Уведомление об обработке персональных данных
С 30 мая 2025 года ужесточаются требования к обработке персональных данных (ПДн). Все операторы (компании, ИП, работающие с ПДн) обязаны уведомлять Роскомнадзор (РКН) до начала обработки данных.
Ключевые изменения
Штрафы за нарушения значительно вырастут.
Биометрические данные (отпечатки, фото лица) требуют особой защиты.
Хранение ПДн россиян — только на серверах в РФ.
Трансграничная передача — только после одобрения РКН.
Как подать уведомление в РКН
1. Проверьте реестр операторов (сайт РКН).
2. Выберите способ подачи:
Через Госуслуги (с подтвержденной учетной записью).
На сайте РКН (с электронной подписью).
На бумаге (почтой в территориальный орган РКН).
3. Дождитесь внесения в реестр (до 30 дней).
Как подготовиться
Разработайте Политику обработки ПДн и опубликуйте на сайте.
Назначьте ответственного за защиту данных.
Внедрите технические меры безопасности (шифрование, контроль доступа).
Ознакомьте сотрудников с правилами под подпись.
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Как подать уведомление об обработке персональных данных и избежать штрафа РКН
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