Налоговая отсрочка и рассрочка: условия, правила и порядок оформления

Налоговая отсрочка и рассрочка по-прежнему помогают бизнесу справиться с ситуативным дефицитом оборотных средств. Однако теперь право на рассрочку полностью теряют компании, чье руководство или бухгалтеры (включая бывших сотрудников) стали фигурантами уголовных дел о налоговых преступлениях. Кроме того, получить отсрочку не получится при наличии нерассмотренного дела о налоговом правонарушении, если сумма претензий превышает 100 000 рублей.
Этот инструмент изменения срока расчета с бюджетом доступен компаниям, предпринимателям и гражданам. Отсрочка предполагает единовременное погашение всей суммы долга сдвигом платежа на период до 12 месяцев. Рассрочка позволяет делить сумму на части и выравнивать платежи на срок до 3 лет. В стандартных ситуациях заявителю нужно будет внести обеспечение и уплатить проценты, рассчитываемые как половина ключевой ставки Банка России.
Что изменилось в порядке предоставления налоговой отсрочки и рассрочки с сентября 2026 года
Обновленный вариант главы 9 НК начал действовать 1 сентября 2026 года. Основные новшества коснулись пакета документов, способов обеспечения и списка поводов для отказа. Базовый же набор сведений остался прежним: банковские справки о движении средств и остатках (для отдельных поводов обращения), данные о картотеке неисполненных платежных поручений, а также бумаги, подтверждающие право на изменение срока уплаты.
Свобода выбора обеспечения в общих ситуациях. Положение абз. 2 п. 6 статьи 64 НК, ограничивавшее варианты гарантий, было отменено. Отныне при подаче заявления по любому из оснований допустимо использовать залог имущества, поручительство или банковскую гарантию. Ранее для рассрочки по доначислениям после проверки требовалась только банковская гарантия — с сентября 2026 года это условие снято.
Увеличение предельного срока инвестиционного налогового кредита. Максимальный период продлили до 10 лет вместо прежних 5 лет.
Новый порядок остановки начисления пеней. Начисление пеней на задолженность прекращается в день, когда решение о переносе срока вступает в силу. До 1 сентября 2026 года этот момент привязывался к дате вынесения самого решения.
Дополнительные поводы для отказа. Перечень лиц, которым не положена отсрочка, расширился. В него вошли компании и предприниматели, фигурирующие в нерассмотренном деле о налоговом правонарушении (если задолженность со штрафом превышает 10% от заявленной суммы или составляет более 100 000 рублей). Кроме того, отказ получат налогоплательщики, если возбуждено уголовное дело по налоговой статье против лиц, отвечавших за финансовый и налоговый учет компании (в том числе бывших).
Налоговая отсрочка и рассрочка: механизмы и различия
Оба инструмента регулируются главой 9 НК и служат для изменения срока уплаты налоговых сумм. Главное различие между ними заключается в схеме возврата долга.
Параметр
Отсрочка
Рассрочка
Схема погашения
Единым платежом по завершении срока
Графиком (частями) на протяжении всего периода
Предельный срок
До 1 года
До 3 лет
Начисление процентов
0% или 1/2 ключевой ставки
0% или 1/2 ключевой ставки (по результатам проверок — полная ставка)
Наличие обеспечения
Обязательно
Обязательно
Обе процедуры распространяются как на еще не наступившие налоговые платежи, так и на образовавшуюся задолженность в форме отрицательного сальдо на ЕНС (п. 3 ст. 61 НК).
Узнать размер отрицательного сальдо ЕНС перед подачей заявления можно в Астрал Отчет 5.0. Из сервиса можно отправить в ФНС запрос справки о сальдо или акта сверки принадлежности сумм.
Кого касаются льготные условия и по каким налогам можно сдвинуть сроки
Изменить график расчетов с инспекцией могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и обычные граждане. Самозанятые (плательщики НПД) обращаются за услугой как физические лица — исключительно в отношении личных обязательств (налог на имущество, транспортный, земельный и НДФЛ). Сам налог на профессиональный доход отсрочить нельзя, так как на него положения главы 9 НК не распространяются.
Перенос сроков распространяется на федеральные налоги (включая НДС, НДФЛ, налог на прибыль и акцизы), региональные и местные платежи (транспортный и земельный налоги, налог на имущество юридических и физических лиц), страховые взносы, а также начисленные пени и штрафные санкции.
Законные основания для переноса сроков уплаты (п. 2 ст. 64 НК):
Чрезвычайные обстоятельства. Убытки вследствие стихийных бедствий, катастроф или иных неконтролируемых происшествий.
Задержки финансирования по госконтрактам. Задержка оплаты или полное отсутствие перечислений из бюджета за фактически поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд.
Угроза банкротства. Риск возникновения признаков несостоятельности при единовременной уплате всей суммы начисленных налогов.
Сложная финансовая ситуация гражданина. Имущественное положение физлица не позволяет погасить долг сразу (при этом не учитывается имущество, на которое нельзя обратить взыскание).
Доначисления по итогам проверок. Для этого пункта предусмотрена только рассрочка — оформить отсрочку в данном случае нельзя.
Пример: организация выполнила работы по муниципальному подряду на 45 млн рублей, но оплата из бюджета задерживается на четыре месяца. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 64 НК компания вправе подать заявку на отсрочку. Если решение будет положительным, проценты на сумму задолженности начисляться не будут.
Специальные условия: помощь бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА
В августе 2026 года Правительство утвердило постановление от 25.08.2026 № 1074, запустившее особый механизм предоставления налоговой отсрочки и рассрочки продавцам Wildberries, чья продукция находилась на пострадавших от атак дронов складских комплексах.
Льготой могут воспользоваться компании и ИП, заключившие договор с ООО «Вайлдберриз» либо ООО «РВБ». Главное требование — подтвержденный размер ущерба должен составлять более 5% от дохода за 2025 год. Для новых субъектов бизнеса, зарегистрированных после 1 декабря 2025 года, правило о 5% пороге не действует: льгота дается при подтверждении самого факта ущерба.
Специальный режим охватывает обязательства с периодом уплаты с августа 2026 по июль 2027 года:
НДС (за исключением ввозимого товара);
налог на прибыль;
платежи по спецрежимам УСН и АУСН;
налог на профессиональный доход;
НДФЛ индивидуальных предпринимателей за себя;
страховые взносы.
Схема поддержки состоит из двух этапов: сначала предоставляется отсрочка на 12 месяцев, после чего автоматически запускается рассрочка еще на 1 год с распределением платежей равными частями. В итоге бизнес освобождается от разовой уплаты долга на период до двух лет. В отличие от стандартных правил, проценты за период пользования льготой не начисляются.
Оформление предельно упрощено: обращаться с заявлением в ФНС не требуется. Списки пострадавших предпринимателей формируются и передаются в налоговую напрямую компанией RWB, а сами решения принимаются налоговыми органами в автоматическом режиме.
Максимальные суммы и порядок рассмотрения заявки
Законодательство не содержит минимальной планки по сумме для пересмотра графика платежей. Для организаций действует главное ограничение: размер затребованной налоговой отсрочки или рассрочки не может превышать стоимость их чистых активов. К физическим лицам такое требование не применяется.
Как распределяются полномочия налоговых инспекций:
до 50 млн рублей — вопросы решает УФНС по субъекту РФ, где зарегистрирован заявитель;
от 50 млн рублей — за рассмотрение отвечает Межрегиональная ИФНС по управлению долгом;
повторная заявка за год — если в течение текущего календарного года заявителю уже одобряли отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит, обращение передается в Межрегиональную ИФНС по управлению долгом вне зависимости от заявленной суммы.
Сдвинуть сроки расчета без гарантийных обязательств нельзя при любом размере задолженности. В качестве финансового обеспечения заявитель должен предоставить один из трех механизмов: поручительство, банковскую гарантию либо имущественный залог.
Проценты за использование налоговой отсрочкой и рассрочкой
Плата за смещение графика выплат напрямую определяется поводом обращения. В некоторых ситуациях льготные условия предоставляются бесплатно.
