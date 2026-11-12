Сотрудник подписал согласие в КЭДО: когда электронной подписи может быть недостаточно

HR переводит кадровые документы в электронный вид. Работник заходит в личный кабинет, открывает согласие на обработку персональных данных и подтверждает его. В системе остается отметка о подписании.
При споре одной такой отметки мало. Работодателю нужно подтвердить, что для конкретного процесса согласие действительно требовалось, закон предусматривал письменную форму, выбранный вид электронной подписи подходил для этого документа, а система позволяет установить, кто, когда и какую версию согласия подписал.
Поэтому перевод согласий в кадровый электронный документооборот стоит начинать с правовой модели процесса, а не с настройки кнопки в HR-системе.
Сначала проверьте, нужно ли согласие вообще
Персональные данные работника не означают автоматическую необходимость получать согласие на каждую операцию.
Значительная часть кадровой обработки ведется во исполнение законодательства или трудовых отношений. В таких случаях отдельное согласие может не требоваться.
До настройки электронного подписания нужно определить две вещи: необходимо ли согласие для конкретного процесса и требует ли закон именно письменной формы.
Только после этого имеет смысл выбирать способ электронного подписания.
В трудовых отношениях письменное согласие требуется, в частности, когда работодатель получает ПДн работника у третьей стороны, если получить их непосредственно у работника невозможно, передает сведения третьей стороне при отсутствии предусмотренного законом исключения или сообщает ПДн работника в коммерческих целях.
Письменная форма может требоваться и по 152-ФЗ, например при обработке специальных категорий или биометрических ПДн в случаях, когда закон предусматривает именно такое согласие.
Если у обработки есть другое законное основание, дополнительное согласие может только усложнить процесс. Сначала определите основание, а уже затем форму документа.
Когда электронное согласие заменяет бумажное
Часть 4 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ допускает электронную форму письменного согласия.
Если закон требует письменного согласия, электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с федеральным законом, признается равнозначным бумажному документу с собственноручной подписью.
Но не любой способ электронного подтверждения дает такой результат.
Вход работника в кадровую систему, нажатие кнопки или отметка в интерфейсе сами по себе не подтверждают, что выбранный механизм признается аналогом собственноручной подписи.
Нужно определить, какая электронная подпись применяется и на каком основании она подходит для конкретного документа.
Три вида электронной подписи: что нужно понимать HR и юристу
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» предусматривает простую электронную подпись и два вида усиленной электронной подписи: неквалифицированную и квалифицированную.
Вид подписи
Когда электронный документ равнозначен бумажному
Квалифицированная электронная подпись, УКЭП
По общему правилу непосредственно в силу ч. 1 ст. 6 Закона № 63-ФЗ, если законодательство не требует исключительно бумажную форму
Усиленная неквалифицированная электронная подпись, УНЭП
Когда это предусмотрено законом, нормативным актом либо соглашением участников электронного взаимодействия. Должен быть установлен порядок проверки подписи
Простая электронная подпись, ПЭП
Когда ее применение и признание предусмотрены законом, нормативным актом либо соглашением участников и соблюдены требования ст. 9 Закона № 63-ФЗ
Для кадрового электронного документооборота дополнительно применяются специальные правила ст. 22.1–22.3 ТК РФ.
Поэтому техническая поддержка конкретного вида ЭП в HR-системе еще не означает, что его можно применять ко всем кадровым документам.
УКЭП: прямое признание равнозначности
Документ с действительной УКЭП по общему правилу равнозначен бумажному документу с собственноручной подписью, если законодательство не требует исключительно бумажную форму.
Для письменного согласия на обработку ПДн отдельное соглашение только для признания УКЭП аналогом собственноручной подписи не требуется.
При этом 152-ФЗ не устанавливает общего правила, по которому согласия на обработку специальных категорий или биометрических ПДн должны подписываться исключительно УКЭП. Для отдельных биометрических сценариев действует специальное регулирование, которое нужно проверять отдельно.
Работодатель в любом случае должен подтвердить предусмотренную законом равнозначность подписи и сам факт подписания документа.
