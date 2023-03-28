Чем Авито Услуги может быть полезен специалисту-аутсорсеру

Рассказываем обо всем по порядку.

Прямой доступ к заказчикам со всей страны

Авито Услуги – платформа № 1 в России, на которой бухгалтеры, налоговые консультанты, юристы и финансисты могут быстро и с минимальными усилиями начать свое дело. Здесь вы можете получать заказы напрямую, минуя аутсорсинговые агентства.

В чем основные преимущества платформы Авито Услуги:

Огромная аудитория клиентов со всей России, в том числе для удаленной работы. Только за месяц на Авито в раздел Услуги заходит порядка 25 млн человек.

Высокий спрос на бухгалтерские услуги. Аналитика платформы показывает, что по итогам 2022 года спрос на деловые услуги на Авито вырос на 69%. В том числе, на бухгалтерские услуги – на 27% .

Возможность договариваться с заказчиком напрямую. Авито работает по модели доски объявлений, то есть напрямую связывает заказчика и исполнителя услуги. В итоге проще договориться о приемлемой и справедливой для всех сторон цене.

Быстрый старт без затрат

Начинающим специалистам на аутсорсе, как и фрилансерам со стажем, не нужно вкладывать деньги и тратить время на создание и раскрутку своего сайта в интернете. Основные его функции выполнит ваше объявление на платформе Авито Услуги.

Чем проще и понятнее содержание вашего объявления, тем больше заказчиков оно привлечет. Вот составляющие успешной публикации об услугах:

цепляющий и релевантный заголовок;

емкое описание, которое раскрывает: суть услуги и для кого она, какие у вас преимущества перед другими экспертами, в чем польза для ваших клиентов;

фото и видеоконтент, с помощью которых вы можете рассказать о своем опыте, и тем самым быстрее завоевать доверие аудитории.

Разместить первое объявление можно бесплатно. Заказчики сами напишут или позвонят. Платить за контакты клиентов и отдавать процент от заказа не нужно.

На Авито можно публиковать и несколько объявлений сразу. Например, вы даете консультации по налогам, ведете бухгалтерию ИП , а еще оказываете документальную поддержку при открытии бизнеса. Под каждую услугу можно разместить отдельное объявление и делать свои настройки продвижения. Расскажите о своих услугах и получите первый заказ – разместите первое бесплатное объявление.

Как бухгалтеру составить продающий профиль на Авито Услугах и получить больше заказов, читайте здесь.

Умное продвижение услуг за пару кликов

На Авито новичкам не придется тратить время и разбираться с незнакомыми инструментами для ведения бизнеса и продвижения. Алгоритмы сервиса умеют сами оптимизировать показ объявления, чтобы его заметили потенциальные клиенты.

Первые просмотры у вас появятся уже после публикации первого объявления. Далее работает простая и прямая закономерность. Чем больше у вашего объявления просмотров, тем больше у вас может быть реальных заказчиков. На количество просмотров влияет содержание объявления (об этом мы писали выше), а также его особый дизайн и расположение.

Попробуйте воспользоваться тарифами и услугами продвижения на Авито. Они помогут выделиться на фоне предложений других исполнителей и повысят шанс, что заказчики выберут именно вас.

Понятная статистика с подсказками, как обойти конкурентов

На Авито исполнители могут следить за статистикой своих объявлений в разделе «Мои объявления» и видеть эффект от продвижения. Вы узнаете, как часто вашим предложением услуг интересовались на протяжении последнего месяца. Опираясь на цифры, можно редактировать и улучшать объявления.

Как работать со статистикой на Авито Услугах

Обойти конкурентов на Авито Услугах помогает продающий профиль и рейтинг. Как добиться больше положительных отзывов, читайте здесь.

Тем, кто хочет взлететь быстро и быть первым среди специалистов с аналогичными услугами, Авито предлагает встроенные инструменты продвижения.

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