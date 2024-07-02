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НДС

НДС в 2024 году: основные изменения

В 2024 году в НДС вступили в силу изменения. Теперь экспортёрам проще подтверждать нулевую ставку, отметка таможни стала необязательной, а список товаров, к которым применяется пониженная ставка, значительно расширился. Новая публикация расскажет об этих и других нововведениях в налоговом законодательстве по НДС.
НДС в 2024 году: основные изменения
Иллюстрация: Астрал

Что такое НДС

НДС – это скрытый налог, включаемый в цену товаров и услуг. Сокращение «НДС» означает «налог на добавленную стоимость», то есть часть суммы, которую продавец должен передать государству.

При продаже товара предприниматель несёт обязанность оплаты налога, который в итоге перекладывается на конечного потребителя через добавление специальной ставки к цене товара. Давайте рассмотрим пример использования НДС. Если вы продаёте товар по 500 рублей за единицу, а ставка НДС составляет 20%, то к стоимости товара необходимо добавить 100 рублей. Таким образом, окончательная цена для покупателя составит 600 рублей, из которых 500 рублей идут продавцу, а 100 рублей – в виде налога, который перечисляется в государственный бюджет.

Налог на добавленную стоимость имеет особенности, которые следует учитывать при его применении:

  • Существует определённый перечень товаров и услуг, которые не подлежат обложению НДС, согласно ст. 146 НК

  • У этого налога нет универсальной ставки, так как действует несколько тарифов, в зависимости от типа товара или услуги. 

Наиболее распространённая ставка НДС составляет 20%, однако для определённых категорий товаров и услуг (медицинских, детских, фармацевтических, продовольственных товаров, научной и учебной литературы, услуг внутренних авиаперевозок) применяется ставка 10%. Кроме того, существует нулевая ставка для экспорта, международных грузоперевозок и реализации нефтепродуктов.

В случае выполнения определённых условий, налоговая служба может решить не взимать НДС с налогоплательщиков. Компании, зарегистрированные менее трёх месяцев назад и с общим доходом менее 2 млн рублей за этот период, а также не торговавшие акцизными товарами, имеют право на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость. В случае соответствия всем условиям можно направить в налоговую службу уведомление об освобождении от НДС. Положения о порядке и условиях получения освобождения от данного налога прописаны в ст. 145 НК.

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Изменения в НДС с 1 января 2024 года

Изменения касаются различных аспектов, включая использование 10% и нулевой ставки, определение базы неподтверждённого экспорта, а также сбора подтверждающей документации.

Новый порядок начисления налога

С начала 2024 года НДС вместе с другими налогами единого платежа перечисляется через платёжку ЕНП. Для заполнения этой платёжки необходимо указать КБК ЕНП 182 010 61201 01 0000 510 и статус плательщика «01».

Расширение перечня товаров, для которых действует ставка 10%

Федеральный закон от 19.10.2023 № 504-ФЗ «О внесении изменения в статью 164 части второй НК РФ» расширил перечень товаров, для которых действует ставка 10% по налогу на добавленную стоимость. 

С начала текущего года вступили в силу изменения, касающиеся НДС на товары для детей. В категорию товаров, на которые теперь распространяется ставка НДС 10%, вошли велосипеды, горшки, детские механические удерживающие устройства, а также пелёнки, детские манежи, стульчики для кормления, пустышки, и некоторые виды детских канцелярских принадлежностей. 

Дополнения условий использования 0% НДС в сфере общественного питания

Кроме того, в сфере общественного питания появилась возможность использования 0% НДС, согласно пп. 38 п. 3 ст. 149 НК. Это применимо к компаниям, предоставляющим услуги общепита, при условии соблюдения за предыдущий отчётный период определённых требований:

  • Доход не более 2 миллиардов рублей в совокупности. 

  • В общем доходе 70% – доходы от услуг общественного питания.

  • Среднемесячный размер выплат физическим лицам по РСВ не менее среднемесячных выплат по тому виду деятельности, который связан с предоставлением продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД) по региону.

Упрощение сбора подтверждающей экспортной документации

Чтобы упростить сбор документов, подтверждающих экспорт, для некоторых экспортируемых товаров, которые отправляются трубопроводами или линиями электропередач, компании-экспортёры могут предоставлять в налоговую службу электронные реестры документов, такие как экспортные контракты, декларации на вывоз товаров или договоры комиссии сопутствующих контрактов. Положение о такой возможности закреплено в подпункте 1 ст. 165 НК.

