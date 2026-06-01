Кадры, которые вас защитят: 4 документа, спасающих от «бесполезных» сотрудников

Знакомая картина? Сотрудник ничего не делает. Не пьет, не прогуливает, не хамит — просто не работает. KPI провалены, задачи висят, а качество страдает. Вы бы и рады с ним расстаться, но как? В его шаблонной должностной инструкции написано что-то абстрактное про «исполнение обязанностей», а в Положении о премировании нет ни слова о том, за что премию можно не платить.

Вы пытаетесь уволить — он идет в суд. И выигрывает. Потому что по документам он — идеальный работник, а вы — придирчивый самодур.

Знакомо? Тогда эта статья для вас. Мы расскажем, как превратить кадровый учет из скучной формальности в реальный инструмент защиты. Не от трудовой инспекции — от недобросовестных сотрудников.

Почему вы изначально в проигрыше (спойлер: это не ваша вина)

Российское трудовое законодательство устроено так, что в любом споре прав оказывается работник. Он — «слабая сторона», которую суды и ГИТ оберегают по умолчанию. В отличие от западной модели, где сотрудника можно уволить без объяснения причин, у нас даже увольнение «по собственному желанию» легко оспорить в суде. Достаточно сказать: «Меня заставили, я не хотел уходить».

В этой реальности бизнес работает с наследием социального государства. Суды, инспекции, прокуратура — все настроены на защиту работника. И это не плохо и не хорошо — это просто факт, с которым нужно работать. А работать с ним можно только через грамотные документы.

Шаблонная инструкция — ваш главный враг

Типичная картина в малом и среднем бизнесе: должностные инструкции скачаны из интернета. Приказы — копипаста из «Консультанта». Трудовые договоры — типовой шаблон, в который только фамилию вписали.

Формально все верно. Трудовая инспекция не придерется. Но когда возникает реальный конфликт с сотрудником, эти документы не работают. Потому что они обезличены. В них нет ни слова о конкретных KPI, сроках выполнения задач, критериях качества. А раз нет критериев — нет и формального нарушения. И уволить «бесполезного» сотрудника, который «ничего не делает», но при этом не пьет и не прогуливает, — невозможно.

Суд спросит: «Покажите, где в его должностной инструкции написано, что он должен был сделать вот это к такому-то числу?» И если в инструкции написано «участвовать в подготовке отчетов» — все, вы проиграли. Потому что он «участвовал» — на совещании посидел, и этого достаточно.

Как кадровый учет превращается в бронежилет

Грамотно составленные документы переводят понятие «плохая работа» в разряд дисциплинарных проступков. Это ключевой принцип, который нужно понять.

Если в локальных актах четко прописаны:

  • критерии качества работы,

  • конкретные сроки выполнения задач,

  • измеримые показатели эффективности,

— то их невыполнение становится формальным нарушением. А формальное нарушение — это уже основание для дисциплинарного взыскания. Замечание. Выговор. А при накоплении взысканий — увольнение.

И самое главное — суд в такой ситуации встанет на вашу сторону. Потому что у вас будут документы, а у работника — только эмоции и «меня обидели».

Четыре документа, которые должны работать как единая система

Чтобы кадровый учет защищал вас, а не просто существовал для галочки, нужны не разрозненные шаблоны, а взаимосвязанная система из четырех документов. 

Но сперва запомните главный риск: даже самые детальные бумаги можно обернуть против вас, если они ухудшают положение работника по сравнению с Трудовым кодексом. Суды этим активно пользуются. Например, если вы установите KPI, выполнить которые в принципе невозможно, или пропишете лишение премии за то, что по закону не может влиять на выплату (например, за больничный), — документ признают незаконным. А еще все локальные акты, с которыми сотрудник не ознакомлен до подписания трудового договора, считаются несуществующими.

Учли? Поехали:

  1. Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Это ваш главный инструмент контроля дисциплины. Здесь прописываются режим работы, порядок приема и увольнения, права и обязанности сторон. Без ПВТР вы не сможете законно привлечь сотрудника к ответственности за опоздание, отсутствие на рабочем месте или нарушение субординации. Это фундамент.

