Как выбрать онлайн-кассу для турагентства

В эпоху цифровизации и автоматизации повседневных процессов бизнес в области туризма не остается в стороне. Онлайн-касса для турагентства стала жизненно важным инструментом для оптимизации расчетов, повышения качества обслуживания клиентов и обеспечения соответствия законодательным нормам. Однако перед выбором ККТ важно разобраться в нюансах этого решения.
Нужна ли онлайн-касса для турагентства
В соответствии с законодательством (№ 54-ФЗ), все предприятия, оказывающие услуги клиентам, включая туристические агентства, должны проводить как онлайн, так и офлайн-транзакции через кассовые аппараты, формировать чеки и передавать фискальные данные в Федеральную налоговую службу.
Тем не менее существуют определенные особенности. Туристическое агентство может не использовать онлайн-кассу только в двух конкретных ситуациях.
Во-первых, если услуги предоставляются исключительно юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, при условии, что все платежи производятся онлайн и напрямую на расчетный счет компании.
Во-вторых, если ваш бизнес находится в месте с ограниченным доступом к интернету. При этом в таком случае в обязательном порядке нужно пользоваться хотя бы стационарным кассовым аппаратом.
В каких случаях можно не пользоваться онлайн-кассой
Несмотря на строгие правила, законодательство выделило несколько типов бизнесов, которые могут не использовать ККТ в работе. К ним относятся:
продажа газет и журналов на бумажных носителях;
торговля на рынках и ярмарках;
изготовление металлических изделий;
сельскохозяйственные работы (например, вспашка огорода);
некоторые ИП, которые работают на патентной системе налогообложения;
аптеки в фельдшерских пунктах.
С полным списком организаций, которые могут работать без кассового аппарата, вы можете ознакомиться в ст. 2 закона № 54.
Несмотря на то что некоторые бизнесы на ПСН имеют право не использовать ККТ, ИП, у которых есть свое турагентство, это запрещено. Они также обязаны использовать кассу при продаже туров клиентам.
Особенности использования ККТ турагентствами
Использование контрольно-кассовой техники турагентствами имеет ряд особенностей, которые обусловлены характером их деятельности и требованиями законодательства. Вот несколько ключевых моментов.
Как проводить бронирование тура через ККТ
В турагентствах туры часто бронируются посредством предварительной оплаты. Это подразумевает необходимость печати двух чеков — электронного и бумажного. Данные документы могут отражать предоплату или аванс, а также полную оплату услуги.
Предоплата — это форма оплаты, при которой передача денег производится до предоставления услуги или товара. В данном случае клиент заранее утверждает, что планирует приобрести.
Аванс же — это оплата, которая также происходит до получения услуги или товара, но клиент еще не определен с объемом или характером приобретаемого. Обычно он вносится как подтверждение намерений о покупке и обязательства по оплате.
В печатной форме чека также должно быть отражено, что клиент произвел полную оплату тура (сумма + аванс/предоплата).
Как проводить возврат денежных средств клиенту
Часто случается, что клиенты делают предварительную оплату за тур, а затем меняют решение и отказываются от него.
В этом случае требуется процедура возврата денег. Это можно сделать через кассовый аппарат, создав квитанцию с особыми тегами, обозначающими соответственно полный предоплату или аванс; и указание на возврат прихода (тег 1054).
Требования к чекам
Чек на продажу тура должен иметь определенные реквизиты.
Что такое БСО и как он заменяет онлайн-кассы в туризме
Бланк строгой отчетности — это инструмент для учета и документирования продаж товаров или услуг. Он обычно содержит такие детали, как номер БСО, имя компании, должность и имя представителя, оказавшего услугу; наименование, дата и время транзакции и так далее.
В 2024 году туристические агентства могут использовать бланки строгой отчетности, только если они распечатываются на специализированном устройстве с фискальным накопителем. Обычно это может быть бумажный ваучер с полной информацией, квитанция об оплате тура и тому подобное.
Какую онлайн-кассу выбрать для турагентства в 2024 году
При выборе онлайн-кассы для туристического агентства следует учитывать основное правило — ККТ должна полностью соответствовать № 54-ФЗ. Также для простоты работы и повышения эффективности бизнеса техника может обладать и другими полезными характеристиками.
Если говорить о типах ККТ, турагентствам удобнее всего использовать три варианта.
Вид ККТ
Преимущества
Недостатки
Как выглядит
Автономная ККТ
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Требования № 54-ФЗ к онлайн-кассе
Закон № 54-ФЗ регламентирует правила применения онлайн-касс на территории РФ. В данном законе определены основные требования к контрольно-кассовым техникам, которые следует знать и обязательно применять в работе.
Все индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие услуги, обязаны использовать ККТ в своей деятельности.
Предусмотрено обязательное регистрирование всех кассовых аппаратов перед началом использования в налоговом органе.
Необходимо осуществлять передачу данных об операциях в федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных (ОФД), для чего нужно заключить соответствующий договор.
При проведении каждой оплаты ККТ должна формировать чек, в котором нужно указывать обязательные реквизиты. Больше информации о данных реквизитах можно найти в нашей статье.
Онлайн-касса должна поддерживать формат фискальных данных 1.05, 1.1 или 1.2 (для работы с маркируемыми товарами).
Чтобы все фискальные данные были переданы в ФНС, пользователи ККТ могут купить тариф онлайн-сервиса Астрал.ОФД. Помимо основной функции, сервис обладает такими возможностями, как отслеживание заполняемости фискального накопителя, отправка чеков покупателям по SMS и email, мониторинг работы торговых точек. Также в Личном кабинете сервиса вы сможете проводить аналитику и составлять разного рода отчеты (например, анализ прибыльности торговых точек, сравнение объемов продаж). А ролевая модель поможет сотрудникам управлять учетными записями и иметь доступ к разным функциям.
Пользователи могут приобрести разные тарифы, исходя из потребностей бизнеса:
«ОФД на год» — стандартный формат работы с оператором фискальных данных. Особенно подойдет тем, кто работает с ОФД впервые.
«ОФД на 15 месяцев» — отличный вариант, для кого годовая подписка может быть маленькой (например, сфера услуг);
«ОФД на 36 месяцев» — долгосрочный тариф для крупного бизнеса в разных сферах, в том числе и турагентства.
Штрафы за отсутствие онлайн-кассы в турагентстве
Если туристическое агентство нарушит правила работы с ККТ, ему будет начислен штраф в виде денежной суммы (ст. 14.5 КоАП).
Правонарушение
Размер штрафа
Компания не применяет кассу
Чек сформирован неправильно (отсутствует название услуги)
Фискальные данные не были переданы в налоговую
Клиент не получил чек об оплате
Частые вопросы
Что такое фискальный накопитель и для чего он нужен в ККТ?
Фискальный накопитель — это устройство, предназначенное для сохранения данных о финансовых операциях в цифровом формате. Оно выполняет ряд ключевых функций:
записывает информацию обо всех операциях, осуществленных на ККТ;
хранит эти данные и обеспечивает их защиту от взлома и утечки.
Что будет, если купил неподходящий по срокам фискальный накопитель (например, на 15 месяцев вместо 36), который не подходит для выбранной системы налогообложения?
В таком случае вы нарушите закон и будете привлечены к административной ответственности. Должностному лицу выпишут штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей, для юрлица — от 5 000 до 10 000 рублей (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).
Будут ли клиенты видеть размер комиссии в чеке?
Нет, данную информацию можно вообще не указывать в чеке.
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