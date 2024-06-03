₽ Заказать рекламу
Астрал
Онлайн-кассы

Что делать с письмом от ФНС об ошибках в работе с ККТ

Часто «письма счастья» от ФНС носят информационный характер. Поэтому не нужно их бояться, даже если речь идет о нарушениях в работе с контрольно-кассовой техникой, а нужно изучить описанную проблему и принять меры к ее недопущению.
Что делать с письмом от ФНС об ошибках в работе с ККТ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие письма об ошибках в работе с ККТ рассылает ФНС

В марте 2024 года ФНС запустила кампанию по информированию налогоплательщиков, которые работают с применением контрольно-кассовой техники, о недопущении нарушений законодательства при работе с ККТ. Рассылка коснулась пользователей ККТ независимо от оператора фискальных данных. В письмах налоговики указывают на самые распространенные нарушения в фискальных документах, которые влияют на прием, например:

  • Неверно заполнен тег 1012, то есть дата и время не выставлены или отображаются не правильно.

  • Ошибки в теге 2108 — мера количества предмета расчета.

  • Сумма расчета по чеку без НДС указана неверно (тег 1105).

Пример письма ФНС

Важно: подобная рассылка от ФНС носит информационный характер, не требует ответа и не указывает на наличие фактов допущения ошибок в фискальных документах, но рекомендует налогоплательщику самостоятельно проверить уже сформированные чеки, отчеты о регистрации или перерегистрации ККТ, об открытии или закрытии смены и другие кассовые документы. 

Ответ ФНС

Что делать, когда получил от ФНС письмо по ошибкам в ККТ

Итак, алгоритм действий при получении рассылки от ФНС о недопущении нарушений законодательства при работе с ККТ таков:

  • Шаг 1. Войдите в личный кабинет оператора фискальных данных.

  • Шаг 2. Просмотрите и проверьте фискальные документы, сформированные в 2024 году. Если все чеки имеют статус «Принят», значит нарушений нет, исправления не требуются, можно продолжать работу.

  • Шаг 3. Если чеки с ошибками обнаружены, нужно сформировать чеки коррекции на документы со статусами «Отказ в приеме» и «Принят в жесткий карантин» и работать дальше. 

Если у вас возникают вопросы по чекам, оформленным с Астрал.ОФД:

  • о причинах возникновения чеков с ошибками; 

  • о проблемах по устранению ошибок в чеках,

обратитесь на горячую линию Астрал.ОФД 8 (800) 700-80-86. Техподдержка работает круглосуточно.

Процедура самопроверки понятна, но может осложняться объемом, если компания использует несколько касс с большим оборотом.

Компания Астрал упростила проверку фискальных документов на наличие в них нарушений требований законодательства о применении ККТ. Пользователи Астрал.ОФД теперь могут из личного кабинета выгрузить чеки в Excel и отфильтровать ошибочные уже там.

Для ускорения процесса:

  • формируйте выгрузку для каждой кассы отдельно;

  • делайте помесячный отбор, если документов много;

  • уменьшайте период отбора, если выгрузка не формируется. 

Что делать, чтобы не получать от ФНС письма об ошибках при работе с ККТ 

Пока письма от ФНС о недопущении нарушений при работе с ККТ носят информационный характер, но, возможно, в будущем налоговые органы потребуют объяснений и начнут применять меры к нарушителям, поэтому задача налогоплательщиков, которые работают с применением ККТ не допускать нарушений и/или оперативно исправлять их до получения предупреждения от ФНС.

Что для этого нужно?

  • Во-первых, проверьте настройки кассового программного обеспечения, а именно форматы, наличие и корректность заполнения обязательных реквизитов.

  • А, во-вторых, регулярно заходите в личный кабинет ОФД и проверяйте, появились ли или нет чеки со статусами «Отказ в приеме» и «Принят в жесткий карантин».

В личном кабинете Астрал.ОФД в разделе «Чеки» налогоплательщики могут выгрузить реестр всех фискальных документов или настроить фильтр на отображение чеков с нарушениями. А ограничить период отбора и отфильтровать документы с критическими ошибками можно сразу на этапе выгрузки.

Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса

Существенная экономия времени. Отправь заявку и мы расскажем все об электронном документообороте

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KEBYL

n.egorev
Льготы для МСП

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?
3

Начать дискуссию

Отпускные

Как рассчитать отпускные в 2024 году: образцы бланков

Рассказываем, как перевести дни расчетного периода в «формат 29,3» и как высчитать СДЗ для отпуска.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Субсидиарная ответственность

🏃 Руководители брошенных компаний будут отвечать за бездействие. Для них стандарты судебного рассмотрения стали более жесткие и опасные, говорит юрист

Директорам придется доказывать в суде, что их действия или бездействие не привели к тому, что компания оказалась не в состоянии рассчитаться с долгами. Раньше бремя доказывания лежало на кредиторах.

1
Государственные ведомства

Минприроды допустило больше 50 нарушений на сумму 74 млрд рублей

Ведомство допустило нарушения в сфере госзакупок, а также нарушило порядок ведения бухгалтерской и статистической отчетности.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
ФСБУ Запасы

Устранили нестыковку между ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 5/2019

Затраты на поддержание работоспособности или исправности средств производства и на их текущий ремонт надо включать в себестоимость запасов.

Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Бухгалтеру обязательно нужно знать об обязанности публиковать отрицательные активы (недостаточность имущества) в Федресурсе

Недостаточность имущества или отрицательные чистые активы, являются важнейшим показателем, о котором необходимо знать кредиторам для защиты своих прав. Поэтому закон обязал все организации с недостаточностью имущества (отрицательными активами) уведомлять об этом своих контрагентов через публикацию в Федресурсе — Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Бухгалтеру обязательно нужно знать об обязанности публиковать отрицательные активы (недостаточность имущества) в Федресурсе
Стандартный вычет

Налоговые вычеты на второго ребенка и третьего ребенка вырастут в два раза

Максимальную сумму стандартного налогового вычета для семей с двумя детьми увеличат до 2,8 тысяч рублей, а родители трех детей получат вычет до 6 тысяч рублей.

2

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

Больничные облагаются НДФЛ, но можно получить вычет на лекарства

Пособие по временной нетрудоспособности – это доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% или 15%.

Уведомление по ЕНП

Не забудьте сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

В понедельник, 3 июня – очередной срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 23.05.2024 по 31.05.2024.

Дробление бизнеса

✂ После налоговой реформы будет еще больше оснований дробить бизнес, считают эксперты

Многие эксперты и представители бизнеса на обсуждениях налоговых реформ в ТПП 30 мая предположили, что после изменений в НК по УСН с 2025 года дробить бизнес будут даже чаще, чем сейчас. «Клерк» принял участие в мероприятии.

1
ПланФикс
Бухгалтерский аутсорсинг

5 причин, почему бухгалтерская фирма теряет деньги, и как этого избежать

Разбираем основные проблемы, которые влияют на работу бухгалтерской аутсорсинговой фирмы и становятся причиной потери денег. Расскажем о способах, как сделать процессы более эффективными.

5 причин, почему бухгалтерская фирма теряет деньги, и как этого избежать
Ипотека

Минцифры увеличит финансирование IT-ипотеки до 1 трлн рублей

Сейчас льготной программой IT-ипотеки воспользовались 65 тысяч человек, им выдали кредиты на покупку жилья на общую сумму 580 млрд рублей.

iSpring
Управление персоналом

Методы обучения персонала в 2024 году: эффективные способы развития сотрудников

Для успешного развития компании важно постоянно обучать и развивать сотрудников. Персонал — главный актив любого бизнеса, и инвестиции в обучение кадров окупаются ростом производительности, вовлеченности и лояльности работников. Разберем, какими будут эффективные методы обучения персонала в ближайшем будущем, когда влияние цифровизации станет еще более ощутимым.

Методы обучения персонала в 2024 году: эффективные способы развития сотрудников

Разборы законов

1 305
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

Только 0,3% россиян будут платить НДФЛ по самой высокой ставке

Больше 10 млн рублей в 2023 году заработали 167 тысяч человек. 82,1% россиян получают доходы до 1 млн рублей, они не попадут под прогрессивную шкалу налогообложения.

8
ТоТ еще разговор

Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками

Это второй сезон проекта «ТоТ еще разговор». Хочется говорить с предпринимателями об их бизнесе. Каждый четверг мы проводим встречи с предпринимателями в краснодарском офисе Клерк.ру. Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане https://t.me/svetlana_pastukh

Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками
1
Астрал
Онлайн-кассы

Что делать с письмом от ФНС об ошибках в работе с ККТ

Часто «письма счастья» от ФНС носят информационный характер. Поэтому не нужно их бояться, даже если речь идет о нарушениях в работе с контрольно-кассовой техникой, а нужно изучить описанную проблему и принять меры к ее недопущению.

Что делать с письмом от ФНС об ошибках в работе с ККТ
Разобраться в налогах
НДФЛ

Расчет НДФЛ с выплат релокантам в 2024 году

Как быть, если штатный работник на дистанционке уехал за границу и продолжает выполнять трудовые функции? Нужно ли в этом случае учитывать наличие или отсутствие статуса резидента? Исполнять ли обязанности налогового агента? Рассмотрим, как обстоят дела с уплатой НДФЛ с сумм, выплачиваемых релокантам в 2024 году, и что изменится с 2025 года.

Расчет НДФЛ с выплат релокантам в 2024 году
НДФЛ

Когда с матвыгоды по займу сотруднику не надо удерживать НДФЛ

В общем случае матвыгода в виде экономии на процентах при получении займа от своего работодателя облагается НДФЛ. При этом работодатель – налоговый агент и должен удержать налог из зарплаты сотрудника.

Криптовалюта

Майнеров обложат акцизами на электроэнергию

Размер косвенного налога будет рассчитываться в зависимости от объема потребленного электричества для добычи криптовалют.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди предметы

Сегодня ищем предметы. Один из них — очень неожиданный. Какой? Давайте найдем его.

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди предметы
28

Интересные материалы

Подпислон

ЭЦП для автобизнеса

Цифровизация имеет колоссальную пользу даже в самых неочевидных сферах бизнеса. Расскажем про автоцентры, СТО и автосервисы.

ЭЦП для автобизнеса