УНЭП: важно основание ее применения
По ч. 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ электронный документ с УНЭП признается равнозначным документу с собственноручной подписью, когда это предусмотрено федеральным законом, нормативным актом либо соглашением участников электронного взаимодействия.
Если основанием служит соглашение, в нем определяется порядок проверки УНЭП.
Для соответствующих документов в информационной системе работодателя ст. 22.3 ТК РФ допускает УКЭП, УНЭП с порядком проверки, определенным соглашением сторон трудового договора, а также УНЭП, созданную и применяемую с использованием инфраструктуры электронного правительства.
При соблюдении правил КЭДО такие документы можно оформлять без бумажного дублирования.
КЭДО не требует отдельного универсального соглашения с каждым сотрудником
Кадровый электронный документооборот вводится локальным нормативным актом работодателя.
Для работников, в отношении которых ст. 22.2 ТК РФ требует согласия на электронное взаимодействие, нужно получить письменное согласие.
Исключение касается лиц, принятых после 31.12.2021, если по состоянию на эту дату у них не было трудового стажа. Для них согласие на переход к КЭДО не требуется.
Отдельное соглашение сторон может понадобиться для правил применения конкретного вида электронной подписи, например УНЭП или ПЭП.
Поэтому введение КЭДО и основание для применения конкретной электронной подписи нужно рассматривать отдельно.
Согласия уже подписываются в КЭДО. Сможете подтвердить их действительность?
При проверке имеет значение вся цепочка: основание обработки, форма согласия, вид электронной подписи, версия документа и доказательство подписания. Если часть этой цепочки нельзя восстановить, электронный процесс становится уязвимым при споре.
Проверьте электронные согласия работников
Сверим формы согласий, цели обработки, применяемые виды электронной подписи и связанные локальные документы и поможем определить, какие элементы процесса требуют проверки.
ПЭП: логин, пароль или код еще не подтверждают действительность согласия
Простая электронная подпись может строиться на логине, пароле, коде подтверждения или другом механизме, который дает возможность определить лицо, подписывающее электронный документ.
Но вход работника в личный кабинет сам по себе не превращает любой документ в аналог подписанного собственноручно.
По ст. 6 Закона № 63-ФЗ ПЭП признается равнозначной собственноручной подписи, когда это предусмотрено законом, нормативным актом либо соглашением участников электронного взаимодействия.
Статья 9 Закона № 63-ФЗ требует определить правила установления подписанта по ПЭП и обязанность сохранять конфиденциальность ее ключа.
Для КЭДО через информационную систему работодателя действуют специальные условия ст. 22.3 ТК РФ.
Если документ не входит в установленный ТК РФ перечень, для которого требуется усиленная электронная подпись, ПЭП работника может применяться при наличии соглашения сторон трудового договора, которое определяет правила идентификации подписанта и требования к конфиденциальности ключа.
Одной записи в локальном акте о том, что логин и пароль считаются подписью, для такой конструкции мало. Нужно проверить все правовые условия применения ПЭП.
Если документы требуют доработки, правила электронного взаимодействия можно включить в разработку и актуализацию документов по 152-ФЗ.
Не каждое согласие автоматически относится к КЭДО
Приказ Минтруда России от 20.09.2022 № 578н, устанавливающий единые требования к электронным кадровым документам, предусматривает, в частности, документы о согласии работника на получение его ПДн у третьей стороны, сообщение ПДн третьей стороне и сообщение ПДн в коммерческих целях.
При соблюдении условий КЭДО для них могут применяться виды электронной подписи, предусмотренные ст. 22.3 ТК РФ.
С другими согласиями ситуация требует отдельной оценки.
Если необходимость документа следует из 152-ФЗ или другого федерального закона, сначала нужно установить, относится ли он к сфере КЭДО. Если нет, для признания ПЭП или УНЭП аналогом собственноручной подписи потребуется другое основание по ст. 6 Закона № 63-ФЗ.
Поэтому одинаковый способ подписания всех кадровых согласий в HR-системе может оказаться юридически некорректным. Для каждого вида документа нужно определить применимую модель.
