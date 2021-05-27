Как подступиться к маркировке: учимся выбирать кассу, сканер и ПО. Советы эксперта

Сегодня многие организации и ИП в сфере розничной торговли уже столкнулись с обязательной маркировкой. На очереди — молочная продукция, вода и пиво. Разберем, как выбрать подходящую онлайн-кассу для объекта торговли, оборудование для считывания кода маркировки при приемке и продаже товара, и к каким последствиям может привести неверный выбор.

Какие типы онлайн-касс работают с маркировкой

1.Автономная касса.

Это аппарат, который может работать без подключения к периферийному оборудованию (компьютеру, сканеру) и способен сам формировать чеки. Он компактен, легко помещается в карман или сумку, хорошо держит заряд. Подойдет для выездной торговли, курьеров и мелкой розницы.

Технически автономные кассы могут работать с маркировкой. Однако эксперты компании «АТОЛ» не рекомендуют применять такие устройства не только для продажи маркированного товара, но и для розницы в целом.

Дело в том, что автономная касса создана для продажи товаров по свободной цене. То есть цену каждый раз можно вбить вручную. Это удобно для совсем небольшого бизнеса, но проблематично, если ассортимент товаров большой.

А при продаже маркированных товаров в чеке должны быть указаны не только цена и количество товара, но и его точное наименование. Причем каталог товаров должен быть актуален. Редактирование сведений в каталоге с кассового аппарата либо невозможно, либо, если производитель предусмотрел такую возможность, очень неудобно для пользователя. Ведь фактически вводить данные приходится с маленькой клавиатуры, что занимает много времени. Другой вариант — отредактировать каталог на компьютере, но в этом случае придется «перезалить» его в память ККТ целиком.

Поэтому те, кто не боится неудобств, могут продолжать работать на автономной кассе, если в ней технически поддерживается работа с маркированными товарами.

Но для тех, у кого касса не будет поддерживать маркировку, и для тех, кто готов к апгрейду и хочет организовать свою работу с большим комфортом, многие производители ККТ предлагают трейд-ин — обмен старой кассы на более современную по очень доступной цене.

Например, такую опцию предлагает АТОЛ — компания объявила об акции трейд-ин на смарт-терминалы SIGMA. При сдаче старого аппарата можно получить до 11 900 рублей в подарок. К обмену принимаются любые модели касс любых российских производителей в любом состоянии с читабельным серийным номером.

2.Смарт-терминал.

Это устройство, которое объединяет в одном корпусе компьютер со специализированным ПО, монитор, фискальный регистратор и принтер для печати чеков.

Это оборудование не промышленного класса, но вполне подойдет для розничной торговли с небольшим оборотом: 100–300 чеков в день. Наличие аккумулятора в некоторых моделях позволяет работать на удаленных точках без подзарядки на протяжении рабочей смены.

Разные модели смарт-терминалов могут оснащаться дополнительными возможностями и иметь разную производительность. Например, в некоторых устройствах есть функция автоотреза чека, повышенная скорость печати, увеличенный ресурс работы — для формирования до 500 чеков в день.

На смарт-терминалах используется ПО, которое может работать не только на самом устройстве, но и на компьютере: бэк-офис. Такое решение позволяет пользователю не только вести внутренний товарный учет прямо в личном кабинете на облачном сервере, но и передавать данные по маркированным товарам через систему ЭДО.

3.POS-система.

Это целая система, в базовую комплектацию которой входят:

компьютер с кассовым и товароучетным ПО;

монитор (экран кассира);

фискальный регистратор;

клавиатура;

денежный ящик и прочее.

Комплексные решения используются там, где важна производительность и скорость работы кассового узла. Например, в супермаркетах, где важно обеспечить качественное и быстрое обслуживание покупателей даже в часы пиковой нагрузки.

Программное обеспечение POS-систем рассчитано на товароучет любой сложности, включая реализацию маркированных товаров.

Отдельно напомним, что любая современная касса должна быть оснащена фискальным накопителем, который обычно приобретают дополнительно.

Какое дополнительное оборудование нужно для маркировки

Для считывания кодов маркировки товаров потребуется сканер штрихкодов или терминал сбора данных.

Чем они отличаются?

Сканер штрихкодов — это устройство, которое считывает изображение и передает его в цифровом виде на управляющий компьютер. Сканер удобен, если можно выполнить считывание кода, не отходя от компьютера.

Если приемка происходит не у компьютера, чтобы организовать работу комфортно и максимально точно, потребуется мобильное решение, которое позволит сканировать и сразу проверять отсканированную информацию на экране.

Поэтому для работы с маркированными товарами в удаленном режиме не обойтись без терминала сбора данных. Это устройство объединяет сканер и мобильный компьютер. Когда оператор сканирует товар, перемещаясь по складским или торговым площадям, он сразу видит на экране терминала результат считывания и может убедиться, что сведения внесены правильно.

