Как подать уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор

С 30 мая 2025 года ужесточаются требования к обработке персональных данных (ПДн). Все компании и ИП, работающие с ПДн, обязаны уведомлять Роскомнадзор (РКН) до начала обработки.

Кому нужно подавать уведомление

Уведомление обязаны подавать все, кто собирает и обрабатывает ПДн (например, при регистрации бонусных карт клиентов). Исключение — если данные обрабатываются без автоматизации (только на бумаге) или для личных нужд.

Как подать уведомление

1. Проверьте реестр операторов (сайт РКН). Если вашей организации нет в списке — подавайте уведомление.

2. Выберите способ подачи:

Через Госуслуги (требуется подтверждённая учётная запись).

На сайте РКН (с электронной подписью).

На бумаге (почтой в территориальное отделение РКН).

3. Дождитесь внесения в реестр (до 30 дней).

Ошибки при заполнении

Не указаны все цели обработки.

Избыточные или обобщённые формулировки.

Расхождения с локальными документами компании.

Чек-лист перед подачей

Разработайте Политику обработки ПДн и опубликуйте на сайте.

Назначьте ответственного за работу с данными.

Проверьте, что все поля формы заполнены корректно.

Для удобства можно использовать сервис 152DOC — он автоматически заполняет форму и помогает избежать ошибок.

Читайте полную статью и смотрите инструкцию здесь.

Пошаговая инструкция: как заполнить уведомление об обработке персональных данных Подавайте уведомление в Роскомнадзор легко с помощью 152DOC Оставьте заявку и мы свяжемся с вами Отправить

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