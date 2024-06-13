Переизбрание главы СНТ и регистрация изменений в ФНС

Садоводческие некоммерческие товарищества, так же как и другие юридические лица, должны быть зарегистрированы в ФНС. При переизбрании главы СНТ правление обязано проинформировать об изменениях налоговую службу. Рассмотрим процесс переизбрания руководителя садового товарищества и порядок регистрации нового главы СНТ в налоговой.

В каких ситуациях требуется выбор нового главы СНТ

Садовое или огородническое некоммерческое товарищество представляет собой добровольное объединение людей, владеющих участками земли и использующих эти участки для огородничества или разведения сада. Основные принципы работы таких объединений перечислены в законе № 217-ФЗ от 29 июля 2017 года.

В СНТ действует принцип самоуправления: все вопросы обсуждаются и решаются на общем собрании членов товарищества под руководством председателя.

Выборы нового главы СНТ могут потребоваться в различных случаях:

истёк срок полномочий руководителя. В соответствии со статьёй 16 закона № 217-ФЗ председателя можно избрать на срок не более пяти лет. По истечении данного срока глава имеет возможность занять эту позицию повторно;

члены товарищества недовольны действиями правления и желают заменить председателя;

руководитель передаёт свои обязанности другому человеку по своей инициативе. Глава вправе уйти со своего поста досрочно;

глава товарищества больше не является его членом: например, он продал свой участок и переехал в другую местность;

руководитель совершил преступления, из-за которых суд запретил ему управлять юридическим лицом. Например, к дисквалификации может привести многократное нарушение правил охраны труда.

Как происходит замена главы СНТ в описанных выше ситуациях? Рассмотрим далее.

Переизбрание руководителя СНТ: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подбор кандидата на руководящую должность

Кандидат на место председателя должен соответствовать двум основным требованиям:

первое условие — членство в СНТ. Напоминаем, что участниками товарищества могут быть только собственники участков или правообладатели государственных участков;

второе — наличие у кандидата права управлять юрлицом. Если ФНС внесла гражданина в Реестр дисквалифицированных лиц, она откажется зарегистрировать его в роли председателя.

Также необходимо учесть и личные качества предложенного кандидата. Руководителем товарищества должен быть деятельный человек, способный находить компромиссы и сглаживать конфликты между участниками СНТ и местными властями.

Шаг 2. Проведение общего собрания членов СНТ

Перевыборы руководителя могут быть проведены как на очередном собрании, так и на внеочередном. Подробная информация о том, как провести внеочередное собрание, есть в статье 17 закона № 217-ФЗ (части 7–12). Для организации этого мероприятия потребуется:

1. Сформировать инициативную группу из участников СНТ. В её состав должно войти более 1/5 от числа членов товарищества.

2. Направить по адресу руководителя требование о созыве внеочередного собрания. Документ можно вручить лично или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. В требовании необходимо указать список вопросов для обсуждения:

вопрос о прекращении полномочий председателя;

вопрос об избрании нового председателя.

3. Уведомить членов СНТ о предстоящем собрании. Это нужно сделать не позднее чем за две недели до встречи. Информацию следует направить по адресам из реестра членов СНТ, вывесить на информационной доске, расположенной на территории товарищества, и разместить на сайте объединения (при его наличии).

Решение, принятое на общем собрании, имеет силу только при наличии кворума, то есть только в том случае, если на заседании присутствует более половины членов СНТ.

Члены СНТ должны проголосовать по вопросу об отстранении действующего председателя и об избрании нового. Если имя председателя указано в уставе товарищества, участникам также придётся проголосовать по вопросу о внесении изменений в устав. В этом случае голосование может быть только очным.

В соответствии с законом № 217-ФЗ для переизбрания председателя СНТ «за» должны проголосовать не менее 2/3 от числа участников, присутствующих на собрании. Результаты голосования по каждому вопросу необходимо записать в протокол собрания.