  2. Положение об оплате труда и премировании. Здесь — самый важный рычаг влияния. Если в Положении четко написано, что премия выплачивается только при достижении конкретных показателей (KPI), вы получаете законное право не платить «балласту». Сотрудник не выполнил план — премии нет. Сотрудник сорвал сроки — премия снижена. Сотрудник получил выговор — премия обнулена. И все это законно, потому что зафиксировано в документе, с которым он ознакомлен под подпись.

  3. Детализированные должностные инструкции. Никаких абстрактных фраз. Никаких «участвует», «содействует», «способствует». Только конкретика: «Готовит ежемесячный отчет по продажам до 5-го числа каждого месяца». «Обрабатывает не менее 50 входящих заявок в день». «Закрывает сделку с конверсией не ниже 20%». Если инструкция написана так, то невыполнение любого пункта — это уже нарушение, которое можно фиксировать и предъявлять.

  4. Трудовой договор, связывающий все воедино. В договоре должно быть прямо указано: «Работник обязан соблюдать ПВТР, выполнять требования должностной инструкции, условия премирования регулируются Положением об оплате труда». И все — под подпись. Без этой связки ваши инструкции и положения — просто бумажки, которые сотрудник может проигнорировать.

Пример из жизни: как это работает на практике

К нам обратился собственник небольшой IT-компании. У него был менеджер проектов, который откровенно «забивал» на работу. Задачи не закрывались, клиенты жаловались, команда демотивировалась. Но уволить его не могли — в должностной инструкции было написано «координация работы команды». Он и «координировал» — раз в неделю спрашивал: «Ну как дела?».

Мы переписали кадровые документы:

  • В инструкции прописали конкретные сроки закрытия проектов и формат отчетности.

  • В Положении о премировании привязали KPI к удовлетворенности клиентов. Внимание! KPI должны быть объективными, достижимыми и не дискриминационными. 

  • В ПВТР зафиксировали обязательное присутствие на ежедневных планерках.

Через два месяца у менеджера накопилось три выговора за срыв сроков и игнорирование планерок. Еще через месяц его уволили по статье. Он попытался оспорить увольнение в суде. Суд отказал, потому что у нас были:

  • Акты о нарушении сроков с конкретными датами.

  • Докладные записки от команды.

  • Приказы о выговорах, с которыми он был ознакомлен под подпись.

  • И главное — должностная инструкция, где все его обязанности были прописаны предельно конкретно.

Он не смог сказать: «Я не знал, что это входит в мои обязанности». Он знал. И расписался.

Чек-лист: проверьте свой кадровый учет за 5 минут

Вопрос

Да

Нет

В ПВТР прописаны конкретные санкции за опоздания и прогулы?

В Положении о премировании есть измеримые KPI, привязанные к выплатам?

Должностные инструкции содержат конкретные сроки и показатели, а не абстрактные фразы?

Трудовые договоры содержат ссылки на все локальные акты и сотрудники ознакомлены с ними под подпись?

Приказы о взысканиях оформляются корректно и хранятся в личных делах?

Результаты:

  • 5 «Да» — ваш кадровый учет работает как часы. Вы защищены.

  • 3–4 «Да» — есть зоны роста. Доработайте недостающие документы, пока не случился конфликт.

  • Менее 3 «Да» — вы ходите по минному полю. Любой конфликт с сотрудником может обернуться судом и компенсациями.

Резюме

Кадровый учет — это не «бумажки для галочки» и не одолжение трудовой инспекции. Это ваш бронежилет. И работает он только тогда, когда скроен индивидуально под ваш бизнес, а не скачан из интернета.

Хотите спать спокойно и не бояться судов с «обиженными» сотрудниками — начните с аудита кадровых документов. Прямо сейчас.

Хотите расскажем про подводные камни локально-нормативных актов? Или что делать когда сотрудник отказывается подписывать документы? Пишите в комментариях

