Маркировка молочной продукции. Все, о чем вы хотели спросить: от приемки товара до бухучета

Старт маркировки молочной продукции — 1 июня 2021 года. Остается чуть больше месяца и за это время нужно сделать очень многое — подобрать и купить оборудование, настроить программное обеспечение и электронный документооборот, обучить сотрудников, если ранее они не работали с маркировкой. У предпринимателей возникает много вопросов и мы постарались ответить на них в этой статье.

Принцип маркировки прост — производитель наносит на товар маркировку, переход права собственности на товар при продаже фиксируется специальной системой «Честный ЗНАК», розничный продавец должен отсканировать код при реализации покупателю, сформировать кассовый чек, и информация о продаже снова поступит в систему. Так можно отследить путь товара от выпуска до реализации потребителю.

Получается, к розничному продавцу продукция, произведенная после 1 июня, должна поступать уже с маркировкой (с учетом этапов маркировки молочных продуктов, о них — ниже). Если ее нет, товар придется вернуть. Продажа немаркированных продуктов грозит штрафами до 300 000 рублей (рассматривается возможность увеличения суммы штрафа до 600 000 рублей при продажах немаркированной продукции в особо крупном объеме). Кроме того, сам товар могут конфисковать.

Маркировка коснется всех продавцов, независимо от их статуса (ИП или организация) и системы налогообложения. Продавать маркированную продукцию нельзя без онлайн-касс (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ п. 6.1. статьи 1.2).

Этапы маркировки молочной продукции

Сроки маркировки зависят от вида молочной продукции. Чтобы узнать их, необходимо обратиться к Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099.

Для удобства мы собрали данные в таблицу. Скачать таблицу сроков маркировки.

В таблице указаны коды по ТН ВЭД и ОКПД.

ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Используется при декларировании товаров на таможне.

ОКПД — общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

Оба справочника можно найти в открытом доступе в интернете. Если коды отсутствуют в документации, переданной вместе с товаром, необходимо запросить пояснения у продавца (производителя), коды ТН ВЭД можно также уточнить у таможенной службы.

Комментарии эксперта компании АТОЛ

Из всех правил есть исключения. Маркировке НЕ подлежит:

молочная продукция, упакованная не промышленным способом в организациях розничной торговли;

детское питание для детей до 3 лет;

специализированное диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание;

молочная продукция весом 30 грамм и менее.

Участники оборота молочной продукции, являющиеся крестьянскими или фермерскими хозяйствами и самостоятельно осуществляющие розничную продажу собственной молочной продукции, могут начать маркировку, ввод в оборот, оборот и вывод из оборота до 1 декабря 2022 г.

Добровольная маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 г., поэтому все желающие могут уже сейчас начать работать по новым правилам, не дожидаясь установленных сроков.

Молочная продукция, произведенная или ввезенная в РФ до начала обязательной маркировки, может быть реализована до окончания срока годности. Например, мороженое произведено 15 апреля 2021 года и не промаркировано, срок годности — 60 суток. Его можно продавать после 1 июня 2021 года, несмотря на отсутствие кодов.

До наступления срока обязательной маркировки коды можно получить бесплатно, после — стоимость кода составит 50 коп./шт., без НДС.

Передача сведений об осуществлении расчетов с применением контрольно-кассовой техники между организациями и индивидуальными предпринимателями приравнивается к уведомлению о передаче молочной продукции с помощью УПД (универсального передаточного документа) и является основанием для передачи прав собственности на товар.

При дистанционной торговле или торговле по образцам вывести товар из оборота необходимо до даты фактической передачи товара потребителю.

При продаже маркированной молочной продукции на развес необходимо вывести ее из оборота в течение 3 рабочих дней после первого факта разделения продукции на части.

Как подготовиться к продаже молочной продукции с маркировкой

Для того чтобы принять товар или реализовать его оптовому покупателю, необходим ЭДО (электронный документооборот). Документооборот по маркировке происходит исключительно в электронном виде. Как правило, для того чтобы подключить ЭДО, отправить приглашение поставщикам (они могут пользоваться услугами другого оператора, тогда будет действовать роуминг), настроить работу и протестировать систему, нужен примерно месяц. Поэтому подготовку нужно начинать уже сейчас.

Если в договорах с поставщиками и оптовыми покупателями у вас нет пункта об обмене электронными документами необходимо заключить допсоглашение.

Первый шаг — получение электронной подписи. Без нее работать ни в системе, ни с контрагентами не получится.

Ввод товара в оборот и вывод его из оборота (сроки, когда эти действия становятся обязательными для отдельных категорий продукции, см. в таблице выше) фиксируются в системе «Честный ЗНАК». Подробные инструкции и видео-уроки вы можете найти на сайте.

Поэтому второй шаг — регистрация в системе «Честный ЗНАК».

Теперь, когда вы подключились, переходим к шагу три — приобретению оборудования, в том числе онлайн-кассы, если вы только собираетесь начать бизнес или открываете новую точку. Если касса у вас уже есть, нужно проверить, насколько она соответствует необходимым требованиям. О том, как правильно выбирать онлайн-кассу и оборудование для маркировки, мы рассказывали в предыдущей статье.

