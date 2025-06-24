ТОП ошибок бухгалтера при работе с персональными данными

Кого будут штрафовать

В большинстве случаев штрафуют руководителей как должностных лиц. Рискнем предположить, что именно так будет, например, при составлении первых протоколов за неуведомление (несвоевременное уведомление) Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку ПД (ч. 10 ст. 13.11 КоАП, максимальный штраф для должностных лиц — 50 000 руб.).

На бухгалтера как на наемного работника по логике должна налагаться дисциплинарная ответственность. Хотя если в должностной инструкции бухгалтера прописаны обязанности, связанные с обработкой ПД, если установлена его вина в нарушениях в этой сфере, то теоретически есть основания для наложения штрафа и бухгалтера.