Налоговая декларация иностранной организации

Иностранные компании, работающие на территории России и получающие доход от местных источников, должны платить налог на прибыль в соответствии с российским законодательством и сдавать отчетность об исчислении и уплате этого налога. В этой статье расскажем об особенностях работы с декларацией по налогу на прибыль иностранных организаций.

Как происходит налогообложение прибыли зарубежных компаний

Согласно статье 246 НК, иностранные организации становятся плательщиками налога на прибыль, если они ведут бизнес в России через постоянные представительства или получают доход от источников внутри страны.

Если иностранная компания имеет постоянное представительство в России, она должна самостоятельно рассчитывать и удерживать налог с получаемой прибыли.

Если постоянного представительства нет, но компания получает доходы от источников в России, обязанность по расчету и уплате налога переходит к налоговому агенту, который является источником доходов иностранной организации.

Форма налоговой декларации для иностранных организаций

Для подачи декларации на прибыль иностранных компаний используется форма КНД 1151038, утвержденная приказом МНС от 5 января 2004 года № БГ-3-23/1. Эта форма состоит из титульного листа и 11 разделов с приложениями.

Обязательными для всех являются только титульный лист, разделы 2 и 3. Компании, работающие через постоянные представительства в России, заполняют все разделы с 1 по 7. Остальные части декларации предусмотрены для отражения специфической информации и заполняются только в том случае, если у организации есть соответствующие данные.

Скачать форму КНД 1151038 для заполнения.

Кто должен сдавать декларацию

Все иностранные юрлица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в России, должны рассчитывать и выплачивать налог на прибыль согласно статьям 286 и 287 НК, а также предоставлять декларацию, независимо от текущего налогового статуса и финансовых показателей отчетного периода. Если в течение года компания не вела хозяйственную деятельность и ей не с чего платить налог, декларацию все равно необходимо подать.

Сроки сдачи декларации

Отчетный период, по итогам которого предоставляется декларация, может быть не только годовым, но и квартальным. Последний срок сдачи такой промежуточной отчетности — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларация по итогам полного налогового периода, равного одному календарному году, должна быть предоставлена до 25 марта года, следующего за отчетным. Если крайний срок совпадает с выходным или праздничным днем, допускается его перенос на ближайший рабочий день.

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Как заполнить декларацию

Инструкция по заполнению налоговой декларации на прибыль иностранной организации содержится в приложении к приказу МНС от 7 марта 2002 года № БГ-3-23/118. Рекомендуется начинать с разделов 5, 6 и 7, а также 8, 9 и 10, так как раздел 1 заполняется на основе данных из этих разделов. Титульный лист заполняется последним. Остальные разделы можно заполнять в любом порядке.

Титульный лист

На титульном листе налогоплательщик или его представитель заполняет все поля, кроме блока, который заполняется сотрудником налогового органа.

Если декларацию заполняет иностранная организация, осуществляющая деятельность через филиал, укажите ее полное название на русском и латинском языках (с использованием транслитерации) в строке «наименование иностранной организации». Название должно соответствовать информации из свидетельства о постановке на учет.

Если деятельность организации осуществляется через зависимого агента (другую организацию или физическое лицо), заполните строку «полное наименование организации / фамилия, имя, отчество физического лица». Юридические лица указывают название в учредительных документах или сертификате об инкорпорации, физические лица — в документе, удостоверяющем личность.

Код страны регистрации (инкорпорации) определяется по международному справочнику S.W.I.F.T. «BIC Directory».

На второй странице титульного листа указываются личные данные руководителя, бухгалтера, уполномоченного представителя или зависимого агента, если у них нет ИНН.

Раздел 1

Этот раздел предназначен для отображения сумм налога, подлежащих доплате или уменьшению.

Подраздел 1.1. заполняют компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность, основываясь на данных из Раздела 7.

Подраздел 1.2. заполняют только те организации, которые в отчетном периоде получили прибыль в виде дивидендов. Источником информации для заполнения служит Раздел 8.

Подраздел 1.3. заполняют только те предприятия, которые в отчетном периоде получили прибыль в виде процентов по ценным бумагам. Основанием для заполнения служат данные из Раздела 9.

Раздел 2

Это обязательный раздел для всех деклараций, в котором отображаются сведения о деятельности иностранной организации в отчетном периоде, такие как:

наличие или отсутствие предпринимательской деятельности;

виды деятельности согласно перечню из Приложения №1 к Инструкции по заполнению;

доля участия отчитывающейся компании в уставном капитале российских предприятий и наоборот;

наличие или отсутствие сделок с ассоциированными лицами и т. д.

Раздел 3

Раздел «Финансовое состояние» также обязателен для всех, так как он является аналогом бухгалтерской отчетности, которую иностранные организации вовсе не сдают.

В нем указываются данные о текущих активах и пассивах организации на начало и конец отчетного года. Суммы, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в рубли по курсу Центрального банка, действовавшему на 31 декабря отчетного года и на 31 декабря предыдущего года.

В последнем блоке отражается информация об учетной политике компании: методах признания доходов, оценки покупных товаров и запасов, методах начисления амортизации.

Раздел 3 сдается только при годовой отчетности.

Раздел 4

Зарубежные компании, которые в отчетном периоде получили доходы из источников в России и с которых был удержан налог у источника выплаты, заполняют этот раздел. Если у компании нет соглашения об избежании двойного налогообложения, информация о ставках и суммах в столбцах 5, 6, 7 и 8 будет одинаковой.

Раздел 5

В этом разделе рассчитывается налоговая база по всем доходам и расходам, связанным с деятельностью отделения организации, за исключением тех, где налоговая база определяется отдельно в соответствии с законодательством. Доходы, полученные в виде имущества, услуг, товаров и других форм, оцениваются исходя из их текущей рыночной стоимости.

Раздел 6

В этом разделе отражаются расходы, связанные с производством и реализацией. Каждая статья расходов, указанная в предыдущем разделе, должна быть подробно описана здесь.

Раздел 7

Этот раздел предназначен для расчета суммы налога на прибыль, которая облагается по основной ставке, установленной пунктом 1 статьи 284.

Раздел 8

Этот раздел заполняют только те предприятия, которые имеют долю в капитале других организаций. Информация фиксируется не нарастающим итогом с начала года, а только в отношении сумм, относящихся к текущему отчетному периоду. То есть здесь отражается налоговая база по дивидендам, выплаченным в отчетном квартале или месяце.

Раздел 9

Заполняется аналогично предыдущему разделу, но касается доходов в виде процентов по ценным бумагам за текущий отчетный квартал (месяц), а не нарастающим итогом, только в отношении сумм доходов, относящихся к данному периоду.

Раздел 10

Десятый раздел должен быть заполнен, если отчетность составляется одним подразделением по деятельности нескольких подразделений одной иностранной организации. В этом разделе происходит распределение налога на прибыль между подразделениями.

В Приложении № 1 к разделу 10 содержится основная информация по каждому подразделению (количество сотрудников, расходы на оплату труда, доля прибыли, остаточная стоимость амортизируемого имущества).

Раздел 11

Раздел 11 и его приложения предназначены только для организаций, являющихся инвесторами соглашений о разделе продукции.

В Приложении № 1 производится расчет прибыли, полученной в результате выполнения соглашения о разделе продукции. В Приложении № 2 фиксируется отрицательная величина налоговой базы предыдущих налоговых периодов, которая уменьшает налоговую базу текущего периода на основании пункта 14 статьи 346.38 НК.

Проверка налоговой декларации

После заполнения всех необходимых частей декларации важно тщательно проверить документ перед отправкой в контролирующие органы.

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Если ошибка обнаружена уже после отправки декларации в налоговую, необходимо сформировать и отправить исправленную отчетность. Для этого нужно полностью переоформить декларацию, исправив ошибки, а на титульном листе в поле «Вид документа» выбрать значение «3» (исправляющий) и указать номер корректировки через дробь.

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