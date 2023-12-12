7 проблем при учёте командировок и как их избежать

При учёте деловых поездок бухгалтер сталкивается с разными сложностями. Они затрагивают не только работу с документами, которые имеют свойство теряться, но и контроль расходов. Чем чаще сотрудники компании ездят в командировки — тем проще допустить ошибку. Разбираем главные проблемы, которые возникают при учёте деловых поездок, и способы их избежать.

1. Сотрудник потерял документы

Работники часто не доносят посадочные талоны, ваучеры на проживание и чеки. Это большая проблема для бухгалтера, ведь именно они позволяют подтвердить расходы.

Из-за утери документов сотрудник затягивает со сдачей авансового отчета, который необходимо предоставить не позднее трех дней после возвращения из поездки. К нему нужно приложить подтверждающие расходы билеты, чеки, квитанции и т. д.

Решение: автоматизировать сбор документов с помощью специального сервиса для организации командировок.

«OneTwoTrip для бизнеса» позволяет хранить ваучеры, справки о перелете и другие закрывающие документы по расходам в одном месте — в личном кабинете. В любой момент бухгалтер может выгрузить их и прикрепить к авансовому отчету. Сотруднику же не придётся беспокоиться о том, как сохранить чеки.

2. Закрывающие документы нужно получать в разных местах

Допустим, документы сотрудник не потерял. Однако если билеты приобрели на одном сайте с помощью карты, а трансфер и отель оплатили наличными деньгами, могут возникнуть трудности. Какие-то документы будут готовы быстро, а другие придется ждать от поставщиков дольше. Подрядчики тоже не всегда вовремя и в правильном виде предоставляют оригиналы.

Решение: конечно, бухгалтер соберёт все нужные документы и от разных подрядчиков. Но процесс можно ускорить, если отчётность формировать в едином сервисе. В «OneTwoTrip для бизнеса» акты, счета-фактуры, авиа- и ж/д билеты формируются в личном кабинете и выгружаются за пару кликов.

3. Заполнять авансовые отчеты и вносить информацию о поездке нужно вручную

Бухгалтеру приходится тратить время, чтобы внести в 1С командировочные расходы и документы. А это важный процесс — чтобы снизить базу для расчёта налогов и возместить НДС по оплаченным услугам. К тому же ручной ввод повышает риск ошибки — в бухучёте они могут привести к проблемам с контролирующими органами.

Решение: использовать сервис для организации командировок, который можно интегрировать с 1С:Бухгалтерией.

У «OneTwoTrip для бизнеса» эта опция бесплатна. Все документы, включая акты, счета-фактуры, билеты, авансовые отчёты, формируются в личном кабинете и автоматически загружаются в 1С.

4. Отсутствует контроль над расходами

Сотрудники могут проводить все платежи в безналичной форме. Но это не убережет компанию от риска, что командированные превысят бюджет на поездку. Например, они могут купить билет в бизнес вместо экономкласса. А у бухгалтера нет возможности проконтролировать этот момент заранее.

Решение: в сервисе для организации командировок настройте тревел-политику — ограничьте бюджет на билеты и проживание. Например, чтобы сотрудники не смогли бронировать номера стоимостью больше 6 000 рублей за ночь. У «OneTwoTrip для бизнеса» такая функция есть.

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5. Фиктивные чеки в гостиницах

Некоторые арендодатели или отели, сдающие жилье посуточно, могут принимать оплату наличными и выписывать чеки, которые не подойдут бухгалтерии.

Решение: оплачивайте покупки через сервис для организации командировок.

«OneTwoTrip для бизнеса» работает с отелями по договору и проводит оплату любыми онлайн-способами: депозит, постоплата, корпоративный счёт. Клиенты получают все документы о проживании и могут учесть их в командировочных расходах.

6. Отсутствие ЭДО

Небольшие гостиницы и другие контрагенты обычно не применяют электронный документооборот. Это значит, что от них придется ждать бумажные документы, которые могут легко потеряться. А чтобы их отправить, нужно тратить время и деньги на распечатку, пересылку почтой или курьерские услуги.

Решение: выбирайте поставщиков, которые пользуются ЭДО. С помощью электронного документооборота компания может оперативно отправлять и получать документы, сократить почтовые расходы и расходы на распечатку.

Сервис «OneTwoTrip для бизнеса» позволяет обмениваться с поставщиками электронными документами.

7. Неправильно выставленные документы

У компании может быть несколько юридических лиц. При бронировании, оплате услуг, формировании договоров и другой отчётности могут запутаться как бухгалтер, так и командированный сотрудник. В результате окажется, что документы выставили не на ту организацию, из-за чего возникнут проблемы с учётом.

Решение: используйте функцию объединения личных кабинетов или «мультиаккаунт». Это удобно для организаций, которые имеют несколько юридических лиц, а бронирование осуществляет один тревел-менеджер.

С «OneTwoTrip для бизнеса» больше не нужно входить и выходить из аккаунтов организаций — их можно просто переключать внутри одного личного кабинета.

В чём еще удобство «OneTwoTrip для бизнеса»

Сервис «OneTwoTrip для бизнеса» — это билеты на самолёт, поезд, автобус, Аэроэкспресс и трансфер, а также бронирование номеров в 2 миллионах отелей по всему миру.

Сотрудники могут самостоятельно выбирать выгодные варианты на сайте или в мобильном приложении, благодаря чему компания сэкономит время и средства на организацию командировок.

Служба поддержки сервиса работает круглосуточно. Специалистам можно написать в WhatsApp, Telegram, на электронную почту и связаться с ними по телефону.

10 способов сократить расходы на командировку Используйте при организации деловых поездок Получить материал

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