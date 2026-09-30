Полное руководство по установке и настройке ТС ПИОТ для розничной торговли: пошаговый алгоритм действий

До середины 2026 года (а именно до 1 июля) функционировал переходный этап, в течение которого кассовая техника могла взаимодействовать с системой маркировки как по устаревшему протоколу с использованием токена X-API-KEY, так и через новый специализированный модуль. Однако с 1 июля 2026 года поддержка старого протокола была полностью и бесповоротно прекращена. С этого момента реализация маркированной продукции без активного ТС ПИОТ стала технически нереализуемой — кассовый аппарат попросту не сможет завершить операцию продажи.
Стоимость лицензионного соглашения начинается от 5 000 рублей за одну кассовую единицу в год, при этом привязка осуществляется строго к заводскому идентификатору контрольно-кассовой техники (ККТ). В данном материале мы подробно разберем, как осуществить монтаж и конфигурацию системы своими силами, какие параметры необходимо проконтролировать до начала работ и какие типичные сбои чаще всего препятствуют успешному подключению.
Что такое ТС ПИОТ и зачем он нужен рознице
ТС ПИОТ представляет собой специализированный программный модуль, инсталлируемый на кассовый компьютер или смарт-терминал. Он выполняет роль своеобразного шлюза-посредника между программным обеспечением кассы, Государственной информационной системой мониторинга товаров («Честный ЗНАК») и локальным модулем проверки (ЛМ ЧЗ).
Ранее кассовый аппарат направлял запросы напрямую в систему маркировки. Теперь же алгоритм изменился: запрос проходит через ТС ПИОТ, который получает ответы параллельно от ГИС МТ и от локального модуля, сверяет полученные данные и выносит окончательный вердикт — дать добро на продажу или заблокировать операцию.
Ключевые задачи модуля:
Трансляция в систему «Честный ЗНАК» информации о каждой отдельной операции, совершаемой с маркированным товаром.
Контроль корректности считывания кодов формата Data Matrix.
Блокирование попыток продажи товаров с некорректными кодами (например, с истекшим сроком годности, уже выведенных из оборота или не прошедших государственную регистрацию).
Формирование и ведение подробного журнала событий по каждому факту сканирования и каждому решению, принятому системой.
Одним из самых популярных решений, внесенных в реестр сертифицированных ТС ПИОТ, является Единый сервисный модуль (ЕСМ). Актуальный перечень совместимых решений и специализированный калькулятор поддерживаемого оборудования доступны на официальном портале оператора маркировки. Перед приобретением лицензии настоятельно рекомендуется свериться с этим реестром, где также указан список действующих разработчиков и актуальные версии их программных продуктов.
Важный момент! Журнал событий ТС ПИОТ в деталях фиксирует, какой именно код был заблокирован, по какой конкретной причине и в какое время. В ходе проверок со стороны Роспотребнадзора или Федеральной налоговой службы этот журнал выступает юридически значимым доказательством того, что реализация нелегальной продукции была предотвращена благодаря автоматической блокировке, а не осуществлена в обход установленных правил. Поэтому настройку хранения логов необходимо выполнить сразу же после завершения установки.
Если в чеке есть код маркировки Data Matrix, Астрал.ОФД передает эти данные в «Честный ЗНАК». В личном кабинете можно просмотреть переданные чеки на пути от ККТ до ФНС и «Честного ЗНАКа» и отследить их статус в ФНС.
Использование данного модуля является обязательным требованием для всех субъектов оборота маркированной продукции, которые в процессе розничной реализации сканируют коды маркировки на кассовом оборудовании. Это правило распространяется как на стационарные кассовые узлы в торговых залах, так и на мобильные кассы курьерских служб, функционирующие в разрешительном режиме согласно постановлению Правительства № 1944 (обувные изделия, табачная продукция, парфюмерия, лекарственные средства, молочная продукция, пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки, антисептики и иные категории товаров, которые поэтапно вводятся в разрешительный режим).
Исключение составляют лишь те субъекты предпринимательской деятельности, которые пользуются послаблениями, предусмотренными законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, и не формируют кассовый чек, содержащий код маркировки (например, при оказании определенных видов услуг). Однако, как только начинается розничная реализация маркированного товара с применением ККТ, инсталляция ТС ПИОТ становится безусловной обязанностью.
Прямой статьи в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающей ответственность именно за отсутствие ТС ПИОТ, на данный момент не существует. Тем не менее, отсутствие модуля квалифицируется как нарушение правил продажи маркированных товаров и регламента применения ККТ. Санкционные меры применяются в соответствии со ст. 15.12 КоАП (незаконный оборот немаркированной продукции) и ст. 14.5 КоАП (нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники). Конкретные размеры штрафных санкций зависят от товарной категории, части применяемой статьи и правового статуса нарушителя (юридическое лицо, должностное лицо или ИП).
Что проверить перед настройкой ТС ПИОТ
До момента покупки лицензии необходимо тщательно сверить имеющееся оборудование с реестром совместимых решений. Статистика показывает, что половина всех проблем при подключении возникает из-за того, что конкретная модель ККТ или версия ее прошивки не поддерживают работу модуля.
Совместимость оборудования
Необходимо проверить три ключевых параметра в специализированном калькуляторе на портале «Честного знака»:
Модель контрольно-кассовой техники. Модуль корректно функционирует с кассами ведущих отечественных производителей, таких как «Атол», «Эвотор», «Штрих-М», «Меркурий», а также с рядом облачных кассовых решений от операторов фискальных данных.
Операционная система. Она должна строго соответствовать той, что развернута на кассовом компьютере: Windows, Android или Linux.
Версия прошивки ККТ. В некоторых случаях требуется наличие конкретной версии программного обеспечения кассы. Обновление прошивки может потребовать наличия действующей сервисной подписки от производителя оборудования.
Если вашей модели нет в реестре, единственным выходом станет замена оборудования либо ожидание выпуска совместимой версии прошивки. Работать «в обход» установленных правил после 1 июля 2026 года категорически не получится.
Кассовое программное обеспечение
Кассовая программа обязана поддерживать интеграцию с ЕСМ. Крупнейшие вендоры рынка выпустили соответствующие обновления еще в первом квартале 2026 года. Необходимо проверить:
актуальную версию кассового ПО в официальной документации разработчика;
наличие в интерфейсе программы специальных настроек для подключения к ТС ПИОТ;
поддержку разрешительного режима (обмен данными именно через модуль, а не исключительно через токен X-API-KEY).
Системные требования и сетевые настройки
Модуль функционирует в качестве локальной службы (в среде Windows — как системная служба, в Linux — как фоновый демон). Следует проконтролировать:
наличие достаточного свободного места на жестком диске (для хранения служебных данных и журналов событий);
открытие исходящих сетевых портов для безопасного обмена данными с ГИС МТ по протоколу HTTPS;
наличие установленных и актуальных драйверов 2D-сканера (необходимых для считывания кодов Data Matrix);
полную работоспособность локального модуля «Честного знака» — он в обязательном порядке должен быть установлен на кассе, поскольку именно он обеспечивает возможность офлайн-проверки.
Для подготовки оборудования к работе с маркировкой воспользуйтесь сервисом Астрал.Маркировка. В нем доступны установка и настройка 2D-сканера, обновление ПО онлайн-кассы, а также регистрация, перерегистрация и снятие ФН с учета. Для тех, кто только начинает работать с маркированными товарами, есть услуги по регистрации в системе «Честный ЗНАК»
Пошаговая инструкция по установке и настройке ТС ПИОТ
Алгоритм действий остается идентичным как для стационарной, так и для мобильной кассы. Единственные различия могут касаться интерфейса кассовой программы на этапе интеграции.
Шаг 1. Регистрация в личном кабинете ЕСП
Перейдите на официальный сайт lk.ao-esp.ru и создайте учетную запись вашей организации. Для успешной регистрации потребуется предоставить:
ИНН и ОГРН (или ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей);
контактные данные лица, ответственного за данный процесс;
квалифицированную электронную подпись руководителя (необходима для подтверждения регистрации от имени юридического лица в соответствии с требованиями закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
После успешного подтверждения аккаунта в личном кабинете станет доступен специализированный раздел для управления кассами и лицензиями.
Шаг 2. Покупка лицензии
В личном кабинете выберите пакет услуг «ЕСМ (ТС ПИОТ)» и добавьте вашу кассу, указав ее заводской (регистрационный) номер. Стоимость годовой лицензии составляет 5 000 рублей за одну кассовую единицу. В эту сумму уже включены услуги по установке и настройке модуля сертифицированным специалистом.
Ключевые правила лицензирования:
Лицензия приобретается строго на каждую кассу в отдельности: если у вас три кассы, потребуется три лицензии.
Лицензия жестко привязывается к заводскому номеру конкретной ККТ; перенести ее на другое оборудование в случае поломки или плановой замены невозможно.
Оплата производится непосредственно в личном кабинете ЕСП; при работе через партнера необходимо указать его уникальный код.
Если в ближайший год планируется замена кассового аппарата, экономически целесообразнее установить модуль сразу на новое устройство.
Шаг 3. Установка модуля ЕСМ
После успешной оплаты в личном кабинете становятся доступны дистрибутив ЕСМ и подробная инструкция. Установку можно выполнить самостоятельно, однако производитель настоятельно рекомендует привлекать сертифицированного инженера из сервисного центра.
Порядок действий:
Загрузите актуальную версию ЕСМ из личного кабинета.
Запустите установочный файл от имени администратора на кассовом компьютере.
