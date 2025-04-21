Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят

Гражданский кодекс разрешает заключение договоров аренды недвижимости на неопределенный срок. Но есть нюанс, а именно — любая из сторон договора имеет право в любой момент отказаться от исполнения данного бессрочного договора. И для этого всего лишь надо за один или три месяца (при аренде недвижимости) уведомить другую сторону о расторжении договора. При этом в договоре может быть прописан любой другой срок уведомления (п. 2 ст. 610 ГК).
Основной плюс таких бессрочных договоров, что не требуется его регистрация (п.11 информационного письма Президиума ВАС от 16.02.2001 № 59, письмо Минэкономразвития от 29.01.2018 № Д23и-389).
Ведь чаще всего, чтобы избежать регистрации договора, заключают на срок до 11 месяцев и дальше без конца пролонгируют его, что может вызывать претензии со стороны государственных органов. Напомним, что договора аренды недвижимого имущества заключенные на срок более 12 месяцев требуют государственной регистрации, а это дополнительные траты.
Но есть и большой минус у этих договоров. Как уже писалось выше — их легко расторгнуть. При этом данный отказ является безусловным от исполнения договора аренды дальше. То есть на расторжение договора не влияет были ли какие-то нарушения условий договора какой-либо стороной, а полностью зависит от желания одной из сторон не продолжать аренду (постановления Президиума ВАС от 31.05.2011 № 16092/10, от 15.02.2011 № 14381/10).
И тут ведь для арендатора это существенный минус. Ведь если что надо будет быстро найти новое помещение, а это лишние затраты, и они могут быть совсем в не подходящий момент. А если арендатор еще и сдает в субаренду и тут ситуация совсем осложняется.
Есть еще один плюс данных договоров. Сейчас мы про него расскажем.
Начиная с 2022 года, для многих стало обязательным применение стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н). Но по данному стандарту есть классификация объектов учета аренды, где должны выполняться определенные условия. И одно из них — это предоставление предметов аренды на определенный срок (п. 5 ФСБУ 25/2018). В итоге бессрочные договоры аренды не подпадают под данную классификацию. А значит их намного проще отражать на счетах бухгалтерского учета.
Превышают ли плюсы минусы каждому надо решить самостоятельно.
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Комментарии3
судя по формулировке, это автор статьи совсем недавно узнал про существование бессрочных договоров))
Просто узнали, что не все в курсе про это в нынешнее время. И решили освежить данную тему.
Просто узнали, что не все в курсе про это в нынешнее время. И решили освежить данную тему.