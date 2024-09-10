Обязательная маркировка товаров с 1 сентября 2024 года: инструкция для бизнеса

В статье рассмотрим основные аспекты маркировки новых товарных групп: список продукции, ответственность за невыполнение правил нанесения специальных кодов и т.д. А также вы узнаете всё о новых правилах и требованиях и получите пошаговую инструкцию по подготовке к маркировке.

1 сентября 2024 года в России началась обязательная маркировка новых категорий товаров. Это является важной ступенью в развитии национальной системы «Честный ЗНАК». Она занимается учётом и контролем за оборотом определённой продукции.

Цель обязательных мероприятий заключается в увеличение наглядности коммерческих операций, борьбе с контрафактными товарами и защите права потребителей. Учитывая быстро возрастающие требования к качеству и безопасности продукции, маркировка превращается в важный инструмент для производителей, дистрибьюторов и конечных потребителей.

В данном материале мы обсудим основные моменты работы с новыми категориями товаров: перечень продукции, ответственность за нарушение правил применения уникальных кодов и прочее. Кроме того, вы узнаете все обновлённые правила и требования и получите поэтапную инструкцию по подготовке к маркировке.

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 сентября 2024 года

Согласно соответствующим постановлениям Правительства, ниже представлены семь товарных групп, для которых с 1 сентября 2024 года началась обязательное нанесение кодов идентификации.

Производители, импортёры и продавцы обязаны выполнить следующие действия в рамках обязательной маркировки:

производить описание своей продукции в Национальном каталоге;

заказать идентификационные коды в системе «Честный ЗНАК»;

приклеить идентификационные коды на упаковку продукции;

предоставлять отчёты о выполненной работе.

Список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, представлен в таблице выше. Однако это неполный перечень продукции. Для ознакомления с полным списком товаров стоит обратиться к постановлениям Правительства или использовать товарные коды. Для этого зайдите на официальный сайт Классификатора ТН ВЭД. Затем скопируйте соответствующие коды. Вставьте их в поисковую строку и нажмите «Поиск». По итогу вы получите конкретный пример продукции, входящей в товарную группу и требующей обязательной маркировки.

Изменения в маркировке с 1 сентября 2024 года

Начиная с 1 сентября 2024 года, вступают в силу изменения для определённых видов товаров, которые уже участвуют в системе обязательной маркировки. Это относится к медицинским изделиям, молочной продукции и упакованной воде.

Тот, кто занимается производством, импортом и продажей этих товаров, должен обновить своё ПО для работы разрешительного режима. Помимо этого, важно регулярно проводить проверку кодов маркировки на кассовых аппаратах. Если в процессе сканирования товара кассовый аппарат отображает ошибку (например, код неверный или система «Честный ЗНАК» не отвечает), продажа такой продукции строго запрещена.

Как подготовиться к маркировке товаров

Чтобы участники товарооборота соблюдали все правила маркировки, необходимо выполнить несколько обязательных условий.

Первое – регистрация в системе «Честный ЗНАК». Чтобы создать Личный кабинет, необходимо зайти на официальный сайт и нажать «Регистрация».

Для авторизации в ЛК пользователю необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. ГК «Астрал» поможет с ускоренным выпуском сертификатов УКЭП юрлица и ИП. Для получения рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. А чтобы созданная КЭП работала на ПК, необходимо загрузить специальный плагин. Выбрать подходящее программное обеспечение для маркировки товаров рекомендуем в нашем интернет-магазине. Наши специалисты помогут сэкономить время на выпуск подписи и настройку рабочего места.

Второе – это оснащение специальной техникой, которая необходима для нанесения кодов маркировки, сканирования, учёта зарегистрированной продукции и т.д.

Участникам оборота рынка понадобится принтер для печати этикеток и 2D-сканеры. Также необходимо установить товароучётную программу. Для этого рекомендуем воспользоваться также услугами нашего интернет-магазина. В каталоге представлено необходимое оборудование и программное обеспечение.

Третье – подписание договора с оператором фискальных данных. Согласно № 54-ФЗ (Закону о применении контрольно-кассовой техники), все предприятия, продающие товары, обязаны регистрировать операции на ККТ и передавать их в ФНС. Именно для этого и нужен ОФД.

Отправить данные о реализации товаров в базу «Честного ЗНАКа» поможет Астрал.ОФД. Астрал.ОФД — это онлайн-сервис для передачи кассовых чеков в Федеральную налоговую службу. Если сформированный чек содержит код маркировки, сервис бесплатно отправит информацию о продаже продукции в ГИС МТ.

Четвёртое – выбор и подключение электронного документооборота. Именно через это ПО участники товарооборота могут отправлять документы (в том числе и отчётность), подписывать накладные и УПД на товар и т.д.

В качестве ЭДО АО «Калуга Астрал» предлагает использовать систему Доки. С помощью этого сервиса вы сможете в один клик отправлять все документы реализации из 1С. Происходит это за счёт интеграции Доки и программы для ведения бухгалтерии. Также при использовании сервиса вы можете отправлять документы целым пакетом, электронно подписывать необходимые бланки, хранить и быстро находить всю необходимую информацию в облаке и многое другое.

Чтобы проверить, насколько ваш бизнес готов к маркировке, воспользуйтесь специальным чек-листом. Он поможет оценить состояние подготовки и подсказать, что ещё нужно для полного соответствия требованиям.

Как происходит работа с маркировкой

После окончательной настройки рабочего пространств можно приступить к маркировке товара.

В первую очередь, продукция должна быть зарегистрирована в Национальном каталоге. Для этого необходимо зайти в Личный кабинет и заполнить карточку товара. Слева кликните на «+», затем выберите «Единица товара».

Следующий шаг – генерация кода (2), для чего потребуется заполнить все данные (коды ТН ВЭД, ОКПД2, полное наименование товара и так далее). После внесения данных нажмите «Продолжить».

Как только информация будет внесена в карточку и отправлена на проверку, можно переходить к заказу кодов маркировки.

Стоит сказать, что без регистрации продукции в Национальном каталоге, участники рынка не могут заказать коды идентификации!

Коды маркировки заказываются в системе «Честный ЗНАК». Для этого нужно зайти в ЛК и оформить заказ. Полученные коды прикрепляются к потребительской упаковке. Это можно сделать на производстве, в типографии или вручную с использованием специального оборудования.

так выглядит нанесённая маркировка на бирке товара

После выполнения основной работы по маркировке товара необходимо отправить отчёт. Для этого вновь перейдите в «Честный ЗНАК», выберите «Документы» и «Управление заказами».

Заполните всю информацию о продукте (тип, дата выпуска, количество и т.д.) и коды маркировки в открывшейся вкладке. Затем подпишите документ и отправьте его на проверку.

Чтобы понять, правильно ли сформирован отчёт, нажмите «Список» и проверьте статус. В случае выявления ошибок в документе система укажет на них.

Весь процесс маркировки можно реализовывать в сервисе Астрал.Маркировка. Наше комплексное решение поможет отслеживать товары от производителя до конечного потребителя. А если вы начинаете работать с маркировкой впервые, получите бесплатную консультацию от наших специалистов. Для этого заполните форму обратной связи.

Ответственность за нарушение правил маркировки

В случае нарушения процедуры работы с маркировкой бизнес может быть оштрафован. Перечень возможных ошибок и связанных с ними последствий для участников товарооборота представлен ниже.

Вид правонарушения Ответственность Продажа немаркированного товара Административная: для должностных лиц, продающих табак – от 30 000 до 50 000 рублей и конфискация продукции;

для юридических лиц, продающих табак – от 300 000 рублей до 500 000 рублей и конфискация продукции.

для должностных лиц, занимающихся остальными товарами – от 5 000 до 10 000 рублей и конфискация товара;

для юридических лиц, занимающихся остальными товарами – от 50 000 до 300 000 рублей и конфискация товара. Уголовная: Наступает при сговоре или если нарушение совершенно в особо крупных размерах (стоимость продукции составляет до 1 500 000 рублей): штраф до 1 000 000 рублей;

лишение свободы до 5 лет. Подделка кодов маркировки В данном случае предусмотрена уголовная ответственность: штраф в размере до 300 000 рублей или сумма дохода до 2 лет;

лишение свободы до 6 лет в зависимости от размера преступления. Отсутствие регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК» для должностных лиц – от 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение;

для организаций – от 50 000 до 100 000 рублей.

Более подробно о штрафах по маркировке в 2024 году вы можете узнать из нашего материала.

Подводим итоги

С 1 сентября 2024 года на территории России начал действовать обязательный порядок маркировки для новых категорий товаров. Это привело к значительным изменениям в работе внутреннего рынка. Они направлены на повышение защиты прав потребителей и противодействие недобросовестным действиям производителей.

Обязательная маркировка позволяет не только обеспечить прозрачность процесса поставки товаров, но и контролировать их качество и безопасность.

Участникам рынка следует внимательно подготовиться к новому порядку маркировки товаров. Для этого им понадобится сделать следующее:

зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и Национальном каталоге товаров;

приобрести и установить специальное оборудование для работы с маркировочными кодами;

заключить договоры с организациями, предоставляющими услуги по электронному документообороту (ЭДО) и операторами фискальных данных (ОФД);

изучить порядок заказа и применения кодов маркировки на упаковку товаров;

своевременно предоставлять отчётную информацию о проделанной работе в контролирующие органы.

При соблюдении всех условий участникам рынка не грозят юридические санкции в виде штрафов, конфискации товаров или уголовного наказания.

Важно быть в курсе последних новостей маркировки, чтобы не нарушить закон. Рекомендуем тщательно изучать официальный сайт «Честный ЗНАК». Там вы найдёте полезные материалы о маркировке, которые позволят вам работать без ошибок.

Часто задаваемые вопросы

Какие товары подлежат обязательной маркировке с 1 сентября 2024 года?

С 1 сентября 2024 года стартует маркировка семи товарных групп: велосипеды, кормы и ветеринарные препараты для животных, консервы, растительные масла, велосипеды, безалкогольное пиво и товары для реабилитации.

Как подготовиться к маркировке товаров?

Каждому участнику товарооборота рынка маркируемой продукции необходимо выполнить несколько обязательных условий:

зарегистрироваться в системах «Честный ЗНАК» и Национальный каталог (сделать это можно на официальных сайтах);

приобрести технику, работающую с маркировкой;

заключить договоры с ОФД и ЭДО.

Какое оборудование необходимо для работы с маркированными товарами?

Для электронной работы с маркировкой необходим ПК с установленной товароучётной ПО. Также на нём должны быть установлены программы по электронному документообороту и передаче фискальных данных.

Для непосредственного нанесения и сканирования кодов маркировки нужно приобрести специальную технику – 2D-сканер и принтер для печати этикеток.

Что такое система маркировки Честный ЗНАК и как в ней зарегистрироваться?

Система «Честный ЗНАК» – это система цифровой маркировки товаров в России. Её цель — обеспечение прозрачности товарного оборота, защитить потребителей от поддельной и контрафактной продукции, а государство — от неуплаты налогов.

В рамках системы «Честный ЗНАК» каждый товар получает уникальный цифровой код в формате Data Matrix, который помогает отслеживать всю историю продукта от производителя до прилавка магазина. Он шифрует в себе информацию, включая производителя, название, дату выпуска и т.д.

Нужно ли маркировать остатки товаров на складе?

Да, маркировать остатки нужно в обязательном порядке. Сделать это можно в Личном кабинете «Честного ЗНАКа» по той же схеме, что и заказ обычных кодов идентификации:

описать товар в Национальном каталоге;

подать заявку на формирование кодов;

нанести их на потребительскую упаковку;

сформировать и отправить отчётность о вводе в оборот продукции;

отвезти товар на склад.

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