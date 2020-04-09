Сколько в России бухгалтеров

В последнее время стало модным говорить, что бухгалтеров в России слишком много. При этом, мало кто из «говорящих голов» определяет что значит «много». Много в абсолютном исчислении? Так это само по себе не плохо. Много для отдельно взятой российской экономики? Так надо сравнивать с чем-то, а для этого надо собрать и проанализировать данные. Просто сказать «много» и важно надуть щеки гораздо проще.

Мне совершенно не нравится, что это недоказанное «много» льется в уши обывателю из каждого утюга. Вместе с пророчествами о тотальной роботизации бухгалтерии от экспертов такого же уровня СМИ формируют у общества негатив в отношении бухгалтеров. Как преподаватель вуза я вижу спад интереса к получению бухгалтерского образования. А как работодатель — растущий дефицит квалифицированных бухгалтерских кадров.

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Поэтому я решил посчитать российских бухгалтеров. Даже если нас действительно переизбыток, хотя бы будем в этом уверены. До того, как я погрузился в это занятие, у меня было подозрение, что пересчетом бухгалтеров в России никто не занимался. Говорящие головы в СМИ периодически озвучивают разные цифры, но нигде не фигурирует открытый источник информации. Хрестоматийный пример путаницы — статья в РБК daily, в которой министр по вопросам «открытого правительства» путается в показаниях, озвучивая сразу две цифры: 3 и 5 миллионов человек. Разница — больше населения Челябинска.

Очень мне такая приблизительность оценок не нравилась. Хотелось бухгалтерской точности. Вот я и начал искать официальную статистику. Кто сталкивался с Росстататом, тот знает — это филиал Ада на Земле. Хуже только Почта России. Сайт со статданными преследует задачу запутать несчастного шпиона, который вдруг решит узнать какие-то цифры о нашей стране. Поэтому навигация практически отсутствует, а автоматизированные сервисы почти ничего не считают. Но мне посчастливилось найти исследование Высшей школы экономики, опубликованное в позапрошлом году. Коллеги сумели выудить точные данные из недр Росстата. Информация актуальна на конец 2015 года — свежее данных пока нет.

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Официально: 4% трудящегося населения страны — бухгалтеры. Это третья по распространенности профессия. Больше только водителей (7%) и продавцов — почти столько же. Умножив эту величину на общее количество занятых, получаем точное количество официально трудоустроенных бухгалтеров — 2884 тысячи человек. Неформальный сектор Росстат оценивает в 18,8% от формального — добавляем еще 543 тысячи теневых бухов. Итого: в России 3428 тысячи бухгалтеров.

Настоящая армия! Да что там армия — в рядах Вооруженных сил РФ всего 1 миллион военнослужащих. Это целый этнос! Бухгалтеров вдвое больше, чем украинцев — третьей по численности нации в России. То есть на бухгалтерском разговаривает больше людей, чем на мове. А вот переводчиков не хватает.