С начала 2024 года компании могут использовать новый сервис «Офис экспортёра» в ФНС для формирования реестров товаров и подачи документов на экспорт. 

Новые правила подтверждения НДС 0% применяются только к экспорту, начиная с октября 2023 года. Для подтверждения льготной ставки теперь требуются оригиналы контрактов с иностранными компаниями.

Изменение срока определения налоговой базы для экспорта

С 2024 года изменился момент определения налоговой базы для различных видов транспортных услуг и товаров, вывозимых из РФ.

С 1 января 2024 года дополнительная отметка таможенной службы на поручениях для отгрузки товаров не потребуется для услуг международных перевозок по воде, а также перевозки и хранения товаров через границы РФ водным путём. Отменена таможенная отметка на поручении на отгрузку товаров. Согласно с 9 статьёй 165 НК последний день квартала, когда истекает 180 дней, доступных для предоставления документов, подтверждающих право использования ставки НДС 0%. 

Отменена таможенная отметка на поручении на отгрузку товаров

С января 2024 дополнительная отметка таможенной службы на поручениях для отгрузки товаров не нужна для услуг:

  • международных речных, морских и смешанных перевозок;

  • перевозки и хранения товаров, перевозимых через границы РФ морским, речным и другим водным путём (река-море), если в сопроводительной документации указывается иностранный пункт отправки или выдачи;

  • внутреннего водного транспорта для перевозок по РФ;

  • по транспортировке товаров в пределах нашей страны для дальнейшего экспорта за границу;

  • сопровождения судов ледоколами.

Подтверждение нулевой ставки НДС в 2024 году

Для подтверждения права пользоваться нулевой ставкой, ФНС сравнивает данные от налогоплательщиков со сведениями от Федеральной таможенной службы и от компаний-экспортёров. Если в них обнаруживаются расхождения, 0% по налогу на добавленную стоимость не будут подтверждены.

Для подтверждения права нулевой ставки для экспорта предусмотрен ряд условий:

  1. Подтверждающие сделку документы по месту регистрации компании должны быть поданы не позднее чем за 180 дней.

  2. После этого следует сдать декларацию НДС, в которой необходимо указать все экспортные операции. Данная декларация должна быть подана до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в котором уже была подтверждена нулевая ставка.

  3. После этого проводится камеральная проверка ФНС, и после её завершения происходит возмещение НДС.

Новый формат товарной декларации

Новый формат товарной декларации, предложенный Коллегией Евразийской экономической комиссии, пока на стадии рассмотрения проекта. Планируется, что он будет введён с целью усиления контроля за движением групп товаров, включая фармакологические продукты. Ожидается, что изменения вступят в силу с октября 2024 года. Текст проектного документа доступен на Федеральном портале проектов и НПА.

Согласно пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК, с 2024 года вступает в силу новый порядок начисления НДС, который исключает услуги компаний-застройщиков, связанных с долевым участием в строительстве, из списка услуг, освобождённых от уплаты данного налога.

НДС в 2024 году: размеры ставок

В 2024 году НДС будет иметь разные размеры ставок, включая основные и расчётные. 

Основные ставки

Основные ставки, которые применяются к товарам и услугам, составляют 20%, 10% и 0%. Товары, облагаемые нулевой ставкой, исключаются из списка, включая запчасти, комплектующие и двигатели для авиационного транспорта. Рассмотрим подробнее особенности каждого вида ставок по налогу на добавленную стоимость.

Ставки НДС применяются к товарам или услугам. Различные операции и ставки налога указаны в таблице 1. 

Расчётные ставки

В России действуют расчётные ставки 10/110 и 20/120 согласно ст. 164 НК.

Они используются, при одновременном выполнении двух условий: к товарам применяется налоговая ставка в 10% или 20% и налоговой базой для этих товаров или услуг служит их цена плюс НДС.

Такие ставки применяются при уплате НДС для компаний, собирающих вторсырьё, получении предоплаты за товары или услуги, продаже имущества с НДС, включённым в цену, а также при продаже сельскохозяйственной продукции или транспорта, купленного у населения. 

Помимо ставок также действует специальная налоговая ставка 16.67%, которая применяется при оказании электронных услуг иностранным организациям, а также при продаже организации в статусе имущественного комплекса.

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