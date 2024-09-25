Как выбрать онлайн-кассу для турагентства

В данном тексте мы обсудим главные критерии для выбора онлайн-кассы, которые помогут туристическим агентствам найти наиболее подходящий вариант, исходя из их потребностей и предпочтений.

В эпоху цифровизации и автоматизации повседневных процессов бизнес в области туризма не остается в стороне. Онлайн-касса для турагентства стала жизненно важным инструментом для оптимизации расчетов, повышения качества обслуживания клиентов и обеспечения соответствия законодательным нормам. Однако перед выбором ККТ важно разобраться в нюансах этого решения.

Нужна ли онлайн-касса для турагентства

В соответствии с законодательством (№ 54-ФЗ), все предприятия, оказывающие услуги клиентам, включая туристические агентства, должны проводить как онлайн, так и офлайн-транзакции через кассовые аппараты, формировать чеки и передавать фискальные данные в Федеральную налоговую службу.

Тем не менее существуют определенные особенности. Туристическое агентство может не использовать онлайн-кассу только в двух конкретных ситуациях.

Во-первых, если услуги предоставляются исключительно юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, при условии, что все платежи производятся онлайн и напрямую на расчетный счет компании.

Во-вторых, если ваш бизнес находится в месте с ограниченным доступом к интернету. При этом в таком случае в обязательном порядке нужно пользоваться хотя бы стационарным кассовым аппаратом.

В каких случаях можно не пользоваться онлайн-кассой

Несмотря на строгие правила, законодательство выделило несколько типов бизнесов, которые могут не использовать ККТ в работе. К ним относятся:

продажа газет и журналов на бумажных носителях;

торговля на рынках и ярмарках;

изготовление металлических изделий;

сельскохозяйственные работы (например, вспашка огорода);

некоторые ИП, которые работают на патентной системе налогообложения;

аптеки в фельдшерских пунктах.

С полным списком организаций, которые могут работать без кассового аппарата, вы можете ознакомиться в ст. 2 закона № 54.

Несмотря на то что некоторые бизнесы на ПСН имеют право не использовать ККТ, ИП, у которых есть свое турагентство, это запрещено. Они также обязаны использовать кассу при продаже туров клиентам.

Особенности использования ККТ турагентствами

Использование контрольно-кассовой техники турагентствами имеет ряд особенностей, которые обусловлены характером их деятельности и требованиями законодательства. Вот несколько ключевых моментов.

Как проводить бронирование тура через ККТ

В турагентствах туры часто бронируются посредством предварительной оплаты. Это подразумевает необходимость печати двух чеков — электронного и бумажного. Данные документы могут отражать предоплату или аванс, а также полную оплату услуги.

Предоплата — это форма оплаты, при которой передача денег производится до предоставления услуги или товара. В данном случае клиент заранее утверждает, что планирует приобрести.

Аванс же — это оплата, которая также происходит до получения услуги или товара, но клиент еще не определен с объемом или характером приобретаемого. Обычно он вносится как подтверждение намерений о покупке и обязательства по оплате.

В печатной форме чека также должно быть отражено, что клиент произвел полную оплату тура (сумма + аванс/предоплата).

Как проводить возврат денежных средств клиенту

Часто случается, что клиенты делают предварительную оплату за тур, а затем меняют решение и отказываются от него.

В этом случае требуется процедура возврата денег. Это можно сделать через кассовый аппарат, создав квитанцию с особыми тегами, обозначающими соответственно полный предоплату или аванс; и указание на возврат прихода (тег 1054).

Требования к чекам

Чек на продажу тура должен иметь определенные реквизиты.

Название (например, «Экскурсия по ночному Санкт-Петербургу» или «Оплата по договору № …»).

Количество предоставленных услуг.

Цена оплаченного тура, экскурсии и т.д.

ИНН туроператора.

Признак агента (так как туристическое агентство выступает как посредник между клиентом и услугой).

Признак агента по предмету расчета.

Что такое БСО и как он заменяет онлайн-кассы в туризме

Бланк строгой отчетности — это инструмент для учета и документирования продаж товаров или услуг. Он обычно содержит такие детали, как номер БСО, имя компании, должность и имя представителя, оказавшего услугу; наименование, дата и время транзакции и так далее.

В 2024 году туристические агентства могут использовать бланки строгой отчетности, только если они распечатываются на специализированном устройстве с фискальным накопителем. Обычно это может быть бумажный ваучер с полной информацией, квитанция об оплате тура и тому подобное.