Укажите путь для размещения журнала событий и задайте параметры хранения логов.
Установите сертификаты безопасности, входящие в состав дистрибутива (клиентский сертификат используется для цифровой подписи запросов к ГИС МТ, а серверный — для проверки ответов).
Убедитесь, что служба ЕСМ автоматически запустилась после завершения установки: в Windows это проверяется через раздел «Службы», в Linux — с помощью команды systemctl status.
При необходимости обновите прошивку ККТ до версии, поддерживающей работу модуля.
Параллельно проверьте, что локальный модуль «Честного знака» (ЛМ ЧЗ) уже установлен и функционирует корректно. После инсталляции ЕСМ настройте связку с ним: в конфигурационном файле необходимо указать адрес и порт ЛМ ЧЗ.
Шаг 4. Настройка интеграции в кассовом ПО
В настройках кассовой программы укажите, что обмен данными с системой маркировки осуществляется через ТС ПИОТ, а не по старому протоколу X-API-KEY. Эти настройки чаще всего располагаются в разделе «Обмен с системой маркировки» или «Разрешительный режим». Обычно требуется задать следующие параметры:
адрес локального сервиса ЕСМ (по умолчанию это localhost и соответствующий порт);
уникальный идентификатор кассы (ее регистрационный номер);
таймауты для онлайн- и офлайн-проверок;
параметры записи данных в журнал событий.
Если вы работаете в среде терминального сервера (где сеансы кассиров развернуты на одном центральном сервере, а физические кассы подключены как тонкие клиенты), модуль устанавливается непосредственно на сервер. Для каждой кассы прописывается отдельная сессия и своя привязка к заводскому номеру ККТ. Лицензии в этом случае все равно приобретаются исходя из количества физических кассовых аппаратов.
Обратите внимание: для корректной настройки ЕСМ на кассе должна быть открыта рабочая смена. Чтобы протестировать драйвер ККТ, необходимо открыть его «Свойства» и убедиться, что в строке «Порт сервера GRPC» прописано корректное значение. Чтобы продолжить работу с драйвером ККТ, следует закрыть окно «Свойства» и в правом верхнем углу поставить отметку «Включено».
Затем в окне тестирования драйвера ККТ нужно перейти на вкладку «Чек» и нажать кнопку «Открыть смену». Далее в интерфейсе ЕСМ необходимо выбрать опцию «Обновить список». В разделе «Информация о кассе» должны отобразиться сведения о выбранной ККТ: модель, заводской номер, номер фискального накопителя (ФН), регистрационный номер модели (РНМ), ИНН и номер текущей смены. Для завершения подключения ЕСМ теперь нужно нажать кнопку «Зарегистрировать». После этого запрашивается лицензия с серверов ЕСП, и приходит уникальный идентификатор (id) регистрации кассы от ГИС МТ.
Шаг 5. Тест работы
Финальный этап — проведение пробных продаж. Алгоритм проверки:
Пробейте продажу маркированного товара с заведомо корректным кодом Data Matrix. Операция должна пройти успешно, а в журнале событий должна появиться запись об успешной проверке.
Пробейте продажу с заведомо проблемным кодом (например, с кодом, который ранее был выведен из оборота). Кассовый аппарат должен заблокировать данную операцию.
Отключите интернет-соединение на кассе и пробейте продажу маркированного товара. Модуль должен автоматически переключиться на режим офлайн-проверки через ЛМ ЧЗ и разрешить продажу, если код числится валидным в локальной базе.
Восстановите подключение к интернету и убедитесь, что все накопленные в офлайн-режиме транзакции успешно ушли в ГИС МТ.
После успешного завершения тестирования рекомендуется зафиксировать результат актом выполненных работ с сервисным центром — это существенно упростит разбор возможных спорных ситуаций при претензиях со стороны контролирующих органов.
Что делать, если проверка «уходит в офлайн»
При потере сетевого соединения с ГИС МТ модуль автоматически переходит в режим офлайн-проверки, используя локальный модуль «Честного знака». Код сверяется по актуальной локальной базе, и продажа не блокируется. Как только доступ в интернет восстанавливается, все накопленные данные синхронизируются в фоновом режиме.
Такой резервный режим работы является штатным, поэтому паниковать не стоит. Однако если касса «зависает» в офлайн-режиме на протяжении часов или даже дней, необходимо разобраться в причине:
проверьте физическое сетевое подключение и настройки прокси-сервера;
убедитесь, что исходящие HTTPS-соединения к серверам ГИС МТ не блокируются межсетевым экраном (файрволом);
проверьте, не истек ли срок действия клиентского сертификата (сертификат ЕСМ обновляется через личный кабинет);
изучите журнал событий модуля: как правило, там сразу видна либо ошибка соединения, либо ошибка валидации сертификата;
проверьте актуальность локальной базы данных ЛМ ЧЗ (она подтягивается автоматически, но иногда процесс обновления может зависнуть).
Если локальная база устарела, часть проверок в офлайн-режиме может приводить к ложным блокировкам. Регулярное обновление как самого модуля, так и локальной базы данных является обязательной частью процесса настройки и обслуживания.
Подготовка оборудования и передача данных о маркированных товарах
Обновите ПО кассы, настройте 2D-сканер и отслеживайте статус каждого чека в ФНС
Самые распространенные ошибки при подключении и как их устранить
Ошибки на этапе первичной настройки чаще всего связаны с проблемами сертификатов, несовместимостью версий ПО и недостаточными правами доступа. Ниже приведена сводная таблица наиболее часто встречающихся проблем и методов их решения.
Описание ошибки
Вероятная причина
Способ решения
Служба ЕСМ не запускается после завершения установки
Недостаточно прав администратора или возник конфликт сетевых портов
Запустить установочный файл от имени администратора, проверить занятость порта с помощью утилиты netstat
Ошибка проверки сертификата
Клиентский сертификат не установлен или истек срок его действия
Переустановить сертификат из личного кабинета ЕСП, синхронизировать системное время на компьютере
Касса не обнаруживает модуль
Неверно указан адрес локального сервиса в настройках кассового ПО
Проверить, что в кассовой программе корректно прописаны адрес и порт службы ЕСМ, при необходимости обновить кассовое ПО
Продажа блокируется даже при использовании валидного кода
Устарела локальная база данных ЛМ ЧЗ или произошла ошибка обмена данными
Принудительно обновить локальный модуль «Честного знака», проверить сетевую связь с ГИС МТ
Данные не передаются в «Честный ЗНАК» после восстановления связи
Отключена функция автосинхронизации или переполнена очередь передачи
Проверить очередь в журнале событий, перезапустить службу ЕСМ
Модель ККТ не поддерживается системой
Кассовое оборудование морально устарело или требует обновления прошивки
Обновить прошивку через сервисную подписку производителя либо заменить кассовый аппарат
Ошибка возникает после обновления кассового ПО
Изменились форматы обмена данными, ЕСМ не был переконфигурирован
Перезапустить службу, при необходимости выполнить переустановку модуля поверх старой версии
Если в журнале событий фиксируются ошибки, связанные непосредственно с чтением кодов Data Matrix, проблема, как правило, кроется на стороне сканера или его драйверов, а не в работе самого модуля ТС ПИОТ.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли настроить ТС ПИОТ самостоятельно?
Да, это возможно, если у вас есть базовые навыки системного администрирования: умение устанавливать ПО от имени администратора, работать со службами операционной системы, настраивать сертификаты и получать доступ к конфигурации кассовой программы. Для одной или двух касс на типовом оборудовании самостоятельная установка вполне выполнима за 1–2 часа. Однако для сети магазинов или при работе в среде терминального сервера разумнее привлечь сертифицированного инженера, тем более что стоимость лицензии уже включает в себя услуги по установке.
Что делать, если после установки ТС ПИОТ касса не передает данные?
Необходимо проверить три ключевых момента: работает ли служба ЕСМ, корректно ли настроен адрес локального сервиса в кассовой программе и не истек ли срок действия клиентского сертификата. Если в журнале событий модуля зафиксированы ошибки, они укажут на точное место сбоя. Важно помнить: с 1 июля 2026 года обмен данными через токен X-API-KEY полностью отключен, поэтому вернуться к старой схеме даже как к временной мере уже нельзя — необходимо в обязательном порядке восстановить работоспособность ТС ПИОТ.
Как проверить, правильно ли работает ТС ПИОТ?
Пробейте три тестовые продажи: с заведомо валидным кодом, с проблемным кодом и в условиях отсутствия интернета (офлайн-режим). Все три сценария должны отработать по-разному: разрешение операции, блокировка операции и разрешение операции через локальную базу данных соответственно. В журнале событий должны появиться соответствующие записи о каждом действии.
Как настроить ТС ПИОТ на другом компьютере или кассовом аппарате?
Полностью перенести существующую лицензию невозможно, так как она жестко привязана к заводскому номеру конкретной ККТ. При замене кассового аппарата придется приобретать новую лицензию через личный кабинет ЕСП. Конфигурационные файлы модуля можно скопировать вручную, однако сертификаты безопасности потребуется перегенерировать специально под новое устройство.
Что делать, если ТС ПИОТ до сих пор не установлен после 1 июля 2026 года?
Начиная с 1 июля 2026 года, использование данного модуля является единственным законодательно разрешенным способом проверки кодов маркировки на кассе. Обмен данными через X-API-KEY отключен на стороне оператора маркировки. Реализация маркированного товара без активного ТС ПИОТ технически невозможна — кассовый аппарат попросту не проведет данную операцию.
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