Электронная форма не меняет требования к целям согласия
Часть 4 ст. 9 152-ФЗ требует указывать в письменном согласии цель обработки ПДн. Само согласие должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным.
При этом закон не устанавливает универсального правила, по которому для каждой цели обязательно оформляется отдельный документ.
Если целей несколько, их нужно описать так, чтобы работник понимал границы каждой обработки. Для существенно различающихся процессов отдельные согласия часто удобнее с точки зрения доказуемости, управления отзывами и последующих изменений.
Это практическое решение, а не безусловное требование оформлять отдельный документ для каждой цели.
С 01.09.2025 действует другое прямое требование: согласие на обработку ПДн оформляется отдельно от иной информации и документов, которые подтверждает или подписывает субъект.
Согласие нельзя включить разделом в трудовой договор или другой подписываемый работником документ.
Например, воинский учет ведется во исполнение требований законодательства. Отдельное согласие только для этого процесса не требуется.
Правильная подпись не исправляет содержание согласия
Электронная форма решает вопрос способа оформления документа, но не отменяет требования к его содержанию.
Если требуется письменное согласие по ч. 4 ст. 9 152-ФЗ, оно должно содержать предусмотренные законом сведения:
ФИО и адрес субъекта, сведения о документе, удостоверяющем личность; при подписании представителем также сведения о нем и подтверждение полномочий;
наименование или ФИО и адрес оператора;
цель обработки;
перечень персональных данных;
сведения о лице, которому поручается обработка, если оно есть;
перечень действий с ПДн и описание способов обработки;
срок действия согласия;
способ отзыва;
подпись субъекта.
Действительная электронная подпись не компенсирует отсутствие цели, состава данных или других обязательных элементов.
Верно и обратное: корректный текст согласия не решает проблему, если работодатель не может доказать, кто и в каком порядке его подписал.
Практическая схема: от кадрового процесса до архива
Перед переводом согласий в электронный вид удобно пройти весь процесс последовательно.
Этап
Что проверить
Что должно остаться у работодателя
1. HR определяет процесс
Для чего обрабатываются ПДн и какое основание применяется
Описание цели и правового основания
2. Проверяется необходимость согласия
Требуется ли согласие вообще
Зафиксированная правовая модель процесса
3. Проверяется форма
Требует ли закон письменного согласия
Понимание требований к документу
4. Определяется связь с КЭДО
Применяются ли ст. 22.1–22.3 ТК РФ
Выбранный сценарий электронного взаимодействия
5. Выбирается вид ЭП
УКЭП, УНЭП или ПЭП и основание применения
Документы, подтверждающие правила применения и проверки подписи
6. Настраивается подписание
Как определяется подписант, фиксируются дата и версия
Связка работника, документа, версии, подписи и даты
7. Проверяется доказуемость
Можно ли воспроизвести документ и подтвердить действительность подписи
Электронный документ и технические доказательства подписания
8. Организуется хранение
Где и сколько хранится документ
Сохранность документа в течение установленного срока
Такую проверку лучше провести до массового перевода согласий в электронный вид. После трудового спора менять архитектуру подписания значительно сложнее.
Кто отвечает за хранение электронного согласия
Электронная форма не сокращает сроки хранения.
Для документов КЭДО работодатель обеспечивает сохранность в течение сроков, установленных законодательством.
При этом закон не закрепляет универсальную модель, по которой владельцем архива обязательно должен быть HR, юрист или ИТ.
Компания сама распределяет роли: кто отвечает за сохранность документов, кто обеспечивает техническое хранение и кто сможет получить подписанный экземпляр вместе с доказательствами подписания при споре или запросе.
Такое распределение лучше определить до запуска КЭДО, особенно если компания может сменить HR-платформу или администратора системы.
Через несколько лет документ нужно уметь восстановить
После электронного подписания у работодателя должна сохраняться возможность установить конкретного работника, версию согласия, дату подписания и примененный вид электронной подписи.
