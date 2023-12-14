5 вредных советов по оформлению командировок для руководителей

Долгие поиски хорошего отеля, утеря посадочного талона и ограничения бюджета компании усложняют планирование и организацию деловых поездок. Вместе с онлайн-сервисом «OneTwoTrip для бизнеса» разбираемся, что делает этот процесс ещё дольше и трудозатратнее.

1. Искать билеты и отели и сравнивать цены на разных сайтах

Каждый новый поиск билетов и гостиниц требует вводить данные, выставлять фильтры и просматривать результаты. Для усложнения процесса используйте сайты разных авиакомпаний, тревел-агентств и онлайн-агрегаторов — так вы точно запутаетесь в вариантах и потратите много времени, чтобы найти идеальный.

Альтернативное решение В сервисе «OneTwoTrip для бизнеса» вы можете одновременно искать билеты на поезд, самолёт, автобус и бронировать отели. Это поможет сэкономить ресурсы, найти лучшие предложения и не переключаться между десятками вкладок.

2. Выбирать самые дорогие варианты

Иногда ситуация складывается иначе — в условиях ограниченного времени приходится выбирать первый попавшийся отель или билеты по высокой стоимости, упуская из виду выгодные варианты со скидками. А когда цены на деловые путешествия очень высокие, лучше всего вообще отказаться от командировок, а профессиональное развитие работников и расширение бизнеса подождут.

Альтернативное решение С «OneTwoTrip для бизнеса» вы сможете сократить командировочные расходы до 35%. Вам будут доступны скидки для корпоративных клиентов и программа лояльности: за каждое бронирование ваша компания получит бонусы, которыми можно оплачивать следующие поездки. А ещё в сервисе нет ежемесячной абонентской платы.

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3. Делать всё самостоятельно

Держите всё под контролем, тратьте на организацию командировок личное время, когда не хватает рабочего, и ни в коем случае не позволяйте сотрудникам выбирать отели или удобные перелёты. Только так вы сможете оставаться в рамках бюджета.

Альтернативное решение Командированные сотрудники могут сами искать варианты размещения и билеты через личный кабинет «OneTwoTrip для бизнеса». Это снизит нагрузку на руководителей и позволит работникам выбирать жильё по вкусу. Чтобы не превышать заложенный бюджет, настройте тревел-политику и ограничьте расходы на деловые путешествия.

4. Забыть о проездных документах и чеках

Утеря посадочных талонов, маршрутных квитанций и фиктивные чеки из отелей, которые не подходят для отчётности — всего лишь усложнят работу бухгалтерии, а руководителям об этом заботиться не стоит.

Альтернативное решение Все проездные документы и чеки на проживание хранятся онлайн в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» и потерять их не получится. Вам и вашим сотрудникам можно не беспокоиться об этом.

5. Собирать и выгружать бумажные документы вручную

Акты, счета-фактуры, авиа- и ж/д билеты, справки и авансовые отчёты должны быть в обязательном порядке собраны с командируемых и загружены в систему бухгалтерского учёта вручную — так надёжнее всего, хоть и занимает много времени. Ну а если будут допущены ошибки, бухгалтеру придётся всё исправлять и проверять заново.

Альтернативное решение Все документы для отчётности формируются в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» и автоматически загружаются в 1С:Бухгалтерию, чтобы сотрудники не делали это вручную и могли в любой момент получить к ним доступ.

10 способов сократить расходы на командировку Используйте при организации деловых поездок Получить материал

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