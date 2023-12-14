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Подотчет, командировки

5 вредных советов по оформлению командировок для руководителей

Долгие поиски хорошего отеля, утеря посадочного талона и ограничения бюджета компании усложняют планирование и организацию деловых поездок. Вместе с онлайн-сервисом «OneTwoTrip для бизнеса» разбираемся, что делает этот процесс ещё дольше и трудозатратнее.
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5 вредных советов по оформлению командировок для руководителей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Искать билеты и отели и сравнивать цены на разных сайтах

Каждый новый поиск билетов и гостиниц требует вводить данные, выставлять фильтры и просматривать результаты. Для усложнения процесса используйте сайты разных авиакомпаний, тревел-агентств и онлайн-агрегаторов — так вы точно запутаетесь в вариантах и потратите много времени, чтобы найти идеальный.

Альтернативное решение

В сервисе «OneTwoTrip для бизнеса» вы можете одновременно искать билеты на поезд, самолёт, автобус и бронировать отели. Это поможет сэкономить ресурсы, найти лучшие предложения и не переключаться между десятками вкладок.

2. Выбирать самые дорогие варианты

Иногда ситуация складывается иначе — в условиях ограниченного времени приходится выбирать первый попавшийся отель или билеты по высокой стоимости, упуская из виду выгодные варианты со скидками. А когда цены на деловые путешествия очень высокие, лучше всего вообще отказаться от командировок, а профессиональное развитие работников и расширение бизнеса подождут.

Альтернативное решение

С «OneTwoTrip для бизнеса» вы сможете сократить командировочные расходы до 35%. Вам будут доступны скидки для корпоративных клиентов и программа лояльности: за каждое бронирование ваша компания получит бонусы, которыми можно оплачивать следующие поездки. А ещё в сервисе нет ежемесячной абонентской платы.

10 способов сократить расходы на командировку

Используйте при организации деловых поездок

3. Делать всё самостоятельно

Держите всё под контролем, тратьте на организацию командировок личное время, когда не хватает рабочего, и ни в коем случае не позволяйте сотрудникам выбирать отели или удобные перелёты. Только так вы сможете оставаться в рамках бюджета.

Альтернативное решение

Командированные сотрудники могут сами искать варианты размещения и билеты через личный кабинет «OneTwoTrip для бизнеса». Это снизит нагрузку на руководителей и позволит работникам выбирать жильё по вкусу. Чтобы не превышать заложенный бюджет, настройте тревел-политику и ограничьте расходы на деловые путешествия.

4. Забыть о проездных документах и чеках

Утеря посадочных талонов, маршрутных квитанций и фиктивные чеки из отелей, которые не подходят для отчётности — всего лишь усложнят работу бухгалтерии, а руководителям об этом заботиться не стоит. 

Альтернативное решение

Все проездные документы и чеки на проживание хранятся онлайн в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» и потерять их не получится. Вам и вашим сотрудникам можно не беспокоиться об этом.

5. Собирать и выгружать бумажные документы вручную

Акты, счета-фактуры, авиа- и ж/д билеты, справки и авансовые отчёты должны быть в обязательном порядке собраны с командируемых и загружены в систему бухгалтерского учёта вручную — так надёжнее всего, хоть и занимает много времени. Ну а если будут допущены ошибки, бухгалтеру придётся всё исправлять и проверять заново.

Альтернативное решение

Все документы для отчётности формируются в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» и автоматически загружаются в 1С:Бухгалтерию, чтобы сотрудники не делали это вручную и могли в любой момент получить к ним доступ.

10 способов сократить расходы на командировку

Используйте при организации деловых поездок

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Комментарии

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