Декларация по налогу на имущество юрлиц

С 2024 года вступили в силу изменения, целью которых является упрощение процесса уплаты налога и уменьшение излишней отчётности. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности налога на имущество организаций, а также правила оформления и подачи декларации по нему.

В России организации, владеющие недвижимостью, обязаны уплачивать налог на имущество организаций, который характеризуется особым порядком уплаты и декларирования.

С 2024 года вступили в силу изменения, целью которых является упрощение процесса уплаты налога и уменьшение излишней отчетности. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности налога на имущество организаций, а также правила оформления и подачи декларации по нему.

Что такое налог на имущество компаний и кто его платит

Это вид имущественного налога, который регламентируется главой 30 НК, в частности. Налогооблагаемым имуществом является недвижимость, которая числится на балансе организации как основные средства.

Это могут быть здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и прочие подобные объекты. Земельные участки и другие объекты, облагаемые другими видами налогов, исключаются из этого списка.

Юридическое лицо должно уплачивать налог на имущество организаций, даже если оно не использует свою недвижимость. Например, если имущество сдается в аренду или передано в доверительное управление.

Ранее движимое имущество также облагалось данным налогом. Однако после 2019 года о нем нужно лишь заявлять в декларации, если такое имущество учтено на балансе как основное средство. Перечень имущества, подлежащего налогообложению, определен в статье 374 НК.

Законодательством субъектов установлена обязанность уплаты налога на имущество в отношении жилых помещений, которые не отражены в бухгалтерском учете как основные средства и определяются по кадастровой стоимости.

Это правило применяется, например, к частному дому, приобретенному компанией для последующей продажи и учтенному в бухгалтерском учете как товар.

В то же время, нежилая недвижимость, предназначенная для перепродажи, налогом на имущество не облагается.

Плательщиками данного налога являются как российские коммерческие и некоммерческие организации, так и иностранные фирмы, владеющие недвижимым имуществом на территории России, независимо от того, имеют ли они постоянное представительство в РФ.

Существует перечень организаций, которые освобождаются от уплаты имущественного налога юридических лиц. В этот список включены компании:

у которых нет объектов, подлежащих налогообложению;

применяющие ЕСХН, если недвижимость используется для производства и продажи сельскохозяйственной продукции;

применяющие УСН и АУСН, если недвижимость облагается налогом по среднегодовой стоимости;

зарегистрированные на Курильских островах и освобожденные от уплаты налога на прибыль;

освобожденные от налога на имущество организаций на федеральном или региональном уровне (п. 2 ст. 372 НК);

инвесторы, соблюдающие условия соглашений о разделе продукции в отношении основных средств, используемых только в рамках этих соглашений.

Величина налоговой ставки устанавливается на региональном уровне. При этом максимальный размер ставки имущественного налога ограничен 2,2 %, если иное не предусмотрено статьей 380 НК. Если недвижимость облагается налогом исходя из ее кадастровой стоимости, то ставка налога не может быть выше 2 %.

Льготы по налогу на имущество

Кроме полного освобождения от уплаты налога, Налоговый кодекс предусматривает льготы. Они бывают двух видов: федеральные и региональные.

Федеральные льготы устанавливаются на уровне законодательств и действуют на всей ее территории. Региональные льготы определяются законами субъектов РФ и применяются только в этих регионах.

От налога на имущество могут быть освобождены:

всероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых не менее 80 % людей с инвалидностью и их законных представителей;

предприятия, специализирующиеся на изготовлении протезов и ортопедических изделий;

коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации;

производители фармацевтической продукции;

государственные научные центры.

В регионах могут действовать разные льготы, но они не должны зависеть от формы собственности организации или происхождения капитала. Они могут освобождать от налога имущество, которое используется для определенных целей, или уменьшать сумму имущественного налога в случаях, предусмотренных региональным законодательством.

