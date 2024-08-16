Как заполнить подразделы 1.2 и 2 ЕФС-1

С 2023 года бухгалтерам необходимо передавать информацию о сотрудниках в Социальный фонд с помощью новой формы ЕФС-1 вместо отчётов СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, 4-ФСС и некоторых других. Например, чтобы сдать отчёт о стаже работников, нужно заполнить подразделы 1.2 и 2 раздела 1 ЕФС-1. Рассмотрим, какие данные нужно указать в этих разделах и как отправить документ в СФР.
Состав Единой формы сведений
ЕФС-1 состоит из нескольких разделов и подразделов, каждый из которых заменяет один из отчётов, ранее отправляемых в ПФР или ФСС. Например, до 2023 года бухгалтеры предоставляли форму СЗВ-ТД в Пенсионный фонд, а теперь вносят те же данные в подраздел 1.1 ЕФС-1 и отправляют документ в Социальный фонд.
Части ЕФС-1 должны заполняться и отправляться отдельно друг от друга. Для каждого подраздела установлены свои сроки сдачи и свой крайний срок отправки.
Социальный фонд скорректировал форму и правила её заполнения в 2024 году. Новый состав ЕФС-1 утверждён приказом СФР № 2281 от 17 ноября 2023 года, который вступил в силу 1 января 2024 года. Новый вариант формы можно найти в приложении № 1 к приказу, а рекомендации по заполнению отчёта — в приложении № 2.
Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)»
Раздел
Подразделы
Титульный лист
1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию (замена форм, которые ранее отправляли в ПФР)
1. Сведения о трудовой деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица
1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности (замена СЗВ-ТД)
1.2. Сведения о страховом стаже (замена СЗВ-СТАЖ)
1.3. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных учреждений (замена СИоЗП)
2. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии (замена ОДВ-1)
3. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (замена ДСВ-3)
2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (замена 4-ФСС)
2.1. Расчёт сумм страховых взносов
2.1.1. Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с выделенными СКЕ, для государственных учреждений, а также для страхователей, исчисляющих взносы по нескольким основаниям
2.2. Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний страхователями, которые направляют персонал в другие компании
2.3. Сведения о результатах проведённых обязательных медицинских осмотров работников и проведённой специальной оценке условий труда на начало года
Зачем бухгалтеру заполнять подраздел 1.2 ЕФС-1
Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже» используется вместо отчёта СЗВ-СТАЖ. В этот подраздел вносят информацию, необходимую для расчёта стажа работников. Обратите внимание: учитываются как штатные сотрудники компании, так и подрядчики, работающие по гражданско-правовому договору (ГПХ, ГПД), а также совместители.
Однако бухгалтеру нужно подавать информацию не обо всех работниках, а только о тех, кто будет получать пенсию в особом порядке, например, с доплатой. Все категории лиц, чьи данные должны быть внесены в подраздел 1.2 ЕФС-1, перечислены в п. 3 ст. 11 закона № 27-ФЗ от 1 апреля 1996 года. Эти данные нужно подавать ежегодно.
Таким образом, в годовом отчёте бухгалтер должен указывать информацию о сотрудниках, которые в течение отчётного периода:
работали в местах с вредными или тяжёлыми условиями труда, например, на подземных работах, в горячих цехах, на лесозаготовках. Подробная информация об этих видах деятельности дана в ст. 30 и ст. 31 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года;
выполняли работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях;
работали в сфере сельского хозяйства и при этом занимали должность, указанную в постановлении Правительства № 1440 от 29 ноября 2018 года;
выполняли работы в местности, которая подверглась воздействию радиации после аварии на Чернобыльской АЭС;
замещали государственные должности РФ, а также должности государственной гражданской службы РФ или муниципальные должности;
в течение полного навигационного периода работали на водном транспорте;
отработали полный сезон в сезонной отрасли промышленности;
выполняли работы вахтовым методом;
работали, пока отбывали наказание в виде лишения свободы;
были отправлены в простой или отстранены;
были освобождены от трудовых задач для исполнения государственных или общественных обязанностей. Место работы при этом оставалось закреплено за сотрудником;
участвовали в оплачиваемых общественных работах;
получали пособие по безработице;
по требованию службы занятости переезжали в другую местность для трудоустройства;
брали отпуск без сохранения зарплаты;
оформляли отпуск по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет;
приостанавливали трудовой договор из-за мобилизации или заключения контракта с ВС РФ.
Помимо этого, компании и индивидуальные предприниматели должны информировать Социальный фонд о выходе сотрудников на пенсию, об их уходе в декретный отпуск или в отпуск по уходу за ребёнком. Подраздел 1.2 с этими данными предоставляется отдельно, перед отправкой годового отчёта.
