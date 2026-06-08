Почему одни платят 15 тысяч, а другие 250: гид по ценам на бухучет

🧒 Подростки: жизнь бурлит, ценник 40 000–90 000 рублей

А вот тут все сложнее. Это уже взрослые птенцы, которые начинают летать и периодически врезаются в стекла. Активные оптовики с сотнями накладных. Селлеры с тысячами заказов. Производственники. Компании с госзаказами. У них всегда НДС, часто ВЭД, обособки, раздельный учет.

Что с ними постоянно случается:

Банк интересуется 115-ФЗ и просит пояснить каждый платеж.

Таможня запрашивает документы на импорт.

Лизинг, факторинг, кредиты — каждый договор головная боль.

Активный штат. Кто-то уволился, кто-то ушел в отпуск, кто-то заболел. Кадровые события почти каждый день. Зарплата с премиями, доплатами, сверхурочными.

Стоимость: 40 000–90 000 рублей в месяц. И это не прихоть бухгалтера, а реальный объем работы. Здесь уже не отделаешься студенткой за 10 тысяч — нужен специалист, который разбирается в НДС, валютном контроле и трудовом праве.