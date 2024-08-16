Как заполнить подразделы 1.2 и 2 ЕФС-1

Чтобы отправить ЕФС-1 с данными о страховом стаже сотрудников, бухгалтеру следует заполнить титульный лист, подраздел 1 с информацией о работнике, подраздел 1.2 со сведениями о страховом стаже и подраздел 2 (при необходимости). Приведём пошаговую инструкцию по оформлению документа.

Титульный лист

На титульном листе ЕФС-1 указываются данные компании или индивидуального предпринимателя, от имени которых бухгалтер отправляет отчёт:

Регистрационный номер, который присвоили компании в ПФР или СФР. Этот номер указан в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Полное название организации или Ф. И. О. предпринимателя без сокращений. Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН компании нужно вписывать с начала строки, в последних двух клетках поставить прочерки. Код причины постановки на учёт (КПП). Это поле заполняют только юрлица. Коды статистики (ОКФС, ОКОГУ, ОКПО). Эти сведения вносят только государственные и муниципальные учреждения, когда сдают подраздел 1.3. Код деятельности компании или ИП по ОКВЭД. Номер ОГРН или ОГРНИП. При указании ОГРН в первые две клетки поля нужно вписать «0». Номер телефона без пробелов и дополнительных символов Адрес электронной почты. Код категории страхователя-физлица. Это поле необходимо заполнить, если наниматель — ИП или физлицо без статуса предпринимателя.

Тип работодателя Код для ЕФС-1 Индивидуальный предприниматель ИП01 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный в качестве ИП ИП02 Физлицо, которое платит физлицам ФЛ01 Адвокат ФЛ02 Нотариус, занимающийся частной практикой ФЛ03 Арбитражный управляющий ФЛ04 Патентованный поверенный ФЛ05 Оценщик ФЛ06 Медиатор ФЛ07

Подраздел 1 раздела 1

В подразделе 1 нужно привести личные данные сотрудника или подрядчика. Необходимо вписать:

СНИЛС. ИНН. Фамилию, имя и отчество работника. Дату рождения. Статус застрахованного лица на момент сдачи отчёта: есть ли у сотрудника гражданство РФ или другой страны. Код страны, гражданином которой признан сотрудник. Найти код можно в Общероссийском классификаторе стран мира. Например, для граждан России потребуется указать «643».

Статус застрахованного лица указывают в виде кода:

Статус сотрудника Код для ЕФС-1 Гражданин РФ ГРФ Иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее в РФ ПЖИГ Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно проживающее в РФ. Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин-беженец ВЖИГ Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в РФ (за исключением ВКС) ВПИГ Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в РФ. Для сотрудников, признанных высококвалифицированными специалистами (ВКС) ВКС

Подраздел 1.2 раздела 1

В подразделе 1.2 укажите отчётный год в формате «ГГГГ» и выберите тип формы:

Исходная — если сведения о стаже предоставляются в рамках годового отчёта впервые (до корректировки).

Корректирующая — если вам нужно изменить ранее отправленные данные. В этом случае также укажите год в поле «Корректируемый (отменяемый) период».

Отменяющая — если требуется удалить ранее предоставленные сведения. Не забудьте указать код в поле «Корректируемый (отменяемый) период».

Назначение пенсии — если работник выходит на пенсию.

Назначение выплат по ОСС — если сотрудница подала заявление на отпуск по беременности, родам или уходу за ребёнком.

Затем заполните табличную часть.

Графа 1 «№ п/п». Укажите порядковый номер записи в таблице.

Графы 2–3 «Период работы». Здесь нужно вписать начальную и конечную даты для расчёта стажа. Они должны находиться в пределах отчётного периода и быть указаны в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Графа 4 «Код». В эту графу вписывают код территориальных условий или обстоятельств работы:

Территориальные условия или особые условия работы Код для ЕФС-1 Район Крайнего Севера на 31 декабря 2001 года РКС Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, на 31 декабря 2001 года МКС Район Крайнего Севера в отчётном периоде РКСР Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, в отчётном периоде МКСР Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, на 31 декабря 2001 года и район Крайнего Севера в отчётном периоде МКС-РКСР Работа в сельском хозяйстве СЕЛО Работа в зоне отчуждения ЧЗ1 Постоянная работа на территории зоны проживания с правом на отселение ЧЗ3 Постоянная работа на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом ЧЗ4 Постоянная работа в зоне отселения до переселения в другие районы ЧЗ5 Работа в зоне отселения ЧЗ6 Работа в местностях с особыми климатическими условиями, за исключением РКС и приравненных к ним местностей ОКУ

Графа 5 «Районный коэффициент». Эта графа заполняется, только если в графе 4 бухгалтер поставил «РКС», «МКС», «ОКУ» или другой код, обозначающий районы Крайнего Севера или местности, приравненные к ним. В графу 5 необходимо вписать районный коэффициент, на основе которого вычисляются надбавки за работу в указанных регионах. Коэффициент должен быть указан в формате «X.X» или «X.XX».

Графа 6 «Основание (код)». Здесь необходимо указать код из классификатора «Особенности исчисления страхового стажа: основание».

Особенности работы Код для ЕФС-1 Сотрудник работал на водном транспорте в течение полного навигационного периода или отработал полный сезон в сезонной промышленности СЕЗОН Сотрудник работал в составе экспедиций, партий, отрядов, на участках и в бригадах на полевых работах непосредственно в полевых условиях ПОЛЕ Сотрудник выполнял работы во время отбывания наказания в виде лишения свободы УИК104 Сотрудник выполнял работу под водой ВОДОЛАЗ Лицо получало пособие по безработице, либо участвовало в оплачиваемых общественных работах, либо переехало в другую местность для трудоустройства по требованию службы занятости БЕЗР

Графа 7 «Дополнительные сведения». Укажите код, который обозначает особые обстоятельства, влияющие на страховой стаж сотрудника. Найти полный список кодов можно в классификаторе «Особенности исчисления страхового стажа: дополнительные сведения». Вот некоторые из наиболее распространённых кодов:

Особенности работы Код для ЕФС-1 Родитель брал отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет ДЕТИ Родитель брал отпуск по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет ДЛДЕТИ Сотрудница брала отпуск по беременности и родам ДЕКРЕТ Сотрудник подписал договор ГПХ о выполнении работ или оказании услуг (сроки договора могут выходить за рамки отчётного периода) ДОГОВОР Сотрудник находился в оплачиваемом отпуске ДЛОТПУСК У работника был период временной нетрудоспособности ВРНЕТРУД Сотрудник проходил диспансеризацию ДИСПР Сотрудник работал вахтовым методом ВАХТА Работник выполнял государственные или общественные обязанности ОБЩЕСТ

Заполнять графы 4, 8 и 9 не нужно, если в графу 7 вписан один из следующих кодов:

«ДЕТИ»;

«НЕОПЛ»;

«КВАЛИФОЦ»;

«ОБЩЕСТ»;

«СДКРОВ»;

«ОТСТРАН»;

«ПРОСТОЙ»;

«УЧОТПУСК»;

«ДЛДЕТИ»;

«ДЕТИПРЛ»;

«ЧАЭС»;

«ДОПВЫХ»;

«ДИСПР».

Подробные рекомендации по заполнению графы 7 подраздела 1.2 представлены в пунктах 71–85 части V приложения № 2 к приказу СФР № 2281.

Графа 8 «Особые условия труда (код)». Здесь нужно указать код, который содержит информацию об условиях работы сотрудника, имеющего право на досрочный выход на пенсию. Все коды перечислены в классификаторе «Условия досрочного назначения страховой пенсии: особые условия труда».

Графа 9 «Основание (код)». Необходимо вписать код, который определяет основание для права сотрудника на досрочный выход на пенсию. Код выбирается из классификатора «Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание».

Графа 10 «Занятость». Эта графа заполняется, если в пунктах 6 или 9 указан один из определённых кодов.

Коды в графах 6 или 9 Значение графы 10 «ВОДОЛАЗ» в графе 6 Количество часов и минут пребывания под водой «САМОЛЕТ» или «СПЕЦАВ» в графе 9 Налёт часов в качестве работника лётного состава «ИТСИСП», «ИТСМАВ», «ИНСПЕКТ» или «ЛЕТИСП» в графе 9 Налёт часов в качестве участника испытательного полёта «27-СМ», «27-ГД», «27-СМХР» или «27-ГДХР» в графе 9 Доля ставки медработника «27-ПД» или «27-ПДРК» в графе 9 Доля ставки педагога и количество учебных часов, отработанных в школе и в других учреждениях для детей

Дополнительные рекомендации по заполнению графы даны в п. 94–102 части V приложения № 2 к приказу СФР № 2281.

Графа 11 «Индивидуальный номер рабочего места». Укажите индивидуальный номер рабочего места сотрудника согласно карте специальной оценки условий труда.

Графа 12 «Класс условий труда». Укажите класс или подкласс условий труда, установленный в результате специальной оценки условий труда.

Подраздел 2 раздела 1

В подразделе 2 необходимо указать отчётный год в формате «ГГГГ». После этого выберите тип сведений, которые вы хотите предоставить:

Исходная — если предоставляете информацию впервые в рамках отчёта за год.

Корректирующая — если нужно исправить данные, отправленные ранее.

Отменяющая — если хотите удалить ранее предоставленную информацию.

Если вы выбрали тип сведений «Корректирующая» или «Отменяющая», также укажите год в поле «Корректируемый (отменяемый) период».

В таблицу подраздела 2 внесите следующие данные:

Порядковый номер строки в таблице. Название структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием. Должность сотрудника. Количество рабочих мест по штатному расписанию. Численность работающих сотрудников. Характер работ, выполняемых сотрудником. Наименование первичных документов, которые подтверждают то, что сотрудник работает в особых условиях. Код особых условий труда или код выслуги лет. Код нужно найти в классификаторе «Условия досрочного назначения страховой пенсии: особые условия труда» или «Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание». Код позиции списков, то есть код профессии из списка, утверждённого постановлением Правительства РФ № 665 от 16 июля 2014 года.

Под таблицей необходимо вписать количество рабочих мест с особыми условиями труда и количество сотрудников, которые работают в особых условиях.