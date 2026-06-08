Почему одни платят 15 тысяч, а другие 250: гид по ценам на бухучет

Давайте раз и навсегда разложим, из чего складывается цена бухгалтерии. Мы в «Аудит А» условно делим бизнес на три возраста: малыши, подростки и взрослые. И у каждого — свой чек.
👶 Малыши: тихий омут с ценником до 30 000 рублей
Кто это? Небольшие услуги — парикмахерские, клининги, маникюрные салоны. Маленькие оптовики. Селлеры на маркетплейсах с 10–20 товарами. Арендодатели с пятком арендаторов. У них все предсказуемо: жизнь течет как по маслу.
Что внутри такого бизнеса:
Минимум первички. Пара десятков накладных/актов в месяц.
Простые системы налогообложения — УСН, АУСН. если НДС есть — цена чуть выше.
Зарплата: 5–10 сотрудников на окладах, без премий и сверхурочных.
Нет имущества, нет кредитов, нет валюты.
Стоимость: 15 000–25 000 рублей в месяц. Может подняться до 30 000–40 000, если решите стать импортером или откроете обособленное подразделение. В целом — бюджетно и спокойно.
🧒 Подростки: жизнь бурлит, ценник 40 000–90 000 рублей
А вот тут все сложнее. Это уже взрослые птенцы, которые начинают летать и периодически врезаются в стекла. Активные оптовики с сотнями накладных. Селлеры с тысячами заказов. Производственники. Компании с госзаказами. У них всегда НДС, часто ВЭД, обособки, раздельный учет.
Что с ними постоянно случается:
Банк интересуется 115-ФЗ и просит пояснить каждый платеж.
Таможня запрашивает документы на импорт.
Лизинг, факторинг, кредиты — каждый договор головная боль.
Активный штат. Кто-то уволился, кто-то ушел в отпуск, кто-то заболел. Кадровые события почти каждый день. Зарплата с премиями, доплатами, сверхурочными.
Стоимость: 40 000–90 000 рублей в месяц. И это не прихоть бухгалтера, а реальный объем работы. Здесь уже не отделаешься студенткой за 10 тысяч — нужен специалист, который разбирается в НДС, валютном контроле и трудовом праве.
Не хотите гадать, сколько будет стоить именно ваша бухгалтерия?
Пришлите нам основные цифры — количество операций, сотрудников, систему налогообложения — и мы посчитаем реальный тариф. Без «средней температуры по больнице»
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👨💼 Взрослый бизнес: монстры, улетающие в космос от 90 000 рублей
Эти ребята уже сошли со всех возможных лимитов. Им аудит обязателен, и каждый факт хозяйственной жизни сопровождается горой бумаг, согласований и виз. Бухгалтерия здесь — не просто «закрыть период», а настоящее искусство не сойти с ума.
Что характерно:
Каждый шаг сверяется с аудиторами, которые любят докопаться до любой копейки.
Средства на брокерских счетах — учет ценных бумаг, курсовых разниц, деривативов.
Агентские договоры, сложные схемы взаиморасчетов.
Перемещения между складами — десятки точек, каждая со своим учетом.
Затейливый товарный учет — партии, прослеживаемость, комплектации, пересортицы.
Бонусы и скидки поставщиков: вам отгрузили товар, а через месяц прислали «секретную» скидку, которая меняет себестоимость всех предыдущих партий.
Ценник: от 90 000 рублей. Может легко улететь в 150–250 тысяч и даже выше, если у вас усложнение вроде хеджирования рисков, учета интеллектуальной собственности или консолидации по МСФО. Тут уже профессиональный спорт.
🔍 От чего еще зависит цена? Физические драйверы
Забудьте про «среднюю температуру по больнице». Вот конкретные вещи, которые делают ваш счет толще или тоньше:
Количество маркетплейсов. Чем больше площадок, тем сложнее учет комиссий, возвратов и логистики.
Количество касс и ОФД. Каждая касса — дополнительный объем данных для сверки.
Количество сотрудников. Кадровый учет, зарплата, больничные, отпуска — это часы работы.
Уровень профессионализма бухгалтера. Маленький магазин может вести студентка за 10 000. Компанию с лизингом и факторингом — только топ-специалист с опытом. Разница в зарплате в разы, и это отражается на цене.
Нестандартные операции. Капитализация затрат на стройку, средства на брокерском счете, агентские договоры, комплектация товаров, перемещения между складами — каждая такая штука добавляет часы работы.
💡 Итог: не экономьте на том, что вас спасет
Бухгалтерия — это не про «нажать на кнопку». Это про то, чтобы кто-то разбирался во всем этом хаосе, знал закон, умел отвечать на требования и не давал вам влететь на штрафы.
Малыш может сэкономить на сервисе или надомнице. Заплатит 5–15 тысяч — и будет счастлив, пока не вырастет. Но как только жизнь начинает бурлить — сразу закладывайте бюджет не меньше 50–80 тысяч. А когда становитесь монстром — готовьтесь к космическим суммам. Потому что цена ошибки взрослого бизнеса — это не штраф на пару тысяч, а потерянные миллионы, уголовка и утрата репутации.
Выбирайте по своему размеру. А если у вас появились вопросы «А сколько будет стоить ИМеННО моя ситуация?» — не стесняйтесь. Спросите. Мы не кусаемся и не навязываемся. Просто поможем прикинуть бюджет и разложим все страхи по полочкам.
Ваш «Аудит А». Всегда на связи для тех, кто устал гадать.
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