Для чего нужен подраздел 2 ЕФС-1
Подраздел 2 «Основание для отражения данных о периодах работы…» заменяет раздел 5 формы ОДВ-1. Его нужно заполнять и отправлять в СФР вместе с подразделом 1.2. Бухгалтер должен сдать подраздел 2, если в подразделе 1.2 указаны условия труда сотрудников, имеющих право на досрочный выход на пенсию согласно п. 1 ст. 30 и ст. 31 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года.
Например, в подраздел 2 нужно включить информацию о сотрудниках, которые в течение отчётного периода выполняли следующие виды работ:
подземные работы;
работа в горячих цехах;
работа в составе локомотивных бригад;
лесозаготовки и лесосплав;
работа в отрасли гражданской авиации.
Если в компании нет сотрудников и подрядчиков, соответствующих условиям, указанным в ст. 30 и ст. 31 закона № 400-ФЗ, бухгалтер может сдать в СФР только подраздел 1.2.
Как заполнить ЕФС-1 для отчёта о страховом стаже: инструкция
Чтобы отправить ЕФС-1 с данными о страховом стаже сотрудников, бухгалтеру следует заполнить титульный лист, подраздел 1 с информацией о работнике, подраздел 1.2 со сведениями о страховом стаже и подраздел 2 (при необходимости). Приведём пошаговую инструкцию по оформлению документа.
Титульный лист
На титульном листе ЕФС-1 указываются данные компании или индивидуального предпринимателя, от имени которых бухгалтер отправляет отчёт:
Регистрационный номер, который присвоили компании в ПФР или СФР. Этот номер указан в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Полное название организации или Ф. И. О. предпринимателя без сокращений.
Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН компании нужно вписывать с начала строки, в последних двух клетках поставить прочерки.
Код причины постановки на учёт (КПП). Это поле заполняют только юрлица.
Коды статистики (ОКФС, ОКОГУ, ОКПО). Эти сведения вносят только государственные и муниципальные учреждения, когда сдают подраздел 1.3.
Код деятельности компании или ИП по ОКВЭД.
Номер ОГРН или ОГРНИП. При указании ОГРН в первые две клетки поля нужно вписать «0».
Номер телефона без пробелов и дополнительных символов
Адрес электронной почты.
Код категории страхователя-физлица. Это поле необходимо заполнить, если наниматель — ИП или физлицо без статуса предпринимателя.
Тип работодателя
Код для ЕФС-1
Индивидуальный предприниматель
ИП01
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный в качестве ИП
ИП02
Физлицо, которое платит физлицам
ФЛ01
Адвокат
ФЛ02
Нотариус, занимающийся частной практикой
ФЛ03
Арбитражный управляющий
ФЛ04
Патентованный поверенный
ФЛ05
Оценщик
ФЛ06
Медиатор
ФЛ07
Подраздел 1 раздела 1
В подразделе 1 нужно привести личные данные сотрудника или подрядчика. Необходимо вписать:
СНИЛС.
ИНН.
Фамилию, имя и отчество работника.
Дату рождения.
Статус застрахованного лица на момент сдачи отчёта: есть ли у сотрудника гражданство РФ или другой страны.
Код страны, гражданином которой признан сотрудник. Найти код можно в Общероссийском классификаторе стран мира. Например, для граждан России потребуется указать «643».
Статус застрахованного лица указывают в виде кода:
Статус сотрудника
Код для ЕФС-1
Гражданин РФ
ГРФ
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее в РФ
ПЖИГ
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно проживающее в РФ. Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин-беженец
ВЖИГ
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в РФ (за исключением ВКС)
ВПИГ
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в РФ. Для сотрудников, признанных высококвалифицированными специалистами (ВКС)
ВКС
Подраздел 1.2 раздела 1
В подразделе 1.2 укажите отчётный год в формате «ГГГГ» и выберите тип формы:
Исходная — если сведения о стаже предоставляются в рамках годового отчёта впервые (до корректировки).
Корректирующая — если вам нужно изменить ранее отправленные данные. В этом случае также укажите год в поле «Корректируемый (отменяемый) период».
Отменяющая — если требуется удалить ранее предоставленные сведения. Не забудьте указать код в поле «Корректируемый (отменяемый) период».
Назначение пенсии — если работник выходит на пенсию.
Назначение выплат по ОСС — если сотрудница подала заявление на отпуск по беременности, родам или уходу за ребёнком.
Затем заполните табличную часть.
Графа 1 «№ п/п». Укажите порядковый номер записи в таблице.
