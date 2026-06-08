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Аудит А
Бухгалтерский аутсорсинг
Почему одни платят 15 тысяч, а другие 250: гид по ценам на бухучет

Почему одни платят 15 тысяч, а другие 250: гид по ценам на бухучет

Давно хотела написать эту статью. Потому что каждый раз, когда новый клиент звонит и слышит цену, у него случается короткое замыкание. «Как так? Петя из соседнего офиса платит 15 тысяч, а вы мне говорите про 60!» И я в сотый раз объясняю: Петя — тихий ИП на УСН без сотрудников. А у вас — оптовая торговля с НДС, лизингом, факторингом и штатом в 30 человек. Это как сравнивать велосипед и фуру.

Давайте раз и навсегда разложим, из чего складывается цена бухгалтерии. Мы в «Аудит А» условно делим бизнес на три возраста: малыши, подростки и взрослые. И у каждого — свой чек.

👶 Малыши: тихий омут с ценником до 30 000 рублей

Кто это? Небольшие услуги — парикмахерские, клининги, маникюрные салоны. Маленькие оптовики. Селлеры на маркетплейсах с 10–20 товарами. Арендодатели с пятком арендаторов. У них все предсказуемо: жизнь течет как по маслу.

Что внутри такого бизнеса:

  • Минимум первички. Пара десятков накладных/актов в месяц.

  • Простые системы налогообложения — УСН, АУСН. если НДС есть — цена чуть выше.

  • Зарплата: 5–10 сотрудников на окладах, без премий и сверхурочных.

  • Нет имущества, нет кредитов, нет валюты.

Стоимость: 15 000–25 000 рублей в месяц. Может подняться до 30 000–40 000, если решите стать импортером или откроете обособленное подразделение. В целом — бюджетно и спокойно.

🧒 Подростки: жизнь бурлит, ценник 40 000–90 000 рублей

А вот тут все сложнее. Это уже взрослые птенцы, которые начинают летать и периодически врезаются в стекла. Активные оптовики с сотнями накладных. Селлеры с тысячами заказов. Производственники. Компании с госзаказами. У них всегда НДС, часто ВЭД, обособки, раздельный учет.

Что с ними постоянно случается:

  • Банк интересуется 115-ФЗ и просит пояснить каждый платеж.

  • Таможня запрашивает документы на импорт.

  • Лизинг, факторинг, кредиты — каждый договор головная боль.

  • Активный штат. Кто-то уволился, кто-то ушел в отпуск, кто-то заболел. Кадровые события почти каждый день. Зарплата с премиями, доплатами, сверхурочными.

Стоимость: 40 000–90 000 рублей в месяц. И это не прихоть бухгалтера, а реальный объем работы. Здесь уже не отделаешься студенткой за 10 тысяч — нужен специалист, который разбирается в НДС, валютном контроле и трудовом праве.

Не хотите гадать, сколько будет стоить именно ваша бухгалтерия?

Пришлите нам основные цифры — количество операций, сотрудников, систему налогообложения — и мы посчитаем реальный тариф. Без «средней температуры по больнице»

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👨‍💼 Взрослый бизнес: монстры, улетающие в космос от 90 000 рублей

Эти ребята уже сошли со всех возможных лимитов. Им аудит обязателен, и каждый факт хозяйственной жизни сопровождается горой бумаг, согласований и виз. Бухгалтерия здесь — не просто «закрыть период», а настоящее искусство не сойти с ума.

Что характерно:

  • Каждый шаг сверяется с аудиторами, которые любят докопаться до любой копейки.

  • Средства на брокерских счетах — учет ценных бумаг, курсовых разниц, деривативов.

  • Агентские договоры, сложные схемы взаиморасчетов.

  • Перемещения между складами — десятки точек, каждая со своим учетом.

  • Затейливый товарный учет — партии, прослеживаемость, комплектации, пересортицы.

  • Бонусы и скидки поставщиков: вам отгрузили товар, а через месяц прислали «секретную» скидку, которая меняет себестоимость всех предыдущих партий.

Ценник: от 90 000 рублей. Может легко улететь в 150–250 тысяч и даже выше, если у вас  усложнение вроде хеджирования рисков, учета интеллектуальной собственности или консолидации по МСФО. Тут уже профессиональный спорт.

🔍 От чего еще зависит цена? Физические драйверы

Забудьте про «среднюю температуру по больнице». Вот конкретные вещи, которые делают ваш счет толще или тоньше:

  • Количество маркетплейсов. Чем больше площадок, тем сложнее учет комиссий, возвратов и логистики.

  • Количество касс и ОФД. Каждая касса — дополнительный объем данных для сверки.

  • Количество сотрудников. Кадровый учет, зарплата, больничные, отпуска — это часы работы.

  • Уровень профессионализма бухгалтера. Маленький магазин может вести студентка за 10 000. Компанию с лизингом и факторингом — только топ-специалист с опытом. Разница в зарплате в разы, и это отражается на цене.

  • Нестандартные операции. Капитализация затрат на стройку, средства на брокерском счете, агентские договоры, комплектация товаров, перемещения между складами — каждая такая штука добавляет часы работы.

💡 Итог: не экономьте на том, что вас спасет

Бухгалтерия — это не про «нажать на кнопку». Это про то, чтобы кто-то разбирался во всем этом хаосе, знал закон, умел отвечать на требования и не давал вам влететь на штрафы.

Малыш может сэкономить на сервисе или надомнице. Заплатит 5–15 тысяч — и будет счастлив, пока не вырастет. Но как только жизнь начинает бурлить — сразу закладывайте бюджет не меньше 50–80 тысяч. А когда становитесь монстром — готовьтесь к космическим суммам. Потому что цена ошибки взрослого бизнеса — это не штраф на пару тысяч, а потерянные миллионы, уголовка и утрата репутации.

Выбирайте по своему размеру. А если у вас появились вопросы «А сколько будет стоить ИМеННО моя ситуация?» — не стесняйтесь. Спросите. Мы не кусаемся и не навязываемся. Просто поможем прикинуть бюджет и разложим все страхи по полочкам.

Ваш «Аудит А». Всегда на связи для тех, кто устал гадать.

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