НДС на упрощенке: изменен порядок применения пониженной ставки для УСН

Напомним главное
В 2024 году общие ставки налога по УСН составляли 6% и 15%, повышенные — 8 и 20%.
С 2025 года остаются только ставки налога по УСН 6% (по объекту «доходы», субъекты могут срезать до 1%) и 15% («доходы минус расходы, с возможностью снижения субъектом РФ до 5%).
Остаются также «каникулярные» 0% для ИП, которые зарегистрированы не более двух лет назад, и заняты в определенных видах деятельности — производство, соцсфера, научная сфера, бытовые услуги, гостиницы и т.п. Но при условии, что каникулы введены законом субъекта РФ. Налоговые каникулы продлили до 1 января 2027 года. Однако налоговая миграция смысл потеряла, и вот почему.
Переезд «на пониженные ставки» — бессмыслица
При переезде в регион с более выгодной налоговой ставкой упрощенец в течение ближайших трех лет будет платить налоги и авансовые платежи по старым ставкам (от которых «мигрировал»). На это указывает новая версия НК — а именно п. 2 ст. 346.21 НК (в ред. от 29.10.2024 № 362-ФЗ), которая вступит в силу с 1 января 2025 года. Так что быстрых выгод от так называемой налоговой миграции ожидать не приходится.
Условия для перехода на пониженные НДС-ставки
Пороги дохода (который получили в 2024 году и далее) для пониженных НДС-ставок:
ставка 5% — при доходах от 60 млн руб. до 250 млн руб.;
ставка 7% — при доходах от 250 млн руб. до 450 млн руб. (пороговое значения для применения УСН).
Пониженная ставка 5% применяется также, если доходы за 2025 год (и далее, за текущий год) превысили 60 млн, но не с месяца превышения, а со следующего месяца, то есть будет время подготовиться к новым реалиям. Аналогичные условия при ставке 7%.
Но если работали на ставке 7% и превысили порог по УСН — 450 млн руб., то с первого дня месяца, в котором доходы превысили эту сумму, работайте уже по общеустановленным ставкам (20%, 10%). А 7% НДС нужно пересчитать.
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Что с пониженными ставками при колебании дохода
На выбранных пониженных ставках НДС придется работать три года (то есть 12 кварталов последовательно), считая с периода, за который подана НДС-декларация с такой ставкой.
Если изначально решили применять общие ставки НДС — 20% и 10% НДС, то перейти на пониженные можно в любой момент.
Но доход налогоплательщика может колебаться на протяжении года. Как в этом случае отсчитываются 12 кварталов?
Пример. ООО «Старт» на УСН с 1 января 2025 года работал по ставке НДС 5%. В октябре доход фирмы превысил 250 млн руб. Упрощенец работает уже на ставке 7% с ноября и весь 2026 год. В 2026 году организация заработала 230 млн — тогда с 1 января 2027 года снова можно работать на ставке НДС 5%.
Отсчет двенадцати кварталов не стартует заново, а начинается с того квартала, в котором впервые была применена пониженная ставка, то есть первого квартала 2025 года.
А с первого квартала 2028 года можно снова выбрать: применять пониженные ставки или уйти на общепринятые.
Что происходит при «наложении» ставок
Пониженную ставку 5% или 7% нужно будет применять по всем операциям, облагаемым НДС. Исключения: операции по ввозу товаров в Россию (в том числе из стран ЕАЭС), при исчислении НДС упрощенцем-покупателем как налоговым агентом.
Ставка НДС 0% применяется исключительно при экспорте товаров, международной перевозке, в ряде других случаев (подп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК) при наличии документально подтвержденного права на нее. Но обязательно учитывайте вид деятельности.
Допустим, у вас гостиница. По услугам предоставления мест для временного проживания действует ставка НДС 0%. Но нюанс в том, что с 2025 года гостиницы на упрощенке вправе применять ставку НДС 0% только при применении общих ставок — 20% (10%). Причем отказаться от нулевой ставки нельзя (п. 3, п. 7 ст. 164 НК).
Выбрав пониженные ставки 5 и 7%, гостиница не вправе применять ставку НДС 0% (п. 9 ст. 164 НК). Иными словами, если в декларации показать НДС, рассчитанный по ставке 5% или 7%, то применять нулевую ставку будет нельзя.
Что будет с пониженными ставками, если упрощенец получит освобождение от НДС? Упрощенец применяет ставку НДС 5% с 1 января 2025 года, и за весь год не заработал доход 60 млн руб. Поэтому с 1 января 2026 года он освобождается от НДС. Если же за 2026 год его доход превысит пороговую сумму, то 12 кварталов начинают считаться заново. То есть упрощенец снова вправе выбирать пониженные ставки или общие.
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Если доход в 2025 году станет меньше 60 млн
На обязанность платить НДС это не повлияет.
Критерий дохода 60 млн руб. для НДС-обязанностей устанавливается за истекший календарный год (налоговый период по УСН) и текущий год. На это указала ФНС в п. 2, 3 своих методичек по НДС при УСН, и это же положение следует из п. 1 ст. 145 НК (в ред. от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
То есть для освобождения от НДС с 1 января 2025 года принимается во внимание доход за 2024 год, с 1 января 2026 года — доход за 2025 год и далее. Если доход превысит 60 млн руб. внутри года, то все равно этот год и следующий нужно платить НДС.
Расчетные (пониженные) ставки по авансам
Многих волновала ситуация с авансами, полученными в 2024 году, при реализации в 2025 году и доходах, превышающих 60 млн руб. При реализации в 2025 году придется исчислить и уплатить НДС по применяемой ставке, а за чей счет? Хорошо, если контрагенты согласятся на повышение цены (с НДС), а если нет?
В своих методичках ФНС приводит алгоритм использования пониженных ставок НДС, который более выгоден налогоплательщикам: извлекать из цены договора НДС, используя расчетные ставки.
Вообще, это и так можно было делать в строго определенных случаях, приведенных в п. 4 ст. 164 НК. Но в методичке указано, что расчетные ставки используют при получении аванса на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Так, если с 2025 года ставка НДС будет 5%, то формула будет такая:
НДС = Налоговая база с НДС х 5 : 105.
Если 7%, то:
НДС = Налоговая база с НДС х 7 : 107.
И ВС одобрял этот подход, рассматривая дело, когда упрощенец заключал договор, не будучи плательщиком НДС, а в дальнейшем был вынужден рассчитать налог с реализации (определение ВС от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744, п. 30 Обзора № 1 (2019) (утв. Президиумом ВС 24.04.2019).
Налоговики согласны с тем, что можно применять расчетную ставку НДС в ситуации, когда аванс перечислен до 1 января 2025 года, а поставка будет после этой даты (п. 16 методички). ФНС рекомендует включать в договоры условия о повышении цены на сумму НДС, если в 2025 году есть основания полагать, что на дату отгрузки доходы превысят лимиты, допускающие освобождение от НДС или применение спецставки 5% или 7%.
ККТ: если разработчики не успеют
В п. 26 методичек налоговики указали, что если разработчики кассового ПО не успеют перепрошить кассу так, чтобы она отражала в чеке пониженные ставки НДС, то позволено временно — до выхода обновлений, формировать кассовые чеки по-старому, то есть используя реквизиты «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183). Сумма расчета должна включать в себя НДС по ставке 5% или 7%.
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