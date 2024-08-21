Налог на прибыль: что изменится с 2025 года

Расскажем, какие именно изменения произойдут, как они повлияют на порядок уплаты налога на прибыль организаций в 2025 году, и как можно подготовиться к этому.

1 января 2025 года начнут действовать изменения в Налоговом кодексе, которые были утверждены законом № 176-ФЗ от 12 июля 2024 года. Главные нововведения затрагивают ряд налогов, включая налог на прибыль юридических лиц.

Расскажем, какие именно изменения произойдут, как они повлияют на порядок уплаты налога на прибыль организаций в 2025 году, и как можно подготовиться к этому.

Повышение ставки налога на прибыль в 2025 году

Налог на прибыль играет ключевую роль в формировании бюджетов средних и крупных предприятий, а также для небольших организаций, которые не используют специальные налоговые режимы. Он взимается с доходов юридических лиц.

Иностранные организации, имеющие представительства в России и получающие доходы, также обязаны уплачивать налог на прибыль. Это касается как компаний-резидентов РФ, так и тех, кто управляется из России.

Налогооблагаемая прибыль российских юридических лиц и зарубежных компаний с представительствами в России рассчитывается из дохода, уменьшенного на расходы. В то же время другие иностранные организации должны уплачивать налог со всего дохода, полученного на территории РФ, без учета расходов.

Формула расчета налога на прибыль организаций выглядит следующим образом:

Сумма прибыли × налоговая ставка.

При вычислении размеров прибыли доходы и расходы нужно учитывать по нарастающей с начала года.

В 2024 году ставка налога на прибыль организаций составляет 20%. Часть налога направляется в федеральный бюджет, а оставшаяся часть — в бюджет субъекта РФ. В настоящее время распределение налога происходит следующим образом:

в федеральный бюджет направляется 3%;

в региональный бюджет — 17%.

С начала 2025 года ставка налога на прибыль увеличится до 25%. При этом в федеральный бюджет налог будет перечисляться по ставке 8%, вместо 3%. Ожидается, что такая схема распределения сохранится до 2030 года. После этого в федеральный бюджет будет направляться 7% от суммы налога на прибыль, а в бюджеты регионов — 18%.

Увеличенная налоговая ставка будет применяться как к российским компаниям, так и к зарубежным фирмам, которые не ведут деятельность в России через постоянное представительство.

IT-компании, аккредитованные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с 2020 года платили налог на прибыль по ставке 3%. С 2022 года ставка была снижена до 0%. Согласно закону № 176-ФЗ, с 1 января 2025 года ставка будет увеличена до 5%. Эта ставка будет действовать до 2030 года включительно. Вся сумма налога будет направлена в федеральный бюджет.

Для IT-компаний, созданных в результате реорганизации, действуют особые условия для применения льготной ставки по налогу на прибыль в размере 5% в период с 2025 по 2030 год. Эти компании могут воспользоваться правом на применение льготной ставки, если они соответствуют следующим требованиям:

Получили аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) до 1 июля 2022 года. В 2022 году использовали налоговую ставку, установленную в пункте 1.15 статьи 284 НК. Имеют необходимую долю доходов от профильной IT-деятельности, которая составляет не менее 70% от общего объема доходов.

Другие изменения, связанные с налогом на прибыль

Кроме увеличения ставки, плательщиков налога на прибыль ожидают изменения, предусматривающие определенные льготы.

Послабления для МТК

Организация, занимающаяся деятельностью в сфере технологий и соответствующая требованиям, установленным частью 1 статьи 5 закона от 4 августа 2023 года № 478-ФЗ, считается малой технологической компанией (МТК). Данные о таких компаниях вносятся в специальный реестр МТК.

Согласно постановлению от 2 ноября 2023 года № 1847, статус МТК могут получить компании с годовой выручкой до 4 миллиардов рублей, работающие в следующих областях:

сельское хозяйство;

информационные технологии и связь;

туризм;

образование;

здравоохранение.

С 2025 по 2030 год регионы России смогут устанавливать сниженные региональные ставки для малых технологических компаний.

Пониженная ставка для владельцев лицензий на недропользование

С 2025 года ставка налога на прибыль от деятельности по разработке месторождений составит 20%. Распределение налога останется прежним: 3% будут перечислены в федеральный бюджет, а оставшиеся 17% — в бюджеты регионов.

Чтобы иметь право на применение пониженной ставки, необходимо вести раздельный учет доходов и расходов, связанных с разработкой недр, а также доходов и расходов по другим видам деятельности.

Увеличение повышающего коэффициента

С 2025 года можно будет увеличить некоторые виды расходов в два раза при расчете налога на прибыль. Сейчас этот коэффициент составляет 1,5.

Повышающий коэффициент можно использовать для учета расходов на:

покупку основных средств (ОС), которые включены в Единый реестр ПП 878 и относятся к области искусственного интеллекта (ИИ), а также входят в перечень российского высокотехнологичного оборудования;

приобретение амортизируемых нематериальных активов (НМА) в виде лицензии на программное обеспечение (ПО) и базы данных;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), указанные в специальном Перечне, утвержденном постановлением Правительства от 24 декабря 2008 года № 988;

покупку лицензий на программы и базы данных, включенные в Единый реестр российского ПО и баз данных, которые относятся к сфере ИИ.

Федеральный инвестиционный вычет

С 2025 года начнет действовать новый федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который дополнит существующий региональный инвестиционный налоговый вычет (РИНВ). РИНВ позволяет уменьшить сумму налога, уплачиваемого в бюджет региона и федеральный бюджет в установленных рамках.

ФИНВ — это вычет, который снижает сумму налога (авансового платежа) в федеральный бюджет за счет определенных расходов. В отличие от РИНВ, ФИНВ действует по всей России, тогда как РИНВ применяется только в тех регионах, где это разрешено. Использовать можно будет только один из этих двух вычетов.

Компания сможет получить вычет после того, как израсходует деньги на обновление основных средств и нематериальных активов. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет компенсирована половина затрат.

Следовательно, если предприятие начинает использовать обновленные основные средства или нематериальные активы, оно может сразу же воспользоваться правом на вычет. Если сумма налога на прибыль недостаточна для полного вычета, его остаток можно перенести на следующий налоговый период. При этом размер федеральной части налога в каждом налоговом периоде должен составлять не менее 3 % от прибыли в течение ближайших 6 лет и не менее 2 % — в последующие годы.

Как подготовиться к повышению налога на прибыль в 2025 году

С 1 января 2025 года к доходам применяется повышенная основная ставка, независимо от даты заключения договора.

Рекомендуется заранее подготовиться к повышению ставки. В законе №176-ФЗ и в НК нет информации о переходном периоде при изменении ставки налога на прибыль. Поэтому проблем при расчете налога на прибыль возникнуть не должно.

Тем не менее в бухгалтерском учете могут потребоваться корректирующие записи, особенно если ваша организация применяет ПБУ 18/02 и на 31 декабря 2024 года в бухучете есть отложенные налоговые активы и/или отложенные налоговые обязательства.

Разобраться в нюансах поможет таблица:

Вопрос Ответ Можно ли учесть больше доходов в налоговой базе за 2024 год, чтобы избежать учета этих доходов в налоговой базе за 2025 год, к которой применяется повышенная ставка? Налоговый кодекс устанавливает порядок признания доходов, который зависит от выбранного метода. Однако независимо от того, какой метод используется, нельзя произвольно переносить признание доходов на другие периоды. Если вы используете метод начисления и отгружаете товар в январе 2025 года, доход от этой операции будет учтен в налоговой базе 2025 года, к которой применяется повышенная ставка 25%. Однако если вы договоритесь с покупателем о переносе отгрузки товаров с января 2025 года на декабрь 2024 года, то доход от этой операции будет учтен в налоговой базе 2024 года, к которой применяется ставка 20%. Важно, чтобы отгрузка товара фактически произошла в 2024 году и была отражена в первичных документах. Можно ли перенести расходы 2024 года на 2025 год на основании пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса? Не рекомендуется. Как и в случае с доходами, независимо от метода, который вы используете для признания расходов, переносить их на другие периоды нельзя. Расходы должны быть признаны в том периоде, к которому они относятся. Если вы обнаружили, что в прошлом налоговом периоде вы ошибочно не учли какие-либо расходы в налоговой базе, вы можете не пересчитывать налоговую базу за прошлый период, а учесть эти расходы в налоговой базе текущего периода, в котором была обнаружена ошибка, если она привела к излишней уплате налога за прошлый период. Однако если вы намеренно не учли расходы 2024 года в налоговой базе за этот год, а перенесли их на 2025 год, то правило, установленное п.1 ст. 54 НК, неприменимо. В таком случае налоговая инспекция может пересчитать налоговую базу за 2025 год, исключив из нее спорные расходы. Это, в свою очередь, может привести к увеличению суммы налога за 2025 год, а также к начислению пеней и штрафов. Допускается ли перенос покупки и введения в эксплуатацию ОС на 2025 год, чтобы при использовании метода начисления увеличить сумму расходов, учитываемых в налоговой базе по прибыли за 2025 год? Если вы покупаете основные средства, то можете учесть в расходах инвестиционный вычет (в том числе новый федеральный), амортизационную премию и начисленную амортизацию. С 2025 года первоначальную стоимость некоторых ОС можно будет учесть в большем размере за счет повышения коэффициента, применяемого к расходам при формировании этой стоимости. Эти расходы нужно признавать в установленном порядке. Например, вы не можете применить амортизационную премию к той части стоимости ОС, к которой применили инвестиционный налоговый вычет. Если ОС приобретены и введены в эксплуатацию в 2025 году, то перечисленные выше расходы можно учесть в налоговой базе 2025 года, к которой применяется ставка 25%. Если ОС были куплены и введены в эксплуатацию в 2024 году, то переносить указанные расходы 2024 года на 2025 год нельзя. Если с целью увеличения расходов в налоговой базе за 2025 год вы исказите учет таких ОС и это обнаружит налоговый орган, то он пересчитает налоговую базу за 2025 год на основании п. 1 ст. 54.1 НК. Это может привести к доначислению налога за 2025 год, а также начислению штрафа и пеней. Можно накопленные убытки прошлых лет, а учесть в 2025 году, а не в 2024? Если у вас есть убытки прошлых лет, вы вправе не учитывать их в 024 году, а сделать это в 2025 году. Это позволит вам уменьшить налоговую базу, которая будет облагаться по повышенной ставке. Однако следует помнить, что на уменьшение налоговой базы на эти убытки в 2025–2026 годах действует ограничение в 50% (пп. 1, 2, 2.1 ст. 283 НК). Также следует учитывать фактор инфляции. В каком году при методе начисления нужно учесть премии сотрудников за 2024 год? Если вы используете метод начисления для учета расходов, то заработная плата и премии, начисленные в 2024 году, независимо от периода, за который они были начислены, и даты выплаты, включаются в налоговую базу по прибыли за 2024 год. А премии, начисленные в 2025 году, например, январские премии за производственные результаты 2024 года, учитываются в налоговой базе по прибыли за 2025 год. Это относится к расходам на оплату труда, которые учитываются как косвенные расходы. Прямые расходы на оплату труда списываются по мере продажи товаров (работ, услуг), в стоимость которых они были включены (п. 4 ст. 272, п. п. 1, 2 ст. 318 НК). При кассовом методе учета расходов, начисленные в 2024 году, но выплаченные в 2025 году, зарплаты (премии и т. д.) уменьшают налоговую базу по прибыли 2025 года, к которой применяется ставка 25% (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК). Если вы переносите на 2025 год выплату доходов сотрудников (зарплат, премий и т. д.), начисленных за 2024 год, учтите возможность последствий в части НДФЛ для них. Перенос выплаты увеличит общую сумму доходов сотрудника, полученных в 2025 году, к части которых из-за этого могут быть применены повышенные с 1 января 2025 года ставки НДФЛ.

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