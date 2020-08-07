Перечень рабочих мест для проведения СОУТ

Согласно нормам федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ все работодатели обязаны проводить спецоценку условий труда на имеющихся в их компаниях рабочих местах. Это условие нужно, чтобы соблюсти права сотрудников на получение достоверной информации об условиях их работы, в том числе в тех ситуациях, когда они могут оказать отрицательное воздействие на их здоровье и трудоспособность.

Рабочие места, подлежащие специальной оценке условий труда

Такое требование распространяется на большую часть рабочих позиций, созданных на предприятии. Однако из этого правила есть и отдельные исключения. Их список приведен в статье 3, 426-ФЗ. В этом разделе нормативного документа уточняется, что выполнение специальной оценки условий труда не осуществляется для следующих объектов:

позиции надомных работников . Согласно статье 310 действующего Трудового кодекса в эту категорию входят сотрудники, которые выполняют свои обязанности на дому с применением инструментов и материалов, предоставленных работодателем или купленных за свой счет. В выполнении его работы также могут принимать участие члены его семьи, однако это, понятно, также не влечет для работодателя необходимости выполнения оценки условий их труда;

. Согласно статье 310 действующего Трудового кодекса в эту категорию входят сотрудники, которые выполняют свои обязанности на дому с применением инструментов и материалов, предоставленных работодателем или купленных за свой счет. В выполнении его работы также могут принимать участие члены его семьи, однако это, понятно, также не влечет для работодателя необходимости выполнения оценки условий их труда; позиции дистанционных работников . В соответствии со статьей 312.1 ТК РФ дистанционными называются работники, которые постоянно выполняют свои должностные обязанности вне территории работодателя. В этой статье уточняется, что для обеспечения коммуникации между работником и работодателем в большинстве ситуаций используются возможности интернет-технологий;

. В соответствии со статьей 312.1 ТК РФ дистанционными называются работники, которые постоянно выполняют свои должностные обязанности вне территории работодателя. В этой статье уточняется, что для обеспечения коммуникации между работником и работодателем в большинстве ситуаций используются возможности интернет-технологий; позиции работников, которые вступили в трудовые отношения с работодателями — физическими лицами , не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей; позиции сотрудников, которые выполняют трудовые задачи для религиозных организаций, зарегистрированных в установленном порядке.

Приведенный список будет исчерпывающим. Это значит, что других вариантов, когда компания вправе отказаться от проведения спецоценки, действующим законодательством не предусмотрено. При этом возможность избежать организации СОУТ распространяется только на перечисленные позиции. Если, например, в компании часть сотрудников работает в офисе, а другая часть работает в дистанционном режиме, не проводить спецоценку можно только на местах работников последней категории. Офисные позиции в этой компании обязаны будут пройти СОУТ в стандартном порядке. Также от проведения спецоценки не освобождаются места сезонного персонала, специалистов с разъездным характером работы и проч.

Составление списка рабочих мест для спецоценки

Для составления списка позиций, на которых должна быть проведена спецоценка условий труда, работодатель обязан сформировать особую комиссию.

В ее состав обязательно включаются:

представитель компании;

специалист по охране труда;

представители профсоюзной организации или другой структуры, которая представляет интересы работников на предприятии.

Пункт 1, статьи 9, 426-ФЗ уточняет, что число членов комиссии должно быть нечетным — это облегчит процесс принятия решений путем голосования.

Первая и основная задача комиссии — составить список всех позиций в компании и затем исключить из нее те, которые не подлежат проведению спецоценки в соответствии со статьей 3, 426-ФЗ. После этого членов комиссии ждет еще одна серьезная операция: им нужно определить, какие из включенных в список объектов являются аналогичными.

Это очень важно для компании, поскольку, в соответствии со статьей 16 интересующего нас нормативного документа, специальная оценка по условиям труда может быть проведена только на 20% из них.

Ясно, что это способно существенно упростить саму процедуру и снизить ее стоимость. Однако работодателю нужно тщательно следить за тем, чтобы не нарушить установленные правила выполнения спецоценки по этой упрощенной процедуре, поскольку иначе результаты СОУТ могут признать недействительными, и ее придется проводить заново.

Аналогичные рабочие места

Согласно пункту 6 статьи 9 426-ФЗ аналогичными для целей СОУТ признаются рабочие места, имеющие следующие параметры:

находятся в одном или однотипных помещениях;

оснащены одинаковыми инженерными системами, включая системы вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления и проч.;

работники на этих местах имеют одинаковые должности, профессии или специальности и выполняют идентичные трудовые задачи;

работники, выполняющие трудовые операции на этих местах, работают по одинаковому графику. Например, если сотрудники, имеющие одинаковые должности и обязанности, трудятся в разное время — один днем, а другой ночью, такие места уже не могут быть признаны аналогичными;

исполнение трудовых обязанностей на этих местах предполагает осуществление одинаковых технологических процессов с использованием идентичного сырья, материалов, оборудования, технологий и проч.;

сотрудники, занимающие эти места, обеспечены идентичными защитными средствами, гарантирующими минимизацию воздействия вредных производственных факторов.

В случае, когда одновременно выполняются все приведенные условия, работодатель получает право применить упрощенный порядок выполнения процедуры СОУТ. Однако при этом важно учитывать положения пункта 1, статьи 16, 426-ФЗ, в котором говорится, что при применении правила о проведении спецоценки на 20% рабочих мест общее количество позиций, где она выполняется, должно составлять не меньше 2.

Это значит, например, что если в компании есть 20 аналогичных рабочих мест, она вправе выполнить СОУТ только на 4 из них. Однако если в организации их 5, проводить спецоценку нужно будет на двух, а не на одном. Невыполнение этого требования повлечет за собой необходимость выполнения дополнительных контрольных мероприятий в рамках процедуры спецоценки, а значит, дополнительные расходы. Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы все требования действующего законодательства были соблюдены.

Когда список рабочих мест для проведения СОУТ составлен и проверен на соответствие правилам, зафиксированным в 426-ФЗ, представитель работодателя передает его уполномоченной организации, с которой компания-заказчик заключила договор на выполнение оценки.

Исполнитель имеет право проводить контролирующие мероприятия только на тех местах, которые указаны в списке. Ответственность за корректность его составления, в том числе исключение их списка рабочих мест, на которых СОУТ можно не проводить, и отнесение конкретных позиций к списку аналогичных, несет работодатель. Исполнитель в этой ситуации лишь действует согласно его указаниям.

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