Можно ли ИП совмещать с самозанятостью и может ли самозанятый работать с самозанятым

Самозанятый — это плательщик налога на профессиональный доход (НПД). Такой налог могут уплачивать физлица и ИП. Ставка налога зависит от статуса заказчика. Если оплата поступает от юрлица или ИП, ставка налога составляет 6%, если от физлица — 4%.

Если ИП раньше использовал другую систему налогообложения и решил выбрать НПД, регистрировать прекращение деятельности ИП не нужно. При переходе поменяется только налоговый режим.

При этом важно соблюдать ряд условий, чтобы не получить претензии от налоговиков, не лишиться статуса самозанятости и не получить доначисления налогов. Например: