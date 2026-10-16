Перебои в сервисах ГК «Астрал»: что важно знать

Что важно знать сейчас:

Данные сохранены. Все данные резервированы и сохранены. Сервисы разворачиваем на новой инфраструктуре и запускаем поэтапно.

Отчеты повторно отправлять не нужно. Отчеты, отправленные из 1С в ФНС, СФР, Росстат и ЦБ, сохраняются в сервисе. После восстановления обмена мы передадим их в контролирующие органы. Сохраните сообщение об отправке.

Официальные письма опубликованы. По письму ФНС России от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@ санкции за несвоевременное представление декларации не применяются, если оператор подтвердил технические проблемы, не зависящие от налогоплательщика. Письма для контролирующих органов и контрагентов: astral.ru/lp/letters-oct/

Если срок горит, сдайте отчет напрямую в госорган: ФНС — service.nalog.ru/nbo, СФР — кабинет страхователя es.pfrf.ru, Росстат — websbor.rosstat.gov.ru или Госуслуги.

Больничные и пособия. С электронными больничными и документами по выплатам можно работать напрямую через СЭДО СФР, без оператора. Как включить прямой обмен в 1С-Отчетности, показали в карточках.