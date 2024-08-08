Что такое «1С:ERP Управление предприятием»

Каждая корпорация сталкивается с множеством задач, связанных с управлением персоналом, расширением сотрудничества с партнёрами и поддержанием роста прибыли. ERP-системы успешно автоматизируют многие из этих бизнес-процессов. Разберёмся в специфике программы «1С:ERP» и методах работы с ней.

Зачем нужна программа «1C:ERP»

Какова суть программы «1С:ERP»? Аббревиатура ERP означает «Enterprise Resource Planning», что переводится как «планирование ресурсов предприятия». При помощи такой системы руководители компании и административный персонал могут работать в едином информационном пространстве. Персонал получает доступ к информационному ресурсу, содержащему данные о различных аспектах деятельности компании, а также к инструментам управления этими данными. Например, бухгалтер сможет получить полную информацию о работниках и на её основе подготовить отчётность для СФР.

«1С:ERP Управление предприятием 2» представляет собой ERP-систему на базе платформы «1С:Предприятие 8». Работники компаний применяют «1С:ERP» для выполнения следующих задач:

ведение налогового учёта;

оценка расходов организации при закупке товаров или услуг;

формирование заказов на производство или поставку продукции и контроль за выполнением этих задач;

анализ результатов выполнения задач;

формирование бюджета предприятия;

ведение штатного расписания.

Этот продукт помогает руководству, менеджерам и бухгалтерам упрощать решение рутинных задач. Благодаря единой информационной системе согласование действий между разными подразделениями предприятия становится более быстрым и эффективным.

Обзор возможностей системы «1С:ERP Управление предприятием 2» представлен ниже на схеме.

Возможности «1С:ERP»

Расскажем о функциях «1C:ERP» подробнее.

Управление производством

Продукт даёт возможность как вести учёт, так и планировать производственные процессы. С помощью подсистемы «Бюджетирование и планирование» сотрудник способен подготовить набор планов поставки, производства и продаж для всего предприятия. Программа также помогает координировать процессы на межцеховом и цеховом уровнях: создавать заказы на производство, оценивать доступность ресурсов. Это можно сделать с помощью подсистемы «Производство».

Управление затратами и расчёт себестоимости

Продукт даёт возможность учитывать финансовые, материальные и трудовые затраты. В частности, система предоставляет инструменты для решения таких задач, как:

распределение номенклатурных затрат и расходов по статьям;

списание затрат на производство продукции;

формирование активов и пассивов компании;

расчёт себестоимости продукции;

распределение расходов на финансовый результат.

Мониторинг и анализ показателей деятельности

Контроль показателей в «1С:ERP» происходит с помощью монитора целевых показателей. Он отображает результаты работы компании: денежную ликвидность, срочную ликвидность, задолженность клиентов и др. Менеджер может получить подробный отчёт по каждому показателю, а также настроить автоматическую отправку данных с монитора руководству компании. Благодаря этой функции директор предприятия сможет своевременно выявить проблемные зоны и скорректировать управленческие решения.

Регламентированный учёт

Система позволяет вести бухгалтерский и налоговый учёт.

Управление персоналом и расчёт заработной платы

Пользователь системы может:

вести рабочий график и график отпусков сотрудников;

отслеживать то, как расходуется рабочее время сотрудников;

оформлять кадровые мероприятия: приём, увольнение, перевод и др.;

формировать фонд оплаты труда;

рассчитывать заработную плату сотрудников;

формировать отчётность по кадрам.

Управление взаимоотношениями с клиентами

Продукт позволяет внедрять основные принципы концепции Customer Relationship Management (CRM), то есть помогает пользователю:

хранить контактные данные клиента и информацию о взаимодействии с ним;

регистрировать сделки и оформлять сопровождающие документы;

анализировать незавершённые сделки;

хранить обратную связь и отрабатывать претензии клиентов.

Управление закупками

Пользователю продукта доступны мониторинг цен у поставщиков, сравнение условий закупок, формирование заказов и контроль их исполнения, оформление возвратов, формирование графиков платежей и выполнение других задач, связанных с закупкой товаров, работ и услуг.

Управление продажами

Система предлагает следующие возможности для управления продажами: выставление коммерческих предложений клиентам, организацию доставки и отгрузки продукции, оформление возврата товаров.

Управление финансами и бюджетирование

Управление финансами в «1C:ERP» осуществляется с помощью подсистемы «Бюджетирование». Среди возможностей этой подсистемы можно выделить:

моделирование финансовых планов;

контроль расходов;

сравнение запланированных и реальных данных;

«скользящее» планирование;

анализ бизнес-модели;

регламент качества исполнения бюджетного процесса.

Управление складом и запасами

Система предоставляет возможность создавать документы для оформления складских операций, вести учёт товаров в складских ячейках, сохранять результаты инвентаризации, автоматизировать внутреннее перемещение товаров и их использование.

Организация ремонтов

Система даёт пользователю возможность вести учёт эксплуатационных объектов и ремонтных работ, регистрировать выявленные дефекты и формировать заказы на ремонт.

Совместное использование с «1С:Документооборот 8»

Интеграция с «1С:Документооборот 8» даёт возможность работать с документами, не выходя из «1С:ERP».

Обмениваться электронными документами с бизнес-партнёрами поможет 1С-ЭДО. Модуль для ЭДО интегрирован в программы «1С», поэтому устанавливать новую программу и дополнительно настраивать её не придётся. Благодаря роумингу вы сможете отправить электронные документы даже тем контрагентам, которые подключены к другому оператору ЭДО.

Казначейство

Подсистема «Казначейство» позволит быстро справиться со всеми задачами, которые связаны с управлением денежными средствами компании. Менеджер сможет использовать платёжный календарь для формирования графика платежей, оформлять заявки на расходование средств с помощью специального документа, контролировать лимит расходования средств, проводить инвентаризацию, учитывать наличные и формировать кассовые книги.

Международный финансовый учёт

Система предоставляет возможность формировать финансовую отчётность в соответствии с международными стандартами.

Достоинства и недостатки ERP-систем

Перед принятием решения о том, стоит ли внедрять ERP-систему, лучше ознакомиться с преимуществами и недостатками программ этого типа.

Плюсы Минусы Формирование единой базы данных о компании Высокие технические требования к оборудованию Возможность автоматизации рабочих процессов Необходимость обучения сотрудников принципам работы с программой Упрощение совместной работы разных подразделений Высокая стоимость внедрения системы

Применение ERP-системы будет полезно крупным компаниям. Для небольших предприятий с ограниченным бюджетом такое решение может быть слишком дорогостоящим.

Малому бизнесу и всем организациям, которые хотят подключиться к «1С» без покупки коробочной программы, подойдёт облачное решение «1С:Фреш». Для работы с сервисом необходимо только открыть браузер и войти в Личный кабинет. Регистрируйтесь в «1С:Фреш», чтобы иметь доступ к инструментам «1С» с любого устройства и из любой точки мира.

Экономический эффект от внедрения «1С:ERP»

Сотрудники «1С» опросили клиентов, которые воспользовались продуктом, и систематизировали предоставленные данные, чтобы наглядно продемонстрировать экономический эффект от внедрения программного решения. Таблица, которая размещена ниже, составлена на основе анализа информации, полученной от 471 предприятия.

Показатель Проекты до 199 APM Проекты от 200 APM Рост прибыли 13% 8% Ускорение обработки заказов 46% 42% Сокращение сроков исполнения заказов 22% 23% Сокращение операционных и административных расходов 16% 13% Сокращение расходов на материальные ресурсы 15% 12% Сокращение производственных издержек 15% 13% Снижение себестоимости продукции 9% 8% Увеличение объёма выпускаемой продукции 23% 16% Рост производительности труда при производстве 21% 17% Сокращение длительности простоя оборудования 23% 13% Снижение доли брака 17% 19% Сокращение дебиторской задолженности 14% 15% Ускорение подготовки управленческой отчётности В 2 раза 59% Ускорение подготовки регламентированной отчётности 59% 58%

Компоненты «1С:ERP»

ERP-системы обычно включают в себя базовые и расширенные элементы (модули).

Базовые компоненты

Что входит в базовую структуру «1С:ERP»? Основные компоненты системы предназначены для автоматизации управления производственными процессами. Например, они отвечают за разработку производственного плана, расчёт себестоимости продукции, организацию процесса производства, а также контроль и учёт ресурсов.

