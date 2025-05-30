ЦОК ОК Защита ПД 28.05 (3) Мобильный
Ависто
УСН

Какие доходы надо учитывать, а какие нет на УСН

Обычно на УСН часто ошибочно учитывают какие-то доходы или наоборот про какие-то забывают.
Какие доходы надо учитывать, а какие нет на УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие доходы надо учитывать в УСН

  1. Если вы использовали имущество директора, контрагента или учредителя с долей в уставном капитале до 50% — надо учитывать в доходах ежеквартально как доход от безвозмездного использования. Доход оценивается по рыночным ставкам на аренду таких же активов.

  2. Взаимозачет с покупателем — учитывается как выручка от реализации на дату взаимозачета.

  3. Получили компенсацию коммунальных расходов от покупателя — учитывается в доходах, но если у вас УСН 15%, то расходы на эту коммуналку отразите как материальные расходы.

Также обязательно надо учитывать в доходах:

  • сумму возмещения ущерба от транспортной или страховой компании;

  • компенсацию судебных расходов;

  • всю сумму от реализации товаров/услуг посредником, даже если он удержал из нее вознаграждение и какие-то расходы и на счет вам поступило меньше денежных средств.

Какие доходы не надо учитывать на УСН

  1. Поставщик вернул переплату — возвращенные суммы не являются экономической выгодой.

  2. Поставщик вернул аванс — аналогично первому пункту.

  3. Безвозмездно получили имущество от учредителя с долей в уставном капитале 50% и более — не учитывайте в доходах материалы, товары и основные средства если в течение года не передадите третьим лицам.

  4. Получили обеспечительный платеж по договору аренды — т.к. вы возвратите платеж арендатору, а если произойдет зачет, то тогда и отразите в доходах.

  5. Получили от комитента или принципала сумму возмещения расходов по договору — в доходах отразите только комиссионное вознаграждение и дополнительную выгоду.

Так не требуется учитывать в доходах:

  • НДС, который получили от покупателя;

  • экономию на процентах, если получили беспроцентный заем;

  • сумму, которую банк ошибочно перечислил вам на счет, если, конечно, вернете деньги.

Передайте ведение бухгалтерского и налогового учета компании Ависто. Ависто подстроится под нужды вашего бизнеса. Это команда профессионалов, которые помогут вам правильно учесть нужные доходы и не учесть лишнего в доходах. 

При абонентском обслуживании за каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который полностью занимается учетом, учитывает пожелания клиента и готов оперативно решить все возникающие вопросы. Клиенту не придется переживать за ошибки в учете — в договоре на бухгалтерское обслуживание закрепляется финансовая ответственность за Ависто. Гарантировано возмещение штрафов и пени от контролирующих органов, если нарушения возникли именно по вине аутсорсера.

Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг

Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFK9xEpp

Информации об авторе

Ависто

Ависто

Мы ведем бухгалтерский учет, считаем налоги, сдаем отчетность и оказываем юридические услуги, а вы занимаетесь бизнесом!

771 подписчик 7 постов
Ольга Ульянова
Выездные налоговые проверки

Выездная налоговая проверка ИП. Придет ли налоговая к вам домой?

Узнайте из статьи, как и где происходит выездная налоговая проверка бизнеса, который ведется через ИП. Будет ли производиться выемка документов из ваших шкафов или подвала? Если сняться с учета получится ли избежать проверки?

Выездная налоговая проверка ИП. Придет ли налоговая к вам домой?
4

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум