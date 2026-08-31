Статистическая отчетность компаний: какие формы сдают в Росстат

Круг обязанностей: кто передает данные в Росстат

На основании требований закона № 282-ФЗ формировать и направлять статистические формы обязаны все юридические лица и ИП, зарегистрированные в РФ. Данная норма также распространяется на филиалы и представительства иностранного бизнеса, осуществляющие деятельность на территории страны.

Состав и объем отчетных форм определяются масштабом организации и вектором ее деятельности.

Крупный бизнес: предоставляет развернутые формы отчетности, обеспечивающие детальную детализацию хозяйственной деятельности.

Субъекты МСП и микропредприятия: отчитываются по упрощенным бланкам. Периодичность проверок для данной категории снижена.

Масштабные сплошные наблюдения, охватывающие всех участников малого бизнеса без исключения, организуются раз в пять лет (предыдущее проходило в 2021 году по итогам 2020 года). В 2026 году такое мероприятие планировалось провести по итогам 2025 года, однако Росстат официально отменил его (письмо от 17.03.2026 № 776/ОГ). В связи с этим для представителей МСП сохраняются исключительно выборочные проверки.

Выборочный контроль может проводиться ежемесячно или ежеквартально, а для микробизнеса — ежегодно. Перечень респондентов Росстат определяет самостоятельно, направляя соответствующим компаниям официальные уведомления.