Шаг 3. Подготовка необходимых документов

После выборов нового председателя СНТ кандидата нужно зарегистрировать в ФНС. Это необходимо, чтобы налоговая служба обновила сведения о товариществе в Едином государственном реестре юридических лиц. Если правление внесло правки в устав, эти изменения также нужно зарегистрировать.

Какие бумаги необходимо передать в налоговую при смене председателя СНТ?

1. Протокол общего собрания. Оформляется в свободной форме. Должен включать следующую информацию:

номер документа;

дату и место проведения мероприятия;

форму заседания (при переизбрании руководителя — только очное);

время начала и завершения встречи;

данные присутствующих: Ф. И. О., данные паспорта, адрес регистрации;

наличие кворума;

повестку дня: список обсуждаемых вопросов;

информацию о голосовании: кто выступил по каждому вопросу, какие предложения поступили, как голосовали участники и какое решение было принято в итоге.

При описании голосования по вопросу о переизбрании руководителя нужно указать Ф. И. О. кандидата, его паспортные данные и срок пребывания на должности.

Протокол подписывают председатель общего собрания и секретарь. Председатель собрания — это координатор встречи, выбираемый на самом заседании. Он не является главой СНТ. Товариществу следует подготовить два экземпляра протокола: один остаётся в архиве, второй передаётся в налоговую службу.

2. Заявление по форме № Р13014. Для внесения изменений в ЕГРЮЛ нужно передать в налоговую форму № Р13014. Этот документ заполняют в любой ситуации: если были внесены правки в устав и если произошли перемены, которые не фиксируются в уставе, но отражаются в госреестре.

При смене главы СНТ необходимо заполнить несколько разделов формы:

титульный лист : укажите данные СНТ и причину подачи заявления;

лист И : заполняется дважды. В первом случае нужно выбрать код внесения изменений «2» и вписать данные старого председателя. Во втором — код «1» и информацию о новом руководителе;

лист П: укажите данные заявителя (нового председателя).

Бланк заполняет и подаёт в ФНС новый руководитель. Подписывать документ нужно в присутствии нотариуса.

Бланк можно заполнить вручную или на компьютере. При заполнении от руки используются чёрные, синие или фиолетовые чернила. При допущении ошибки в форме необходимо заполнить заявление заново. Страницы требуется пронумеровать. Незаполненные листы сдавать не нужно.

3. Новая редакция устава или лист изменений к нему. Если при смене председателя были внесены изменения в устав, то об этом нужно оповестить налоговую. Например, если в уставе отражены личные данные прежнего председателя, после избрания нового руководителя следует внести изменения и зарегистрировать их в ФНС.

4. Квитанция об уплате государственной пошлины. Уплату пошлины требуется произвести, только если были внесены изменения в устав. В этом случае нужно перечислить 800 рублей на счёт налоговой службы. Заплатить можно через официальный портал ФНС «Уплата налогов и пошлин».

Шаг 4. Нотариальная заверка формы № Р13014

Заявление по форме № Р13014 необходимо заверить у нотариуса. Для этого новый председатель должен оплатить услугу и предоставить юристу пакет документов. У каждого нотариуса список документов свой, поэтому лучше заранее уточнить детали у вашего юриста. Обычно требуются следующие документы:

протокол общего собрания, на котором было принято решение о переизбрании;

паспорт нового председателя;

устав и другие учредительные документы товарищества.

Новый председатель подписывает документ при нотариусе, после чего юрист заполняет часть 4 листа П.

Шаг 5. Отправка документов в регистрирующую инспекцию ФНС

В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о переизбрании новый председатель должен представить документы в регистрирующую ИФНС. Участие бывшего руководителя при этом не требуется. Датой решения о переизбрании считается день, когда состоялось голосование и был составлен протокол.

Документы можно подать в налоговую службу любым из следующих способов:

принести в отделение лично;

отправить по почте заказным письмом с описью вложения и объявленной ценностью;

передать через нотариуса, заверившего форму № Р13014;

передать через отделение многофункционального центра (МФЦ). Обратите внимание: не все филиалы МФЦ предоставляют эту услугу.

