Срыв погрузки: пошаговая инструкция по фиксации нарушений и возмещению ущерба

Согласно ч. 1 ст. 35 закона № 259-ФЗ, за непредоставление груза либо неподачу транспортного средства предусмотрен штраф в размере 20% от стоимости перевозки. Однако на практике взыскать эти средства удается не всегда: судебные органы отклоняют требования, если акт оформлен с ошибками, документ с претензией отправлен ненадлежащему адресату или упущен годовой срок исковой давности.

Рассмотрим пример с рейсом за 50 000 рублей: при срыве размер неустойки составит 10 000 рублей — без учета финансового ущерба от простоя, затрат на горючее и упущенных коммерческих возможностей. Вероятность получить выплату напрямую зависит от грамотности и полноты документации, подготовленной в первые часы после происшествия.