Графы 2–3 «Период работы». Здесь нужно вписать начальную и конечную даты для расчёта стажа. Они должны находиться в пределах отчётного периода и быть указаны в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Графа 4 «Код». В эту графу вписывают код территориальных условий или обстоятельств работы:
Территориальные условия или особые условия работы
Код для ЕФС-1
Район Крайнего Севера на 31 декабря 2001 года
РКС
Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, на 31 декабря 2001 года
МКС
Район Крайнего Севера в отчётном периоде
РКСР
Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, в отчётном периоде
МКСР
Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, на 31 декабря 2001 года и район Крайнего Севера в отчётном периоде
МКС-РКСР
Работа в сельском хозяйстве
СЕЛО
Работа в зоне отчуждения
ЧЗ1
Постоянная работа на территории зоны проживания с правом на отселение
ЧЗ3
Постоянная работа на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом
ЧЗ4
Постоянная работа в зоне отселения до переселения в другие районы
ЧЗ5
Работа в зоне отселения
ЧЗ6
Работа в местностях с особыми климатическими условиями, за исключением РКС и приравненных к ним местностей
ОКУ
Графа 5 «Районный коэффициент». Эта графа заполняется, только если в графе 4 бухгалтер поставил «РКС», «МКС», «ОКУ» или другой код, обозначающий районы Крайнего Севера или местности, приравненные к ним. В графу 5 необходимо вписать районный коэффициент, на основе которого вычисляются надбавки за работу в указанных регионах. Коэффициент должен быть указан в формате «X.X» или «X.XX».
Графа 6 «Основание (код)». Здесь необходимо указать код из классификатора «Особенности исчисления страхового стажа: основание».
Особенности работы
Код для ЕФС-1
Сотрудник работал на водном транспорте в течение полного навигационного периода или отработал полный сезон в сезонной промышленности
СЕЗОН
Сотрудник работал в составе экспедиций, партий, отрядов, на участках и в бригадах на полевых работах непосредственно в полевых условиях
ПОЛЕ
Сотрудник выполнял работы во время отбывания наказания в виде лишения свободы
УИК104
Сотрудник выполнял работу под водой
ВОДОЛАЗ
Лицо получало пособие по безработице, либо участвовало в оплачиваемых общественных работах, либо переехало в другую местность для трудоустройства по требованию службы занятости
БЕЗР
Графа 7 «Дополнительные сведения». Укажите код, который обозначает особые обстоятельства, влияющие на страховой стаж сотрудника. Найти полный список кодов можно в классификаторе «Особенности исчисления страхового стажа: дополнительные сведения». Вот некоторые из наиболее распространённых кодов:
Особенности работы
Код для ЕФС-1
Родитель брал отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет
ДЕТИ
Родитель брал отпуск по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет
ДЛДЕТИ
Сотрудница брала отпуск по беременности и родам
ДЕКРЕТ
Сотрудник подписал договор ГПХ о выполнении работ или оказании услуг (сроки договора могут выходить за рамки отчётного периода)
ДОГОВОР
Сотрудник находился в оплачиваемом отпуске
ДЛОТПУСК
У работника был период временной нетрудоспособности
ВРНЕТРУД
Сотрудник проходил диспансеризацию
ДИСПР
Сотрудник работал вахтовым методом
ВАХТА
Работник выполнял государственные или общественные обязанности
ОБЩЕСТ
Заполнять графы 4, 8 и 9 не нужно, если в графу 7 вписан один из следующих кодов:
«ДЕТИ»;
«НЕОПЛ»;
«КВАЛИФОЦ»;
«ОБЩЕСТ»;
«СДКРОВ»;
«ОТСТРАН»;
«ПРОСТОЙ»;
«УЧОТПУСК»;
«ДЛДЕТИ»;
«ДЕТИПРЛ»;
«ЧАЭС»;
«ДОПВЫХ»;
«ДИСПР».
Подробные рекомендации по заполнению графы 7 подраздела 1.2 представлены в пунктах 71–85 части V приложения № 2 к приказу СФР № 2281.
Графа 8 «Особые условия труда (код)». Здесь нужно указать код, который содержит информацию об условиях работы сотрудника, имеющего право на досрочный выход на пенсию. Все коды перечислены в классификаторе «Условия досрочного назначения страховой пенсии: особые условия труда».
Графа 9 «Основание (код)». Необходимо вписать код, который определяет основание для права сотрудника на досрочный выход на пенсию. Код выбирается из классификатора «Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание».
Графа 10 «Занятость». Эта графа заполняется, если в пунктах 6 или 9 указан один из определённых кодов.
