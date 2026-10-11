Налоговая отсрочка и рассрочка: условия, правила и порядок оформления

Кого касаются льготные условия и по каким налогам можно сдвинуть сроки

Пример : организация выполнила работы по муниципальному подряду на 45 млн рублей, но оплата из бюджета задерживается на четыре месяца. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 64 НК компания вправе подать заявку на отсрочку. Если решение будет положительным, проценты на сумму задолженности начисляться не будут.

Доначисления по итогам проверок. Для этого пункта предусмотрена только рассрочка — оформить отсрочку в данном случае нельзя.

Сложная финансовая ситуация гражданина. Имущественное положение физлица не позволяет погасить долг сразу (при этом не учитывается имущество, на которое нельзя обратить взыскание).

Задержки финансирования по госконтрактам. Задержка оплаты или полное отсутствие перечислений из бюджета за фактически поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд.

Перенос сроков распространяется на федеральные налоги (включая НДС, НДФЛ, налог на прибыль и акцизы), региональные и местные платежи (транспортный и земельный налоги, налог на имущество юридических и физических лиц), страховые взносы, а также начисленные пени и штрафные санкции.

Изменить график расчетов с инспекцией могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и обычные граждане. Самозанятые (плательщики НПД) обращаются за услугой как физические лица — исключительно в отношении личных обязательств (налог на имущество, транспортный, земельный и НДФЛ). Сам налог на профессиональный доход отсрочить нельзя, так как на него положения главы 9 НК не распространяются.

Специальные условия: помощь бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА

В августе 2026 года Правительство утвердило постановление от 25.08.2026 № 1074, запустившее особый механизм предоставления налоговой отсрочки и рассрочки продавцам Wildberries, чья продукция находилась на пострадавших от атак дронов складских комплексах.

Льготой могут воспользоваться компании и ИП, заключившие договор с ООО «Вайлдберриз» либо ООО «РВБ». Главное требование — подтвержденный размер ущерба должен составлять более 5% от дохода за 2025 год. Для новых субъектов бизнеса, зарегистрированных после 1 декабря 2025 года, правило о 5% пороге не действует: льгота дается при подтверждении самого факта ущерба.

Специальный режим охватывает обязательства с периодом уплаты с августа 2026 по июль 2027 года:

НДС (за исключением ввозимого товара);

налог на прибыль;

платежи по спецрежимам УСН и АУСН;

налог на профессиональный доход;

НДФЛ индивидуальных предпринимателей за себя;

страховые взносы.

Схема поддержки состоит из двух этапов: сначала предоставляется отсрочка на 12 месяцев, после чего автоматически запускается рассрочка еще на 1 год с распределением платежей равными частями. В итоге бизнес освобождается от разовой уплаты долга на период до двух лет. В отличие от стандартных правил, проценты за период пользования льготой не начисляются.

Оформление предельно упрощено: обращаться с заявлением в ФНС не требуется. Списки пострадавших предпринимателей формируются и передаются в налоговую напрямую компанией RWB, а сами решения принимаются налоговыми органами в автоматическом режиме.