Статистическая отчетность компаний: какие формы сдают в Росстат

Сбор сведений о параметрах коммерческой деятельности российских предприятий входит в число регулярных задач Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Собранный массив данных применяется государственными органами для анализа текущего состояния экономической сферы и выработки мер поддержки, включая выделение субсидий и дотаций. Актуальный список бланков, обязательных к сдаче конкретной организацией, доступен на официальном портале Росстата по ИНН.
Круг обязанностей: кто передает данные в Росстат
На основании требований закона № 282-ФЗ формировать и направлять статистические формы обязаны все юридические лица и ИП, зарегистрированные в РФ. Данная норма также распространяется на филиалы и представительства иностранного бизнеса, осуществляющие деятельность на территории страны.
Состав и объем отчетных форм определяются масштабом организации и вектором ее деятельности.
Крупный бизнес: предоставляет развернутые формы отчетности, обеспечивающие детальную детализацию хозяйственной деятельности.
Субъекты МСП и микропредприятия: отчитываются по упрощенным бланкам. Периодичность проверок для данной категории снижена.
Масштабные сплошные наблюдения, охватывающие всех участников малого бизнеса без исключения, организуются раз в пять лет (предыдущее проходило в 2021 году по итогам 2020 года). В 2026 году такое мероприятие планировалось провести по итогам 2025 года, однако Росстат официально отменил его (письмо от 17.03.2026 № 776/ОГ). В связи с этим для представителей МСП сохраняются исключительно выборочные проверки.
Выборочный контроль может проводиться ежемесячно или ежеквартально, а для микробизнеса — ежегодно. Перечень респондентов Росстат определяет самостоятельно, направляя соответствующим компаниям официальные уведомления.
Проверить статус организации и ее принадлежность к категории МСП можно через Единый реестр, сформированный на базе сведений ФНС.
Состав проверок и действующие формы статотчетности
Формирование перечня проверяемых субъектов МСП в 2026 году осуществляется Росстатом на основе выборочного подхода по итогам 2025 года. Обязанность по направлению сведений возникает только у компаний и ИП, попавших в утвержденную выборку. Перечень назначенных отчетов проверяется на официальном портале ведомства по ИНН.
Исходя из сферы деятельности и масштаба респондента, Росстат может затребовать несколько категорий бланков.
Годовые формы: отражают финансовые результаты, объем инвестиций, стоимость основных фондов, численность персонала и фонд оплаты труда.
Периодические (месячные и квартальные): включают сведения об объемах производства, оказанных услугах, грузоперевозках и других текущих операциях.
Отраслевые: предусмотрены для бизнеса в сферах IT, строительства, торговли, транспорта и внешнеэкономической деятельности.
В рамках выборочного контроля юридических лиц могут запрашиваться следующие бланки:
Форма № 1-Т: содержит сведения о численности и заработной плате (с 1 января 2026 года действует обновленная форма; субъекты МСП данный отчет не сдают);
Форма П-4: подается ежемесячно крупными организациями с численностью сотрудников более 15 человек и годовым оборотом свыше 800 млн рублей (не распространяется на МСП);
Форма 1: показывает распределение работников по величине заработной платы.
Индивидуальные предприниматели, включенные в выборку, сдают специализированные бланки (форма № 1-Т для ИП не предусмотрена). В их число могут входить формы № 3-Ф, № 7-травматизм, ПМ, 1-ИП, МП (микро), 2-МП (инновация), 1-ИП (торговля) и 1-ИП (мес.). Точный список определяется индивидуально с учетом видов деятельности ИП.
Как проверить отчетность для Росстата по ИНН
Служба государственной статистики направляет официальные уведомления всем юридическим лицам и ИП, у которых возникла обязанность представить статистические формы. Тем не менее для предотвращения просрочек и во избежание штрафных санкций руководителям и бухгалтерам рекомендуется регулярно мониторить список отчетов своими силами. Сделать это можно через официальный интернет-ресурс ведомства.
Сначала перейдите на специальный сервис «Система сбора отчетности», размещенный на портале Росстата.
В поисковую строку внесите ИНН своей организации или предпринимателя. В качестве альтернативы ИНН допускается использовать ОГРН, ОГРНИП или идентификационный код Территориального обособленного структурного подразделения (ТОСП).
После этого нажмите кнопку «Получить».
В случае если компания имеет филиальную сеть, вы можете сформировать запрос как по отдельному подразделению, так и выгрузить информацию по всей структуре сразу. Для сохранения полного перечня форм по всем обособленным объектам в единый документ воспользуйтесь кнопкой «Экспортировать». Если же требуется изучить обязательства конкретного филиала, кликните по строке «Выбрать организацию» и укажите нужное подразделение.
На экране отобразятся назначенные статистические коды и персональный список отчетов, подлежащих отправке. Помимо наименования каждой формы, таблица содержит крайний срок представления и справочную информацию по заполнению. Все предложенные бланки доступны для скачивания.
Для удобства пользователям предлагается функция подписки на рассылку об обновлениях в индивидуальном списке отчетов. Чтобы активировать эту опцию, необходимо пройти регистрацию на портале Росстата. В случаях, когда бизнес отдает предпочтение ручной проверке, обращаться к сервису рекомендуется минимум раз в месяц.
Кроме того, ознакомиться с полным комплектом требуемых документов можно через сервис «Статкалендарь» на сайте ведомства. Для отображения сведений достаточно задать интересующий отчетный интервал — например, конкретный месяц или весь год.
Сформировать, проверить и отправить назначенные формы можно через онлайн-сервисы 1С-Отчетность и Астрал Отчет 5.0.
Новые бланки статотчетности в 2026 году
Начиная с 1 января 2026 года ведомственными приказами № 349 и № 365 были утверждены и введены в практику следующие формы статистических наблюдений:
Форма 1-РЦ — «Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды товаров». Используется для мониторинга принципов ценообразования на этапе производства.
Форма 2-РЦ — «Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров». Применяется для исследования составляющих итоговой стоимости товаров для покупателей и расходов ритейла.
Форма МП(микро)-натура — «Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) микропредприятием». Служит для фиксации объемов выпуска у представителей микробизнеса.
Форма 23-Н — «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии». Разработана для детального отслеживания полного цикла энергетического сектора.
С 1 февраля 2026 года начал действовать приказ от 17.11.2025 № 638, регламентирующий применение обновленного бланка № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
С 1 апреля 2026 года перечень обязательных отчетов пополнился еще несколькими формами:
Форма П-4 (НЗ) — «Сведения о неполной занятости и движении работников». Предназначена для аккумулирования первичной статистической и административной информации, начиная с отчета за I квартал 2026 года.
Серия форм ЗП (ЗП-образование, ЗП-культура, ЗП-соц, ЗП-здрав) — «Сведения о численности и оплате труда работников... по категориям персонала» для соответствующих социальных и бюджетных отраслей.
Форма 1 (рабочая сила) — «Сведения о составе затрат организации на рабочую силу». Служит для сбора первичных данных, начиная с итогов за 2025 год.
Действующие и актуальные бланки статистического наблюдения опубликованы на официальном сайте Росстата в специальном Альбоме форм ФСН.
Примеры заполнения востребованных статистических форм в 2026 году
В 2026 году скорректирована форма П-5 (м) «Основные сведения о деятельности организации», относящаяся к категории наиболее часто сдаваемых бланков. Актуальный шаблон документа и инструкции по его составлению содержатся в приказе Росстата от 07.11.2025 № 618.
Кроме того, обновлен порядок составления формы П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». Методические рекомендации по ее оформлению также опубликованы Росстатом.
Определенные изменения затронули и правила заполнения бланка 1-ИП (торговля). Полная информация обо всех нововведениях в структуре и порядке подготовки отчетов своевременно размещается на официальном сайте ведомства.
Ответственность и штрафные санкции за непредоставление отчетов
Меры ответственности за отказ от сдачи статотчетности, срыв сроков или подачу недостоверных данных установлены статьей 13.19 КоАП («Непредоставление первичных статистических данных»).
Вид правонарушения
Размер штрафа для ИП и должностных лиц
Размер штрафа для юридических лиц
Непредставление или несвоевременная сдача отчетности в Росстат
От 10 000 до 20 000 рублей
От 20 000 до 70 000 рублей
Повторное нарушение порядка сдачи статистических документов
От 30 000 до 50 000 рублей
От 100 000 до 150 000 рублей
Сдача статистической отчетности онлайн
Отправляйте формы в Росстат из 1С или из облака — с проверкой на ошибки перед отправкой и доступом к отчетам с любого устройства
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Способы и порядок представления отчетности в Росстат
Сдача статистической отчетности в бумажном виде не предусмотрена — Федеральная служба государственной статистики принимает документы исключительно в электронном формате.
Для отправки форм необходимо пройти регистрацию на интернет-ресурсе ведомства.
Далее в личном кабинете, перейдя во вкладку «Профиль» и раздел «Сертификаты», следует привязать сертификат электронной подписи, которой будут утверждаться заполненные документы.
Персональный перечень обязательных к сдаче отчетов с указанием крайних сроков отображается во вкладке «Назначенные формы» раздела «Формы отчетности».
Нажав «Отчитаться» рядом с нужным наименованием, можно внести данные и сохранить бланк. После проверки корректности файл направляется в Росстат. Ведомство сначала высылает подтверждение о доставке, а затем — повторное извещение об успешном прохождении проверки.
Помимо личного кабинета на сайте ведомства, отправить отчетность в Росстат можно через 1С-Отчетность — сервис для сдачи статистических документов напрямую из системы 1С, или через облачный Астрал Отчет 5.0, который позволяет работать с отчетами с любого устройства.
Популярные вопросы
Организация отсутствует в списке на сайте Росстата при поиске по ИНН. Означает ли это полное освобождение от сдачи форм?
Да, если при проверке по ИНН система не выдает назначенных форм, подавать отчетность не требуется. Подобная ситуация обычна для малых и микропредприятий, респондентов без наемного персонала или компаний, не попавших в текущую выборочную совокупность.
Отчет отправлен в установленный срок, но позже в нем была обнаружена ошибка. Допускается ли представление уточненных данных?
Да, корректировка ранее сданного отчета разрешена. В такой ситуации респондент обязан представить исправленные показатели и письменные пояснения в течение трех рабочих дней со дня самостоятельного обнаружения опечатки или с даты получения официального уведомления из органов статистики.
Где ознакомиться с графиком и крайними сроками представления отчетов в Росстат на 2026 год?
Актуальный календарь сдачи отчетности и точные крайние даты по каждой форме доступны на официальном портале Росстата в специальном сервисе «Статкалендарь».
Каков порядок представления статотчетности при ликвидации ООО или закрытии ИП?
Законодательством не предусмотрены специализированные «ликвидационные» формы статистического наблюдения. Сведения подаются по стандартным бланкам за фактический период осуществления деятельности в общеустановленные сроки.
Принимают ли статистическую отчетность в отделениях МФЦ?
Нет, подать статистические формы через МФЦ нельзя, поскольку Росстат принимает документы исключительно в электронном виде через утвержденные каналы связи.
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