Коды в графах 6 или 9
Значение графы 10
«ВОДОЛАЗ» в графе 6
Количество часов и минут пребывания под водой
«САМОЛЕТ» или «СПЕЦАВ» в графе 9
Налёт часов в качестве работника лётного состава
«ИТСИСП», «ИТСМАВ», «ИНСПЕКТ» или «ЛЕТИСП» в графе 9
Налёт часов в качестве участника испытательного полёта
«27-СМ», «27-ГД», «27-СМХР» или «27-ГДХР» в графе 9
Доля ставки медработника
«27-ПД» или «27-ПДРК» в графе 9
Доля ставки педагога и количество учебных часов, отработанных в школе и в других учреждениях для детей
Дополнительные рекомендации по заполнению графы даны в п. 94–102 части V приложения № 2 к приказу СФР № 2281.
Графа 11 «Индивидуальный номер рабочего места». Укажите индивидуальный номер рабочего места сотрудника согласно карте специальной оценки условий труда.
Графа 12 «Класс условий труда». Укажите класс или подкласс условий труда, установленный в результате специальной оценки условий труда.
Подраздел 2 раздела 1
В подразделе 2 необходимо указать отчётный год в формате «ГГГГ». После этого выберите тип сведений, которые вы хотите предоставить:
Исходная — если предоставляете информацию впервые в рамках отчёта за год.
Корректирующая — если нужно исправить данные, отправленные ранее.
Отменяющая — если хотите удалить ранее предоставленную информацию.
Если вы выбрали тип сведений «Корректирующая» или «Отменяющая», также укажите год в поле «Корректируемый (отменяемый) период».
В таблицу подраздела 2 внесите следующие данные:
Порядковый номер строки в таблице.
Название структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием.
Должность сотрудника.
Количество рабочих мест по штатному расписанию.
Численность работающих сотрудников.
Характер работ, выполняемых сотрудником.
Наименование первичных документов, которые подтверждают то, что сотрудник работает в особых условиях.
Код особых условий труда или код выслуги лет. Код нужно найти в классификаторе «Условия досрочного назначения страховой пенсии: особые условия труда» или «Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание».
Код позиции списков, то есть код профессии из списка, утверждённого постановлением Правительства РФ № 665 от 16 июля 2014 года.
Под таблицей необходимо вписать количество рабочих мест с особыми условиями труда и количество сотрудников, которые работают в особых условиях.
Сроки сдачи подразделов 1.2 и 2 ЕФС-1
Подразделы 1.2 и 2 нужно сдавать в СФР ежегодно до 25 января следующего года. Если последний день подачи формы приходится на выходной, документ можно отправить в течение рабочего дня, следующего за этим выходным. Например, отчёт о страховом стаже сотрудников за 2024 год должен быть отправлен до 27 января 2025 года, так как 25 января приходится на субботу.
В некоторых случаях подраздел 1.2 ЕФС-1 отправляется в межотчётный период. Форму необходимо предоставить до заполнения годового отчёта, если:
работник выходит на пенсию;
сотрудница уходит в отпуск по беременности и родам;
сотрудник берёт отпуск по уходу за ребёнком.
Бухгалтер должен отправить отчёт в течение трёх календарных дней после получения соответствующего заявления от работника. В подразделе 1.2 при этом необходимо выбрать тип данных «Назначение пенсии» или «Назначение выплат по ОСС». Позже эту же информацию необходимо включить в годовой отчёт с типом сведений «Исходная».
Сдавать подразделы 1.2 и 2 отдельно при увольнении сотрудника не требуется. Информация о стаже уволенного работника должна быть внесена в годовой отчёт.
Штраф за непредоставление отчёта о стаже по форме ЕФС-1
За несдачу отчёта о страховом стаже сотрудников работодатель будет оштрафован согласно абз. 3 ст. 17 закона № 27-ФЗ от 1 апреля 1996 года. Наниматель должен заплатить штраф в размере 500 рублей за каждого сотрудника, данные о котором не были предоставлены в СФР.
СФР не считает ошибкой «лишние» данные, то есть информацию о сотрудниках, не подпадающих под действие п. 3 ст. 11 закона № 27-ФЗ. Если бухгалтер укажет эти данные в подразделах 1.2 и 2 формы ЕФС-1, штрафа не будет.
За непредоставление подразделов 1.2 и 2 формы ЕФС-1 работодатель также может быть привлечён к ответственности в соответствии с п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. ИП потребуется заплатить штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, юрлицу — от 30 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, штраф будут должны заплатить организации, предоставившие форму ЕФС-1 в бумажном виде, а не в электронной форме. Сдавать ЕФС-1 на бумаге разрешено только компаниям и ИП, зарегистрировавшим не более 10 сотрудников (включая подрядчиков на договоре ГПХ). Остальные работодатели должны предоставлять документ в электронной форме. За предоставление формы ЕФС-1 в бумажном виде они будут оштрафованы на 1 тысячу рублей (согласно абз. 4 ст. 17 закона № 27-ФЗ).
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