Но вкратце напомним:

оборудование должно быть совместимо между собой;

при покупке кассы обращайте внимание на скорость печати и ширину чеков, количество разъемов USB, возможности (просто касса или смарт-терминал), продолжительность работы на аккумуляторе (и в принципе его наличие, некоторые модели могут работать исключительно от сети) и т. д.

Не стоит самостоятельно заниматься подбором оборудования, настройкой и обновлением. Это может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя (вам ведь не нужна вместо онлайн-кассы бесполезная коробка). Проще всего — обратиться к одному из партнеров компании АТОЛ и получить полный и качественный пакет услуг.

Наконец, можно приступить к последнему шагу, шагу четыре — подключению к ОФД (оператору фискальных данных). К выбору оператора нужно подойти серьезно: он должен быть надежным (актуальный список ОФД), иметь службу поддержки (лучше круглосуточную), а главное — поддерживать работу с маркированной продукцией.

Как маркировка повлияет на учет

Хотя для бухгалтера сам факт маркировки товара не важен для принятия к учету, фактически маркировка повлияет и на работу бухгалтерии:

1.Необходимо определить систему обмена документами с поставщиками. Через «Честный ЗНАК» происходит только переход права собственности на товар. При этом счет-фактуры через ЧЗ не передаются. Их придется направлять посредством оператора ЭДО, так же, как и УПД.

2.Если бухгалтер выписывает документы на отгрузку, то в его обязанности войдет и указание кодов маркировки, и, возможно, работа с системой. Сами коды ему придется каким-то образом узнать и сопоставить с выписываемым товаром. Это может происходить автоматически через складскую программу. Либо необходимо назначить лицо, ответственное за выписку документов, сверку кодов, а оно уже будет передавать готовые документы в бухгалтерию.

Отправлять и получать документы нужно через оператора ЭДО с использованием юридически значимого электронного документооборота. Оператор ЭДО самостоятельно передаст сведения в «Честный ЗНАК».

3.Если товар, подлежащий обязательной маркировке, поступил без кодов или они не соответствую тем, что указаны в документах, либо имеются иные критичные ошибки и товар возвращается поставщику, то бухгалтеру также необходимо будет отразить возврат в учете. Принимать такой товар и тем более продавать его нельзя. Система ЧЗ быстро находит подобные несоответствия и выявляет нарушителей.

На передачу данных в «Честный ЗНАК» дается 3 рабочих дня с момента отгрузки или приемки (Постановление Правительства России от 05.07.2019 № 860).

Как внести изменения в УПД

Если нужно изменить что-то в УПД, то необходимо отправить поставщику акт разногласий и согласовать, каким способом он исправит документ:

выпишет корректировочный УПД;

исправит исходный документ.

Рассмотрим первый вариант — корректировку. Она может быть двух типов: в сторону уменьшения — когда часть товара не принята и возвращается поставщику, и в сторону увеличения — когда выявлены товарные излишки.

Откорректировать УПД могут те организации или ИП, которые используют УПД в качестве накладной и счет-фактуры одновременно.

Вариант 1. Возврат части товара — например, без кодов маркировки. В корректировочном документе указывают непринимаемые позиции и их стоимость (в графе «уменьшение») и перечисляют коды непринятого товара.

Вариант 2. Выявлены излишки. В документе перечисляются только «лишние» товарные позиции, их стоимость в строке «увеличение» и перечисляются коды товаров.

После того, как будет отправлен и принят корректировочный документ, в системе «Честный ЗНАК» также произойдут изменения — коды товаров или вернутся поставщику (если был возврат) или перейдут покупателю (если были приняты излишки).

Теперь перейдем к варианту два — исправление исходного УПД.

В этом случае выставляется не корректировочный УПД, а новый документ с признаком исправления. В нем будут указаны те же товарные позиции, только с правильным количеством, кодами маркировки и т.д.

Некоторые налогоплательщики применяют также способ аннулирования. Когда первичный документ просто отменяется, а вместо него формируется новый. Такой вариант неприменим для УПД, которые заменяют в том числе счет-фактуру, да и вообще может привести к путанице. Поэтому лучше использовать один из двух способов, описанных выше.

В остальном учет маркированных товаров, их оприходование и списание не влияет на учет и налогообложение.

Подведем итоги

Определите тип молочной продукции и соотнесите ее со сроками обязательной маркировки (воспользуйтесь таблицей ).

таблицей Проверьте, не попала ли ваша продукция в исключения.

Получите электронную подпись у любого выбранного оператора.

Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».

Выберете оборудование, в том числе онлайн-кассу и сканер, воспользуйтесь советами экспертов (обратитесь к партнерам АТОЛ ).

партнерам АТОЛ Подключитесь к оператору ОФД, который работает с маркированной продукцией.

Проинструктируйте сотрудников по работе с маркированными товарами.

Проверьте интеграцию ваших складских систем с бухгалтерией, обговорите с главным бухгалтером систему внутреннего документооборота, чтобы не возникало расхождений между бухгалтерией и складом.

Остается чуть больше месяца до старта маркировки молочной продукции. Начните готовиться к ней уже сейчас, заранее.