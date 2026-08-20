Можно ли пользоваться платежной системой PayPal в России в 2026 году

Как изменились условия работы PayPal для граждан РФ к 2026 году

В начале весны 2022 года руководство площадки объявило об остановке оказания услуг в России. Тем самым PayPal поддержал пакет международный ограничений в отношении РФ. Пользователям из России закрыли доступ сразу к нескольким базовым функциям. В частности, стало нельзя:

заходить в свой профиль (без применения технических средств для скрытия местоположения);

открывать новый профиль на паспорт или данные РФ;

вносить средства на аккаунт и переводить баланс на счета российских финансовых организаций.

В 2026 году указанные правила продолжают действовать без послаблений, а требования к клиентам из России стали еще более строгими.

Вдобавок сервис продолжает удерживать комиссию с кошельков пользователей из РФ. Если клиент не авторизовался в системе и не совершал переходов или оплат последние 12 месяцев, платформа ежедневно/ежегодно удерживает плату за обслуживание баланса: 3 500 рублей либо аналогичную сумму в иностранной валюте. Если остаток ниже указанного порога, платформа спишет всю имеющуюся сумму под ноль. На нулевые счета комиссионные сборы не начисляются.

Как и прочие финансовые организации, PayPal тщательно отслеживает выполнение внутренних правил. В 2026 году для полноценного распоряжения кошельком необходимо пройти многоэтапную процедуру проверки: загрузить не только паспорт, но и документы о проживании в другом государстве (к примеру, ВНЖ), а также привязать зарубежную сим-карту и карту иностранного банка. Площадка предоставит доступ к аккаунту только после глубокого аудита сведений. Любые попытки обмана алгоритмов из РФ приводят к моментальному блокированию капитала.