Как заполнить подраздел 1.1 в ЕФС-1

С 2023 года бухгалтеры обязаны сдавать Единую форму сведений (ЕФС-1) вместо таких форм, как СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и некоторых других. В 2024 году Социальный фонд России скорректировал бланк данного отчёта и указания о его заполнении. Рассмотрим процесс заполнения подраздела 1.1 ЕФС-1 и объясним, какие коды нужно использовать в этой части.

Состав отчета ЕФС-1

Обновленный состав Единой формы сведений был утвержден приказом СФР № 2281 от 17 ноября 2023 года, который вступил в силу 1 января 2024 года. Новую версию формы можно найти в приложении № 1 к приказу, а рекомендации по заполнению ЕФС-1 — в приложении № 2.

Список разделов и подразделов в новом бланке остался неизменным.

Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» Раздел Подразделы Титульный лист 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию (замена форм, которые ранее отправляли в ПФР) 1. Сведения о трудовой деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности (замена СЗВ-ТД) 1.2. Сведения о страховом стаже (замена СЗВ-СТАЖ) 1.3. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных учреждений (замена СИоЗП) 2. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии (замена ОДВ-1) 3. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (замена ДСВ-3) 2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (замена 4-ФСС) 2.1. Расчет сумм страховых взносов 2.1.1. Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с выделенными СКЕ, для государственных учреждений, а также для страхователей, исчисляющих взносы по нескольким основаниям 2.2. Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний страхователями, которые направляют персонал в другие компании 2.3. Сведения о результатах проведенных обязательных медицинских осмотров работников и проведенной специальной оценке условий труда на начало года

Кто должен сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1

Все организации и ИП, нанимающие сотрудников на основе трудового договора (ТД) или заключающие гражданско-правовые договоры (ГПХ, ГПД) со сторонними исполнителями, обязаны заполнять форму ЕФС-1 и отправлять ее в СФР. Разделы этой формы необходимо сдавать отдельно друг от друга в свои сроки.

Подраздел 1.1 раздела 1 заполняется при наступлении одного из следующих кадровых событий:

при приеме на работу, переводе или увольнении сотрудника;

при приостановке или возобновлении трудового договора;

при присвоении работнику второй специализации или другой квалификации;

если сотрудник получает судебный запрет на работу в определенной должности;

при заключении или отмене договора ГПХ. Учитываются только те договоры, по которым наниматель обязан вносить страховые взносы;

при изменении названия рабочего места, например, при переименовании компании;

если действующий работник подает заявление о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Вместе с подразделом 1.1 бухгалтеру требуется заполнить и сдать титульный лист и подраздел 1 раздела 1.

Все части ЕФС-1 нужно отправлять в территориальный орган Социального фонда России по месту регистрации компании или ИП. Информация о работниках обособленного подразделения включается в форму с данными о головной фирме.

Но если обособленное подразделение открыло отдельный счет для начисления заработной платы и уплаты страховых взносов, то оно должно подавать ЕФС-1 самостоятельно, в отделение СФР по месту своей регистрации.

Сроки сдачи подраздела 1.1 ЕФС-1

Крайний срок, в который нужно представить подраздел 1.1 в СФР, зависит от обстоятельств, из-за которых бухгалтеру потребовалось заполнить документ.

Кадровое событие Срок сдачи подраздела 1.1 ЕФС-1 Прием или увольнение сотрудника Не позднее следующего рабочего дня Приостановление или возобновление ТД Заключение ГПД или окончание срока его действия Перевод сотрудника Не позднее 25 числа следующего месяца Присвоение квалификации Получение сотрудником запрета занимать должность Переименование компании Переход сотрудника на электронную трудовую книжку

Если крайний срок для отправки подраздела выпадает на выходной, то можно сдать документ на следующий рабочий день.

Если компания не сдаст подраздел 1.1 ЕФС-1 вовремя, то должностное лицо будет обязано заплатить штраф в размере от 300 до 500 рублей (ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП). Владельца бизнеса могут привлечь к ответственности согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Штраф для индивидуального предпринимателя составит от 1 до 5 тысяч рублей, для юридического лица — от 30 до 50 тысяч рублей.