Самостоятельно заявление о смене руководителя можно подать только в печатной форме. Отправка документов онлайн невозможна, поскольку для этого требуется квалифицированная электронная подпись, выданная на имя руководителя организации.

Бывший председатель уже не имеет права использовать её, а новый не может получить такую подпись до обновления данных в ЕГРЮЛ.

Шаг 6. Получение выписки о внесении изменений в ЕГРЮЛ

Процесс смены председателя СНТ в налоговой занимает пять рабочих с момента подачи документов. В течение этого срока ФНС пришлёт новому руководителю лист записи ЕГРЮЛ. Документ будет отправлен на электронную почту, которую заявитель указал в форме № Р13014. После этого кандидат официально становится главой СНТ.

Шаг 7. Передача дел новому руководителю

Учитывая то, что на регистрацию нового председателя СНТ в налоговой службе отводится только семь рабочих дней, юристы советуют в первую очередь подготовить документы для ФНС, а после передавать новому главе доступ к архиву и печати. Процесс передачи дел в законе № 217-ФЗ не описан, так что правление может действовать по своему усмотрению.

Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание:

передайте главе устав, свидетельства ИНН и ОГРН, а также другие учредительные документы СНТ;

предоставьте доступ к архиву и убедитесь, что все приказы, протоколы собраний, сметы и прочие документы были сохранены;

убедитесь, что прежний председатель уплатил все налоги и подал все необходимые отчёты;

проверьте, нет ли у товарищества задолженности перед партнёрами;

обновите список участников СНТ.

Шаг 8. Оповещение банка и контрагентов о смене руководства

Поскольку председатель имеет право действовать от имени СНТ без доверенности, предыдущий руководитель может попытаться связаться с банком от имени товарищества. Чтобы избежать этого, после смены руководства как можно скорее уведомите банк и деловых партнёров о перевыборах.

Контрагентам достаточно просто отправить письмо, а в банк потребуется принести пакет документов. Заранее уточните у вашего менеджера, какие документы необходимы. Скорее всего, вам будет нужно передать:

протокол собрания, на котором был переизбран председатель;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

паспорт нового председателя.

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Нужно ли заключать с председателем трудовой договор

Если СНТ планирует начислять председателю заработную плату, заключить трудовой договор рекомендуется. В документе будут указаны права и обязанности председателя и участников товарищества, что обеспечит возможность защитить собственные интересы в случае спора. Также оформление трудовых отношений в официальном порядке позволит предотвратить претензии со стороны ФНС.

Тем не менее законодательство, регулирующее деятельность товариществ различных типов, не обязывает участников заключать с руководителем трудовой договор.

Председатель может оформить договор возмездного оказания услуг (ГПХ) или вовсе отказаться от документального оформления. Этот вопрос стоит заранее обсудить с юристом.

Процедура переизбрания председателя СНТ без его согласия

Если члены СНТ не удовлетворены работой действующего председателя, его можно отстранить от должности. В этом случае необходимо собрать инициативную группу, которая потребует от руководства созвать внеочередное общее заседание. Согласно части 11 статьи 17 закона № 217-ФЗ, правление обязано организовать собрание в течение 30 дней с момента подачи требования.

В случае если текущее руководство откажется от организации собрания, инициативная группа имеет право провести заседание самостоятельно. При этом важно соблюсти все условия проведения внеочередного собрания, включая своевременное уведомление членов СНТ. Протокол общего собрания в этом случае подписывают секретарь и председатель заседания, выбранные во время встречи.

