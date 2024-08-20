Сотрудники, представляющие компании-импортёры, торговые сети или производства, должны иметь машиночитаемую доверенность для работы в системе маркировки Честный ЗНАК. Как выпустить МЧД для Честного ЗНАКА и какие доверенности требуются для работы в этой системе контроля, расскажет наша публикация.

Что такое Честный ЗНАК и МЧД для него

Эта система создана для борьбы с контрафактной продукцией и включает в себя взаимодействие производителей, импортёров, продавцов и покупателей для обеспечения контроля перемещения товаров.

Для эффективной работы с маркированными товарами сотрудники компаний используют машиночитаемую доверенность или МЧД для Честного ЗНАКА. Каждый этап транспортировки продукции отслеживается специальным маркировочным кодом – основным инструментом контроля системы. Перечень товаров, требующих обязательной маркировки, постоянно пополняется. В настоящее время в него входят:

упакованная вода, алкогольные и безалкогольные напитки, а также пиво;

парфюмерная продукция;

молочная продукция;

антисептики и медицинские товары;

автомобильные шины;

шубы;

товары лёгкой промышленности, включая обувь, одежду, текстиль;

лекарства и биологически активные добавки;

фотоаппараты;

коляски-кресла, велосипеды;

табак;

икра лососёвых и осетровых рыб.

Если продукция из этого перечня не сопровождается маркировочными кодами, предусмотрены штрафы для производителей и продавцов. Размер штрафа зависит от вида немаркированной продукции.

В зависимости от вида немаркированной продукции сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет 5-50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 50-500 тысяч рублей. За реализацию немаркированных товаров на сумму, превышающую полтора миллиона рублей, предусмотрена ответственность по статье 171.1 Уголовного кодекса.

Как зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК

Для регистрации в системе Честный ЗНАК требуется получить сертификат электронной подписи на имя руководителя. Для этого необходимо обратиться в удостоверяющий центр ФНС или УЦ доверенного лица налоговой.

Получение КЭП в ФНС под ключ – услуга, предоставляемая УЦ «Калуга Астрал». Наши специалисты помогут юридическим и индивидуальным предпринимателям с выпуском УКЭП, чтобы вы не тратили время на идентификацию, регистрацию в контролирующих органах, а также настройку рабочего места.

После оформления подписи необходимо зарегистрироваться на сайте системы мониторинга и указать в личном кабинете усиленную квалифицированную электронную подпись директора компании, а также адрес электронной почты. После этого руководитель может передать свои обязанности по работе с маркировкой продукции уполномоченным лицам, пройдя регистрацию в Честном ЗНАКЕ. Для этого необходимо оформить МЧД на работника и подписать её своей квалифицированной электронной подписью.

Физическое лицо может иметь несколько МЧД, чтобы действовать от имени разных организаций. Добавить их в систему можно как по одному сертификату УКЭП, так и по разным.

Если предприниматель работает одновременно как наёмный сотрудник и индивидуальный предприниматель, то ему необходимо использовать различные сертификаты электронной подписи. Сертификат для деятельности в качестве индивидуального предпринимателя должен содержать ОГРНИП, в то время как для работы в качестве наёмного специалиста с МЧД этого требования нет.

Какие МЧД нужны в Честном ЗНАКЕ

В системе маркировки Честный ЗНАК действуют два формата МЧД: единый (форма 003) и собственный.

Возможности, предоставляемые сотрудникам компаний в системе контроля, зависят от типа МЧД. В Личном кабинете на сайте Честного ЗНАКА открывается МЧД собственного формата, которая может предоставлять различные полномочия. Например, сотрудники, обладающие правом подписи, имеют возможность создавать и заверять документы в Честном ЗНАКЕ, в то время как для сотрудников без права подписи доступен только просмотр информации о маркировке товаров. Существует также МЧД единого формата, которая позволяет взаимодействовать не только с системой Честный ЗНАК, но также с другими службами и ведомствами.

Для безопасной работы с электронными документами и обменом информацией между контрагентами используется МЧД единого формата 003. Быстро и просто создать её можно с помощью сервиса «Астрал Доверенность». Для начала откройте вкладку «Создать доверенность» и заполните необходимые поля, чтобы подписать её КЭП. После этого вы сможете работать в системе Честный ЗНАК и без проблем сдавать отчётность в ФНС.

Как создать машиночитаемую читаемую доверенность единого формата

В Честном ЗНАКе МЧД единого формата 003 можно создать, пользуясь сервисом «Астрал Доверенность». Для этого нужно открыть вкладку «Создать доверенность» и записать в соответствующие строки:

данные о создаваемом документе (дату выдачи и срок его действия, внутренний номер документа, возможность передоверить его другим лицам);

сведения о лице, выступающем доверителем;

лиц, которые могут действовать без доверенности;

сведения о доверенном лице;

полномочия представителя.

Полномочия представителя указываются из реестра полномочий, где найти нужные можно по поиску, введя код МТ или ВТВО. Второй способ – воспользоваться готовыми шаблонами.

После заполнения формы она заверяется КЭП директора и передаётся в ФНС. После регистрации в реестре налоговой службы МЧД форма должна быть загружена в систему маркировки Честный ЗНАК.

Как загрузить МЧД единого формата в Честный ЗНАК

Для загрузки МЧД единого формата в Честный ЗНАК необходимо добавить пользователя.

Для этого следует нажать на кнопку «Добавить пользователя» в разделе «Пользователи» и выбрать вкладку «Доступ по доверенности».

После этого на открывшейся странице необходимо пройти процедуру подтверждения согласия на обработку персональных данных. Чтобы завершить процесс, нужно заполнить поля идентификатора доверенности, которые доступны на странице после добавления пользователя.

В системе Честный ЗНАК новый пользователь появится после загрузки доверенности в личном кабинете руководителя и сможет ему вести работу с маркированными товарами от имени компании.

Для активации процесса поиска доверенности в регистрационном реестре ФНС, необходимо нажать кнопку «Проверить» и ввести идентификатор доверенности в формате UUID.

Если информация о доверенном лице окажется неверной, можно указать другой идентификатор, перейдя по ссылке «Другая доверенность».

Физические лица могут получить сертификаты КЭП в аккредитованном удостоверяющем центре для подписания документов квалифицированной электронной подписью, оформленной на их имя.

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