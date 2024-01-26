Отчетные документы за проживание в гостинице

Чтобы компания возместила сотруднику расходы в командировке, в течение трех дней после поездки он должен предоставить бухгалтерии авансовый отчет и приложить к нему документы, подтверждающие траты.

Проживание в отеле, квартире или другом объекте размещения относится к списку служебных расходов, которые необходимо компенсировать работнику. Рассказываем, какая отчетность для этого требуется.

Как подтвердить затраты на проживание

Согласно постановлению Правительства № 329 от 01.03.2023, список документов, подтверждающих предоставление гостиничных услуг по месту командирования, такой:

договор;

кассовый чек;

другой документ, оформленный на БСО (бланке строгой отчетности).

Сотрудник может приложить к авансовому отчету один из этих документов. Важно, чтобы он отражал факт проживания, время заселения и выезда, реквизиты объекта размещения, Ф. И. О. командированного и стоимость.

Что делать, если сотрудник потерял документы

Бывает так, что работник не может предоставить необходимые бланки. В этом случае можно запросить документы напрямую в отеле. Гостиничная организация может направить справку с указанием периода проживания. Она не имеет такой же юридической силы, как отчетный бланк для налоговой инспекции, но все равно считается косвенным подтверждением потраченных средств и может служить основанием при расчете.

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