ИП на патенте и УСН: что изменилось в 2026 году и как на этом сэкономить 

Но законодатели, похоже, услышали стоны бизнеса. Госдума одобрила пакет поправок, которые дают предпринимателям время на перестройку и реальные инструменты для экономии. Главное — правильно ими воспользоваться и не пропустить сроки.
Мы собрали все послабления в одном месте. Читайте, внедряйте, экономьте.
Переход с ОСНО на УСН задним числом
С чем столкнулись ИП, которые в 2025 году совмещали патент и общую систему? Если доходы превысили 20 млн рублей, право на патент терялось. Предприниматель автоматически оставался на ОСНО. Ему и его бухгалтеру приходилось разбираться в тонкостях учета НДС, НДФЛ по ставке 13–15%. Если патент применялся в декабре 2025 года разрешили подать уведомление о переходе на УСН не позднее 1 июня 2026 года. При этом переход будет считаться совершенным с 1 января 2026 года.
Что это дает. Вы сможете пересчитать налоги за первый квартал 2026 года по правилам упрощенной системы. Вернетесь к понятной отчетности и более низкой нагрузке.
Вычет «входного» НДС для утративших патент
Потеря права на патент с 2026 года, конечно, очень неприятно. Бизнес автоматически становится плательщиком НДС. Новые поправки разрешают заявить к вычету НДС. Это касается товаров, работ и услуг, которые были приобретены в период действия патента, но не использованы в нем. Речь про запасы, которые остались на складе на момент смены режима. Важный нюанс. Сделать это можно только в первом квартале 2026 года.
Вычет НДС по основным средствам и НМА
Вычет НДС действует и для дорогостоящих активов: основных средств и нематериальных активов. Если вы приобрели станок (или исключительное право на ПО) в период действия патента, но не успели ввести его в эксплуатацию до утраты права на ПСН, «входной» НДС можно принять к вычету.
Важно соблюсти одно условие. На момент перехода с патента основное средство еще не числилось на балансе как объект, готовый к использованию. Нематериальный актив не был принят к учету. Этот вычет тоже можно применить только в 1 квартале 2026 года.
Уменьшение доходов на сумму НДС с авансов
С 2026 года многие бизнесы, работающие на «упрощенке», стали плательщиками НДС. И возникала проблема: в 2025 году получили аванс, НДС с него не платили, а в 2026 году отгрузили товар и должны начислить налог. Старые правила оставляли предпринимателя в двойном проигрыше. Новые исправляют ситуацию.
Бизнес на УСН, который с 2026 года начал платить НДС, вправе уменьшить свои доходы на сумму НДС, уплаченного с предоплат, полученных в 2025 году.
Срок подачи уведомления для утративших патент
Общее правило гласит, что перейти на УСН можно только с начала календарного года, уведомив налоговую до 31 декабря предыдущего года.
Для ИП, которые потеряли право на патент в 2026 году, сделали исключение. Они могут подать уведомление о переходе на УСН до 1 июня 2026 года. Переход будет считаться совершенным с момента утраты права на ПСН.
Льготный тариф взносов без условия о 70% доходов
Субъекты МСП в сфере обрабатывающего производства традиционно платят страховые взносы по пониженной ставке: 15% с выплат сверх МРОТ вместо 30%.
Раньше льгота действовала только при условии, что доходы от основного вида деятельности составляют не менее 70% от всех поступлений. Это создавало трудности для диверсифицированных производств.
Поправки убрали это ограничение. Теперь обрабатывающие производства из числа МСП могут применять пониженный тариф взносов без оглядки на 70%. Главное — вид деятельности остается в перечне.
2026 год принес как новые вызовы, так и реальные инструменты для мягкой адаптации. Главное — не упустить сроки и правильно применить послабления.
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