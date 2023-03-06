Топ-7 изменений 2023, о которых должен знать каждый бухгалтер

Единый налоговый счет и уплата налогов с помощью ЕНП

С 1 января 2023 года заработал новый способ уплаты налогов и взносов в бюджет через единый налоговый счет с помощью ЕНП.

ЕНС – единый налоговый счет, который принадлежит налоговой, имеет одинаковые для всех плательщиков реквизиты и работает по принципу «копилки».

ЕНП – единый налоговый платеж, с помощью которого перечисляют на ЕНС все налоги, взносы, авансовые платежи, штрафы и пени. Налогоплательщик заранее переводит деньги с помощью ЕНП на единый налоговый счет, а налоговики уже сами распределяют суммы, исходя из совокупной обязанности.

Совокупная обязанность – это все налоги и взносы, которые налогоплательщик должен внести в бюджет. Формируется она на основании данных представленной отчетности. Если по какому-то налогу или взносу отчетность не предусмотрена или не наступил срок сдачи, налоговая спишет деньги на основании представленного уведомления. Уведомление об исчисленных налогах и взносах нужно подать до 25 числа.

ЕНП не распространяется на:

страховые взносы на травматизм;

НДФЛ с выплат иностранцам, которые работают по патенту;

госпошлины, по которым суд не выдал исполнительный лист;

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водных ресурсов.

С 2023 года установлен единый срок:

уплаты налогов – до 28 числа ;

сдачи отчетности – до 25 числа.

В 2023 году у налогоплательщиков сохраняется право уплачивать налоги с помощью отдельных платежных поручений с указанием всех реквизитов и статусом «02». Налоговики определят принадлежность платежа по ОКТМО и КБК и распределят на нужный налог. Уведомление в таком случае подавать не нужно.

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Новые расчетные периоды и сроки уплаты НДФЛ

С 2023 года НДФЛ нужно удерживать с каждой выплаты дохода: и с первой половины зарплаты (аванса), и с заработной платы по итогам месяца. Теперь дата получения дохода – это дата его фактической выплаты.

Перечислить НДФЛ можно в составе ЕНП, а можно сразу после удержания.

Изменились и сроки перечисления НДФЛ. Налог, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, нужно перечислить до 28 числа текущего месяца.

Для декабря и января установили особые сроки уплаты НДФЛ:

Налог, удержанный с 1 января по 22 января, нужно перечислить до 28 января.

Налог, удержанный с 23 декабря по 31 декабря, перечислить не позднее последнего рабочего дня в году.

До 25 числа нужно направить в налоговую инспекцию уведомление об исчисленных суммах налога, удержанного за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Новый Социальный фонд

В результате объединения ПФР и ФСС с января 2023 года появился единый Социальный фонд (СФР).

В связи с этим существенно изменился порядок начисления страховых взносов:

Ввели единую предельную базу для исчисления страховых взносов . В 2023 году она составила 1 917 000 рублей. Базу будут ежегодно индексировать.

Установили единый тариф страховых взносов в размере 30% в пределах единой базы, 15,1% – после ее превышения. Больше не будет отдельных тарифов на взносы по отдельным видам страхования.

Для бизнеса из реестра МСП, IT- компаний и прочих льготников сохраняются пониженные тарифы.

Теперь за исполнителей по ГПХ нужно платить страховые взносы , как и за работников по трудовым договорам. Нововведение касается и большинства временно пребывающих иностранцев.

Исполнители по ГПХ теперь тоже имеют право на больничные и декретные пособия. Получить их они смогут при условии, что за 2022 год за них уплачены взносы на ВНиМ в размере, превышающем 4 833,72 руб.

С появлением нового фонда кардинально изменился состав отчетности. Утвердили новую форму ЕФС-1, которая заменила четыре отчета: СЗВ-ТД, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ и ДСВ-3. Отчет подают в СФР с периодичностью, установленной для каждого подраздела формы. А срок сдачи – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

С 2023 года упразднили форму СЗВ-М. Ее заменил новый отчет – Персонифицированные сведения о физических лицах. Эту форму сдают в налоговую до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

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Обновленные формы деклараций и расчетов

С 2023 года действуют новые формы отчетности по налогам.

Нововведения для УСН

В связи с введением единого налогового платежа изменился порядок уплаты налога для организаций и ИП, применяющих УСН. В состав ЕНП включают налог по УСН и ежеквартальные авансовые платежи по нему.

Так как по авансовым платежам отчетность не предусмотрена, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нужно подать в налоговую уведомление о суммах исчисленного аванса по УСН. На основании уведомления налоговики спишут деньги с единого налогового счета.

А налог по УСН по итогам года налоговики спишут с ЕНС на основании представленной декларации.

Декларацию теперь сдают с учетом новых сроков:

организации – не позднее 25 марта;

предприниматели – не позднее 25 апреля.

Сроки уплаты авансовых платежей и налога по УСН тоже изменились.

Крайний срок уплаты аванса по УСН:

за первый квартал – 28 апреля;

за полугодие – 28 июля;

за 9 месяцев – 28 октября.

Налог по УСН по итогам года нужно уплатить:

организациям – до 28 марта;

предпринимателям – до 28 апреля.

С 2023 года действуют новые лимиты по доходам на УСН. Утрата права работы в рамках УСН наступает после превышения лимита 251,4 млн руб. Если доход превысит 188,55 млн руб., платить налог нужно будет по повышенным ставкам: 8% для УСН «доходы» и 20% для УСН «доходы минус расходы».

Новые правила для АУСН

С 1 января 2023 года на новый режим может перейти не только вновь зарегистрированный бизнес, как это было в 2023 году, но и действующий.

Требования для перехода на АУСН остались прежними, основные из них:

бизнес должен быть зарегистрирован на территории экспериментальных регионов – Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан;

максимальная величина дохода – 60 млн руб.;

максимальное количество сотрудников – 5 человек;

расчетный счет в уполномоченном банке.

Чтобы перейти на АУСН, нужно подать уведомление в налоговую инспекцию одним из способов:

В личном кабинете ИП или юридического лица на сайте налоговой службы. Через уполномоченный банк.

Причем действующий бизнес может перейти на автоматизированную УСН только с 1 января нового года, а подать уведомление нужно до 31 декабря в предшествующем году.

Вновь зарегистрированный бизнес подает уведомление о переходе на спецрежим в течение 30 дней с момента постановки на учет в налоговой.

Сроки уплаты налога по АУСН остались прежними – до 25 числа. Но деньги будут поступать на единый налоговый счет. Уведомление об исчисленных налогах подавать не нужно, несмотря на то, что отчетность по такому налогу не предусмотрена. Налоговики сами рассчитают и спишут суммы.

НДФЛ теперь перечисляют в составе ЕНП с учетом новых сроков, о которых рассказали ранее. Уведомление об исчисленном НДФЛ в рамках этого спецрежима не подают.

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Новый размер МРОТ

С января 2023 года установили новый размер МРОТ – 16 242 руб. Работодатель не имеет права платить зарплату ниже этого показателя сотрудникам, работающим на условиях полного рабочего дня.

Чтобы избежать административных штрафов, нужно повысить до уровня МРОТ зарплаты сотрудников, у которых они ниже этого размера.

Также новый размер МРОТ учитывают при расчете пособий по временной нетрудоспособности.

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