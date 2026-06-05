ИП на патенте и УСН: что изменилось в 2026 году и как на этом сэкономить 

Но законодатели, похоже, услышали стоны бизнеса. Госдума одобрила пакет поправок, которые дают предпринимателям время на перестройку и реальные инструменты для экономии. Главное — правильно ими воспользоваться и не пропустить сроки.

Мы собрали все послабления в одном месте. Читайте, внедряйте, экономьте.