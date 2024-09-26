Без МЧД к закупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ не допустят

Что изменилось в правилах работы участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
С 1 сентября 2024 года сотрудники, которые подписывают электронные документы от имени компании, должны иметь сертификат ЭП физлица и машиночитаемую доверенность. Единственный, кто освобожден от этой обязанности — генеральный директор (п. 9, 14 ст. 1 закона № 476-ФЗ, закон от 30.12.2021 № 443-ФЗ).
Что такое машиночитаемая доверенность?
Это электронный документ, аналог бумажной доверенности, в котором зашифрованы сведения о доверителе и поверенном, полномочия, срок действия, возможность передоверия и другие данные. МЧД не нужно распечатывать или переносить на флешку, файл достаточно прикрепить к пакету электронных документов перед отправкой.
Согласно п. 14 закона № 476-ФЗ, МЧД на сотрудника должен скрепить УКЭП генеральный директор компании, так она приобретает юридическую силу.
Для участия в торгах (государственных и коммерческих закупках) машиночитаемая доверенность нужна, если руководитель делегировал этот участок работы своим подчиненным. Подачей заявок, сопровождением тендера, подписанием контрактов в случае победы занимается кто-то другой из коллектива. Это может быть юрист, сейл-менеджер или целый тендерный отдел — в таком случае МЧД и персональные ЭП физлиц необходимы каждому из них.
С помощью доверенности сотрудники подтверждают свои полномочия на право действовать от имени компании на коммерческих и государственных торговых площадках.
Особенности работы с МЧД в закупках
Машиночитаемая доверенность ощутимо ускоряет процесс подачи заявки на участие в тендерах и других формах закупок. Поверенный (штатный сотрудник компании или привлеченный специалист по аутсорсингу) может действовать оперативно от лица организации, не ожидая подтверждение полномочий в бумажном виде. Это особенно актуально для крупных закупок.
МЧД интегрируется с ЕИС, что упрощает взаимодействие с госорганами и позволяет автоматизировать многие этапы процесса. В зависимости от сферы торговли несколько отличается и формат электронного документа.
Представим специфику оформления МЧД в таблице.
Сфера использования
Допустимый формат
Где оформить
Государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Для работы с госплощадками нужен формат МЧД 003
Через Единую информационную систему закупок (ЕИС) или специальные сервисы (для закупок по 44-ФЗ только через ЕИС)
Реализация муниципального и гос. имущества на портале (ГИС) Торги.
Требуется формат 003
В государственной информационной системе ГИС Торги
Коммерческие и частные закупки по 223-ФЗ
Формат зависит от условий тендера и самой электронной торговой площадки. Может быть как 003, так и 002.
Через систему ЭДО, которой пользуется компания, или непосредственно на ЭТП.
МЧД – не одноразовый документ. Если она изготовлена в общепринятом формате 003, использовать ее можно неоднократно на разных торговых площадках. Но для госзакупок по 44-ФЗ, вам подойдет только форма, созданная в Единой информационной системе.
Новость о необходимости МЧД для тендера застала вас в расплох?
Удобнее всего оформить документ с помощью сервиса Астрал Доверенность. Для этого достаточно выбрать тип доверенности, заполнить анкету и поставить КЭП руководителя.
Всего за несколько кликов МЧД готова!
Как оформить МЧД в ЕИС для участия в государственных закупках
Подчеркнем важность этого нюанса: для работы с госзакупками в рамках 44-ФЗ машиночитаемая доверенность должна быть выпущена только в личном кабинете участника в ЕИС.
МЧД, оформленные в других информационных системах, федеральными торговыми площадками не принимаются.
Разберемся пошагово, как сделать нужный документ.
1. Перейдите в Личный кабинет на сайте ЕИС.
2. В разделе «Администрирование» откройте вкладку «Пользователи» и выберите того сотрудника, которому желаете делегировать полномочия.
3. Обозначьте синей точкой те права, которые передаете от лица компании доверенному лицу (сотруднику).
Внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить».
Откроется карточка доверенного лица с перечнем выбранных полномочий. Еще раз сверьте правильность всех данных, и, если нет ошибок, поставьте подпись руководителя.
4. После выбора нужных полномочий следующий шаг — формирование доверенности. Система сама предложит выпустить МЧД на уполномоченного сотрудника.
Основные сведения, как правило, будут уже заполнены. Вам останется только заполнить информацию о представителе (ИНН, СНИЛС, паспортные данные), срок выдачи и возможность передоверия.
5. Вы почти у цели! Завершающий шаг — подписание и размещение сформированной доверенности.
С этого момента МЧД будет храниться в ЕИС, и сотрудник сможет ей пользоваться в процессе участия в госзакупках по 44-ФЗ.
Как происходит выпуск МЧД на других платформах
Для участия в тендерах по 223-ФЗ и коммерческих торгах формат доверенности будет зависеть от регламента торговой площадки. Например, МЧД в формате 003 можно выпустить в системе ЭДО Астрал. Удобно, что можно далеко не ходить и здесь же оформить электронную подпись на физика — доверенное лицо.
Персональная ЭП физлица (стоимость ее варьируется от 1 000 до 2 000 руб. на год) позволит сотруднику фирмы пройти регистрацию на электронных торговых площадках, подать заявку на участие в тендере, а в случае победы — подписать контракт.
Сервис Астрал Доверенность — один из продуктов компании «Астрал», целой экосистемы клиентского сервиса: от регистрации бизнеса до работы по направлениям деятельности.
Больше не нужно тратить время на поиск разных программных решений. Все ключевые инструменты для взаимодействия с госорганами и контрагентами — в одном месте.
Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса
Существенная экономия времени. Отправь заявку и мы расскажем все об электронном документообороте
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами:
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KF5gJ
Комментарии1
При смене Ген.директора Надо переоформлять МЧД?