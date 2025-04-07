Может ли бизнес работать без бухгалтера: риски и последствия

Может ли бизнес работать без бухгалтера
Да, бизнес может не иметь штатного бухгалтера, если:
речь идет об индивидуальном предпринимателе с небольшим количеством операций;
компания относится к малому или среднему бизнесу и вправе применять упрощенные способы ведения учета.
В этих случаях ведением учета, формированием и сдачей отчетности может заниматься непосредственно ИП или генеральный директор юридического лица (п. 2, 3, ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
На практике такое бывает только в очень маленьких компаниях и на старте бизнеса. Начинающие бизнесмены с нестабильными доходами часто не могут позволить себе нанять профессионального бухгалтера и занимаются учетом и отчетностью самостоятельно. Но часто это влечет за собой риски, негативные последствия и проблемы.
Какие риски и последствия могут быть для бизнеса без бухгалтера
Работа без бухгалтера может показаться экономией, но на практике часто приводит к большим затратам и оборачивается проблемами для бизнеса:
Ошибки в учете, отчетности, при расчете налогов, формировании первичных документов и т.д. Основная причина — недостаточность или полное отсутствия знаний в области бухгалтерии и финансов.
Доначисления налогов, штрафы, пени как следствие ошибок. Часто это удар по бизнесу, так как размеры финансовых санкций могут оказаться непосильными небольшой или начинающей компании.
Блокировки счетов. Причем инициатором такой меры может быть как ФНС за нарушение сроков предоставления отчетности, так и обслуживающий банк, например, за сотрудничество с сомнительными контрагентами или частые снятия наличных. Заблокированный счет — это внеплановая пауза в работе, а также риск штрафных санкций от поставщиков и подрядчиков, если предприниматель не рассчитался в оговоренные сроки.
Проблемы с получением кредитов, инвестиций и государственной поддержки. Банки, инвесторы, фонды и госструктуры по поддержке предпринимательства неохотно предоставляют финансирование компаниям без грамотно составленной, прозрачной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Споры и судебные разбирательства с контрагентами, ФНС, СФР из-за неправильно оформленных документов — первички, отчетов и других.
Административная и уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства.
Ущерб репутации. Крупные и стабильные компании отказываются от сотрудничества с контрагентами, которые замечены в неуплате налогов, блокировках счетов, судебных разбирательствах.
Простой бизнеса из-за того, что предприниматель вынужден отвлекаться на бухгалтерские функции и решать проблемы с налоговой, Соцфондом, банком и другими структурами.
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Как бизнес ведет бухгалтерский учет
Предприниматели и генеральные директоры, которые понимают перечисленные выше риски или имеют масштабный бизнес, все таки пользуются услугами бухгалтеров. Одни нанимают в штат, другие привлекают приходящих бухгалтеров.
Но такие формы бухгалтерского сопровождения бизнеса тоже не идеальны:
Во время отчетности, пиковых или сезонных нагрузок штатный бухгалтер или целый отдел может не справляться с обязанностями. А найти дополнительного человека на короткий срок — сложно.
При запуске нового направления бизнеса могут требоваться дополнительные или специфические знания и навыки, которых может не быть у штатных бухгалтеров. Например, сложности вызывают лизинг, ВЭД, строительство. Это чревато ошибками в учете. А поиски нового бухгалтера с заданными требованиями — долгий процесс.
Работа с бухгалтером-фрилансером чревата тем, что он может пропасть в любой момент, и предприниматель останется один на один со своими отчетами.
Частая смена бухгалтеров — риск путаницы и бессистемности в учете, а также сложностей в поисках виновника в просрочках сдачи отчетов, штрафов и т.д.
Как бизнесу вести бухгалтерский учет без рисков и негативных последствий
Для бизнеса привлечение бухгалтерского аутсорсинга часто становится менее рискованным и более выгодным решением, чем содержание штатных бухгалтеров или услуги приходящего специалиста, потому что:
Аутсорсинговые компании, как правило, имеют специалистов в различных областях бухгалтерского учета и налогообложения.
Аутсорсинговые компании сами заботятся о повышении квалификации своих сотрудников. Это избавляет бизнес от таких затрат, но гарантирует решение задач любой сложности, учет без ошибок, соблюдение сроков сдачи отчетов и уплаты налогов, а также предоставление квалифицированного специалиста при появлении специфических направлений учета.
За счет большого штата сотрудников и специалистов в разных областях аутсорсеры быстрее решают поставленные задачи.
Аутсорсинговые компании часто работают на своем программном обеспечении и используют облачные технологии, что повышает эффективность работы, защищает данные от утраты, случайного удаления.
Аутсорсеры гарантируют конфиденциальность информации.
Аутсорсинговая компания — независимая сторона. Это повышает объективность бухгалтерского учета.
Передайте ведение бухгалтерского и налогового учета компании Ависто. Ависто адаптирует свои услуги под специфику бизнеса клиента и предлагает оптимальные решения для поставленных задач: от ведения первичной документации и кадрового учета до подготовки отчетности и консультаций по оптимизации налогообложения. Это команда профессионалов, которые найдут выход из любой ситуации и даже, когда бывший бухгалтер фирмы оставил в наследство ошибки в учете и санкции со стороны контролирующих органов.
При абонентском обслуживании за каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который полностью занимается учетом, учитывает пожелания клиента и готов оперативно решить все возникающие вопросы. Клиенту не придется переживать за ошибки в учете — в договоре на бухгалтерское обслуживание закрепляется финансовая ответственность за Ависто. Гарантировано возмещение штрафов и пени от контролирующих органов, если нарушения возникли именно по вине аутсорсера.
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