Отчетность по налогу на имущество организаций

Для предоставления отчетности по налогу необходимо подать в ФНС декларацию. В ней должна быть отражена информация об объекте недвижимости, который облагается налогом по среднегодовой стоимости, а также проведен расчет налога. Кроме того, в декларацию включается среднегодовая стоимость движимого имущества, учитываемого как основное средство, при этом налог на такое имущество не уплачивается.

Освобожденные от налога компании также обязаны подавать налоговую декларацию по имущественному налогу. Это касается всей недвижимости, принадлежащей компании и облагаемой налогом по среднегодовой стоимости, поскольку она попадает под действие льготы.

Если недвижимость облагается налогом по кадастровой стоимости, отчитываться не нужно — вся необходимая информация уже имеется в ИФНС. Если все недвижимое имущество организации облагалось только по кадастровой стоимости, то декларацию за отчетный год можно не подавать.

Декларация составляется по форме, утвержденной приказом ФНС от 24 августа 2022 года № ЕД-7-21/766@.

Когда и куда сдавать отчетность

Организации обязаны подавать декларацию по налогу на имущество ежегодно. Срок подачи декларации за 2024 год — не позднее 25 февраля 2025 года.

Если последний день сдачи отчетности приходится на выходной или праздничный день, то его переносят на ближайший рабочий день.

По общему правилу, декларацию по налогу на имущество нужно подавать в инспекцию ФНС по месту нахождения недвижимости. Однако если недвижимость расположена на территории разных ИФНС, но в одном субъекте РФ, облагается налогом по среднегодовой стоимости и закон региона РФ не устанавливает нормативы отчислений налога на имущество организаций в местные бюджеты, то можно сдать единую декларацию по всем этим объектам в одну инспекцию.

Для этого организация должна состоять на учете в нескольких ИФНС по месту нахождения недвижимости и сообщить в региональное Управление ФНС о своем намерении сдать единую декларацию, подав уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС от 19 июня 2019 года № ММВ-7-21/311@. Сделать это нужно до 1 февраля того года, в котором подается декларация.

Налоговый орган рассматривает уведомление в течение 10 дней. Если есть основания, которые исключают возможность подачи единой налоговой декларации, то налоговый орган должен сообщить об этом организации в течение 10 дней после получения уведомления.

Порядок подачи декларации и выбор инспекции изменить в течение года нельзя. Если вы подадите уведомление до 1 февраля 2025 года, то декларацию за 2024 год нужно будет предоставить только в выбранную ИФНС.

Крупнейшие налогоплательщики представляют отчетность в налоговые органы по месту своей регистрации — в межрегиональные или межрайонные инспекции. В декларации необходимо указать КПП (код причины постановки на учет) и код налоговой инспекции по месту нахождения имущества.

Если у российской организации есть недвижимое имущество за границей и оно облагается налогом в Российской Федерации, им нужно подавать отчетность в налоговую инспекцию по своему местонахождению.

Сумму налога, уплаченную за пределами России, можно зачесть при уплате налога в РФ, предоставив подтверждающий документ об оплате вместе с декларацией. В таком случае оплатить потребуется только разницу между налогом и уже уплаченной суммой. Либо имущественный налог можно не оплачивать вовсе, если сумма налога окажется меньше уплаченной.

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Состав декларации

Декларация состоит из нескольких разделов, каждый из которых предназначен для определенной цели и заполняется в соответствии со статусом и условиями налогообложения лица:

Титульный лист и итоговый раздел.

Титульный лист и итоговый раздел необходимы для расчета общей суммы налога к уплате. Эти разделы заполняются всеми налогоплательщиками.

Раздел 1.

Предназначен для расчета общей суммы налога к уплате. Он заполняется всеми налогоплательщиками, но в предпоследнюю очередь.

Раздел 2.

Здесь производится расчет налога с объектов, облагаемых по среднегодовой стоимости. Если у компании несколько таких объектов, то для каждого из них заполняется отдельный подраздел 2. Этот раздел предназначен для российских организаций.

Раздел 2.1.

Содержит подробную информацию о каждом объекте, облагаемом налогом по среднегодовой стоимости. Его также заполняют российские организации.

Раздел 2.2.

