Как специалисту-бухгалтеру получать дополнительный доход

Почему заработок никогда не бывает лишним

Редкость – тот бухгалтер, который не мечтает повысить уровень своего дохода.

И без того высокая конкуренция в профессии (третьей по популярности в России, между прочим), обусловленная автоматизацией, аутсорсингом и перенасыщенностью рынка труда, в 2023 сохраняет тенденцию к росту.

По по официальным данным Клерка, в стране около 3,5 млн бухгалтеров, при этом официально трудоустроенных только 2,8 млн. Как минимум 700 тыс. профессионалов в активных поисках заработка.

Если менять компанию или просить руководство об индексации зарплаты – пока не вариант, воспользуйтесь другими способами повышения дохода.

Предложим вам несколько «рабочих схем».

Три беспроигрышных способа увеличить доход бухгалтеру

Стратегия первая: расширить зоны ответственности, освоить новые навыки и гибридную специализацию.

Многие специалисты годами трудятся на одном участке бухгалтерии, например, занимаются только начислением заработной платы или обрабатывают «первичку». Особенно такая практика распространена на крупных предприятиях с большим штатом сотрудников, где текучки кадров почти нет, и каждый занимается четко своим функционалом.

Либо другой расклад: бухгалтер оказывает полное сопровождение компании, но привык работать со спецрежимами, а в ОСНО откровенно «плавает».

Если это ваш случай, имейте в виду, что стать востребованным и высокооплачиваемым работником в узкой специализации довольно трудоемкий процесс. Это требует вложения денег и времени.

На солидную оплату обычно претендуют бухгалтеры, которые:

Уверенно ориентируются в разных режимах налогообложения, умеют пользоваться современными программами учета и средствами автоматизации бизнес-процессов.

Ведут управленческий учет и помогают владельцам бизнеса реально оценивать состояние и перспективы развития компании.

Умеют сопровождать валютные операции и т.д.

Подумайте над тем, какие новые навыки в профессии вы могли бы «прокачать» и какие участки бухгалтерии дополнительно освоить, чтобы повысить ценность своих услуг.

Скажем больше, за гибридной специализацией будущее! В последние годы прослеживается общая тенденция к совмещению нескольких профессий, и кризисные времена ее только укрепили. Работодатели охотнее ищут не узких специалистов, а тех сотрудников, кто способен выполнять на высоком уровне смежный функционал.

Например, стоимость услуг бухгалтера-аудитора значительно выше, чем просто бухгалтера или аудитора.

Профессии, в которые дополнительно может интегрироваться бухгалтер:

финансовый аналитик;

независимый консультант по налогам и бухучету;

финансовый менеджер (директор);

1С-программист;

экономист;

кадровик.

Еще одним преимуществом «гибридной» специализации является сниженная конкуренция на рынке труда. Мы уже упоминали выше, что число бухгалтеров в России сейчас около 3,5 млн. Так вот бухгалтеров-аудиторов – всего порядка 17 тысяч. Соответственно, шансов получить высокооплачиваемую работу у второй категории больше.

Стратегия вторая: увеличить объем работы, взяв дополнительные заказы на фрилансе

Еще один способ получить дополнительный заработок для бухгалтера – взять на обслуживание несколько сторонних клиентов помимо занятости в основной компании. Этот вариант пригодится и тем, кто решил получать новые навыки и интегрироваться с другой профессией. Пока учитесь и идете к цели, подработка лишней не будет.

Объем и плотность нагрузки каждый для себя определяет самостоятельно. Кто-то в свободные часы ведет пару ИП-шников, кому-то под силу сопровождение среднего бизнеса на УСН или даже ОСНО. А другой специалист готов брать исключительно разовые заказы время от времени: например, помочь с заполнением декларации 3-НДФЛ, дать консультацию по налоговой оптимизации, разобраться с недоимкой и т.д.

Где взять дополнительных клиентов: острый вопрос для любого фрилансера. Обычно потенциальные заказчики приходят через «сарафанное радио» или с рекрутинговых сайтов. Также для поиска можно использовать тематические Telegram-каналы, биржи, профессиональные форумы.

Одна из самых удобных площадок на сегодняшний день, где можно эффективно предлагать свои услуги и зарабатывать – это Авито Услуги.

В раздел «Услуги» на Авито заходит более 25 млн человек в месяц. А спрос на бухгалтерские услуги только растет: за 2022 год, по данным платформы, он увеличился на 27%. Каждый специалист сможет здесь найти клиента, с учетом своей загруженности и профессионального опыта.

Многие бухгалтеры не решаются пробовать фриланс, ссылаясь на нехватку свободного времени. Конечно, силы нужно оценивать адекватно и заранее планировать свою нагрузку. Однако вести больше клиентов – не всегда значит «больше работать». Часть процессов можно успешно оптимизировать и автоматизировать с помощью современных технологий, программных продуктов и онлайн-сервисов.

Неоспоримый плюс удаленной занятости – отсутствие привязки к конкретному месту. Практически любые бухгалтерские услуги можно оказывать дистанционно, правила учета и налогообложения (за исключением региональных нюансов) на всю страну общие, поэтому специалист не ограничен территориально в поиске заказчиков.

Если взять на сопровождение нескольких средних клиентов, вполне реально зарабатывать в 2-3 раза больше, чем в штате предприятия.

На Авито Услуги у бухгалтеров на удаленке есть доступ к аудитории заказчиков со всей страны. Расскажите о себе потенциальным клиентам – и получите первые заказы. Предложить свои услуги на Авито.

Стратегия третья: стать ментором и консультировать по вопросам бухгалтерии

Если у вас достаточно опыта и знаний в своей профессиональной сфере, можно начать ими делиться с новичками, и таким образом сформировать дополнительный доход.

Как бухгалтеру стать наставником (или «ментором») для других? Приведем несколько вариантов развития карьеры:

Предлагать налоговые или финансовые консультации в тематических Telegram-каналах, на профессиональных форумах или платформах для продажи деловых услуг.

Завести экспертный блог в социальных сетях и постепенно его монетизировать.

Развивать личный бренд, писать статьи в бизнес-журналы, организовывать вебинары, принимать участие в конференциях в качестве спикера.

Подумайте, в чем уникальность вашей квалификации и профессионального опыта (успешное участие в судебных спорах с фискалами, кейсы налоговой оптимизации, автоматизация большого отдела бухгалтерии на предприятии и т.д .), то есть чем конкретно ваши знания могут быть полезны другому бизнесу.

Консультирование по финансовым вопросам приносит бухгалтерам неплохой дополнительный доход. Например, средняя стоимость услуги «Консультация бухгалтера» или «Наставник для начинающего бухгалтера» на Авито Услуги варьируется от 1500 до 5000 руб./час, в зависимости от сложности кейса.

Как соревноваться с аутсорсинговыми компаниями

Бухгалтерам-фрилансерам конкурировать с крупными аутсорсинговыми компаниями может быть сложно. У последних больше ресурсов для продвижения и поиска клиентов, большой штат высококвалифицированных сотрудников, в том числе юристов, аудиторов, кадровиков.

Однако важно понимать, что и целевая аудитория у двух категорий исполнителей, скорее всего, разная. К самостоятельному специалисту обратится тот бизнесмен, который:

Заинтересован в личном контакте и доверительных отношениях с бухгалтером.

Избегает формализованного подхода в консалтинге и аутсорсе, опасается, например, частой смены прикрепленных специалистов и безответственного отношения.

Скорее выберет там, где можно договариваться о цене (ИП или начинающее ООО).

Ищет бухгалтера под конкретный запрос, с определенным опытом и узкой специализацией.

Ищет бухгалтера для выполнения разовой задачи.

Таким образом, мы вывели правило первое конкурентной борьбы с крупными аутсорсинговыми компаниями – определите свою целевую аудиторию и работайте четко на ее привлечение. Второе правило – подсветите потенциальным клиентам выгоду от сотрудничества с вами. Помимо высокого профессионализма, бухгалтер должен обеспечить заказчику безопасность и прозрачность.

Так, на фоне остальных выигрывает специалист-фрилансер, который:

Зарегистрирован как самозанятый – значит готов предоставить компании закрывающие документы, акты, чеки, договор.

Уже имеет необходимое программное обеспечение.

Использует в работе 1С в облачном сервисе у надежного провайдера, который в свою очередь предоставляет гарантии сохранности данных, делает регулярные бэкапы и т.п.

Кстати на Авито есть полезная опция – «Проверка профиля». Можно подтвердить свой профиль по документам – после проверки появится значок «Документы проверены». Такая отметка в объявлении повысит к вам доверие со стороны потенциальных клиентов.

Также повысить привлекательность вашего профиля помогут приложенные дипломы, сертификаты и прочие доказательства вашей экспертности.

А еще есть система рейтингов и отзывов на платформе Авито Услуги. Чем больше положительных отзывов от клиентов, тем выше доверие к вам, как к эксперту. Как работать с обратной связью от клиентов и управлять рейтингом на Авито Услуги, читайте здесь.

Несмотря на все сложности бухгалтерской работы, ее неоспоримым преимуществом остается возможность дополнительного заработка, в том числе удаленного, не привязанного к одной локации, а также высокая востребованность услуг. Главное – чувствовать требования времени, не бояться пробовать новые направления развития в профессии и максимально автоматизировать процессы, освобождая себя от рутины.

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