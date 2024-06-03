Что делать с письмом от ФНС об ошибках в работе с ККТ

Часто «письма счастья» от ФНС носят информационный характер. Поэтому не нужно их бояться, даже если речь идет о нарушениях в работе с контрольно-кассовой техникой, а нужно изучить описанную проблему и принять меры к ее недопущению.

Какие письма об ошибках в работе с ККТ рассылает ФНС

В марте 2024 года ФНС запустила кампанию по информированию налогоплательщиков, которые работают с применением контрольно-кассовой техники, о недопущении нарушений законодательства при работе с ККТ. Рассылка коснулась пользователей ККТ независимо от оператора фискальных данных. В письмах налоговики указывают на самые распространенные нарушения в фискальных документах, которые влияют на прием, например:

Неверно заполнен тег 1012, то есть дата и время не выставлены или отображаются не правильно.

Ошибки в теге 2108 — мера количества предмета расчета.

Сумма расчета по чеку без НДС указана неверно (тег 1105).

Пример письма ФНС

Важно: подобная рассылка от ФНС носит информационный характер, не требует ответа и не указывает на наличие фактов допущения ошибок в фискальных документах, но рекомендует налогоплательщику самостоятельно проверить уже сформированные чеки, отчеты о регистрации или перерегистрации ККТ, об открытии или закрытии смены и другие кассовые документы.

Ответ ФНС

Что делать, когда получил от ФНС письмо по ошибкам в ККТ

Итак, алгоритм действий при получении рассылки от ФНС о недопущении нарушений законодательства при работе с ККТ таков:

Шаг 1. Войдите в личный кабинет оператора фискальных данных.

Шаг 2. Просмотрите и проверьте фискальные документы, сформированные в 2024 году. Если все чеки имеют статус «Принят», значит нарушений нет, исправления не требуются, можно продолжать работу.

Шаг 3. Если чеки с ошибками обнаружены, нужно сформировать чеки коррекции на документы со статусами «Отказ в приеме» и «Принят в жесткий карантин» и работать дальше.

Если у вас возникают вопросы по чекам, оформленным с Астрал.ОФД:

о причинах возникновения чеков с ошибками;

о проблемах по устранению ошибок в чеках,

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Процедура самопроверки понятна, но может осложняться объемом, если компания использует несколько касс с большим оборотом.

Компания Астрал упростила проверку фискальных документов на наличие в них нарушений требований законодательства о применении ККТ. Пользователи Астрал.ОФД теперь могут из личного кабинета выгрузить чеки в Excel и отфильтровать ошибочные уже там.

Для ускорения процесса:

формируйте выгрузку для каждой кассы отдельно;

делайте помесячный отбор, если документов много;

уменьшайте период отбора, если выгрузка не формируется.

Что делать, чтобы не получать от ФНС письма об ошибках при работе с ККТ

Пока письма от ФНС о недопущении нарушений при работе с ККТ носят информационный характер, но, возможно, в будущем налоговые органы потребуют объяснений и начнут применять меры к нарушителям, поэтому задача налогоплательщиков, которые работают с применением ККТ не допускать нарушений и/или оперативно исправлять их до получения предупреждения от ФНС.

Что для этого нужно?

Во-первых, проверьте настройки кассового программного обеспечения , а именно форматы, наличие и корректность заполнения обязательных реквизитов.

А, во-вторых, регулярно заходите в личный кабинет ОФД и проверяйте, появились ли или нет чеки со статусами «Отказ в приеме» и «Принят в жесткий карантин».

В личном кабинете Астрал.ОФД в разделе «Чеки» налогоплательщики могут выгрузить реестр всех фискальных документов или настроить фильтр на отображение чеков с нарушениями. А ограничить период отбора и отфильтровать документы с критическими ошибками можно сразу на этапе выгрузки.

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