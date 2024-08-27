Как работать с СФР при помощи МЧД

С 11 марта 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые касаются отчетности Социального фонда России (СФР). Главное нововведение — обязательный переход на электронный документооборот, при этом бумажные формы отчетности больше не принимаются.

Все операции с ведомством теперь осуществляются через механизм межведомственного электронного взаимодействия, а сотрудники компаний используют МЧД.

В статье расскажем, что такое МЧД, для чего она нужна и как ее используют при работе с СФР.

Что такое МЧД

МЧД расшифровывается как машиночитаемая доверенность. Она является цифровым аналогом бумажной доверенности. Вместо того чтобы передать полномочия в рукописной форме, документ оформляется в электронном виде. А заверить его можно только квалифицированной электронной подписью (КЭП) доверителя или нотариуса.

Создавать МЧД удобно с сервисом Астрал Доверенность. Решение позволяет формировать доверенности для любых контролирующих органов и управлять выпущенными МЧД в одном месте.

Для чего нужна МЧД

Подписывать документы без доверенности может только учредитель юрлица, директор организации или индивидуальный предприниматель. Как это часто случается, ответственность за сдачу отчетности в контролирующие органы перекладывается на ответственных сотрудников. Поэтому если директор хочет, чтобы отчетность в СФР сдавал, например, штатный бухгалтер или кадровик, то на этого работника оформляется МЧД.

Чем полезна машиночитаемая доверенность

Правительство закрепило применение МЧД на законодательном уровне, так как она дает преимущество использования всем участникам электронного документооборота:

Ускорение процесса обработки документов — ЭДО значительно сокращает время обработки информации.

Снижение риска ошибок — автоматизация процессов исключает возможность человеческого фактора, а значит, снижает риск погрешности в документах.

Упрощение взаимодействия — МЧД позволяет упростить взаимодействие с государственными органами, исключая необходимость личного посещения и отправки бумажных документов.

Как подготовиться к использованию МЧД

Машиночитаемая доверенность используется в СФР с 11 марта 2024 года, согласно ст. 17.5 63-ФЗ. Однако обязательный переход на МЧД для всех ведомств назначен на 1 сентября, в соответствии с ч. 2.7 ст. 3 476-ФЗ.

Поясним. Подписывать документы за директора без доверенности работник может с помощью сертификата КЭП сотрудника юрлица. С 1 сентября 2024 года они станут недействительными. Их легитимность заканчивается, даже если у такого сертификата установлен срок действия после 31 августа 2024 года.

С 1 сентября 2024 года работники организаций и ИП смогут подписывать документы от имени директора или предпринимателя только с помощью МЧД и КЭП физического лица.

Сервис Астрал Доверенность предлагает удобный и надежный функционал для работы с МЧД в системе СФР. Преимущества использования сервиса следующие:

Полная поддержка новых требований законодательства — сервис обеспечивает полную совместимость с СФР.

Простой и понятный интерфейс — не требует специальных знаний и навыков.

Безопасность — обеспечивает надежную защиту данных и соответствует всем стандартам безопасности.

Возможность делегирования полномочий — вы можете предоставить доступ к работе с СФР через МЧД другим сотрудникам, например, вашим бухгалтерам.

Как создать МЧД в Астрал Доверенность

Создать МЧД для СФР в Астрал Доверенность очень просто.

1. Зайдите в личный кабинет сервиса.

2. В меню справа нажмите «Создать доверенность».

3. Выберите «Доверенность для СФР».

4. Заполните сведения о доверенности, доверителе, представителе.

5. Отметьте полномочия, которыми хотите наделить представителя. Для удобства в списке уже собраны полномочия из классификатора, которые подходят для СФР. Можно выбрать отдельные полномочия или все сразу.

6. Подпишите МЧД и отправьте на регистрацию в налоговую, нажатием одной кнопки. Если документ составлен сотрудником, то его можно отправить на подпись директору. Также электронную доверенность можно сохранить в черновиках.

Своевременное внедрение МЧД позволит вам избежать проблем с отчетностью в контролирующие органы и обеспечит бесперебойную работу вашей компании.

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