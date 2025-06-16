Как подать уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор
Кому нужно подавать уведомление
Уведомление обязаны подавать все, кто собирает и обрабатывает ПДн (например, при регистрации бонусных карт клиентов). Исключение — если данные обрабатываются без автоматизации (только на бумаге) или для личных нужд.
Как подать уведомление
1. Проверьте реестр операторов (сайт РКН). Если вашей организации нет в списке — подавайте уведомление.
2. Выберите способ подачи:
Через Госуслуги (требуется подтверждённая учётная запись).
На сайте РКН (с электронной подписью).
На бумаге (почтой в территориальное отделение РКН).
3. Дождитесь внесения в реестр (до 30 дней).
Ошибки при заполнении
Не указаны все цели обработки.
Избыточные или обобщённые формулировки.
Расхождения с локальными документами компании.
Чек-лист перед подачей
Разработайте Политику обработки ПДн и опубликуйте на сайте.
Назначьте ответственного за работу с данными.
Проверьте, что все поля формы заполнены корректно.
Для удобства можно использовать сервис 152DOC — он автоматически заполняет форму и помогает избежать ошибок.
Читайте полную статью и смотрите инструкцию здесь.
Пошаговая инструкция: как заполнить уведомление об обработке персональных данных
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