Чем грозит неверный выбор оборудования

Часто бизнесмены полагают, что самый простой вариант — выбор оборудования своими силами. Ничего же сложного нет: открыл каталог, нашел, что подешевле, и собрал самостоятельно полный комплект.

Результат таких действий закономерен: оборудование работает некорректно или не работает совсем, деньги выброшены на ветер.

Что важно учесть:

1.Совместимость оборудования и ПО.

Такие вопросы однозначно без профессионалов не решить. Только специалист поможет выбрать ПО, которое будет работать с выбранной кассовой техникой, обеспечивать всесторонний учет товара, передавать данные в ЦРПТ и ФНС через оператора ОФД, позволит легко выгружать данные в бухгалтерскую программу или взаимодействовать с ней напрямую.

2.Ресурс техники.

Дешевый вариант далеко не всегда обеспечивает нужды бизнеса. Автономные аппараты, смарт-терминалы, фискальные регистраторы, их комплектующие (например, ножи для обрезки чека, печатающие головки) и прочие устройства имеют свой ресурс.

Попытка эксплуатации малопроизводительного оборудования в промышленных масштабах приведет к раннему износу и поломкам. В итоге первичная экономия обернется серьезными расходами на покупку нового устройства.

Часто при сборке POS-системы бизнесмены пытаются сэкономить на специализированной вычислительной технике, рассуждая следующим образом: «У меня куча компьютеров, зачем мне еще?». Но ни один ноутбук или стационарный компьютер для офиса не рассчитан на нагрузку 24/7. В результате техника может отказать в самый неподходящий момент. Например, в час пиковой вечерней проходимости. Работа встанет и бизнес потеряет деньги.

Специалист поможет определиться с выбором, учитывая характеристики объекта автоматизации, в результате компания купит оборудование по потребностям, не переплатив и обеспечив максимальную работоспособность и долговечность техники.

3.Функциональность оборудования.

Есть целый ряд мелких факторов, на которые не обратит внимание неопытный покупатель, в частности:

наличие нужного количества USB-разъемов на компьютере (если владелец бизнеса планирует укомплектовать POS-систему своим компьютером): купили сканер штрихкодов, а вставить его некуда — все порты уже заняты;

скорость печати чеков : выбрали фискальный регистратор подешевле, а в итоге у касс собираются очереди;

емкость аккумулятора : рабочий день в разгаре, на розничной точке сел аккумулятор в смарт-терминале, а подзарядить негде.

4.Возможность экономии на расходных материалах.

Разовая экономия в момент покупки может обернуться серьезными расходами в процессе эксплуатации оборудования.

Например, устройства печати чеков могут работать с кассовой лентой разной ширины: 57 или 80 мм. Если номенклатура небольшая, а наименования товаров короткие: например, «Молоко», «Кефир», — узкой ленты будет достаточно. Но когда информации о товаре много, а в чек включают сведения об акциях и спецпредложениях — нужна широкая лента.

Такие затраты кажутся несущественными в рамках разовой покупки. Но за год работы расходные материалы «съедают» значительные суммы.

О чем еще важно знать

Любое оборудование, работающее на базе какого-либо ПО, подразумевает постоянное и своевременное обновление этого ПО.

Поручить такую работу можно только специалисту. Ни в коем случае не стоит пытаться выполнить подобные операции самостоятельно. Результат может быть плачевным, самые распространенные риски:

потеря базы данных бухгалтерских или товароучетных программ;

выход из строя фискального регистратора;

поломка фискального накопителя и т. д.

Поэтому важно не только купить нужное оборудование и ПО, но и годовую подписку обслуживающего центра.

Не забудьте, что новую кассу нужно поставить на учет в ФНС и заключить договор с оператором ОФД.

Установить, настроить и освоить технику — дело не пяти минут. Будьте готовы к временным затратам на подключение и отладку оборудования, настройку ПО и обучение персонала.

Обязательно закладывайте временной задел на внедрение маркировки в свой бизнес.

Работа с маркированным товаром невозможна без электронного документооборота (ЭДО). Операторов ЭДО на рынке много и разные поставщики могут работать с разными провайдерами, поэтому не получится угодить всем, выбрав только одну компанию. Настройка взаимодействия между разными операторами осуществляется через роуминг. Эта процедура может занять до двух недель.

Сколько времени пройдет от покупки кассы до запуска полноценной работы? Однозначный ответ дать сложно, ведь потребности и масштабы бизнеса у всех разные. В среднем небольшому бизнесу потребуется около двух-трех недель, чтобы подготовить объект к полноценной работе.

Подведем итог

Специально для вас универсальный рецепт от эксперта:

не знаете, как выбрать подходящее оборудование?

не разбираетесь в тонкостях ПО?

не хотите ломать голову над порядком подключения услуг?

не понимаете, как самостоятельно одолеть внедрение маркировки?