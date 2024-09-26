Без МЧД к закупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ не допустят

С 1 сентября 2024 года сотрудники, которые подписывают электронные документы от имени компании, должны иметь сертификат ЭП физлица и машиночитаемую доверенность. Единственный, кто освобожден от этой обязанности — генеральный директор (п. 9, 14 ст. 1 закона № 476-ФЗ, закон от 30.12.2021 № 443-ФЗ).

Что такое машиночитаемая доверенность?

Это электронный документ, аналог бумажной доверенности, в котором зашифрованы сведения о доверителе и поверенном, полномочия, срок действия, возможность передоверия и другие данные. МЧД не нужно распечатывать или переносить на флешку, файл достаточно прикрепить к пакету электронных документов перед отправкой.

Согласно п. 14 закона № 476-ФЗ, МЧД на сотрудника должен скрепить УКЭП генеральный директор компании, так она приобретает юридическую силу.

Для участия в торгах (государственных и коммерческих закупках) машиночитаемая доверенность нужна, если руководитель делегировал этот участок работы своим подчиненным. Подачей заявок, сопровождением тендера, подписанием контрактов в случае победы занимается кто-то другой из коллектива. Это может быть юрист, сейл-менеджер или целый тендерный отдел — в таком случае МЧД и персональные ЭП физлиц необходимы каждому из них.

С помощью доверенности сотрудники подтверждают свои полномочия на право действовать от имени компании на коммерческих и государственных торговых площадках.