО 2AE7C745703-CCE6-43F0-A15E-481E13A14EBE.

После того как маркетплейс подтвердит получение приглашения, вы сможете обмениваться документами.

Если же вы обмениваетесь документацией только через личный кабинет Wildberries, настраивать ЭДО не нужно.

Как выбрать оператора

Выбор оператора электронного документооборота (ЭДО) для взаимодействия с Wildberries имеет важное значение для эффективного обмена документами. При выборе оператора обратите внимание на следующие аспекты:

Стоимость услуг. Сравните тарифы разных операторов, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Функциональность сервиса. Убедитесь, что оператор предлагает все необходимые функции для вашего бизнеса, такие как автоматическая загрузка документов, хранение документации в облаке, мобильное приложение, конструктор документов и поддержка роуминга. Отзывы и репутация. Ознакомьтесь с отзывами других пользователей о работе оператора. Удобство интеграции. Проверьте, насколько легко оператор интегрируется с вашей системой учёта и другими используемыми программами. Поддержка и обслуживание. Оцените качество поддержки и обслуживания, предоставляемого оператором.

Выбор подходящего оператора ЭДО поможет оптимизировать процессы документооборота с Wildberries и повысить эффективность вашего бизнеса.

Для электронного документооборота (ЭДО) с Wildberries не обязательно выбирать оператора, который напрямую работает с маркетплейсом — можно воспользоваться услугой роуминга с партнёром Wildberries.

Сервис Доки позволяет обмениваться документами с площадкой через личный кабинет в облаке или в программе 1С. Для работы с личным кабинетом нужен только доступ в интернет, устанавливать дополнительное ПО не требуется. В программе 1С можно настроить документооборот с Wildberries с помощью специального расширения для интеграции сервиса Доки.

Wildberries сотрудничает с компанией «Калуга Астрал», поэтому при подключении сервиса Доки настраивать роуминг не нужно.

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