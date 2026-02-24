Электронная подпись не выходя из дома: как получить сертификат с помощью «Госключа»

Раньше для первичного получения КЭП требовался личный визит в удостоверяющий центр для сверки документов заявителя. Удаленный выпуск был доступен только тем, у кого уже была действующая КЭП для подписания заявления.

Теперь все стало проще. Благодаря интеграции с приложением «Госключ» подтвердить личность можно с помощью смартфона не выходя из дома или офиса.

Зачем нужна КЭП «Астрал», если есть «Госключ»

Разница заключается в сфере применения:

КЭП «Госключа» — это юридически значимая подпись, но работает она только внутри экосистемы самого приложения и на порталах, которые имеют прямую интеграцию с «Госключом», например, Госуслуги. Вы не сможете использовать этот сертификат для подписи документов в сторонней программе, которая не интегрировала Госключ в свою систему, или сдать отчетность через произвольного оператора ЭДО.

КЭП «Астрал Подпись» — это универсальный инструмент. Выпуская сертификат в УЦ «Калуга Астрал», вы получаете квалифицированную электронную подпись на токене, которая работает везде: на госпорталах, торговых площадках, в системах ЭДО и любых сервисах для сдачи отчетности.

Интеграция работает так: «Госключ» выступает доверенным инструментом для подтверждения вашей личности, чтобы УЦ «Калуга Астрал» мог выпустить вам КЭП удаленно.

Кому подойдет новый способ

Этот сценарий идеален для тех, кто ценит время или физически не может посетить офис удостоверяющего центра:

Гражданам, находящимся за границей . Если у вас есть загранпаспорт нового образца, вы можете выпустить сертификат КЭП для российских сервисов из любой точки мира.

Жителям отдаленных регионов . Не нужно ехать в райцентр или соседний город ради 15-минутной процедуры.

Людям с ограниченной мобильностью . Весь процесс проходит дома.

Тем, кто не успел продлить сертификат. Если срок старого сертификата подписи истек, раньше пришлось бы идти в УЦ лично. Теперь можно перевыпустить все онлайн.

Что нужно для старта

Вам понадобится смартфон с NFC-модулем и одно из двух условий для подтверждения личности в приложении «Госключ»:

Биометрический загранпаспорт нового образца сроком на 10 лет. Подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе.

Мы подготовили подробную инструкцию, которая проведет вас по всем этапам настройки телефона и работы в личном кабинете. Оставьте свой e-mail, и мы пришлем инструкцию, как выпустить КЭП через «Госключ» за 15 минут.

Перейти к инструкции

Получите электронную подпись под необходимые цели Подтверждение личности из любой точки Оставьте заявку и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFGJNnNu