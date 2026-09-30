Полное руководство по установке и настройке ТС ПИОТ для розничной торговли: пошаговый алгоритм действий

Что такое ТС ПИОТ и зачем он нужен рознице

ТС ПИОТ представляет собой специализированный программный модуль, инсталлируемый на кассовый компьютер или смарт-терминал. Он выполняет роль своеобразного шлюза-посредника между программным обеспечением кассы, Государственной информационной системой мониторинга товаров («Честный ЗНАК») и локальным модулем проверки (ЛМ ЧЗ).

Ранее кассовый аппарат направлял запросы напрямую в систему маркировки. Теперь же алгоритм изменился: запрос проходит через ТС ПИОТ, который получает ответы параллельно от ГИС МТ и от локального модуля, сверяет полученные данные и выносит окончательный вердикт — дать добро на продажу или заблокировать операцию.

Ключевые задачи модуля:

Трансляция в систему «Честный ЗНАК» информации о каждой отдельной операции, совершаемой с маркированным товаром.

Контроль корректности считывания кодов формата Data Matrix.

Блокирование попыток продажи товаров с некорректными кодами (например, с истекшим сроком годности, уже выведенных из оборота или не прошедших государственную регистрацию).

Формирование и ведение подробного журнала событий по каждому факту сканирования и каждому решению, принятому системой.

Одним из самых популярных решений, внесенных в реестр сертифицированных ТС ПИОТ, является Единый сервисный модуль (ЕСМ). Актуальный перечень совместимых решений и специализированный калькулятор поддерживаемого оборудования доступны на официальном портале оператора маркировки. Перед приобретением лицензии настоятельно рекомендуется свериться с этим реестром, где также указан список действующих разработчиков и актуальные версии их программных продуктов.

Важный момент! Журнал событий ТС ПИОТ в деталях фиксирует, какой именно код был заблокирован, по какой конкретной причине и в какое время. В ходе проверок со стороны Роспотребнадзора или Федеральной налоговой службы этот журнал выступает юридически значимым доказательством того, что реализация нелегальной продукции была предотвращена благодаря автоматической блокировке, а не осуществлена в обход установленных правил. Поэтому настройку хранения логов необходимо выполнить сразу же после завершения установки.