Какую онлайн-кассу выбрать для турагентства в 2024 году

При выборе онлайн-кассы для туристического агентства следует учитывать основное правило — ККТ должна полностью соответствовать № 54-ФЗ. Также для простоты работы и повышения эффективности бизнеса техника может обладать и другими полезными характеристиками.

Если говорить о типах ККТ, турагентствам удобнее всего использовать три варианта.

Вид ККТ Преимущества Недостатки Как выглядит Смарт-касса Возможность совмещения функции как ПК, так и кассы.

Отличный вариант онлайн-кассы в турагентство для ИП. Самый дорогой вариант ККТ.

Необходимо небольшое обучение сотрудников. Автономная ККТ Быстрый расчет клиентов.

Экономия ресурсов за счет печати маленького чека. Ограниченный функционал (по сравнению с другими видами). Фискальный регистратор Небольшая площадь техники (можно поставить куда угодно).

Возможность проверки состояния в любой момент. Требование обязательного подключения к ПК.

Относительно высокая цена (может не подойти для маленького бизнеса).

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Требования № 54-ФЗ к онлайн-кассе

Закон № 54-ФЗ регламентирует правила применения онлайн-касс на территории РФ. В данном законе определены основные требования к контрольно-кассовым техникам, которые следует знать и обязательно применять в работе.

Все индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие услуги, обязаны использовать ККТ в своей деятельности. Предусмотрено обязательное регистрирование всех кассовых аппаратов перед началом использования в налоговом органе. Необходимо осуществлять передачу данных об операциях в федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных (ОФД), для чего нужно заключить соответствующий договор. При проведении каждой оплаты ККТ должна формировать чек, в котором нужно указывать обязательные реквизиты. Больше информации о данных реквизитах можно найти в нашей статье. Онлайн-касса должна поддерживать формат фискальных данных 1.05, 1.1 или 1.2 (для работы с маркируемыми товарами).

Чтобы все фискальные данные были переданы в ФНС, пользователи ККТ могут купить тариф онлайн-сервиса Астрал.ОФД. Помимо основной функции, сервис обладает такими возможностями, как отслеживание заполняемости фискального накопителя, отправка чеков покупателям по SMS и email, мониторинг работы торговых точек. Также в Личном кабинете сервиса вы сможете проводить аналитику и составлять разного рода отчеты (например, анализ прибыльности торговых точек, сравнение объемов продаж). А ролевая модель поможет сотрудникам управлять учетными записями и иметь доступ к разным функциям. Пользователи могут приобрести разные тарифы, исходя из потребностей бизнеса: «ОФД на год» — стандартный формат работы с оператором фискальных данных. Особенно подойдет тем, кто работает с ОФД впервые.

«ОФД на 15 месяцев» — отличный вариант, для кого годовая подписка может быть маленькой (например, сфера услуг);

«ОФД на 36 месяцев» — долгосрочный тариф для крупного бизнеса в разных сферах, в том числе и турагентства.

Штрафы за отсутствие онлайн-кассы в турагентстве

Если туристическое агентство нарушит правила работы с ККТ, ему будет начислен штраф в виде денежной суммы (ст. 14.5 КоАП).

Правонарушение Размер штрафа Компания не применяет кассу для должностных лиц — от 25% до 50% от одного расчета (при этом сумма должна быть более 10 000 рублей);

для организаций — от 75% до 100% от одного расчета (при этом сумма должна быть более 30 000 рублей). Чек сформирован неправильно (отсутствует название услуги) для должностных лиц — 3 000 рублей;

для организаций — 10 000 рублей. Фискальные данные не были переданы в налоговую для должностных лиц — 3 000 рублей;

для организаций — 10 000 рублей. Клиент не получил чек об оплате для должностных лиц — 2 000 рублей;

для организаций — 10 000 рублей.

Частые вопросы

Что такое фискальный накопитель и для чего он нужен в ККТ?

Фискальный накопитель — это устройство, предназначенное для сохранения данных о финансовых операциях в цифровом формате. Оно выполняет ряд ключевых функций:

записывает информацию обо всех операциях, осуществленных на ККТ;

хранит эти данные и обеспечивает их защиту от взлома и утечки.

Что будет, если купил неподходящий по срокам фискальный накопитель (например, на 15 месяцев вместо 36), который не подходит для выбранной системы налогообложения?

В таком случае вы нарушите закон и будете привлечены к административной ответственности. Должностному лицу выпишут штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей, для юрлица — от 5 000 до 10 000 рублей (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

Будут ли клиенты видеть размер комиссии в чеке?

Нет, данную информацию можно вообще не указывать в чеке.

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