Бессрочная аренда. Что это и с чем ее едят

Чаще всего договор аренды заключают на определенный срок. Но знали ли вы что можно заключить договор аренды без ограничения по сроку его действия?

Гражданский кодекс разрешает заключение договоров аренды недвижимости на неопределенный срок. Но есть нюанс, а именно — любая из сторон договора имеет право в любой момент отказаться от исполнения данного бессрочного договора. И для этого всего лишь надо за один или три месяца (при аренде недвижимости) уведомить другую сторону о расторжении договора. При этом в договоре может быть прописан любой другой срок уведомления (п. 2 ст. 610 ГК).

Основной плюс таких бессрочных договоров, что не требуется его регистрация (п.11 информационного письма Президиума ВАС от 16.02.2001 № 59, письмо Минэкономразвития от 29.01.2018 № Д23и-389).

Ведь чаще всего, чтобы избежать регистрации договора, заключают на срок до 11 месяцев и дальше без конца пролонгируют его, что может вызывать претензии со стороны государственных органов. Напомним, что договора аренды недвижимого имущества заключенные на срок более 12 месяцев требуют государственной регистрации, а это дополнительные траты.

Но есть и большой минус у этих договоров. Как уже писалось выше — их легко расторгнуть. При этом данный отказ является безусловным от исполнения договора аренды дальше. То есть на расторжение договора не влияет были ли какие-то нарушения условий договора какой-либо стороной, а полностью зависит от желания одной из сторон не продолжать аренду (постановления Президиума ВАС от 31.05.2011 № 16092/10, от 15.02.2011 № 14381/10).

И тут ведь для арендатора это существенный минус. Ведь если что надо будет быстро найти новое помещение, а это лишние затраты, и они могут быть совсем в не подходящий момент. А если арендатор еще и сдает в субаренду и тут ситуация совсем осложняется.

Есть еще один плюс данных договоров. Сейчас мы про него расскажем.

Начиная с 2022 года, для многих стало обязательным применение стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н). Но по данному стандарту есть классификация объектов учета аренды, где должны выполняться определенные условия. И одно из них — это предоставление предметов аренды на определенный срок (п. 5 ФСБУ 25/2018). В итоге бессрочные договоры аренды не подпадают под данную классификацию. А значит их намного проще отражать на счетах бухгалтерского учета.

Превышают ли плюсы минусы каждому надо решить самостоятельно.

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