Также нужно понимать, на каком основании эта подпись признавалась аналогом собственноручной, можно ли подтвердить ее действительность, воспроизвести документ без изменений и восстановить информацию об отзыве согласия, если он поступал.
В итоге должна сохраняться единая доказательная связка: работник, конкретный документ, его версия, примененная подпись и факт подписания.
Если через несколько лет эта цепочка не восстанавливается, одной отметки о подписании в HR-системе будет мало.
В процессе участвуют HR, юрист и ИТ
Электронные согласия сложно отдать в зону ответственности одного подразделения.
HR понимает, в каком кадровом процессе возникает документ и зачем он нужен. Юрист или ответственный за ПДн проверяет основание обработки, необходимость согласия, его форму и содержание. ИТ объясняет, как система идентифицирует пользователя, какую подпись применяет и какие события сохраняет.
Владелец КЭДО или кадровой системы отвечает за возможность сохранить и воспроизвести документ в течение установленного срока.
Для крупных кадровых процессов документы и фактическую практику можно сначала сверить через аудит соответствия требованиям 152-ФЗ, а затем переносить согласия в электронную модель.
Чек-лист перед запуском электронных согласий
Определите, для каких кадровых процессов согласие действительно требуется.
Проверьте, где закон предусматривает письменную форму.
Установите, какие согласия входят в КЭДО.
Определите основание, по которому ПЭП или УНЭП признается аналогом собственноручной подписи.
Проверьте, как система определяет конкретного подписанта.
Убедитесь, что фиксируются дата и версия документа.
Проверьте возможность воспроизвести подписанный документ без изменений.
Определите, как подтверждается действительность подписи.
Настройте обработку отзыва согласия.
Определите порядок и срок хранения электронного документа.
Если ответы на эти вопросы знает только поставщик HR-системы, а внутри компании никто не может восстановить правовую и техническую цепочку, процесс стоит проверить до массового запуска.
Сверьте КЭДО и согласия на ПДн
Если КЭДО уже работает, а разные согласия подписываются одним способом, стоит проверить, подходит ли выбранная модель каждому виду документа.
Проверьте КЭДО и электронные согласия
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли получать согласие работника на любую обработку его ПДн?
Нет. Сначала определяется правовое основание конкретного процесса. Значительная часть кадровой обработки ведется во исполнение законодательства или трудовых отношений и отдельного согласия не требует.
Можно ли заменить письменное согласие электронным документом?
Да, если электронный документ подписан электронной подписью в соответствии с законодательством и обеспечивает требуемую законом равнозначность письменному согласию с собственноручной подписью.
Нужно ли заключать с каждым работником отдельное соглашение о КЭДО?
Нет. КЭДО вводится локальным нормативным актом работодателя. В предусмотренных ст. 22.2 ТК РФ случаях работник дает письменное согласие на электронное взаимодействие. Отдельное соглашение может потребоваться для правил применения конкретной УНЭП или ПЭП.
Можно ли использовать ПЭП для подписания согласия?
В определенных случаях да. Записи в локальном акте о признании логина и пароля подписью самой по себе мало. Должно существовать предусмотренное законом, нормативным актом или соглашением основание признания ПЭП аналогом собственноручной подписи, а требования ст. 9 Закона № 63-ФЗ должны соблюдаться.
Можно ли применять ПЭП для согласий на специальные категории данных?
152-ФЗ не устанавливает общего запрета на ПЭП только потому, что обрабатываются специальные категории ПДн. Применимость подписи проверяется вместе с требованиями к конкретному процессу и письменной форме согласия.
Нужно ли делать отдельное согласие на каждую цель?
Универсального требования оформлять отдельный документ для каждой цели нет. Но каждая цель должна быть конкретной и понятной. Для существенно различающихся целей отдельные согласия могут быть удобнее с точки зрения доказуемости и управления отзывами.
Что нужно хранить после электронного подписания?
Работодатель обеспечивает сохранность электронного документа в течение установленного срока и должен иметь возможность подтвердить подписанта, документ, его версию, примененную подпись и факт подписания.