Используется для расчета налога с объектов, по которым применяется вычет в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Этот раздел заполняют участники СЗПК, которые используют вычет.

Раздел 3.

Предназначен для расчета налога с объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. Его заполняют иностранные организации.

Раздел 4.

Служит для предоставления сведений о движимом имуществе организации. Этот раздел заполняют все налогоплательщики, имеющие такое имущество.

Когда нужна нулевая декларация

Необходимость подачи нулевой декларации по налогу на имущество зависит от конкретной ситуации. Это нужно сделать в следующих случаях:

если у организации есть недвижимость, которая облагается налогом по среднегодовой стоимости, но ее балансовая стоимость равна нулю;

если компания имеет право на льготы по налогу на имущество.

Если у компании нет недвижимости, которая облагается налогом, или имущество облагается налогом по кадастровой стоимости, подавать нулевую декларацию не требуется.

Уведомление об исчисленном налоге

Уведомлять об исчисленном налоге на имущество организаций больше не нужно. Срок подачи уведомления перенесли на 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сам налог необходимо уплатить не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Как рассчитать налог на имущество

Организации рассчитывают налог на имущество исходя из стоимости недвижимости, которая является объектом налогообложения.

Обычно базой для расчета налога на имущество служит среднегодовая стоимость недвижимости.

Организации проводят расчет этой стоимости ежеквартально, если в соответствии с законодательством региона предусмотрены авансовые платежи по налогу. В противном случае расчет производится один раз в год.

Для отдельных объектов недвижимости основой для расчета налогов является их кадастровая стоимость. Перечень таких объектов ежегодно утверждается в каждом регионе. Он может включать, например, помещения в административно-деловых и торговых центрах, а также нежилые помещения, предназначенные для офисов, магазинов, предприятий общественного питания или бытового обслуживания. Отдельные объекты недвижимости облагаются налогом на основе кадастровой стоимости, поскольку они указаны в региональном законодательстве.

Все организации, владеющие недвижимостью, обязаны уплачивать налог, исходя из кадастровой стоимости, даже если они используют специальные налоговые режимы, такие как упрощенная система налогообложения, автоматизированная УСН или единый сельскохозяйственный налог.

Способ учета недвижимости (как основное средство, готовая продукция или товар для перепродажи) не имеет значения.

По среднегодовой стоимости имущественный налог рассчитывается в случаях, когда налоговая база не определена как кадастровая стоимость. Это правило действует для объектов недвижимости, не указанных в региональном перечне объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости.

Расчет по среднегодовой стоимости

Среднегодовая стоимость недвижимости — это стоимость имущества, которая рассчитывается как сумма остаточной стоимости на начало каждого месяца и на конец года, поделенная на количество месяцев плюс один.

Чтобы вычислить общую сумму налога по среднегодовой стоимости, применяют формулу:

ССН × НС,

где: ССН — среднегодовая стоимость недвижимости, а НС — налоговая ставка.

При расчете оставшейся суммы налога учитывают авансовые платежи, которые вносят за первый квартал, полугодие и девять месяцев. Их рассчитывают по специальным формулам.

Аванс за I квартал:

Сумма стоимости недвижимости на первое число каждого месяца с января по апрель × налоговая ставка / 4.



Аванс за полгода:

Сумма стоимости недвижимости на первое число каждого месяца с января по июнь × налоговая ставка / 7.



Аванс за девять месяцев:

Сумма стоимости недвижимости на первое число каждого месяца с января по октябрь × налоговая ставка / 10.

Расчет по кадастровой стоимости

При расчете налога на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости, сумма налога для каждого объекта недвижимости определяется индивидуально.

Формула для расчета налога:

КСН × НС,

где: КСН — это кадастровая стоимость недвижимости, а НС — налоговая ставка.

Авансовые платежи учитываются так же, как и при расчете по среднегодовой стоимости. Они рассчитываются по формуле:

КСН × НС / 4.

Налоговая база по кадастровой стоимости устанавливается на 1 января того года, за который производится оплата имущественного налога.

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