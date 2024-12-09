Можно ли ИП совмещать с самозанятостью и может ли самозанятый работать с самозанятым

Кто такой самозанятый
Самозанятый — это плательщик налога на профессиональный доход (НПД). Такой налог могут уплачивать физлица и ИП. Ставка налога зависит от статуса заказчика. Если оплата поступает от юрлица или ИП, ставка налога составляет 6%, если от физлица — 4%.
Если ИП раньше использовал другую систему налогообложения и решил выбрать НПД, регистрировать прекращение деятельности ИП не нужно. При переходе поменяется только налоговый режим.
При этом важно соблюдать ряд условий, чтобы не получить претензии от налоговиков, не лишиться статуса самозанятости и не получить доначисления налогов. Например:
Не использовать другие режимы налогообложения.
Не нанимать сотрудников по трудовым договорам.
Соблюдать лимит по доходам — 2,4 млн рублей в год.
Продавать товары только собственного производства.
Не вести посредническую деятельность и не оказывать услуги агента. Исключение — самозанятые курьеры, которые при доставке товара покупателю пробивают ему чек на онлайн-кассе, зарегистрированной на продавца.
Отказаться от работы с подакцизными и маркированными товарами.
Можно ли ИП совмещать с самозанятостью
Индивидуальный предприниматель может перейти на НПД, но для этого он должен соблюдать ряд условий.
Не иметь сотрудников, работающих на самозанятого ИП по трудовому договору
До открытия самозанятости, если у ИП имелись сотрудники, работающие по трудовому договору, нужно оформить их увольнение. При этом нельзя уволить сотрудников в связи с прекращением деятельности ИП, так как предприниматель продолжает деятельность, только меняется налоговый режим.
Отказаться от действующей системы налогообложения
Если ИП решил работать как самозанятый, ему нужно отказаться от действующей системы налогообложения. Это делается в течение месяца, после того как ИП зарегистрировался как самозанятый и перешел на НПД.
Для отказа в налоговую направляется уведомление по форме, которая указана в приказе ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Известить налоговую можно лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Если отказ не направить, тогда регистрация на переход на НПД не пройдет. Подробнее о порядке перехода действующего предпринимателя на самозанятость расскажем в следующем разделе.
Если ИП работал на патенте и не прекращает деятельность, по которой применял патент, отказаться от него нельзя (письмо ФНС от 05.04.2019 № СД-4-3/6369@).
Следить за доходами
После перехода на НПД предприниматель должен следить за доходами. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн руб. При превышении этой суммы предпринимателю придется сменить налоговый режим, например, перейти на УСН.
Если он пропустит срок подачи заявления о переходе на УСН и самостоятельно не перейдет на упрощенный режим, тогда до конца года нужно будет платить налоги по общей системе налогообложения. Перейти на другой спецрежим можно в течение 20 дней с даты снятия с учета НПД.
Как предпринимателю перейти на НПД
Для перехода нужно:
Заплатить страховые взносы за период с 1 января по день смены налогового режима.
Уволить и рассчитать сотрудников — при их наличии.
Если пользовались онлайн-кассой, снять ее с учета.
Зарегистрироваться как самозанятый — например, через приложение «Мой налог».
Отказаться от УСН, если предприниматель применял ее. В течение месяца с даты постановки на учет как ИП на НПД нужно передать в ФНС уведомление об отказе от прежнего режима. Потребуется заполнить форму 26.2-8.
Подать декларацию и уплатить налог по УСН за текущий год. В документе нужно отразить общий доход, а для тех, кто использует УСН «Доходы минус расходы», также указать свои расходы по всем видам деятельности с 1 января до перехода на НПД.
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Может ли самозанятый работать с самозанятым
Рассмотрим вопрос, что делать, если самозанятому поступил большой заказ, для осуществления которого нужна помощь.
Самозанятый работает на НПД. Это режим налогообложения имеет ограничения, одно из них касается найма рабочей силы. В п. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ указано, что самозанятый не имеет права нанимать сотрудников по трудовому договору, но этот запрет не распространяется на договор ГПХ.
В письме ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@ налоговики рассматривают возможность привлечения субподрядчиков по договору подряда. Отсюда можно сделать вывод, что плательщик НПД может привлекать исполнителей по договору ГПХ. К такому договору нужно отнестись внимательно, чтобы контролирующие органы не переквалифицировали его в трудовой.
Тогда самозанятому придется:
Уплатить страховые взносы за период, когда субподрядчик работал по ГПХ.
Предоставить субподрядчику трудовые гарантии — отпуск и оплатить больничные, если они были.
Оплатить штрафы за несвоевременную уплату налогов и за нарушение трудового законодательства.
Чтобы избежать неприятных последствий взаимоотношения между самозанятыми не должны содержать признаки трудового договора.
Чтобы правоотношения не признали трудовыми, нужно, чтобы:
работы субподрядчика носили разовый или проектный характер, не систематический;
оплата перечислялась в разные даты и разными суммами;
в договоре ГПХ был прописан объем работ и сроки выполнения;
исполнитель не должен нести материальную ответственность;
у исполнителя не может быть рабочего графика.
Следовательно, самозанятый может по договору ГПХ привлечь другого самозанятого в помощники. Заказчик не имеет права прописать в договоре, чтобы исполнитель самостоятельно выполнял услуги.
Нужно ли самозанятому платить НДФЛ и взносы при привлечении субподрядчика-самозанятого
Если самозанятый нанимает самозанятого в помощники, удерживать НДФЛ и исчислять страховые взносы с вознаграждения он не должен. Субподрядчик-самозанятый сам уплачивает налоги с полученных доходов в соответствии с применяемым режимом налогообложения. Самозанятому не нужно отчитываться в налоговую по НДФЛ как налоговому агенту и по страховым взносам.
Как уплачивать НПД
Когда заказчик дает задание исполнителю, он требует результат только от него и переводит вознаграждение лично ему. Всю сумму вознаграждения заказчик вносит в приложение «Мой налог», выписывает чек заказчику. После получения денег из этой суммы самозанятый-исполнитель оплачивает работу субподрядчику, также со всей суммы вознаграждения он должен уплатить налог.
В свою очередь подрядчик также указывает в приложении «Мой налог» вознаграждение, полученное от самозанятого, и уплачивает налог. Каждый должен вносить в приложение «Мой налог» ту сумму, которую он получил.
Когда самозанятым выгодно работать вместе
Когда плательщики НПД владеют разными навыками, они могут объединиться в одну команду и привлекать больше клиентов. Заказы можно разделить по умениям и навыкам. Выполняя один заказ, каждый самозанятый выполняет свои задачи. Например: поступил заказ на пошив платьев. Один самозанятый занимается выкройкой и моделированием, второй — раскроем, третий — пошивом.
При работе над совместным проектом все самозанятые зависят друг от друга. Но в таких отношениях могут быть проблемы:
Распределить обязанности поровну сложно.
Возможно, кто-то будет стараться сделать меньше, чем другие.
Кому-то может не понравиться оплата, он будет считать, что заработал больше.
Поэтому все договоренности с партнерами нужно обсудить заранее и прописать в договорах и заданиях, чтобы было удобно регулировать спорные вопросы.
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