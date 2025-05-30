Какие доходы надо учитывать, а какие нет на УСН

Какие доходы надо учитывать в УСН
Если вы использовали имущество директора, контрагента или учредителя с долей в уставном капитале до 50% — надо учитывать в доходах ежеквартально как доход от безвозмездного использования. Доход оценивается по рыночным ставкам на аренду таких же активов.
Взаимозачет с покупателем — учитывается как выручка от реализации на дату взаимозачета.
Получили компенсацию коммунальных расходов от покупателя — учитывается в доходах, но если у вас УСН 15%, то расходы на эту коммуналку отразите как материальные расходы.
Также обязательно надо учитывать в доходах:
сумму возмещения ущерба от транспортной или страховой компании;
компенсацию судебных расходов;
всю сумму от реализации товаров/услуг посредником, даже если он удержал из нее вознаграждение и какие-то расходы и на счет вам поступило меньше денежных средств.
Какие доходы не надо учитывать на УСН
Поставщик вернул переплату — возвращенные суммы не являются экономической выгодой.
Поставщик вернул аванс — аналогично первому пункту.
Безвозмездно получили имущество от учредителя с долей в уставном капитале 50% и более — не учитывайте в доходах материалы, товары и основные средства если в течение года не передадите третьим лицам.
Получили обеспечительный платеж по договору аренды — т.к. вы возвратите платеж арендатору, а если произойдет зачет, то тогда и отразите в доходах.
Получили от комитента или принципала сумму возмещения расходов по договору — в доходах отразите только комиссионное вознаграждение и дополнительную выгоду.
Так не требуется учитывать в доходах:
НДС, который получили от покупателя;
экономию на процентах, если получили беспроцентный заем;
сумму, которую банк ошибочно перечислил вам на счет, если, конечно, вернете деньги.
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