Далее новому председателю нужно действовать в соответствии с основной инструкцией. Если прежнее правление сопротивляется решению участников и не хочет передавать дела, следует сначала попробовать решить этот вопрос мирно. Направьте бывшему руководству письменное требование и предложите провести переговоры. Если это не помогло, подайте иск в суд по месту жительства прежнего руководителя. К иску нужно приложить:

протокол общего заседания, на котором участники постановили переизбрать главу (или выписку из этого документа);

подтверждение того, что бывший руководитель получил от вас требование сложить полномочия и передать все документы новому правлению.

Уход председателя СНТ с поста по собственной инициативе

Председатель СНТ имеет право досрочно покинуть свою должность. Но это решение должно быть утверждено на общем собрании. Руководитель СНТ не может самостоятельно организовать заседание, поэтому у него есть два варианта действий:

Провести собрание по инициативе правления. Руководителю нужно подготовить заявление о решении сложить полномочия и попросить правление провести общее заседание. Устроить мероприятие по требованию инициативной группы. Соберите группу участников и организуйте внеочередную встречу так, как описано в общей инструкции.

Согласно части 6 статьи 16 закона № 217-ФЗ, председатель будет обязан продолжать работу до тех пор, пока участники СНТ не найдут нового кандидата на его должность.

Что делать, если правление не может найти замену председателю

Если председатель СНТ решил покинуть свою должность, но правление не может найти ему замену, то действующему главе придётся продолжать работу. Есть два способа решить эту проблему:

Улучшить условия службы председателя, чтобы эта должность стала более привлекательной для кандидатов. Например, можно повысить руководителю СНТ зарплату. Избрать формального председателя, который наймёт управляющего на стороне. Руководить СНТ может только участник садового товарищества. Поэтому назначить главой постороннего человека нельзя. Но руководитель имеет право нанять менеджера и выдать ему доверенность на действия от имени СНТ. Председатель в этом случае всё равно потребуется, так как ему придётся подписывать некоторые виды документов, на которые не распространяются полномочия управляющего. Однако фактически всю работу будет выполнять наёмный сотрудник.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сместить председателя СНТ через суд или прокуратуру?

Снять руководителя СНТ с должности могут только участники товарищества. Председатель может быть отстранён по решению суда только после совершения преступления, которое влечёт запрет на управление юрлицами. Например, руководителя СНТ дисквалифицируют, если он отправил ложные данные в налоговую службу.

Если вы уверены в том, что председатель нарушил закон, сформируйте инициативную группу и напишите жалобу в прокуратуру. Прокурор инициирует проверку и при необходимости возбудит административное или уголовное дело.

Что делать, если новый руководитель не отправил в ФНС заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ?

Если новый председатель не зарегистрировался в налоговом органе в установленный срок, предыдущий руководитель может подать в ФНС заявление по форме № Р34001 для исправления недостоверной информации о физлице. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие переизбрание председателя. После этого в реестре появится запись о том, что информация о юридическом лице недостоверна. Правление будет вынуждено исправить данные в ЕГРЮЛ, чтобы не допустить ликвидации объединения.

Как переизбрать председателя, если прежний руководитель уехал из страны?

Необходимо провести внеочередное собрание, организовать голосование и зарегистрировать изменения в ФНС. Присутствие бывшего председателя при этом не требуется. Главное — получить доступ к архиву и печати СНТ. Если передача дел новому председателю невозможна из-за отсутствия прежнего руководства, обратитесь в суд.

Может ли главой СНТ стать человек, не обладающий правом собственности на участок?

Согласно части 5 статьи 16 закона № 217-ФЗ, председателем может быть избран только член товарищества. Стать членом объединения может собственник участка или правообладатель участка, находящегося в собственности у государства. Таким образом, руководитель обязан быть либо собственником, либо правообладателем земли.

Что делать, если в ФНС не зарегистрировали нового главу?

Всё зависит от причины отказа в регистрации изменений. Если новый руководитель допустил ошибку в заявлении или отправил неполный пакет документов, нужно подать бумаги заново. Если председатель был дисквалифицирован ФНС, товариществу придётся найти нового кандидата и повторно пройти процедуру переизбрания.

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