ЦОК ОК МП 07.04 Мобильный
Ависто
Бухгалтерия

Может ли бизнес работать без бухгалтера: риски и последствия

Может ли бизнес работать без бухгалтера? Технически — да. Законно и безопасно — вряд ли. Расскажем, с какими проблемами может столкнуться предприниматель, если откажется от профессиональной бухгалтерской помощи.

Может ли бизнес работать без бухгалтера

Да, бизнес может не иметь штатного бухгалтера, если:

  • речь идет об индивидуальном предпринимателе с небольшим количеством операций;

  • компания относится к малому или среднему бизнесу и вправе применять упрощенные способы ведения учета.

В этих случаях ведением учета, формированием и сдачей отчетности может заниматься непосредственно ИП или генеральный директор юридического лица (п. 2, 3, ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

На практике такое бывает только в очень маленьких компаниях и на старте бизнеса. Начинающие бизнесмены с нестабильными доходами часто не могут позволить себе нанять профессионального бухгалтера и занимаются учетом и отчетностью самостоятельно. Но часто это влечет за собой риски, негативные последствия и проблемы.

Какие риски и последствия могут быть для бизнеса без бухгалтера

Работа без бухгалтера может показаться экономией, но на практике часто приводит к большим затратам и оборачивается проблемами для бизнеса:

  • Ошибки в учете, отчетности, при расчете налогов, формировании первичных документов и т.д. Основная причина — недостаточность или полное отсутствия знаний в области бухгалтерии и финансов.

  • Доначисления налогов, штрафы, пени как следствие ошибок. Часто это удар по бизнесу, так как размеры финансовых санкций могут оказаться непосильными небольшой или начинающей компании.

  • Блокировки счетов. Причем инициатором такой меры может быть как ФНС за нарушение сроков предоставления отчетности, так и обслуживающий банк, например, за сотрудничество с сомнительными контрагентами или частые снятия наличных. Заблокированный счет — это внеплановая пауза в работе, а также риск штрафных санкций от поставщиков и подрядчиков, если предприниматель не рассчитался в оговоренные сроки.

  • Проблемы с получением кредитов, инвестиций и государственной поддержки. Банки, инвесторы, фонды и госструктуры по поддержке предпринимательства неохотно предоставляют финансирование компаниям без грамотно составленной, прозрачной и достоверной бухгалтерской отчетности.

  • Споры и судебные разбирательства с контрагентами, ФНС, СФР из-за неправильно оформленных документов — первички, отчетов и других.

  • Административная и уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства. 

  • Ущерб репутации. Крупные и стабильные компании отказываются от сотрудничества с контрагентами, которые замечены в неуплате налогов, блокировках счетов, судебных разбирательствах. 

  • Простой бизнеса из-за того, что предприниматель вынужден отвлекаться на бухгалтерские функции и решать проблемы с налоговой, Соцфондом, банком и другими структурами.

Ависто

Мы ведем бухгалтерский учет, считаем налоги, оказываем юридические услуги, а вы занимаетесь бизнесом

Как бизнес ведет бухгалтерский учет

Предприниматели и генеральные директоры, которые понимают перечисленные выше риски или имеют масштабный бизнес, все таки пользуются услугами бухгалтеров. Одни нанимают в штат, другие привлекают приходящих бухгалтеров.

Но такие формы бухгалтерского сопровождения бизнеса тоже не идеальны:

  • Во время отчетности, пиковых или сезонных нагрузок штатный бухгалтер или целый отдел может не справляться с обязанностями. А найти дополнительного человека на короткий срок — сложно.

  • При запуске нового направления бизнеса могут требоваться дополнительные или специфические знания и навыки, которых может не быть у штатных бухгалтеров. Например, сложности вызывают лизинг, ВЭД, строительство. Это чревато ошибками в учете. А поиски нового бухгалтера с заданными требованиями — долгий процесс.

  • Работа с бухгалтером-фрилансером чревата тем, что он может пропасть в любой момент, и предприниматель останется один на один со своими отчетами.

  • Частая смена бухгалтеров — риск путаницы и бессистемности в учете, а также сложностей в поисках виновника в просрочках сдачи отчетов, штрафов и т.д.

Как бизнесу вести бухгалтерский учет без рисков и негативных последствий

Для бизнеса привлечение бухгалтерского аутсорсинга часто становится менее рискованным и более выгодным решением, чем содержание штатных бухгалтеров или услуги приходящего специалиста, потому что:

  • Аутсорсинговые компании, как правило, имеют специалистов в различных областях бухгалтерского учета и налогообложения.

  • Аутсорсинговые компании сами заботятся о повышении квалификации своих сотрудников. Это избавляет бизнес от таких затрат, но гарантирует решение задач любой сложности, учет без ошибок, соблюдение сроков сдачи отчетов и уплаты налогов, а также предоставление квалифицированного специалиста при появлении специфических направлений учета.

  • За счет большого штата сотрудников и специалистов в разных областях аутсорсеры быстрее решают поставленные задачи.

  • Аутсорсинговые компании часто работают на своем программном обеспечении и используют облачные технологии, что повышает эффективность работы, защищает данные от утраты, случайного удаления.

  • Аутсорсеры гарантируют конфиденциальность информации.

  • Аутсорсинговая компания — независимая сторона. Это повышает объективность бухгалтерского учета.

Передайте ведение бухгалтерского и налогового учета компании Ависто. Ависто адаптирует свои услуги под специфику бизнеса клиента и предлагает оптимальные решения для поставленных задач: от ведения первичной документации и кадрового учета до подготовки отчетности и консультаций по оптимизации налогообложения. Это команда профессионалов, которые найдут выход из любой ситуации и даже, когда бывший бухгалтер фирмы оставил в наследство ошибки в учете и санкции со стороны контролирующих органов. 

При абонентском обслуживании за каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который полностью занимается учетом, учитывает пожелания клиента и готов оперативно решить все возникающие вопросы. Клиенту не придется переживать за ошибки в учете — в договоре на бухгалтерское обслуживание закрепляется финансовая ответственность за Ависто. Гарантировано возмещение штрафов и пени от контролирующих органов, если нарушения возникли именно по вине аутсорсера.

Обезопасьте себя от недобросовестных контрагентов финансовых рисков

Проверьте контрагента с помощью простого чек-листа!

Заполните форму, вышлем чек-лист вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFHrv6un

Информации об авторе

Ависто

Ависто

Мы ведем бухгалтерский учет, считаем налоги, сдаем отчетность и оказываем юридические услуги, а вы занимаетесь бизнесом!

252 подписчика 1 пост

Начать дискуссию