Модули «1С:ERP»

Расширенные компоненты позволяют использовать функции, связанные с работой производства. В системе «1С» эти элементы присутствуют в виде модулей или подсистем. Подключаясь к ним, пользователь может работать с конкретными данными из общей базы данных. Ниже представлены наиболее востребованные модули:

«1С:CRM». Этот модуль обеспечивает сбор и анализ данных о клиентах, а также управление маркетинговыми и коммерческими процессами.

«1С:Управление автотранспортом». Этот модуль используется для оптимизации логистики и управления автопарком.

«1С:Заказчик-застройщик». Данный инструмент обеспечивает контроль за строительными работами и управление строительными проектами.

«1С:Агропромышленный комплекс». Данный модуль обеспечивает контроль над деятельностью агропромышленного предприятия.

«1С:Общепит». Этот модуль используется для управления предприятиями общественного питания.

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Как внедрить систему «1С:ERP»

Ввиду того что «1С:ERP» представляет собой не просто программу, а комплексное решение, её внедрение требует тщательной подготовки. Руководитель компании должен установить цели, которые нужно достигнуть с помощью данного продукта, выяснить стоимость его внедрения и принять решение о том, оправдают ли себя эти инвестиции. Стоит помнить: «1С:ERP» — это система для длительной эксплуатации, созданная для компаний, планирующих оставаться на рынке десять лет или больше.

Дальнейшее внедрение продукта включает в себя такие этапы:

Анализ бизнес-процессов. Руководству нужно выявить ключевые бизнес-процессы, которые должны присутствовать в системе. От количества и сложности этих процессов будут зависеть сроки внедрения и стоимость автоматизации. Установка программы и тестирование. Представители «1С» устанавливают ПО, переносят данные из текущих учётных систем в новую, а также проверяют работу системы и устраняют ошибки, если таковые были найдены. Подготовка персонала. Сотрудникам предприятия требуется пройти обучение для работы с продуктом. Это условие необходимо для эффективного использования программ «1С». Запуск в эксплуатацию. На последнем этапе внедрения специалисты настраивают учётные параметры и конфигурацию для правильной работы системы.

«1С:УПП» и «1С:ERP»: основные отличия

«1С: Управление производственным предприятием» — это первый ERP-продукт от компании «1С». Продукт появился на рынке в 2004 году. «1С» собирала отзывы от пользователей, купивших продукт, и дорабатывала программу на основе этих комментариев. В 2013 году компания выпустила улучшенную версию продукта — «1С:ERP Управление предприятием 2».

Почему «1С:ERP» лучше, чем «1С:УПП»

Поддержка «1С:УПП» была прекращена давно. Разработчик не осуществляет обновления системы, в связи с чем продукт не поддерживает новые модули «1С». «1C:ERP», напротив, имеет ряд преимуществ:

Обеспечивает доступ ко всем функциям платформы «1С: Предприятие 8». Анализирует данные о производстве и позволяет строить прогнозы на основе полученной информации. Интегрируется с разными внешними службами и государственными информационными системами. Даёт возможность использовать «Мобильный клиент» на смартфоне и планшете. Предоставляет возможность работать в облаке через «1С:Фреш».

Часто задаваемые вопросы

Как осуществить переход с «1С:УПП» на «1С:ERP»?

Перейти на актуальное решение «1С» можно как самостоятельно, так и с помощью представителя компании. Для переноса базы потребуется обновить «1С:УПП» до актуальной версии, которая даёт возможность осуществить такой перенос, выполнить все регламентные операции на дату выгрузки остатков и удалить из базы ненужные элементы. Далее нужно запустить из «1С:УПП» внешнюю обработку для типового перехода на новый продукт и следовать инструкции.

Как долго длится процесс внедрения «1С:ERP»?

Длительность и стоимость внедрения определяются на основе того, какой комплект инструментов хочет получить руководство компании.

Реально ли самостоятельно осуществить внедрение системы?

Самостоятельная настройка системы возможна, однако для успешного внедрения мы советуем воспользоваться услугами специалистов.

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