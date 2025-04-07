Может ли бизнес работать без бухгалтера: риски и последствия

Как бизнес ведет бухгалтерский учет

Предприниматели и генеральные директоры, которые понимают перечисленные выше риски или имеют масштабный бизнес, все таки пользуются услугами бухгалтеров. Одни нанимают в штат, другие привлекают приходящих бухгалтеров.

Но такие формы бухгалтерского сопровождения бизнеса тоже не идеальны: