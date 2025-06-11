Уведомление об обработке персональных данных

Новые правила обработки персональных данных в 2025 году.

С 30 мая 2025 года ужесточаются требования к обработке персональных данных (ПДн). Все операторы (компании, ИП, работающие с ПДн) обязаны уведомлять Роскомнадзор (РКН) до начала обработки данных.

Ключевые изменения

Штрафы за нарушения значительно вырастут.

Биометрические данные (отпечатки, фото лица) требуют особой защиты.

Хранение ПДн россиян — только на серверах в РФ.

Трансграничная передача — только после одобрения РКН.

Как подать уведомление в РКН

1. Проверьте реестр операторов (сайт РКН).

2. Выберите способ подачи:

Через Госуслуги (с подтвержденной учетной записью).

На сайте РКН (с электронной подписью).

На бумаге (почтой в территориальный орган РКН).

3. Дождитесь внесения в реестр (до 30 дней).

Как подготовиться

Разработайте Политику обработки ПДн и опубликуйте на сайте.

Назначьте ответственного за защиту данных.

Внедрите технические меры безопасности (шифрование, контроль доступа).

Ознакомьте сотрудников с правилами под подпись.

Чтобы получить больше информации по теме и посмотреть размеры штрафов, переходите на сайт и читайте развернутый материал.

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