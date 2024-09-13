Налоговая амнистия для упрощенцев

Используете УСН и дробите бизнес? У властей есть предложение: вы отказываетесь от дробления — вас амнистируют, т.е. позволяют не платить доначисления, штрафы, пени. Рассказываем, что надо делать, чтобы воспользоваться этой возможностью.

В чем основная мысль амнистии

Стартовала она 12 июля 2024 г., распространена на 2022–2024 гг.

Упрощенцы освобождаются от обязанности уплатить в бюджет суммы, начисленные по итогам налоговых проверок в той части, в которой эти налоги, штрафы, пени связаны с дроблением.

Между прочим, теперь в законе есть определение дробления. Это схема, когда (ст. 6 закона от 12.07.24 № 176-ФЗ):

бизнес-процесс искусственно разделяется между двумя и более ИП или фирмами, которые на самом деле взаимозависимые;

их контролируют одно лицо (лица);

в результате все работают на УСН, снижая тем самым налоги.

Цель этого мероприятия — необоснованная налоговая экономия. То есть имеет место превышение пределов прав налогоплательщика.

Какие суммы «амнистируют»

Под амнистию попадают:

суммы налогов, доначисленные за дробление, имевшее место в 2022–2024 гг. (в некоторых случаях — в 2022–2023 гг.);

начисленные на них пени;

штрафные санкции по ст. 122 НК (неуплата, неполная уплата);

штрафы по ст. 120 НК (грубое нарушение правил учета);

штрафы по п. 1 ст. 119 НК (непредставление отчетности по ОСН, которая должна была применяться, но не применялась из-за дробления).

Еще раз подчеркнем: амнистируются только суммы, связанные с дроблением. Какие именно — должно быть указано в решении, которое вынесено позднее 12.07.24. С этой даты налоговики обязаны:

описывать в решениях нарушения, которые связаны с дроблением;

рассчитывать суммы налогов, пеней, штрафов, также доначисленных в связи дроблением (ст. 6, 8 закона от 12.07.24 № 176-ФЗ).

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Какие условия амнистии

Если решение вступило в силу ранее 12.07.24, то амнистироваться по нему не получится. Если после указанной даты, то — пожалуйста. Амнистия возможна при следующих обстоятельствах:

Налоговики, проведя проверки периодов 2025–2026 гг. не выявили признаков дробления. Тогда все суммы, которые надо было бы уплатить за дробление, имевшее место в 2022–2024 гг., уплачивать не надо. Обязанность по их уплате считается погашенной со дня вступления в силу решения по проверке за 2025–2026 гг. (если их было несколько, то со дня вступления в силу последней по времени проверки). Налоговики не проводили выездные проверки за 2025–2026 гг. Упрощенец добровольно отказался от дробления до того, как были проведены проверки за 2025–2026 гг. Упрощенец ликвидируется, или принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, или он признан банкротом и идет конкурсное производство.

Правда, если деятельность этого налогоплательщика продолжает другая группа, подконтрольная тем же лицам, то «дробленческие» налоги, штраф и пени придется уплатить им (ч. 13 ст. 6 закона от 12.07.24 No 176-ФЗ).

Как добровольно отказаться от дробления

Это означает пересмотр показателей, на основе которых определяется налоговый режим. То есть, дробя бизнес, вы учитывали исключительно свои показатели, а отказываясь от дробления принимаете в расчет консолидированные данные.

Надо рассчитать сумму дохода по группе лиц, определить налоговый режим, который должен был применяться, рассчитать исходя из него налоги, сдать корректную отчетность и уплатить налоги.

Полагаем, что если вы не имели права в прошлом периоде применять УСН, то необходимо уведомить налоговиков о переходе на другой режим, но лучше уточнить в своей ИФНС.

С 12.07.24 решения, которые вынесены по итогам проверок за 2022–2024 гг., не подлежат исполнению в части дробления (ст. 6, 8 закона от 12.07.24 No 176-ФЗ) (если уже вступили в силу, то продолжают действовать). Такая пауза нужна для того, чтобы налогоплательщики имели возможность амнистироваться:

отказаться от дробления по доброй воле;

начать процесс ликвидации;

уйти от дробления, изменив структуру бизнеса.

Если налоговики, проверяя 2025–2026 гг. выявят, что упрощенец продолжает дробить бизнес, то под амнистию он не попадет, поставленное на паузу решение (его часть, касающаяся дробления) вступит в силу, придется уплатить все доначисления, пени и штрафы. Впрочем, можно и обжаловать решение, даже приостановленное — закон это допускает.

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