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Защита персональных данных

Уведомление об обработке персональных данных

Новые правила обработки персональных данных в 2025 году.
Уведомление об обработке персональных данных
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 30 мая 2025 года ужесточаются требования к обработке персональных данных (ПДн). Все операторы (компании, ИП, работающие с ПДн) обязаны уведомлять Роскомнадзор (РКН) до начала обработки данных.

Ключевые изменения

  • Штрафы за нарушения значительно вырастут.

  • Биометрические данные (отпечатки, фото лица) требуют особой защиты.

  • Хранение ПДн россиян — только на серверах в РФ.

  • Трансграничная передача — только после одобрения РКН.

Как подать уведомление в РКН

1. Проверьте реестр операторов (сайт РКН).

2. Выберите способ подачи:

  • Через Госуслуги (с подтвержденной учетной записью).

  • На сайте РКН (с электронной подписью).

  • На бумаге (почтой в территориальный орган РКН).

3. Дождитесь внесения в реестр (до 30 дней).

Как подготовиться

  • Разработайте Политику обработки ПДн и опубликуйте на сайте.

  • Назначьте ответственного за защиту данных.

  • Внедрите технические меры безопасности (шифрование, контроль доступа).

  • Ознакомьте сотрудников с правилами под подпись.

Чтобы получить больше информации по теме и посмотреть размеры штрафов, переходите на сайт и читайте развернутый материал

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Как подать уведомление об обработке персональных данных и избежать штрафа РКН

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