Какие доходы надо учитывать, а какие нет на УСН

Обычно на УСН часто ошибочно учитывают какие-то доходы или наоборот про какие-то забывают.

Какие доходы надо учитывать в УСН

Если вы использовали имущество директора, контрагента или учредителя с долей в уставном капитале до 50% — надо учитывать в доходах ежеквартально как доход от безвозмездного использования. Доход оценивается по рыночным ставкам на аренду таких же активов. Взаимозачет с покупателем — учитывается как выручка от реализации на дату взаимозачета. Получили компенсацию коммунальных расходов от покупателя — учитывается в доходах, но если у вас УСН 15%, то расходы на эту коммуналку отразите как материальные расходы.

Также обязательно надо учитывать в доходах:

сумму возмещения ущерба от транспортной или страховой компании;

компенсацию судебных расходов;

всю сумму от реализации товаров/услуг посредником, даже если он удержал из нее вознаграждение и какие-то расходы и на счет вам поступило меньше денежных средств.

Какие доходы не надо учитывать на УСН

Поставщик вернул переплату — возвращенные суммы не являются экономической выгодой. Поставщик вернул аванс — аналогично первому пункту. Безвозмездно получили имущество от учредителя с долей в уставном капитале 50% и более — не учитывайте в доходах материалы, товары и основные средства если в течение года не передадите третьим лицам. Получили обеспечительный платеж по договору аренды — т.к. вы возвратите платеж арендатору, а если произойдет зачет, то тогда и отразите в доходах. Получили от комитента или принципала сумму возмещения расходов по договору — в доходах отразите только комиссионное вознаграждение и дополнительную выгоду.

Так не требуется учитывать в доходах:

НДС, который получили от покупателя;

экономию на процентах, если получили беспроцентный заем;

сумму, которую банк ошибочно перечислил вам на счет, если, конечно, вернете деньги.

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