Основание
Процентная ставка
Потери от чрезвычайных ситуаций, природных бедствий или техногенных аварий
0%
Задержка перечислений из бюджета за исполненные госконтракты
0%
Риск возникновения несостоятельности (банкротства) при одномоментном расчете
1/2 ключевой ставки Банка России
Финансовые трудности гражданина, препятствующие разовому погашению
1/2 ключевой ставки Банка России
Сложности с погашением доначислений, выявившихся в ходе проверки
Полная ключевая ставка Банка России
Начисление процентов происходит за каждый календарный день использования перенесенных сроков. Действующее значение ключевой ставки необходимо уточнять на портале ЦБ.
Пример расчета: индивидуальному предпринимателю или компании согласовали рассрочку на 1 год на сумму 3 млн рублей в связи с риском банкротства. При ставке в размере половины ключевой ставки начисление составит ровно 50% от текущего показателя Банка России за год. В сравнении с коммерческими кредитами под 18–22% годовых финансовая выгода получается существенной.
Как оформить налоговую отсрочку или рассрочку: пошаговый алгоритм
Процесс перевода налоговых платежей на новые сроки включает несколько последовательных шагов — от анализа правовых условий до заключения итогового документа. Чтобы учесть все нюансы и повысить шансы на одобрение заявки, руководствуйтесь представленным порядком. Он составлен с учетом регламента, действующего с 1 сентября 2026 года.
Изучите правовое основание и сформируйте подтверждающую базу. Сначала зафиксируйте, под какую именно норму пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса подпадает ваша ситуация: последствия чрезвычайных происшествий, задержка расчетов по госконтрактам, опасное финансовое положение с угрозой банкротства, нехватка ресурсов у физлица или результаты налоговых проверок. Набор приложений зависит от причины: при форс-мажоре потребуется справка МЧС и расчет ущерба, при задержке оплаты за услуги для госнужд — экземпляр соглашения и официальные запросы к заказчику, при риске банкротства — финансовая отчетность с расчетами, а при доначислениях — решение по инспекционной проверке и подтверждение способности расплатиться по графику.
Заполните заявку по установленной форме. Подавать данные следует на бланке КНД 1150086 (согласно приказу ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@). В документе требуется отразить точную сумму долга, желаемые временные рамки, соответствующий подпункт НК, а при запросе рассрочки — также предложить желаемый график выплат.
Соберите обязательный комплект приложений. Начиная с сентября 2026 года перечень дебиторов разрешено подавать в упрощенном виде — с указанием только сумм договоров, без детальной расшифровки по каждому контрагенту. Впрочем, основной перечень остался прежним: банковские справки об оборотах за три месяца, остатках средств и картотеке неисполненных распоряжений, реестр задолженности дебиторов и все подтверждающие документы из первого шага.
Оформите встречное обеспечение. Для смещения сроков уплаты вам практически во всех случаях потребуется гарантировать исполнение обязательств залогом имущества, поручительством сторонней организации либо банковской гарантией. С 1 сентября 2026 года по любым поводам заявитель свободен в выборе любого из этих трех инструментов, поскольку специальное требование об использовании исключительно банковской гарантии при доначислениях было отменено.
Отправьте обращение в налоговую инспекцию. Комплект документов передается в цифровом формате — через кабинет налогоплательщика на портале ФНС или по ТКС через оператора электронного документооборота. Заявление направляется в ИФНС по месту вашей регистрации, откуда его самостоятельно перешлют в соответствующее ведомство (в региональное УФНС или Межрегиональную ИФНС по управлению долгом) с учетом запрашиваемой суммы.
Ожидайте ответа от инспекции. На принятие решения контролерам дается десять рабочих дней с момента получения исчерпывающего пакета документов. Если ведомству понадобятся дополнительные данные, рассмотрение могут приостановить на срок до 20 календарных дней. В случае положительного ответа вам направят документ с указанием суммы, даты старта льготного периода, графика взносов, процентной ставки и параметров обеспечения. При отказе будет предоставлено мотивированное заключение с указанием конкретных норм Налогового кодекса.
Заключите соглашение с налоговым органом. После вынесения положительного решения останется зафиксировать и подписать договоренности с ИФНС: утвердить график платежей, правила расчета процентов и условия аннулирования права на льготу. Соглашение начинает действовать с даты, указанной в решении, и именно с этого момента начислять пени на сумму задолженности прекращают.
Если инспекция запросит дополнительные документы, ответить можно прямо из 1С с помощью 1С-Отчетности. Ответ на требование формируют в программе, прикладывают нужные документы и отправляют в налоговую.
Основания для отклонения заявки на перенос налоговых платежей
Полный перечень причин, по которым налоговые органы вправе вынести отказ, приведен в п. 1 ст. 62 НК.
Возбуждение уголовного дела. Ограничение действует при наличии дела по налоговым преступлениям как в отношении самого плательщика, так и против лиц, управляющих организацией либо ответственных (в том числе ранее) за бухгалтерский и финансовый учет.
Наличие открытого производства по правонарушению. Заявление отклонят, если разбирательство касается налоговых или связанных административных проступков, а совокупный размер претензий (долг и штрафы) превышает 10% от заявленной суммы или составляет свыше 100 000 рублей.
Риск недобросовестных действий. Налоговая усмотрит в запросе попытку вывести имущество или скрыть денежные активы.
Прежние нарушения условий. В течение предшествующих трех лет плательщик уже лишался аналогичной льготы из-за несоблюдения установленных требований.
Отсутствие финансового обеспечения. Не предоставлен залог, банковская гарантия либо поручительство.
Несоответствие критериям. Организация, ИП или физическое лицо не подходят под нормативные требования выбранного основания.
Решение об отказе разрешается обжаловать в вышестоящем налоговом органе в течение одного месяца со дня его вручения (ст. 138 НК). Подача обращения происходит через инспекцию, вынесшую отказ. Если результат обжалования не устроит заявителя, у него есть три месяца с момента получения ответа, чтобы подать иск в арбитражный суд.
В качестве альтернативы оспариванию можно устранить выявленные замечания (к примеру, оформить надлежащее обеспечение) и направить документы повторно, воспользоваться банковским кредитом для погашения задолженности либо при угрозе банкротства запустить процедуру финансового оздоровления через суд.
Сверка с бюджетом и ответы на требования налоговой
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Популярные вопросы
Допускается ли получение налоговой отсрочки или рассрочки без предоставления гарантий?
Нет, сделать это не получится. Финансовое обеспечение — залоговые обязательства, договор поручительства или банковская гарантия — выступает строгим требованием для изменения сроков расчетов. Это норма применяется всегда, независимо от поводов подачи заявки.
Каковы последствия при нарушении графика или иных условий льготы?
Налоговая инспекция имеет право аннулировать действие отсрочки или рассрочки досрочно. В такой ситуации плательщику отводится один месяц со дня получения решения на полное погашение оставшегося долга. Одновременно с этим со следующего дня после получения документа и до момента полного расчета начисление пеней возобновляется за каждый день задержки. К тому же досрочный разрыв соглашения по вашей вине станет поводом для отказа при попытках оформить льготу повторно.
Разрешено ли вносить налоговые платежи частями?
Да, такую возможность дает режим рассрочки. При его утверждении фиксируется график выплат на период до 3 лет. В большинстве случаев суммы распределяются равными долями, однако при наличии аргументов может быть утвержден индивидуальный порядок. Без официального решения ФНС платить частями тоже можно, но на оставшийся остаток задолженности продолжит капать пеня.
Нет, сам факт направления заявления не замораживает расчет пеней. Они начисляются в стандартном порядке вплоть до даты, когда решение об одобрении отсрочки или рассрочки официально вступит в законную силу.
Существует ли возможность закрыть рассрочку раньше установленного графика?
Да, погасить оставшуюся часть задолженности разрешается в любой момент. Проценты за пользование услугой инспекция пересчитает исходя из фактического времени. Для закрытия долга достаточно внести всю сумму на ЕНС. Формально уведомлять ведомство не требуется, но чтобы ускорить перерасчет процентов и избежать накладок в учете, советуем направить заявление о досрочном завершении расчетов по форме КНД 1110364.
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