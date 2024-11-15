НДС на упрощенке: изменен порядок применения пониженной ставки для УСН

На выбранных пониженных ставках НДС придется работать три года (то есть 12 кварталов последовательно), считая с периода, за который подана НДС-декларация с такой ставкой.

Если изначально решили применять общие ставки НДС — 20% и 10% НДС, то перейти на пониженные можно в любой момент.

Но доход налогоплательщика может колебаться на протяжении года. Как в этом случае отсчитываются 12 кварталов?

Пример. ООО «Старт» на УСН с 1 января 2025 года работал по ставке НДС 5%. В октябре доход фирмы превысил 250 млн руб. Упрощенец работает уже на ставке 7% с ноября и весь 2026 год. В 2026 году организация заработала 230 млн — тогда с 1 января 2027 года снова можно работать на ставке НДС 5%.

Отсчет двенадцати кварталов не стартует заново, а начинается с того квартала, в котором впервые была применена пониженная ставка, то есть первого квартала 2025 года.

А с первого квартала 2028 года можно снова выбрать: применять пониженные ставки или уйти на общепринятые.