HR запросил данные сотрудника у вуза или клиники: когда это может нарушить 152-ФЗ

Кадровику нужно подтвердить диплом работника, уточнить сведения о стаже, семейном положении или медицинском заключении. Самый короткий путь кажется очевидным: обратиться напрямую в университет, государственный орган или медицинскую организацию.

Но персональные данные работника по общему правилу должны поступать от него самого. Если компания хочет получить сведения у третьей стороны, сначала нужно определить правовое основание такого запроса.

Поэтому путь от запроса HR до записи в кадровой системе лучше выстроить заранее. До получения информации нужно понять, зачем она требуется, можно ли получить ее у самого работника, нужно ли письменное согласие, есть ли специальное основание в законе, вправе ли источник раскрыть сведения и кто внутри компании согласует такой запрос.