Сотрудник подписал согласие в КЭДО: когда электронной подписи может быть недостаточно

HR переводит кадровые документы в электронный вид. Работник заходит в личный кабинет, открывает согласие на обработку персональных данных и подтверждает его. В системе остается отметка о подписании.

При споре одной такой отметки мало. Работодателю нужно подтвердить, что для конкретного процесса согласие действительно требовалось, закон предусматривал письменную форму, выбранный вид электронной подписи подходил для этого документа, а система позволяет установить, кто, когда и какую версию согласия подписал.

Поэтому перевод согласий в кадровый электронный документооборот стоит начинать с правовой модели процесса, а не с настройки кнопки в HR-системе.