Какие данные вносят в подраздел 1.1

Подраздел 1.1 состоит из нескольких полей и таблицы.

Поля «Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки» и «Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности»

Заполняются в случае, если новый или действующий сотрудник представляет соответствующий документ в отдел кадров. Бухгалтеру потребуется вписать дату подачи заявления в предназначенное для этого поле. Чтобы отменить запись о кадровом событии, необходимо поставить «Х» в поле «Признак отмены».

Графа 1 «№ п/п»

Здесь указывается порядковый номер кадрового события.

Графа 2 «Дата приема, перевода, увольнения…»

Указывается дата кадрового мероприятия в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Графа 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении…»

Нужно указать тип кадрового события. Названия мероприятий регламентированы. В одном документе можно представить сведения о нескольких событиях, связанных с сотрудником.

Кадровое событие Что вписать в графу 3 Прием сотрудника на работу ПРИЕМ Перевод работника на другую должность ПЕРЕВОД Увольнение сотрудника УВОЛЬНЕНИЕ Приостановление ТД с сохранением рабочего места за сотрудником ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ Возобновление ТД ВОЗОБНОВЛЕНИЕ Заключение ГПД НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ Окончание срока действия ГПД ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ Присвоение работнику квалификации УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ) Получение сотрудником запрета занимать должность ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) Переименование компании ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ Переход действующего сотрудника на электронную трудовую книжку ПРИЕМ

Графа 4 «Работа в районах Крайнего Севера»

Для обозначения сотрудника, работающего в районах Крайнего Севера, впишите код «РКС». Если вы подаете информацию о работнике из местности, приравненной к районам Крайнего Севера, укажите код «МКС». В других ситуациях заполнение этого столбца не требуется.

Графа 5 «Трудовая функция»

Этот столбец заполняется только в том случае, если сотрудник подписал трудовой договор. Требуется вписать должность работника и код разновидности ТД:

«0» — для бессрочного трудового договора;

«0.1» — для срочного трудового договора на срок до шести месяцев;

«0.2» — для срочного трудового договора на срок свыше шести месяцев;

«1» — для бессрочного трудового договора по совместительству;

«1.1» — для договора по совместительству на срок до шести месяцев;

«1.2» — для договора по совместительству на срок свыше шести месяцев.

Если в договоре указано структурное подразделение, в котором будет работать сотрудник, название подразделения также нужно вписать в эту графу.

Графа 6 «Код выполняемой функции»

При заключении трудового договора. Найдите в Общероссийском классификаторе занятий код выполняемой функции. Укажите код в формате «ХХХХ.Х»: до точки поставьте код профессии из классификатора, после — контрольное число (номер раздела, к которому относится выбранная профессия).

При заключении ГПД. Укажите код выполняемой функции из классификатора занятий вместе с дополнительным буквенным кодом, обозначающим тип гражданско-правового договора.

Код Вид договора ГПХ ДГПХ Договор гражданско-правового характера о выполнении работ (оказании услуг) ДГПХФЛНС Договор ГПХ, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), в соответствии с которым наниматель (физическое лицо) обязан уплачивать страховые взносы на ОСС от НС и ПЗ ДАВТ Договор авторского заказа ДАВТФЛНС Договор авторского заказа, в соответствии с которым наниматель (физическое лицо) обязан уплачивать страховые взносы на ОСС от НС и ПЗ ДОИП Договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства ИЗЛД Издательский лицензионный договор ЛДПИ Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе

Сотрудник работает дистанционно или в течение неполного дня. Внесите всю информацию, которая обычно указывается при заключении ТД или ГПД, и поставьте дополнительный код:

«ДИСТ» — для дистанционной работы;

«НДОМ» — для работы на дому;

«НЕПД» — для неполного рабочего дня;

«НЕПН» — для неполной рабочей недели.

Графа 7 «Причины увольнения»

Заполняется только при расторжении трудового договора. Бухгалтер должен указать:

код причины увольнения. Это ссылка на соответствующую статью ТК или закон. Все коды приведены в Справочнике кодов причин увольнения;

причину увольнения сотрудника. Необходимо использовать ту же формулировку, которая дана в ТК или в подходящем законе;

расшифровку кода причины увольнения. Ее также можно найти в Справочнике.

Если бухгалтер не нашел в Справочнике причину, которая подходит его ситуации, он должен вписать в графу 7 код «ИНОЕ» и указать реквизиты того нормативно-правового акта, в котором описаны основания для увольнения.

Графа 8 «Наименование документа»

Здесь указывают название документа, послужившего основанием для кадрового события, например, трудовой договор или приказ об увольнении.

Графа 9 «Дата»

В этой графе указывается дата оформления документа-основания.

Графа 10 «Номер документа»

Впишите номер указанного документа без символа «№».

Графа 11 «Признак отмены записи»

Этот столбец заполняется тогда, когда бухгалтер подает отменяющий отчет ЕФС-1, чтобы удалить информацию о кадровом событии. В этом случае в графе ставится «Х». В других ситуациях столбец остается пустым.

Как заполнить подраздел 1.1 ЕФС-1: образец

Рассмотрим, как заполнить подраздел 1.1 из ЕФС-1 в разных ситуациях.

Подраздел 1.1 при приеме сотрудника на работу

Подраздел 1.1 при увольнении сотрудника

Подраздел 1.1 при приеме совместителя

Подраздел 1.1 при заключении договора ГПХ

Как отправить ЕФС-1: в бумажном или электронном виде

ЕФС-1 в бумажной форме разрешается подавать только организациям и ИП, имеющим не более 10 сотрудников, включая подрядчиков на ГПД. Все остальные работодатели обязаны отправлять отчет в электронной форме.

Если компания, которая обязана сдавать ЕФС-1 в электронном виде, направит в Соцфонд бумажный отчет, она будет оштрафована на 1 тысячу рублей (абз. 4 ст. 17 закона № 27-ФЗ от 1 апреля 1996 года).

Для того чтобы отправить в Социальный фонд ЕФС-1 и другие документы, можно воспользоваться специальными программами, созданными для сдачи отчетности в контролирующие органы по защищенным каналам связи. «Астрал» предлагает несколько вариантов для своевременной отправки отчетов: 1С-Отчетность и Астрал Отчет 5.0.

1С-Отчетность — это модуль, с помощью которого пользователь сможет отправлять документы в ФНС, СФР и другие ведомства, не выходя из «1С». Астрал Отчет 5.0 — онлайн-сервис, который позволяет хранить заполненную отчетность в облаке и получать доступ к ней с любого устройства. Наши специалисты следят за изменениями в законодательстве и вовремя обновляют шаблоны документов, чтобы вам всегда были доступны актуальные формы отчетов.

Популярные вопросы

Обязательно ли заполнение ЕФС-1 при заключении договора ГПХ?

Заполнять форму ЕФС-1 требуется при заключении определенных видов ГПД, после подписания которых работодатель обязан уплачивать за своего работника страховые взносы. Это договоры о выполнении работ и оказании услуг, договор авторского заказа и некоторые другие. Заполнять ЕФС-1 не нужно при заключении договоров аренды, купли-продажи, дарения, мены или займа.

Как правильно заполнить ЕФС-1 при продлении срочного трудового договора?

Необходимо отправить корректирующую форму ЕФС-1, чтобы обновить сведения о кадровом мероприятии. Для этого заполните две строки в таблице из подраздела 1.1. Первую строку заполните так же, как в ранее поданном отчете, и поставьте «Х» в графе «Признак отмены записи». Вторую строку заполните новыми данными (при этом укажите реквизиты дополнительного соглашения к договору в графах 8–10).

Как должен выглядеть подраздел 1.1 ЕФС-1 для сотрудника, работающего на дому и в условиях неполного рабочего дня?

В графе «Код выполняемой функции» невозможно одновременно указать коды «ДИСТ» и «НЕПД». В данном случае следует вписать код «НЕПД». Коды указываются с учетом следующего приоритета:

«НЕПД». «НЕПН». «НДОМ». «ДИСТ».

Следует ли вписывать код «ДИСТ» в подраздел 1.1, если у сотрудника гибридный график работы?

Да, в этом случае в графе «Код выполняемой функции» следует указать код «ДИСТ».

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