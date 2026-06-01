Кадры, которые вас защитят: 4 документа, спасающих от «бесполезных» сотрудников

Шаблонная инструкция — ваш главный враг

Типичная картина в малом и среднем бизнесе: должностные инструкции скачаны из интернета. Приказы — копипаста из «Консультанта». Трудовые договоры — типовой шаблон, в который только фамилию вписали.

Формально все верно. Трудовая инспекция не придерется. Но когда возникает реальный конфликт с сотрудником, эти документы не работают. Потому что они обезличены. В них нет ни слова о конкретных KPI, сроках выполнения задач, критериях качества. А раз нет критериев — нет и формального нарушения. И уволить «бесполезного» сотрудника, который «ничего не делает», но при этом не пьет и не прогуливает, — невозможно.

Суд спросит: «Покажите, где в его должностной инструкции написано, что он должен был сделать вот это к такому-то числу?» И если в инструкции написано «участвовать в подготовке отчетов» — все, вы проиграли. Потому что он «участвовал» — на совещании посидел, и этого достаточно.